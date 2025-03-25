    Перекрёсток мнений

Аноним, 19-03-2025 #2[ru]

На съезде российского союза промышленников и предпринимателей, Путин заявил, что не понимает, почему «Большую семерку» называют «большой». А может, заодно подумать, как за последние годы Россия превратилась в «маленькую шестерку» Китая?

Аноним, 19-03-2025 #1[ru]

«Начал с Рюриковичей». Так стала известна причина долгого разговора Путина и Трампа.

Аноним, 19-03-2025 #2[ru]

Трамп поговорил по телефону с Зеленским. По некоторым данным, он спрашивал у президента Украины, зачем Богдан Хмельницкий, Рюрик и половцы вынудили Ленина развестись с Бандерой, изобрести Украину и создать боевых комаров. Говорил, всё это он узнал из разговора с Путиным.

Аноним, 21-03-2025 #5[ru]

Трамп о своём сыне Бэрроне: «Возможно, его будущее – в технологиях. Он хорош в технологиях... Я выключаю его компьютер, через 5 минут гляжу – компьютер снова включён! Как он это делает? У него потрясающие отношения с технологиями!» Для справки: Бэррону 19 лет...

Аноним, 22-03-2025 #7[ru]

Песков уже несёт чушь чисто на рефлексах. Пресс-секретарь Кремля на похоронах отца Филиппа Киркорова заявил, что Бедрос Киркоров «прошёл Великую Отечественную войну». Вот только в 1941-м году «ветерану» было 9 лет. И только не говорите Пескову, за кого воевала Болгария во Второй мировой войне.

Аноним, 19-03-2025 #1[ru]

Хаванык держит их при себе, чтобы они воровали для него?

Аноним, 19-03-2025 #2[ru]

Ясно дело, в Правительстве зампреды – одни алкоголики, как Чюдюк и Брокерт, которые любят нагишом или со спущенными штанами на публике показываться. Интересно, кто сфоткал Чюдюка? Можно предположить, что этот горе-Чюдюк в пьяном маразме к кому-то приставал, но в итоге сам пал от пьяной вакханалии. Не к Лопсану же он приставал, правда?

Аноним, 19-03-2025 #3[ru]

Есть сведения, что Чюдюк приставал к депутату Канчыр-оол Анжеле. Она то в отместку и сняла его со спущенными штанами

Аноним, 19-03-2025 #4[ru]

Так этот Чюдюк никуда не уволился – сидит на всех аппаратных совещаниях в правительстве! Так что он под надежной опекой.

Аноним, 19-03-2025 #6[ru]

Можжевельник: тем временем Владислав Ховалыг продолжает вести Туву в пропасть катастрофы. За 3 года руководства республикой Ховалыг увеличил региональный долг до 6,2 млрд. рублей... Известно, что Ховалыг оставлял все последние места работы в предбанкротном состоянии – с огромными долгами. Бывший глава Тувы Кара-оол и новый мэр Кызыла Карим Сагаан-оол были шокированы, узнав о долге в миллиард рублей, оставленном Ховалыгом в бюджете Кызыла. После этого произошла история с Тываэнергосбытом, где Ховалыг оставил долг перед кредиторами уже 1,8 млрд. рублей.

Аноним, 19-03-2025 #7[ru]

«Как чиновнику воровать и не угореть» – ну в принципе, хорошее пособие получилось – они воруют и пока не попадаются! Только вот интересно, а пойдет ли к Ховалыгу в министры ещё какой-нибудь дурачок? Придется же буквально на улице бомжей собирать, чтобы они подписывали всякие бумажки за Ховалыга и Ондара. А потом за них же садились на нары.

Аноним, 19-03-2025 #8[ru]

Можжевельник: сообщают, что сегодня осудили блогера Аллу Донгур-оол на 3 года реального срока. А задержанную вместе с ней по одному делу Евгению Хертек внезапно отпустили. 70-летняя блогер Донгур-оол долгое время сотрудничала с женой Ховалыга окулистом Айланой. Публикуя в ее интересах материалы негативного характера в отношении чиновников правительства Тувы, общественных деятелей, артистов, спортсменов и других известных лиц. Фактически, телеграм-канал был превращен в медиа представительство семьи Ховалыг. В конце концов заказчиками было принято решение слить 70-летнюю глупую старушку, устроив провокацию с вымогательством.

Аноним, 19-03-2025 #9[ru]

Ренат Ооржак: «К большому сожалению, в Чаа-Хольском районе произошел несчастный случай со старшеклассницей. Лично выезжаю туда. На месте разберем произошедшее...» СендИ NEWS: «В Чаа-Хольском районе, как написали подписчики, опять суицид ребёнка – девочке 14 лет. Первый случай суицида в этом районе был недавно, так же девочка 15 лет покончила собой...».

Тем временем Ховалыг: «Вместе с жителями Сарыг-Сепа разделил радостное событие – открытие обновленной Детской школы искусств... Уверен, что Детская школа искусств села Сарыг-Сеп еще долгие годы будет оставаться центром притяжения молодых дарований, местом, где дети найдут поддержку, вдохновение и дружбу!»

Вот она разница – розовая мишура бесконечных праздников и суровая черная беспросветная реальность... Регион, в котором не хотят жить дети.

Аноним, 19-03-2025 #10[ru]

Посадили за воровство и коррупцию почти всех бывших министров кара-оола, кроме хунай-оола, брокерта и достая.

Аноним, 19-03-2025 #11[ru]

Удивительно всё же работают следователи Тувы – никогда не могут выйти на главаря банды, постоянно ловят всяких мелких шестерок-исполнителей. Поэтому коррупцию и не победят никак – первопричина остается сидеть в своем кресле.

Аноним, 19-03-2025 #12[ru]

А кому в карман в итоге ушли все бюджетные деньги? Осужденным министрам или Ондару с Ховалыгом?

Аноним, 20-03-2025 #13[ru]

Чпокерт украл 90 млн. при строительстве турбазы на станции тайга. Теперь скрывается в Новосибирске.

Аноним, 20-03-2025 #14[ru]

Ховалыг не унывает и, похоже, готов опробовать новые схемы воровства бюджетных средств: «Приоритетными направлениями являются развитие овцеводства и козоводства, наращивание кормовой базы и создание системообразующих региональных перерабатывающих предприятий». Осталось только найти лохов, готовых расстаться со своими деньгами: «Уверен, что инвесторам будет интересна наша продукция». Вместе с Уран-оолом он бродит по выставке форума «Агроинвест» и выискивает новые способы обогащения. Но в последнее время трудно найти до сих пор не осужденных предпринимателей, уже не поучаствовавших в разнообразных схемах распила бюджета. Последняя надежда на китайцев. Но там лохов, похоже, еще меньше, чем в России... Хотя в целом народу много.

Аноним, 22-03-2025 #1[ru]

Год назад был теракт в Крокус-Сити. Дикий, страшный, кровавый теракт. 145 погибших, более 550 раненых. Сразу, как теракт был совершён, российская власть закричала: «это Украина!!!» «Это Украина!» – кричал Патрушев. «Это Украина!» – кричал Бортников. «Это Украина!» – кричала вся Госдума с Совфедом.

Прошёл год. Никаких – НИКАКИХ – доказательств причастности Украины так и не было представлено. Потому что их нет? Их нет до такой степени, что сегодня, в годовщину трагедии, Следком РФ вынужден был официально обвинить в теракте «недружественное государство». Даже не называя его. То есть даже Следком РФ признал, что следов участия в преступлении Украины не обнаружено.

Аноним, 19-03-2025 #2[ru]

Мне кажется, что легкость, с которой Москва и Вашингтон продвигаются сегодня навстречу друг другу, обманчива. Почти все вершки «русский медведь» уже подъел, дальше пойдут «корешки», докапываться до которых с каждым днем будет все тяжелее. Хотя в практическом плане я бы пофантазировал на тему о том, как в принципе может выглядеть американский инвестиционный пакет для России...

Аноним, 19-03-2025 #3[ru]

Трамп называет себя «переговорным гением», однако некоторые его действия заставляют сомневаться, так ли это на самом деле. Зачем он закрыл американское иновещание? Просто так? Мог бы предложить Путину или, например, руководству Катара сделать то же самое – распустить RT, Аль Джазиру и прочую пропаганду. Дескать, давайте все вместе проведём информационную деэскалацию. А так он просто сделал соперникам подарок, ничего не выгадав взамен. Хорош «переговорщик».

Аноним, 19-03-2025 #6[ru]

На пирах пропаганды вновь замечена дама Симонян. На сей раз тетушка Марго уверила русских, что войска НАТО «изнежены, расслаблены, небоеспособны» и не представляют никакой опасности для русских солдат. Удивительно, как настолько тупеньких дам держат в пропагандистках. Симонян многократно осрамилась и «Киевом за три дня», и предложением взорвать атомную бомбу над Сибирью. И набором других невероятных глупостей. А ее почему-то так и не увольняют...

Аноним, 19-03-2025 #7[ru]

Важнейший итог 2,5-часового разговора Путина и Трампа: Россия и США организуют серию матчей между хоккейными командами НХЛ и КХЛ. Весь мир с замиранием сердца ждал этого! Правда, НХЛ базируется в Канаде, которую Трамп намерен присоединить к США на правах штата...

Аноним, 19-03-2025 #11[ru]

Дональду Трампу не удалось «продавить» Владимира Путина... Но, судя по всему, и Владимиру Путину не удалось «продавить» Дональда Трампа, который рассчитывал на прекращение огня без предварительных условий. То есть наступила патовая ситуация. Провальные переговоры...

Аноним, 19-03-2025 #15[ru]

Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать: «Российские военные после приказа Путина сбили собственные беспилотники, нацеленные на энергоообъекты в Николаевской области, связанные с военно-промышленным комплексом Украины» – Минобороны России.

А, ну да. Российская ПВО сама же сбила свои дроны, которые летели атаковать украинские энергетические объекты, после разговора Трампа и Путина. А страшная Украина в это время разбомбила нефтебазу «Кавказская». И сейчас выйдет Трамп, и такой: да, мы договорились с Путиным, а Украина взяла и сорвала договорённости. Украина не хочет мира!

Аноним, 20-03-2025 #16[ru]

#13: Песков заявил, что у Путина с Трампом был договор не атаковать энергетические структуры. Стало быть, всякие госпитали и гражданское население бомбить можно?

Аноним, 20-03-2025 #19[ru]

Трамп считает, что если США будут владеть энергообъектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры, заявили в Белом доме. За свое посредничество Трамп хочет забрать в собственность не только минералы, но и все украинские атомные электростанции. Невероятно!

Аноним, 20-03-2025 #20[ru]

#19, Зеленский утверждает, что обсуждение ограничилось Запорожской атомной электростанцией, которая в настоящее время оккупирована Россией...

Аноним, 19-03-2025 #1[ru]

Видимо, когда вернется Шойгу на пост министра или еще выше, эта банда трех толстяков – трех братьев – Черного-мальчика с пальчика, Хованыка-Кабана, и Белого мальчика с пальчика – будут искать виноватого. Два Мальчика с пальчика съедят Кабанчика. Они уже полакомились с тупым как Полено-Чудаком.

Аноним, 19-03-2025 #3[ru]

Такое время сегодня: время лизоблюдов, которые колеблются вместе с линией партии. На словах они нам рассказывают, что работают для людей, просто спать некогда – «о России думают». А на деле они повернуты к народу задом, а к начальству – передом. Ловят любые сигналы сверху, чтобы успеть уловить малейший намек на пожелания господина.

Аноним, 19-03-2025 #4[ru]

№3, Ховалыг в этом смысле – неуклюжий лизоблюд. Всё делает топорно и неумело. Вероятно, сказывается, что Кириенке на Ховалыга по большому счету плевать – расходный материал для войны с Шойгу. Если Ховалыг справится – молодец! А если нет – ну хрен с ним, найдем другого. По сути, сегодня у Ховалыга нет никакой защиты в Кремле. Поэтому он и болтается, как говно в проруби – от одного края к другому в надежде найти покровителя.