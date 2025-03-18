Кадровая чехарда в Туве

или Как чиновнику воровать и не угореть

Время летит быстро. 7 апреля 2025 года случится уже четыре года, как Владислав Ховалыг принял республику у Шолбана Кара-оола. Срок немалый, позволяющий сделать кое-какие выводы. А также оценить команду, которую он собрал под своим крылом. До некоторых пор в ней основным действующим лицом был бессменный соратник Ховалыга по его работе в мэрии и Энергосбыте мастер на все руки Айдын Чюдюк.

НЕЗАМЕНИМЫЙ ЧЛЕН КОМАНДЫ ХОВАЛЫГА СТАЛ «ЗВЕЗДОЙ» РУНЕТА

В сегодняшней администрации Ховалыг долго перебирал для него различные должности, назначая его то министром по земельным и имущественным отношениям, то каким-то непонятным министром по информационной политике, то ещё кем-то. Пока тот, по настоянию супруги главы Айланы, не был назначен заместителем председателя правительства Тувы по внутренней политике.

На таком варианте Айлана остановилась, потому что в этой должности Чюдюк имел доступ ко многим спецоперациям. Он мог достоверно знать обо всём, что происходит в правительстве и в ближайшем окружении главы, где время от времени появлялись молоденькие фаворитки. Всё это очень устраивало властолюбивую своевольную Айлану, которая не только с неуёмным азартом управляет правительством республики, но и одновременно болезненно относится к мелким интрижкам своего муженька, стремящегося не пропускать ни одной юбки. Фактически для Айланы Чюдюк был окном в правительство Тувы, через которое она узнавала о деятельности мужа и его ближайшего окружения всё или почти всё. А заодно могла решать собственные проблемы так, как они ей виделись.

Одной из главных задач Чюдюка в последние год-два стала проблема дискредитации действующего мэра г.Кызыла Карима Сагаан-оола, в отношении которого Айлана внушила мужу, что мэр столицы – один из вероятных соперников на должность главы республики наряду с Оюном и Натсак. Ховалыг, похоже, в это охотно поверил, хотя сам Сагаан-оол никакого повода к тому не давал.

Но когда борьба за кресло мэра достигла своей кульминации, с подленьким и коварным архитектором скандала случилось несчастие: в марте любитель «покуралесить» Чюдюк «угорел» на одной из рядовых пьянок. В блогосфере появился сюжет, в котором он предстаёт обыкновенным нетрезвым до невменяемости чиновником бомжеватого вида, лежащим со спущенными штанами в служебном кабинете на полу.

Чюдюку бы в ответ «затихариться», выйти из публичного поля и ждать, когда «пройдёт волна», скандала, а он по глупости умудрился пьяный скандал раздуть, отрицая очевидный факт. Дело дошло даже до того, что он публично заявил, что все распространённые в интернете материалы – вымысел и фабрикация доказательств с помощью искусственного интеллекта. И вообще, что на видео изображён не он. А недруги Чюдюка, коих он сам наплодил немало, видимо, только этого и ждали. Поэтому немедленно вылили него такой ушат помоев, от которого он отмыться уже не мог. Хорошо знающие ситуацию люди выставили в Интернете кучу доказательств, неопровержимо указывающих на пьяную рожу как на несомненное лицо члена правительства Тувы Айдына Чюдюка: его лицо, родинки и шрамы, часы и кольцо, пиджак и спущенные штаны.

В общем, Чюдюк промахнулся и в момент превратился во всеобщее посмешище. А его угрозы засудить кого-то за распространение клеветы на чиновника оказались просто смехотворными.

ЖЕРТВА ИНТРИГ «ЕДИНОРОССОВ»?

Для всех стала очевидной связь компромата с ситуацией вокруг мэра г. Кызыла. В предыдущей публикации я предположил, что скандальное видео с невменяемым членом правительства было заснято в Ак-Довураке по поручению экс-главы республики Шолбана Кара-оола. Теперь, когда появилось время для уточнения всех обстоятельств скандала, должен признать, что та информация была поспешной. Видео было снято не в администрации Ак-Довурака, а в Кызыле, в здании Верховного Хурала Тувы в помещении, которое занимает фракция правящей партии «Единая Россия». По тем отрывочным данным, которые стали известны, очень возможно, что «подставу» Чюдюку организовал его приятель и большой любитель застолий и оргий, общеизвестный в республики претендент на должность столичного мэра депутат от «Единой России» в городском хурале Аяс Лопсан.

А причиной перемен в отношениях Лопсана и Чюдюка явилось решение главы республики Ховалыга пристроить в кресло мэра Кызыла не Лопсана, который бредит об этом не первый год, а своего заместителя Чюдюка, интересы которого пролоббировала супруга главы Айлана. Вот и получилось, что Лопсан исполнил всю грязную работу по мэру, а лавры победителя могут достаться Чюдюку, который всего и только подготовил заявление дурочки Казанцевой в суд. Видимо, это и переполнило чашу терпения Лопсана, в результате чего пьяный Чюдюк оказался лежащим на полу со спущенными штанами. Затем команда Кара-оола разнесла видео по всем блогам, а сам он обратил внимание сотрудников АП на скандальное поведение чиновника правительства Тувы.

Там отреагировали болезненно и припомнили Ховалыгу, что давно рекомендовали ему избавиться от такого зампреда, по которому тюрьма плачет. Как итог – Ховалыг предложил Чюдюку уйти «по собственному желанию» без выходного пособия и сделать соответствующее заявление. Так что теперь у Лопсана открыта дорога в кресло мэра, если, конечно, Верховный суд пойдёт на поводу у Ховалыга и оставит решение Кызылского городского суда по мэру Кызыла без изменения.

Впрочем, Лопсану стать мэром может помешать другой скандал: теперь уже по поводу его заочного высшего образования, якобы полученного в Абакане. Как выяснилось, Лопсан получил высшее образование за два года до того, как ВУЗ начал выпускать инженеров такого профиля. На момент той даты, что проставлена в дипломе, он таких специалистов просто не выпускал... Также не стоит забывать публикации в СМИ о том, как он состоял в банде Героя и при этом якобы участвовал в убийстве человека. Кстати говоря, сам Лопсан эти публикации никогда в суде не оспаривал. А если к этому добавить его склонность к длительному возлиянию, то становится очевидным, что дьявольская «подстава» с Чюдюком вполне может Лопсану и не помочь добраться до кресла мэра столицы Тувы.

При этом поучительным является то, что Лопсан и Чюдюк – оба из гадюшника «Единой России» и команды главы республики Ховалыга. И если они могут так мерзко поступать в отношении друг друга внутри одного сообщества, то можно представить себе, на что они способны в борьбе против «чужих». Не стоит удивляться, если вдруг выяснится, что в этой бескомпромиссной борьбе за выживание они применяют сильнодействующие яды или организовывают автокатастрофы...

ДЛЯ ЧЕГО ХОВАЛЫГУ НУЖЕН УРАН-ООЛ ОНДАР?

Думается, читателям газеты на примере дружков Чюдюка и Лопсана понятно, какая команда сколочена главой республики Ховалыгом и кто его окружает. Но дело в том, что эти двое – это ещё не всё самое пакостное зло из преисподней по сравнению с другим близким к Ховалыгу персонажем – Уран-оолом Ондаром, который является подельником Владислава Ховалыга ещё с лихих 90-х, когда они на пару с азартом и энтузиазмом, достойными лучшего применения, банкротили экономику Тувы. «РИСК» ранее публиковал письма читателей, которые не понаслышке знают, как эта «сладкая парочка» «дербанила» Кызылский Пивзавод. Тогда Ховалыг командовал конторой по оздоровлению и банкротству в Туве, а Ондар непосредственно доводил завод до полного прекращения его деятельности в качестве конкурсного управляющего.

Как пишут хорошо информированные источники, работавшие на заводе, тогда он не гнушался тем, что за счёт завода, находящегося в стадии банкротства, у частных лиц брал деньги под бешеные проценты или скупал у «своих» пустую тару для разлива водки по цене, вдвое превышающую установленный размер. Нет необходимости пояснять, почему Пивзавод, никогда не имевший проблем со сбытом своей продукции, под чутким руководством творческого тандема Ондара–Ховалыга, невзирая на благоприятную конъюнктуру, вдруг стал несостоятельным и благополучно прекратил свою деятельность. Думается, если бы Ондару и Ховалыгу доверили оздоравливать даже какую-нибудь фабрику по огранке алмазов, они бы умудрились и её успешно обанкротить, проливая при этом крокодиловы слёзы.

Ведь смог же Ховалыг за весьма короткий период руководства Тываэнергосбытом подвести его к состоянию неплатёжеспособности и банкротству! А там и делать-то ничего заумного или сверхтяжёлого не было нужно: просто вовремя аккуратно выставляй счета за потреблённую электроэнергию и без оглядки на лица взимай абонентскую плату, даже если должником является глава республики. И экономика предприятия не будет знать никаких проблем. Но даже в такой ситуации Ховалыг сумел совершить невероятное: и сейчас предприятие, которым он руководил совсем недолго, завершает конкурсное производство. Возможно, вскоре вообще прекратит своё существование. Однако на судьбе бывшего директора Ховалыга, который внёс свою лепту в доведение предприятия до такого состояния, это никак не отразилось. Более того, он как-то умудрился попасть в обойму московских чиновников и, не имея за плечами никаких достижений, возглавить республику, подавая плохой пример.

Но вернёмся к Ондару. Как только Ховалыг неожиданно стал главой правительства, Ондар тут же «приклеился» к нему. Он сразу получил должность министра сельского хозяйства – зампреда правительства, курирующий это ведомство. Сразу отмечу – на пользу самому сельскому хозяйству региона это никак не пошло. Скорее, наоборот. Главным «достижением» тандема Ховалыг–Ондар стала ликвидация птицеводства в республике как такового. Но это – отдельная некрасивая, острая, большая и больная тема, которой мы коснёмся в другой раз.

Поскольку Уран-оол Ондар в правительстве занимал сразу две должности – зампреда и министра сельского хозяйства и продовольствия, то никто, кроме главы правительства Ховалыга его контролировать не мог. Он сам руководил министерством и сам же контролировал свою деятельность, докладывая об итогах своему непосредственному шефу и подельнику В.Ховалыгу. Как они делили деньги от результатов этой дружной совместной деятельности, это отдельный вопрос. Думается, на него ответят результаты проверки использования средств ИПСЭР московской комиссией. И последующее за ней расследование уголовных дел. А сейчас давайте посмотрим, как Ховалыг использует Ондара в своём правительстве.

Поначалу, как уже сообщалось выше, Ондар занял должность заместителя председателя правительства по сельскому хозяйству с одновременным исполнением обязанности министра сельского хозяйства. Для этого пришлось уволить министра Айдына Дуна. Потом вдруг Ондар отказался от министерского портфеля. Но не надолго – вскоре он уступает его Ларисе Монгуш. Но и она долго в кресле не удержалась и, не проработав и пяти месяцев, ушла в отставку. Так за три года сменилось пять министров сельского хозяйства, в той или иной степени не устраивавших Ондара и Ховалыга. О каких приличных результатах можно говорить при такой кадровой чехарде?

Кстати говоря, затем Ховалыг всё же освободил Ондара от непосильной для него должности зампреда. Он перевёл его в свои советники всё по тому же сельскому хозяйству. Но и в этой должности Ондар также долго не продержался. Теперь он снова в должности заместителя председателя правительства всё по тому же сельскому хозяйству, только теперь уже почему-то с приставкой «и.о.».

КАК ОНДАР ПОДСТАВИЛ СВОИХ СМЕНЩИКОВ ПОД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

И что это за заячьи забеги? Почему одни и те же люди у Ховалыга мечутся «по кругу» в поисках работы, надолго не задерживаясь на одном месте? Впрочем, понять логику кадрового сумасшествия Ховалыга можно, проанализировав материалы уголовного дела по обвинению сразу двух министров сельского хозяйства республики, работавших в период с 2020 по 2022 год, когда в Туве реализовывалась программа комплексного развития сельских территорий.

А суть дела простая: в 2020 году министр Айдын Дун заключил с ООО «Сервис-Климат» госконтракт сроком на два года по благоустройству села Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна. В соответствии с действующим контрактом в мае 2020 года он дал указание оплатить Подрядчику стоимость материалов, необходимых для производства работ в пределах 9 млн. рублей в соответствии с оформленной формой КС-2.

Но тут вмешался случай – президент Путин 7 апреля 2021 года отправил Шолбана Кара-оола в отставку, назначив на его место Владислава Ховалыга. А новому начальнику понадобился в кресле министра сельского хозяйства «свой человек», с которым можно было бы эффективно «пилить» бюджет. Поэтому от Дуна пришлось срочно избавляться, освобождая кресло для доверенного лица главы – нового министра Уран-оола Ондара. А тот, будучи министром, оплатил Подрядчику ещё 7 млн. руб., предварительно подписав формы КС-2 и КС-3, в которых деньги предназначались как на оплату материалов, так и за выполненные работы на объекте.

Однако, как оказалось впоследствии, при этом Ондар оплатил материалы, ранее уже оплаченные бывшим министром Дуном. И осторожный Ондар запаниковал. В связи с чем 15 октября 2021 года он экстренно сложил обязанности министра. А на его место была назначена Монгуш Л.С. Но проработала министром она недолго, поскольку, по мнению Ондара, оказалась «перестраховщицей». Потому что когда зампред Ондар давал ей какие-нибудь сомнительные указания по платежам, она всегда требовала с него письменные указания или надлежащим образом оформленные протокольные решения. Но Ондар по своей натуре не только человек подлый, но и очень трусливый. Брать на себя какую-нибудь ответственность за свои решения не любит.

Когда контракт на благоустройство с.Ак-Тал закончился, а работы в полном объёме выполнены не были, он дал указание Монгуш Л.С. заключить с Подрядчиком Дополнительное Соглашение и по нему перечислить деньги, чтобы Москва не забрала деньги назад и не выставила Минсельхозу Тувы штраф. Та в ответ попросила протокол заседания за его подписью. Однако шли неделя за неделей, но протокола как не было, так и нет. Ондар это объяснял тем, что в нём нашлись какие-то мелкие ошибки, которые было необходимо устранить. Но так и не устранили. Однако он по-прежнему настаивал, чтобы Монгуш перечислила деньги Подрядчику... Тогда министра Монгуш отправили в командировку в Москву. А в её отсутствие заставили подписать Соглашение исполняющего обязанности.

Кстати говоря, когда этот вопрос возник в суде, то Ондар быстренько «переобулся» и заявил, что протокола нет, потому что это было совсем не совещание у зампреда правительства, а обычная «консультация», которая «протокола» не предполагает. Пока Монгуш находилась в командировке в Москве, гл. бухгалтер министерства в воскресенье в 21 час 20 минут под давлением со своего компьютера провела платёж, воспользовавшись электронной подписью министра... В общем, принципиальность Монгуш не устроила Ондара, и в результате она была вынуждена 1 февраля 2022 года подать заявление «по собственному», не проработав и пяти месяцев.

А затем в январе 2023 года Следственное Управление возбудило уголовное дело, обвинив Дуна и Монгуш в превышении должностных полномочий при перечислении денежных средств ООО «Сервис-Климат». Фабула обвинения проста: якобы они оба перечислили бюджетные средства за невыполненные работы. При этом Ондар, работавший министром в промежутке между ними, почему-то к уголовной ответственности привлечён не был, хотя экспертиза установила, что работы, указанные в формах КС-2 и КС-3, которые Ондар завизировал, на момент подписания выполнены не были. А как раз Дун и Монгуш невыполненные работы не оплачивали. Таким образом, Ондар, оплативший невыполненные работы, чудесным образом оказался всего-навсего «свидетелем» по делу.

И сразу возник закономерный вопрос: почему первый и третий министр привлечены к уголовной ответственности, а тот, который работал в период между ними и подписывал «липу», оказался свидетелем? Где логика?

Более того: при разбирательстве в суде выяснилось, что Дун и Монгуш оплачивали стоимость материалов, которые уже находились на объекте, в то время как Ондар оплачивал на тот момент невыполненные работы. Таким образом, на скамье подсудимых должен был оказаться именно Ондар, а не другие бывшие министры. На вопрос, как такое могло произойти, свидетель Ондар давать пояснения отказался. При этом он признал, что на день судебного заседания все работы по объекту закончены. Но подписать Акт приёмки работ некому, поскольку функции заказчика якобы от Минсельхоза переданы в Минэкономики.

Экс-министр Монгуш пояснила суду, что перечислять деньги по просроченному контракту её принуждал именно зампред Ондар, дабы деньги не пришлось возвращать в бюджет России. Но этого она делать отказалась, поскольку Ондар не подписывал Протокол, по которому контракт должен был быть продлённым. Но Ондар, не желая нести ответственность за свои действия, и поэтому не подписывая Протокол, настаивал, чтобы Монгуш бюджетные средства Подрядчику перечислила. Вот и случилось, что с подачи Ондара невиновные Дун и Монгуш оказались на скамье подсудимых, а тот, кто эту «кашу заварил», пришёл в суд в качестве свидетеля в сопровождении адвоката. Как обычно говорят в подобном случае, «знает кошка, чьё мясо съела»...

КАРЬЕРНЫЙ ПУТЬ ПО ГОЛОВАМ КОЛЛЕГ

В связи с этим делом невольно вспоминается другой случай, произошедший в мэрии Кызыла в бытность градоначальником Владислава Ховалыга. В заместителях по экономике и по совместительству руководителем соответствующего департамента у него был не кто иной, как наш герой опытный подельник Ховалыга Уран-оол Ондар. И тогда также назрела необходимость оплаты подрядчику за выполненные работы. Но Ондар подписывать платёжные документы почему-то опасался. А потом и вовсе подался в отпуск «с последующим увольнением». На его место был назначен молодой подающий надежды работник по фамилии Данзырын. Ондар пояснил ему, что он уходит в отпуск и на работу уже не вернётся. Так что Данзырын пусть вступает в права и готовится к продолжительной работе на почётной должности. Наивный Данзырын согласился. Как только он заступил на службу, мэр потребовал от него оперативно решить вопрос с оплатой работ. Что тот и сделал.

Он начал осваиваться. Однако, к его удивлению, Ондар по окончании отпуска, как ни в чём ни бывало, вышел на работу, попросив молодого перспективного человека освободить кресло. И тот вынужден был подчиниться. Всё бы ничего, если бы потом к Данзырыну не пришли люди в погонах и не спросили, зачем он, не проверяя, подписал платёжные документы. Он сослался, что сделал это по предложению Ондара и приказу Ховалыга. Однако те открестились от этого, заявив на следствии, что это была инициатива самого Данзырына, к которой они не имеют никакого отношения. Так молодой парень пошёл под суд по обвинению в превышении должностных полномочий, за что ему полагался срок: прокурор на суде попросила назначить Данзырыну наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и взыскать с него 100 млн. рублей.

К счастью, та история закончилась благополучно – Данзырын был судом оправдан. Чем закончится дело для Дуна и Монгуш – пока неясно. Но тут и речь совсем не о них. А о проходимце Уран-ооле Ондаре, который, не моргнув глазом, готов подставить любого. Благо, его вечный начальник Ховалыг всегда на его стороне.

Вот такая картина взаимоотношений Ховалыга и его доверенных лиц Чюдюка и Ондара. Все понимают, что любой начальник стремится окружить себя людьми, которым он доверяет и с которыми привык работать. Но обратите внимание: то, чем занимаются Чюдюк и Ондар, находится в ужасном состоянии. Чюдюк отвечал за внутреннюю политику. При этом у нас выборы превращены в фарс, в ходе которого бандиты становятся депутатами и в ранге народных избранников пьяные устраивают стрельбу в ресторане. В другом случае спецназ из Москвы на трёх бортах прилетает в Кызыл, чтобы пресечь антиузбекские погромы. Школьники насилуют школьников и школьниц. И всё это – при зампреде Чюдюке. Что же до сельского хозяйства, то такого бардака, таких масштабных хищений и таких низких показателей работы в главной отрасли республики не было никогда раньше. Возникает естественный вопрос: зачем Владислав Ховалыг держит при себе таких никчемных работников, передвигая их с одной должности на другую? Неужели только для того, чтобы безбоязненно «шерстить» бюджет?

О том, как Ховалыг и Ондар разваливали сельское хозяйство и уничтожали единственную в Туве птицефабрику, Вы прочитаете в следующих номерах газеты «РИСК».

Когда верстался номер: Судья Кызылского городского суда Кызыл-оол признал бывших министров сельского хозяйства Тувы Дуна и Монгуш виновными в превышении должностных полномочий и назначил им наказание: Дуну – 4 года колонии со штрафом 9 млн. рублей; Монгуш – 3 года условно и штраф 7 млн. рублей. Ондар снова вышел сухим из воды. Защита полагает, что суд пошёл навстречу главе республики Ховалыгу.

Кондрат Пчёлкин