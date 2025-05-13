Игра престолов по-тувински

или Как Ховалыг с наследием Шойгу боролся

Начало этой истории зародилось сразу, как только Владислав Ховалыг 7 апреля 2021 года получил из рук президента Владимира Путина место главы Республики Тыва. Это, конечно, удивительно, но с того момента нового руководителя озаботили не столько проблемы разрушенного его предшественником Шолбаном Кара-оолом народного хозяйства республики, сколько планы по упрочению своего личного положения в республике с перспективой продления срока губернаторства через пять лет. О том, как укреплял свою власть Ховалыг, сказано многое. А вот о борьбе за продление губернаторских полномочий и создание условий, когда Ховалыг кажется на властном небосклоне единственной «звездой», достойной такой высокой должности, почти ничего не сказано, кроме описания отчаянной борьбы главы республики с известным (и чуть ли не единственным эффективным) в республике аграрием Василием Оюном. Но, как видится спустя четыре года, именно под углом этой проблемы работает губернатор Тувы все последние годы.

Так уж сложилось, что после того, как наш замечательный земляк Сергей Шойгу пристроил в кресло главы республики Шолбана Кара-оола, все кадровые вопросы в Туве решались исключительно по воле нашего звёздного земляка. И потому было естественно ожидать, что и конкурент Ховалыгу в 2026 году мог появиться исключительно из ближайшего круга Шойгу. К тому времени отношения Ховалыга и Шойгу заметно испортились, так как заместитель руководителя АП Сергей Кириенко провернул операцию по увольнению Кара-оола и назначению Ховалыга по собственному усмотрению и без согласования с Шойгу. Поэтому Ховалыг и начал поиск вероятных соперников по признаку близости к Шойгу.

ОПЕРАЦИЯ ПО НИЗВЕРЖЕНИЮ МЭРА КЫЗЫЛА

Ни для кого не секрет, что в стране уже сложилась практика селекции кадров, в результате которой мэр столицы региона при смене губернатора рассматривается как один из самых перспективных кандидатов. Всем известно, что Ховалыг особыми фантазиями никогда не отличался. Поэтому в итоге анализа ситуации выбор потенциального соперника на будущих выборах главы Тувы пал на мэра Кызыла Карима Сагаан-оола. С этого момента у него и начались различные неприятности, которые в итоге привели к тому, что сразу же после выборов городских депутатов в 2022 году Сагаан-оол без объявления причин был отправлен хуралом в отставку, поскольку у него закончился контракт.

Обычно в таких случаях мэр исполнял обязанности до момента подведения итогов конкурса, но на этот раз глава города Казанцева ждать этого момента не стала. Такой демарш подобранного супругой главы республики Айланой Ховалыг хурала должен был продемонстрировать волю самого Ховалыга и ничтожество мэра Сагаан-оола. Сразу хуралом был назначен конкурс на замещение должности мэра. Но Сагаан-оол на удивление воспринял ту ситуацию спокойно. Он подал документы на участие в конкурсе, будучи уверенным, что хурал в итоге остановится именно на его кандидатуре, хотя из окружения Ховалыга утекала информация о том, что тот хотел бы в этом кресле увидеть скандально известного своим уголовным прошлым и алкогольным настоящим погрязшего в земляных аферах Аяса Лопсана.

Расчёт Сагаан-оола в итоге оказался верным. К моменту подведения итогов список претендентов на должность мэра чудесным образом «сдулся», и хурал единогласно проголосовал за то, чтобы он продолжил руководить столицей Тувы. На вопрос, зачем было нужно создавать нервозную обстановку и увольнять его месяцем ранее, никто пояснений не дал. И Карим продолжил работать как ни в чём не бывало.

А тем временем из ближайшего окружения Ховалыга стало известно, что перед подведением итогов конкурса на должность градоначальника Ховалыгу позвонил наш замечательный земляк Шойгу и сказал, что если Карим Байлак-оолович Сагаан-оол не станет снова мэром, то он будет следующим главой республики. И повесил трубку... Спорить с Шойгу Ховалыг не стал и приказал Лопсану и его спарринг-партнёрам свои кандидатуры из хурала отозвать.

ИТОГ ПРАВЛЕНИЯ ХОВАЛЫГА: ПОЛНАЯ НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ!

Однако после этого у Ховалыга появилась полная уверенность, что Сагаан-оол для него реально является самым опасным соперником в борьбе за губернаторское кресло. Потому глава стал принимать меры, которые скомпрометировали бы его в глазах Кремля и тувинской общественности.

Главным рычагом у него в таком деле было ограничение финансовых возможностей столицы для налаживания социальной обустроенности города. Другой рычаг – распоряжение городскими землями – Ховалыг передал в ведение правительства, ещё будучи мэром Кызыла. Также Ховалыг забрал у города полномочия по организации вывоза твёрдых бытовых отходов и работы общественного транспорта, создав соответствующие ГУПы и передав им транспортные средства и финансы.

После этого Ховалыг время от времени провоцировал скандалы вокруг вывоза мусора и пассажирских перевозок, но достигнуть желаемого результата ему не удалось. В общественном сознании жителей столицы фигура мэра выглядела более предпочтительной, чем губернатора, вокруг которого время от времени случались громкие скандалы, связанные то с пьяным дебошем подобранных Айланой Ховалыг депутатов Верховного Хурала Тувы, то узбекскими погромами с участием других родственников жены Ховалыга. К этому накапливался груз невыполненных обещаний главы республики, который привык обманывать и не отвечать за свои слова. Кроме того, в республике накопились проблемы по части жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, которые с приходом Ховалыга усугубились его абсолютно некомпетентным руководством.

К тому же время окончания полномочий Владислава Товарищтайовича неумолимо приближается... А он так и не сумел совершить ничего такого, что можно было бы занести ему в «плюс». Более того, к тем проблемам, что ему оставил бывший глава Кара-оол, добавились новые, к которым ШВК приложил свою руку, находясь в кресле заместителя председателя Государственной Думы России. К ним можно смело отнести саботаж в строительстве мусороперерабатывающего завода, очистных сооружений г. Кызыла, третьей очереди водозабора, котельных в гг. Шагонаре и Ак-Довураке и других объектов рангом поменьше, к чему приложил руку Кара-оол. Да и сам безвольный, коррумпированный, некомпетентный и непорядочный глава в принципе не устраивает никого, кроме окружающих его подхалимов, которые кормятся с его рук.

С таким грузом проблем подходит республика к пятому году правления Ховалыга. В итоге ревностное отношение к мэру Кызыла у него переросло в откровенную неприязнь, граничащую со всепоглощающей ненавистью. Навязчивая идея, как можно более скорого его смещения с должности мэра Кызыла, в одно прекрасное время превратилась в некую параноидальную манию, с которой он стал жить.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА УБРАТЬ КОНКУРЕНТА

А тем временем позиции нашего замечательного земляка Шойгу заметно пошатнулись после того, как он перестал быть федеральным министром. В этом плане знаковым событием стал приезд в Кызыл президента России В.Путина в сентябре 2024 года, когда в столице Тувы не оказалось ни Шойгу, ни Кара-оола. Ховалыг воспринял это событие как знак того, что Шойгу уже больше не имеет того влияния на Путина, какое у него было ранее. А значит, что с Сагаан-оолом самое время «кончать». И Ховалыг дал отмашку на травлю мэра столицы...

Исполнителем была назначена глава Кызыла Казанцева. Серенькая весьма пьющая мышка, не имеющая ни собственной позиции, ни своих взглядов. А потому и поддержки в обществе. Она письменно обратилась к мэру и предложила Сагаан-оолу добровольно освободить кресло градоначальника. На что он, естественно, ответил отказом. Тогда она подписала подготовленное зампредом правительства Чюдюком заявление в суд, в котором требовала прекращения контракта с мэром г.Кызыла.

Сразу, забегая вперёд, скажу, что заявление Казанцевой состряпали «не очень». У исполнителей оказались большие трудности с обоснованием претензий к мэрии. Главная проблема состоит в том, что многочисленные проверки финансово-хозяйственной деятельности мэрии не дали должного результата. Они не выявили ни одного факта нецелевого использования бюджетных средств и тем более – хищений. А потому претензии свелись к тому, что в проекте бюджета было недостаточно средств на решение вопросов местного значения. Также вменили мэру несвоевременное исполнение пожеланий комитетов хурала по организации досуга граждан. Кроме того, глава Казанцева обвинила мэра в том, что правоохранительные органы ведут расследования по трём эпизодам с участием муниципальных чиновников.

Прямо скажем, претензии на отставку мэра не тянут хотя бы потому, что по Уставу города за принятие бюджета отвечает городской хурал, «хотелки» комитетов не являются решениями хурала, обязательными для исполнения.

А не признанный судом виновным чиновник не является преступником, пока не появится соответствующее вступившее в законную силу судебное решение. Впрочем, даже если бы подобные приговоры имели место, то вряд ли их можно было бы вменить в вину мэру. К примеру, был осужден и отмотал свой срок за взятку министр экономики правительства России Улюкаев. Но ни президенту В.Путину, ни председателю правительства М.Мишустину, принимавших решения о его назначении, никто никаких претензий не предъявлял.

Также нужно отметить процессуальную и юридическую неграмотность юристов правительства Тувы, подготовивших иск от имени главы города Казанцевой, которая в соответствии с действующим законодательством не располагает правами обращения в суд без соответствующего решения городского хурала, проголосованного депутатами в установленном порядке. А это вообще основание для оставления заявления без рассмотрения.

К ошибкам юристов следует добавить и грубые нарушения процессуального закона со стороны городского суда, который провёл рассмотрение резонансного дела без проведения предварительного заседания и даже не представил сторонам достаточного времени для ознакомления с 10 000 листов доказательств, представленных ответчиком. Судья В.О.Саая (не путать с бывшим председателем Конституционного суда Тувы Аясом Саая, отбывающим срок за хищения бюджетных средств) почему-то при рассмотрении дела так спешила, что умудрилась нарушить все мыслимые установленные законом нормы, тем самым нарушив права на защиту. А поскольку дело по увольнению мэра – резонансное и, скорее всего, уйдёт затем в кассационную инстанцию, судебной коллегии Верховного суда Тувы, видимо, придётся переходить на рассмотрение дела по правилу первой инстанции и рассматривать его заново.

Как известно, ранее Сагаан-оол обжаловал выговор, который глава Казанцева объявила мэру. Кызылский городской суд принял сторону главы. Но Верховный суд Тувы на днях это решение отменил и признал выговор незаконным. Так что есть надежда на то, что и на этот раз апелляционная инстанция не пойдёт на поводу у исполнительной власти и примет взвешенное решение и по вопросу увольнения мэра.

И последнее. Ховалыг, инициируя увольнение Сагаан-оола, рассчитывал на то, что на этот раз у Шойгу будут руки коротки оказать поддержку мэру Кызыла. Надежды не очень обоснованные, зная характер нашего знаменитого земляка, которому 21 мая исполняется 70 лет. Так уж случилось, что заседание Верховного суда Тувы по этому вопросу начнётся на следующий день – 22 мая. Так что результатов предварительной борьбы за кресло главы республики будем ждать с нетерпением. Все хорошо понимают, что этот судебный процесс затеян исключительно в интересах Ховалыга. Ну разве что если не считать интересы водочного короля Тунёва, которому мэрия сильно «подрезала крылья» в торговле алкогольным фальсификатом. Поэтому к защите интересов кызылчан никакого отношения не имеет.

Не станем расхваливать нынешнего мэра, но справедливости ради отметим, что Ховалыг, просидевший в этом кресле 10 лет, был в качестве мэра намного слабее.

Редакция