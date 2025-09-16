Банка с пауками: Владислав Ховалыг проигрывает внутривидовую борьбу за власть

Когда президент Путин поменял нам никудышного главу республики на ещё более бесполезного функционера, у многих были популярны мысли на предмет единства и борьбы бывшего губернатора Кара-оола и нового губернатора Ховалыга. Глядя на то, как новый руководитель использует прежний заведомо коррумпированный слабый караооловский кабинет министров, выходило, что, скорее всего, старый и новый губернаторы, какие бы противоречия между ними не возникали, составляют единую команду, соединённую родственными отношениями. Но когда стали наблюдать, как новый руководитель распоряжается финансами республики, не допуская до них загребущие руки Кара-оола, появилось ощущение, что Шолбан и Владислав не столько родственники, сколько конкуренты в дележе бюджетных денег. И вот Ховалыг руководит республикой уже пятый год. Этого достаточно, чтобы разобраться в их взаимоотношениях.

И всё же многие отмечают: между ними много общего. А что точно объединяет этих родственников, так это пренебрежительное отношение к подчинённым, которыми они одноразово пользуются, как презервативами. Они таскают для главы каштаны из огня, а как только над ними сгущаются тучи, глава сразу же теряет к этому чиновнику всякий интерес. К примеру, у Шолбана по очереди попали под уголовное преследование два министра строительства. Причём В.Сат даже не успел отмотать отмеренный ему судом срок: он скончался в статусе заключённого. В настоящее время мотают сроки: министр сельского хозяйства А.Дун, министр экономики Е.Каратаева, замминистра финансов У.Даваа, министр юстиции-зампред правительства А.Оюн. Чудом избежал большого срока за мошенничество первый заместитель Кара-оол Ш.Иргит, который, похоже, и сейчас отсиживается за границей, опасаясь ареста.

Но и у Владислава Ховалыга с кадрами складывается аналогичная ситуация. Мотает срок на зоне обвинённый во взятках министр лесного хозяйства В.Куимов. Судится в кассационном порядке министр сельского хозяйства республики, которую натурально подставили Владислав Ховалыг и его заместитель Уран-оол Ондар. Недавно была взята под стражу и помещена под домашний арест племянница супруги главы Айланы Ховалыг замминистра образования Херел Наксыл. А до этого «загремел на нары» другой доверенный племянник – замминистра сельского хозяйства Тувы Руслан Ооржак. Похоже, список попавших под раздачу министров, их заместителей и зампредов тувинского правительства будет расширяться. А на днях несчастье случилось ещё с одним особо приближённым к телу главы республики и его жены чиновником.

НЕЗАМЕНИМЫЙ КАДР, НО ТЯЖЁЛЫМ ШЛЕЙФОМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Трагедия началась в понедельник, 8 сентября, когда сотрудники УФСБ пришли за заместителем директора по коммерческим вопросам Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения академии наук России (ТИКОПР) А.Чюдюком и препроводили в ИВС ГУВД Кызыла, оставив его там на ночь для тяжёлых размышлений о будущем.

Но крушение судьбы ближайшего сподвижника главы началось не тогда, когда к нему пришли оперативники, а гораздо раньше. По крайней мере, в июле 2024 года, когда он в должности заместителя Владислава Ховалыга по внутренней политике под чутким руководством Айланы Ховалыг формировал состав Верховного Хурала Тувы. По замыслу Айланы, почти как член их семейства Чюдюк должен был сначала стать депутатом парламента Тувы, а затем занять должность спикера ВХ РТ. Вот тогда-то ФСБ и выразила главе своё неудовольствие этим, посоветовав Ховалыгу этого не делать. Сославшись на то, что у них имеются претензии к нему по работе в мэрии г. Кызыла. По их версии Чюдюк, работая в мэрии столицы, злоупотреблял своим служебным положением и незаконно распределял земельные участки в «Южном» под частные гаражи. Газета «РИСК» писала об этом в июле 2024 года. Тогда под удар попадал сам глава, работавший в то время начальником Чюдюка в должности мэра Кызыла.

Вот поэтому Ховалыг и был вынужден удалить кандидатуру Чюдюка из партийного списка партии «Единая Россия». Но оставил его в роли дирижёра парламента и проводника указаний Айланы Ховалыг в массы народных избранников Тувы. Впрочем, всем было понятно, что в такой ситуации Чюдюк уже не сможет долго продержаться в должности зампреда правительства по внутренней политике. Ховалыг под давлением ФСБ будет вынужден подыскивать ему другую работу. И ею, учитывая затянувшийся конфликт главы республики с мэром столицы, могла стать должность мэра Кызыла.

Но это кресло ранее было обещано известному депутату-пьянице с криминальным прошлым и фальшивым дипломом Хакасского политеха Аясу Лопсану. В связи с чем между Аясом и Айдыном началась омерзительная гонка на выживание. В результате неё в начале февраля 2025 года в соцсетях появилась информация о непотребном поведении Чюдюка, которая сопровождалась фотографией лежащего на полу невменяемого, очень похожего на зампреда правительства человека со спущенными штанами. Чюдюк немедленно отреагировал на эту информацию, распространённую Хомушку, заявив, что материал сфальсифицирован его недругами с использованием Искусственного Интеллекта (ИИ). И объявил, что он по этому поводу готовит соответствующее заявление в суд. Но интрига быстро утратила актуальность, поскольку уже через несколько дней Чюдюк спёкся и подал прошение об увольнении. Оно было тут же удовлетворено. Стало очевидным, что никакой ИИ тут не был замешан. И Чюдюк реально вляпался в нехорошую историю.

Тогда Ховалыг перевёл его в помощники главы правительства. О кресле мэра Кызыла, как ранее и спикера парламента, тому пришлось забыть. Но было понятно, что находиться в отстое ему долго не придётся. И не просто потому, что он дельный, ценный и незаменимый для Ховалыга работник, обученный всем таинствам бюрократического мошенничества. А потому, что он, похоже, в семье главы исполняет далеко не церемониальную роль. И любит его Айлана Ховалыг не за красивые глазки. Злые языки полагают, что на самом деле ещё со времён работы в мэрии Чюдюк являлся кассиром семьи Ховалыгов и реально был доверенным лицом не только Владислава, но и главного в семье – самой Айланы. Более того: Айлане Ховалыг было очень удобно управлять кадрами правительства через зампреда по внутренней политике Чюдюка. Так что утрата такого «полового» для главной семьи республики реально является невосполнимой, поскольку подобным доверием у семьи пользовался разве что только такой же вечный попутчик Ховалыга его нынешний зампред Уран-оол Алдын-оолович Ондар, которого Ховалыг никак не может пристроить в кресло руководителя налоговой службы Тувы. Но, по некоторым сведениям, вскоре подобная участь может ожидать и его. Впрочем, как и министров земельных и имущественных отношений Тувы Аяна Алексеевича Допуй-оола и транспортного комплекса Тувы Шораана Александровича Чыргал-оола. По некоторым сведениям, буквально на днях могут прийти за зампредом правительства Тувы по социальным вопросам Олегом Сарыгларом. Именно эти персонажи, по всей видимости, теперь стоят в очереди к следователям для дачи показаний на Владислава Ховалыга и на перемены места жительства в СИЗО.

Для справки. Айдын Алексеевич Чюдюк родился в Кызыле 21 октября 1987 года. В 2010 году окончил Московский институт банковского дела. С 2010 по 2018 годы работал на руководящих должностях в Мэрии Кызыла под руководством мэра столицы Тувы Владислава Ховалыга, в том числе начальником департамента земельных и имущественных отношений, управляющим делами Мэрии, руководителем Департамента финансов Мэрии столицы Тувы. В 2018-2021 гг. вместе с Владиславом Ховалыгом, возглавившим тогда АО «Тываэнергосбыт», перешёл на работу в сбытовую организацию, где трудился сначала помощником управляющего делами, а затем начальником отдела по работе с персоналом. В апреле 2021 года недолго поработал первым помощником главы республики, затем был назначен министром земельных и имущественных отношений Республики Тыва. Следом в течении четырёх месяцев исполнял обязанности зампреда правительства. Затем месяц исполнял обязанности руководителя Администрации главы правительства и аппарата правительства. После чего месяц исполнял обязанности министра информатизации и связи Республики Тыва. С января по ноябрь 2022 года руководил службой советников главы республики. С ноября 2022 года по февраль 2025 года – заместитель председателя правительства по внутренней политике. В феврале 2025 года с должности освобождён и назначен помощником главы республики, где проработал несколько месяцев. Затем назначен зам. директора ТИКОПР. 8 сентября 2025 года задержан сотрудниками ФСБ по РТ и 9 сентября арестован сроком на два месяца с содержанием в СИЗО.

ЯВНЫЙ ПОДКОП ПОД ГУБЕРНАТОРА

Но что же всё-таки случилось с нашим героем? За что его так варварски упекли в СИЗО?

По версии следствия, Чюдюк, работая в мэрии Кызыла в должности руководителя департамента земельных и имущественных дел, в 2017 году незаконно оформил на подставных лиц 80 земельных участков под строительство личных гаражей и реализовал их. По другой версии его обвиняют в получении взятки размером в 1,6 млн. рублей за незаконную необоснованную выдачу разрешительных документов на строительство. По какой из них он пойдёт под суд или по совокупности, покажет время. Но, как считают оперативники, рассчитывать, что Чюдюк отделается по ч. 6 ст.290 УК каким-нибудь 5-летним сроком тюремного заключения, не получится.

По некоторым данным, «слил» Чюдюка его заместитель по департаменту Канков. Кроме участков под гаражи за Чюдюком числятся взятки за изменение назначения земельных участков и тому подобное. Но в наше время проще всего доказываются взятки, потому как по сложившейся судебной практике для этого достаточно заявления от взяткодателя и его очная ставка с подозреваемым. И часть 6 ст. 290 УК РФ, по которой суд может назначить наказание сроком от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки, уже успешно «работает».

Однако, как ни странно, во всей этой истории с Чюдюком главным действующим лицом является не столько он, сколько его вечный патрон Владислав Ховалыг. И дело даже в том, что, скорее всего, это «гаражное дело» Чюдюк «мутил» не по своей воле, а с подачи своего сюзерена, в карманах которого, вероятно, и осела большая часть украденных средств. Так что теперь оперативники ФСБ будут «мурыжить» Чюдюка до тех пор, пока он им не сдаст Ховалыга.

Пресс-служба Кызылского городского суда сообщила: «По версии следствия, обвиняемый в период с 2017-2019 годы, занимая должность начальника одного из департаментов мэрии Кызыла, получал взятки за предоставление земельных участков». Оперативники полагают, что Чюдюк долго запираться не сможет. Посидев месяц-два в СИЗО в окружении бандитов, «расколется» и для облегчения своей участи даст чистосердечные показания. А ему-то как раз и есть, что рассказать и по работе в мэрии, и по работе в Энергосбыте. И, конечно, многое чего он сможет поведать о периоде его работы в правительстве под руководством всё того же В.Ховалыга.

Наверняка многое знает и другой выдвиженец Ховалыга, отъявленный подлец Адыгжи, которого он протолкнул в руководители Избиркома Тувы и у которого по некоторым сведениям по месту жительства состоялись обыски.

Но в этой истории важно, почему она «всплыла» наружу только сейчас, хотя о гаражных делах Чюдюка было известно достаточно давно? Судя по всему, Канков дал правдивые показания ещё в июле 2024 года. И тут, похоже, ситуация поменялась со сменой руководителя УФСБ, министра внутренних дел и отъездом прокурора республики. Айдын Чюдюк – заместитель руководителя РО партии «Единая Россия». А руководит отделением ЕР всё тот же неутомимый Владислав Ховалыг. Тем не менее прибывшие на замену новые силовики, судя по всему, в конце концов сумели переубедить упрямившегося федерального инспектора А.Вавилихина «дать добро» для атаки на жуликов. И пошло-поехало.

Гвоздём этой ситуации является то, что у главы республики Ховалыга заканчивается срок полномочий. Буквально в октябре-ноябре должен решаться вопрос, какого кандидата Кремль поддержит на выборах в сентябре следующего года. А тут, даже если Чюдюк и Канков не успеют дать показания на Ховалыга, с подобным скелетом в шкафу в виде уголовников в правительстве действующему главе республики ничего «не светит». Особенно с учётом формирования парламента Тувы из лиц криминального толка и антиузбекских погромов, которые прокатились по Кызылу. Добавит свою ложку дегтя и непотухающий внутриэлитный конфликт между правительством и столичной мэрией.

Кстати, сразу после ареста Чюдюка Ховалыг срочно вылетел в Москву. Но вскоре вернулся домой не солоно хлебавши. В этом плане очевидно, что если у него не хватит желания или возможности отстоять в Москве своего кассира, на его карьере можно будет ставить жирный крест. А на фоне ускоренной криминализации тувинского общества и парламента с уголовным делом АУЕ (запрещённая российскими властями экстремистская организация) и подобной чиновной коррупции Кремль вполне при выборе кандидата в главы региона может остановиться на кандидате-силовике типа генерала полиции Аяса Кандана. Но в любом случае нам стоит ожидать оздоровления ситуации в правящей элите.

Кондрат Пчёлкин