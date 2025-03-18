    Коротко

Руслан Цаликов лишился статуса основного кандидата в сенаторы

Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов больше не является основным претендентом на назначение сенатором от Верховного хурала Республики Тыва, рассказали РБК четыре источника – два близких к администрации президента, в партии «Единая Россия» и знакомый с обсуждением кандидатуры на эту позицию. Все они говорят, что решение окончательно не принято, но оценивают вероятность его назначения как крайне маловероятную.

«Он не будет сенатором на 90%», – говорит один из собеседников РБК.

По словам одного из собеседников РБК, на пост сенатора претендует спикер республиканского парламента Даваа Кан-оол. Он возглавляет Верховный хурал с 2010 года. Также источники РБК допускают, что кандидатом может стать кто-то из участвовавших в выборах участников военной операции.

Задержка с назначением сенатора может быть связана со сложностями с подбором и согласованием кандидата, считает политолог Виталий Иванов. На сегодняшний день в регионе две ресурсные силы, которые имеют выход на Москву: действующий глава Владислав Ховалыг и экс-глава Шолбан Кара-оол (сейчас занимает должность вице-спикера Госдумы), поясняет политолог. «Самому Ховалыгу это может быть и не нужно, он, возможно, и без распределения этого места в пользу своего человека чувствует себя уверенно. Но ему может быть важно, чтобы эту должность не занял человек Кара-оола», – добавил Иванов.

Политолог Константин Калачев считает, что у проблемы назначения сенатора от Верховного хурала Тувы есть и еще одна составляющая – лояльность Цаликову, а значит, и Шойгу со стороны большей части депутатского корпуса. «Голосование [по кандидатуре сенатора] должно продемонстрировать единство, а это требует как работы с руководством республики, так и с депутатским корпусом. Шойгу, может, уже не так влиятелен, но все еще в обойме», – полагает политолог. По его оценке, нужно подобрать кандидатуру, которая будет встречена парламентом однозначно положительно.

Власти Тувы договорились с тремя торговыми сетевыми о стабилизации цен

Правительство Республики Тыва заключило соглашение с ООО «ИТ-Коннект», владельцем магазинов «Кукуруза», и ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», развивает розничные сети «Пятерочка» и «Батон», о стабилизации цен на продовольственные товары первой необходимости. Информация об этом размещена на официальном портале региона.

«Соглашение подразумевает, в частности, ограничение торговой наценки, защищающее покупателей Тувы от резкого роста цен на товары первой необходимости. Также соглашение гарантирует наличие ассортимента необходимых продуктов в магазинах», – говорится в сообщении правительства Тувы.

По распоряжению главы республики Владислава Ховалыга на муниципалитеты возложена обязанность еженедельно проводить мониторинг цен на продукты питания в населенных пунктах, и докладывать о результатах в минэкономразвития региона. «При необходимости, например, в праздничные дни, такой контроль проводится каждый день», – подчеркнули в правительстве.

Как писал «Коммерсант», X5 Group (владеет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») 5 марта объявила о консолидации 100% долей сибирских торговых сетей «Красный Яр», «Батон», «Слата» и «Хлебсоль».

Суд обязал правительство Тувы обновить очистные сооружения

Прокуратура подала иск к министерству земельных и имущественных отношений Тувы. Ведомство потребовало реконструировать очистные сооружения на левом берегу Кызыла, через которые канализационные стоки сбрасывают в Енисей.

«Техническое состояние левобережных очистных сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии. Производственных мощностей не хватает для надлежащей очистки сточных вод, что может привести к полной остановке сооружений», – заявили в ведомстве. Суд полностью удовлетворил требования.

Очистные сооружения, принадлежащие правительству республики, эксплуатирует ООО «Водоканал-Сервис». Ранее прокуратура установила, что в сбрасываемых стоках превышена допустимая концентрация вредных веществ: железа, марганца, нефтепродуктов, фенолов, цинка и других.

Росприроднадзор не раз составлял против компании протоколы о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды (ч. 1 ст. 8.2 КоАП). А в 2023 году суд по иску прокуратуры обязал «Водоканал-Сервис» прекратить стоки с превышением загрязняющих веществ, после чего компания, как отметили в ведомстве, «приняла меры к недопущению сброса сточных вод в реку Енисей, в том числе неподключением к системе водоотведения новых потребителей».

Но этого оказалось недостаточно, поэтому прокуратура и подала иск к республиканским властям.

Всё идёт по плану: Около 900 поселений попадают в зону затопления в Сибири

«По оценке МЧС России, в 2025 году в регионах округа в зону паводка могут попасть более 880 населённых пунктов с населением около 130 тыс. человек, 440 участков автомобильных дорог местного и регионального значения, более 260 социально значимых объектов», – заявили в аппарате полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

Начало ледохода на Оби и Енисее ожидается на три-пять дней раньше среднемноголетних показателей.

Осложнение обстановки с природными пожарами ожидается в Сибири

Ранний сход снега и засушливая погода могут поспособствовать природным пожарам в Сибири.

Наиболее сложная обстановка может сложиться в апреле и начале мая в Хакасии, Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях.

Высокая активность горения лесов ожидается на территории Красноярского края, Тувы и Иркутской области в мае, июне и сентябре.

«Для мониторинга обстановки и оперативного доведения информации активно применяются технологии космического мониторинга, информационных систем и мобильное приложение „Термические точки“, – рассказали в МЧС Новосибирской области. – Спланирована работа патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп в количестве более 11 тысяч и численностью свыше 39 тысяч человек. Их задача оперативно обнаружить и ликвидировать природный пожар».

С марта межведомственные рабочие группы проверяют готовность населенных пунктов к пожароопасному сезону.

Власти Тувы предлагают 10 тысяч рублей за рождение ребёнка

По информации Минздрава республики, проект «Малышу Тувы» предполагает выдачу набора новорожденного стоимостью в 10 000 рублей семьям на своих первенцев, которые родились с 1 января 2025 года. Постановление правительства, которым утвержден порядок предоставления подарка, вступило в силу 1 марта.

За его реализацию отвечает Перинатальный центр Тувы, который после проведения торгов проведет закупку содержимого подарка новорожденного первенца, а затем подарки распределят по роддомам. Выдача подарка планируется в апреле. На этот момент на его получение претендуют 230 малышей – столько первенцев родились в семьях Тувы с 1 января 2025 года. Финансирование проекта производится из бюджета региона.

Россия начала завозить трудовых мигрантов из Мьянмы

Российские регионы начали привлекать на работу трудовых мигрантов из Мьянмы, которая считается одной из беднейших стран мира, пишут «Ведомости». В частности, по данным рекрутинговой компании «Интруд», 24 сварщика уже приехали в Приморский край и были трудоустроены, а «в ближайшие месяцы» ожидается прибытие еще 30 человек. Все они прошли курсы русского языка и сдали по нему экзамен в Мьянме. Также рабочих из этой страны Индокитая привлекли на стройки в Амурской области. «Нам требовались сварщики, монтажники и бетонщики. Конечно, в первую очередь мы смотрели на качество выполняемых ими работ – тут хочется отметить, что они почти не уступают нашим специалистам в этой сфере», – отметил гендиректор одной из местных строительных компаний.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в Госдуме, призвал решать проблему дефицита рабочих рук с помощью трудовых мигрантов, в том числе из Мьянмы. По его словам, в этой стране проживает 55 млн. человек, при этом 6 млн. ее граждан трудятся за рубежом. «Мы тоже это с ними обсуждаем», – сказал Решетников. Мьянма потенциально может стать источником трудовых ресурсов для России, но для этого есть несколько препятствий, говорит доцент Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Кириченко. По его словам, легальные мигранты обязаны около 30% доходов переводить через банки, а рыночный курс в Мьянме сильно отличается от официального, что снижает число желающих. Также с 2024 года в стране действует закон о всеобщей воинской обязанности и молодым людям до 35 лет ограничен выезд за границу. Поэтому в большом количестве мигрантов из Мьянмы можно привлечь только при централизованном наборе, заключил Кириченко.

Жители Забайкалья и Хакасии не могут устроиться на работу по девять месяцев

Хакасия и Забайкальский край стали антилидерами по срокам поиска работы в России. Чтобы устроиться, жителям этих регионов приходится тратить в среднем по 9 месяцев, подсчитало «РИА Рейтинг». Хуже ситуация только в Еврейской автономной области, где срок оценивается в 12,4 месяца.

В Бурятии для трудоустройства нужно потратить в среднем 7,8 месяца, в Красноярском крае – полгода, в Алтайском крае – 5,7 месяца, в Омской области – 4,5 месяца, в Новосибирской области и Республике Алтай – по 4,4 месяца. В Туве – 3,9 месяца.

При этом общий официальный уровень безработицы продолжает снижаться в большинстве регионов Сибири. В Новосибирской области в четвёртом квартале 2024 года он упал до 2,1% (-0,9% в аналогичному периоду 2023-го), в Иркутской и Омской области – до 3% (-0,6% и -0,2% соответственно), в Томской области – до 3,3% (-0,1%), в Бурятии – до 4,3% (-1%), в Забайкалье – до 4,5% (-2%).

Наиболее заметное падение уровня безработицы наблюдается в Республике Алтай – 5,9% по итогам квартала при падении на 2,6%.

Официальная безработица, по подсчётам «РИА Рейтинг», выросла на 0,1% только в Кузбассе и Хакасии (до 2,7% и 1,6% соответственно). В Алтайском крае и Туве показатель не изменился, оставшись на уровне 3,4% и 5,1%.

«Пусть учатся у себя дома». Матвиенко призвала сократить приём абитуриентов из регионов в вузы Москвы и Петербурга

Высшие учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга и Казани должны сократить прием абитуриентов из регионов, поскольку они собирают студентов «со всей страны» и «штампуют» специалистов по ненужным профессиям, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет уменьшать наборы в высшие учебные заведения, набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям – и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», – сказала Матвиенко. По ее словам, у части региональных студентов не получилось после выпуска найти работу по специальности, в итоге «вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников». Матвиенко отметила, что Совет Федерации уже указывал на эту проблему Министерству образования и науки.

Путин потребовал заставить россиян с детьми играть в военные игры

Президент РФ Владимир Путин поручил провести во всех регионах страны военно-патриотические игры «Семейная зарница», в которых должны принимать участие родители с детьми. «Администрации президента Российской Федерации подготовить совместно с Минобороны России и представить предложения по организации во всех субъектах Российской Федерации комплекса соревновательных мероприятий «Семейная зарница», включающего в себя состязания спортивной, интеллектуальной и творческой направленности для семей с детьми», – говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа».

Ответственными за выполнение этой задачи назначены замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов. Доклад об исполнении поручения они должны представить президенту до 31 марта 2025 года.