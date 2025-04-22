Как заказ губернатора Тувы превратился в «дело чести» для грязных мундиров

В предыдущем номере я рассказал, как по инициативе экс-главы республики Кара-оола бывшие прокурор Тувы А.Боровков, его первый заместитель Дябкин и руководитель АО «Тываэнергосбыт» В.Ховалыг с привлечением всех имеющихся в республике надзорных и контролирующих ведомств совместными усилиями уничтожали с усердием, достойным лучшего применения, целую отрасль сельского хозяйства региона – птицеводство. И так уж случилось, что победную точку в этой затяжной борьбе с хозяйством семьи Оюнов поставил нынешний глава республики Владислав Ховалыг, отключивший единственную в республике птицефабрику «Енисейская» от сети электроснабжения, в результате чего 40 тыс. кур погибли без кормов, света и воды.

КТО ВЫБИРАЕТ ГУБЕРНАТОРА?

Такой вандализм Кара-оола, а вслед за ним ставшего главой его племянника Ховалыга объясняется достаточно просто: они рассматривали (да и продолжают рассматривать по сей день!) известного в республики общепризнанного лидера сельхозпроизводства в Туве главу семейства Василия Оюна в качестве вероятного соперника на должность руководителя республики. Насколько это обоснованные опасения на его счёт – другой вопрос, учитывая, что в стране фактически отсутствует институт выборности. И губернатором, как правило, становится не наиболее подготовленный и пользующийся авторитетом человек, а тот, на кого положит глаз Администрация Президента (далее по тексту – «АП»). Самый яркий пример такого подхода – назначение врио губернатора Курской области бывшего журналиста скандальной хроники А.Хинштейна, до назначения даже приблизительно не понимавшего роль губернатора в регионе.

Но, как известно, те, кто раз обжёгся на горячем молоке, дуют на холодную воду. А у нас в Сибири хоть и редко, но случаются неожиданности с народным волеизъявлением. Самый близкий нам пример – это Хакасия. Там на выборах губернатора уже дважды подряд победил Валентин Коновалов, против которого активно работали единороссы и чиновники АП, которые сначала поставили на бывшего тогда губернатором Зимина, а затем – на вечного претендента на кресло губернатора Сокола. Но обе эти попытки с треском потерпели поражение.

Наверное, пример Коновалова для Кара-оола и Ховалыга – не указ. И между Тувой и Хакасией имеется большая разница. Но это не успокаивало Кара-оола и теперь не даёт покоя Ховалыгу, которые, собственно только тем и занимались, что пытались удержать власть. Им важно было пользоваться властными полномочиями для удовлетворения своей страсти к клептомании при условии их личной неприкасаемости для правоохранительных органов. Потому-то они все свои возможности направляли не на развитие сельского хозяйства в целом и птицеводства в частности, чем занимался Оюн, а на уничтожение всего, что укрепляло его авторитет толкового организатора сельского хозяйства.

В этой бескомпромиссной борьбе с Оюном и его делом, как они это понимают, оказались все средства хороши. Родственники не только по крови, но и по духу наживы с энтузиазмом с помощью услужливой прокуратуры и других государственных органов пустились во все тяжкие, творя беззаконие.

ЗАСУДИТЬ НЕУГОДНОГО: СИЛА ЕСТЬ, УМА НЕ НАДО?

Первым шагом на этом пути было открытие уголовного дела в отношении министра сельского хозяйства республики Данзы-Белек, по мнению прокурора незаконно выделившего ООО «Агрохолдинг Заря» (далее по тексту – «агрохолдинг») субсидию в 32 млн. рублей на развитие птицеводства. Пикантность этого уголовного дела состоит в том, оно было возбуждено не только в отсутствие всяких оснований, но и по настоянию главы республики Кара-оола, который, собственно, сам и инициировал выделение этих средств. Именно он дал на сей счёт соответствующее распоряжение.

Возбуждение уголовного дела в отношении министра по логике его инициаторов должно было привести не только к прекращению субсидирования птицеводства в республике, но и к взысканию с агрохолдинга 32 млн. рублей, по мнению правоохранительных органов, якобы полученных хозяйством незаконно. Но афера с уголовным делом провалилась – адвокаты министра Данзы-Белек сумели доказать следователям СКР обоснованность действий министра. Прокурор Боровков оказался бессилен: дело в отношении министра было прекращено по реабилитирующим основаниям.

Но не таков был наш прокурор, чтобы сдаваться и пасовать перед трудностями. Перед ним была поставлена задача – любыми способами взыскать с агрохолдинга эти злосчастные 32 млн.рублей. Поэтому он после неудачи с привлечением министра уже не стал надеяться на СКР и включился в борьбу с Оюном сам. Прокурор обратился в Арбитражный суд Республики Тыва с иском к агрохолдингу и Минсельхозу Тувы о признании факта нецелевого использования субсидии в 32 млн. со стороны агрохолдинга. А также о взыскании с агрохолдинга всей суммы в бюджет республики.

Об этой истории я уже подробно рассказал в предыдущем номере и повторяться не буду. В конце концов, суд отказал прокурору Боровкову (интересы которого в суде представлял его первый заместитель Дябкин – нынешний прокурор Тувы) в полном объёме. Но сам судебный процесс нанёс хозяйству невосполнимый урон. По заявлению прокурора у агрохолдинга были арестованы счета и хозяйственная деятельность была парализована. Хотя в итоге прокурор дело проиграл, но удар по птицефабрике оказался смертельным.

Таким образом, и вторая попытка прокурора уничтожить агрохолдинг закончилась ничем. Более того: не сумев нанести ущерб Оюну в сумме 32 млн. рублей, прокурор нанёс ущерб казне Российской Федерации в лице Генеральной прокуратуры России, которой пришлось компенсировать агрохолдингу 564 тыс. рублей судебных издержек.

КАК НА БЕЗЗАКОНИЕ НАТЯНУТЬ ЗАКОНОПОДОБНОЕ ОБЛАЧЕНИЕ?

Но Боровков – старый служака, который не привык отступать от задуманного. Не получилось с Василием Оюном – можно хотя бы попробовать «отыграться» на его сыне. И в МВД идёт грозное указание «накопать» на сына Оюна Саина компромата, достаточного для привлечения его к уголовной ответственности. И повод, в конце концов, нашёлся! Недобросовестные оперативники МВД нашли основания для возбуждения уголовного дела по якобы имеющим место припискам при капитальном ремонте системы отопления птицефабрики. А поводом послужила некая экспертиза «обоснованности затрат агрохолдинга» при капитальном ремонте птицефабрики в рамках подготовки её работы, проведённая за два года до этого.

Конечно же, всё было откровенно «притянуто за уши». Экспертизу поручили экспертам, не имеющим ни должного образования, ни квалификации, ни допусков к проведению подобных работ. Мало того: экспертиза была проведена по другому уголовному делу, возбужденному в отношении другого лица. Сам Саин Оюн об этой экспертизе ничего не знал и в том деле не фигурировал даже в качестве свидетеля. Но причём тут законность, если в привлечении нужного человечка к уголовной ответственности заинтересован сам губернатор, у которого на посылках такие облечённые властью и уполномоченные государством на персональный террор люди, как министр внутренних дел и прокурор региона! Материалы были подготовлены очень быстро. И тут же были направлены в полицейское следствие для возбуждения уголовного дела одному из самых опытных следователей СУ при МВД Тувы – подполковнику юстиции Шаховой.

Но тут произошла осечка – Шахова на поводу у коррумпированного начальства не пошла и стала сама разбираться с нюансами дела. Она убедилась, что никаких нарушений, сославшись на которые можно было бы законно и обоснованно привлечь его к уголовной ответственности, со стороны Оюна в деле не существует.

Более того: опытный следователь, она не стала торопиться с выводами, пока шло судебное разбирательство в арбитражных судах по заявлению Госналогслужбы, которая оспорила решение суда о включении стоимости восстановительных работ на птицефабрике в реестр кредиторской задолженности третьей очереди ГУП «Птицефабрика «Енисейская». По тому делу Госналогслужбе сначала отказал Арбитражный суд Республики Тыва, а затем это решение подтвердили Третий Арбитражный Апелляционный суд и кассационная инстанция Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа. А предметом рассмотрения как раз и была та экспертиза, на которую сейчас ссылается прокуратура.

При этом суды отдельно указали, что экспертиза, проведённая по другому делу в отношении другого лица не может являться основанием для пересмотра дела «по вновь открывшимся основаниям». И в удовлетворении заявленных требований УФНС было отказано. Получив решения трёх судебных инстанций, следователь Шахова убедилась в невиновности С.Оюна. А потому вынесла принципиальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него.

Это не могло не взбесить Боровкова. Он решительно отменил постановление следователя, направив материал для нового рассмотрения, уверенный в том, что на этот раз опытный следователь в своих действиях будет более «дальновидна». Но Шахова и после этого, памятуя судебные акты трёх инстанций, повторно уверенно вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако и это постановление тоже было отменено прокурором. А когда Шахова в третий раз вынесла такое же постановление, чем сильно огорчила прокуратуру, терпению Боровкова пришел конец. Дальше «бодаться» с принципиальным следователем, который по существу был абсолютно прав, у прокуратуры уже не было времени – глава требовал ускорения. Вот тогда срочно заменили опытного следователя на молодого юнца, который заказ, наконец, исполнил.

Так появилось уголовное дело в отношении сына Оюна Саина Васильевича, обвиняемого по ст. 159 УК РФ в мошенничестве при попытке присвоить бюджетные средства. Рассмотреть его поручили судье Кызылского городского суда в отставке Ивану Успуну.

СУДЬЯ НА ПОДТАНЦОВКЕ У ВЛАСТЕЙ

Тому самому Успуну, который, будучи в ранге заместителя председателя городского суда, намереваясь перескочить в кресло председателя Верховного суда Тувы, ранее (скорее всего – по просьбе того же Кара-оола) вынес восемь судебных решений в отношении редакции газеты «РИСК», опубликовавшей материал о семействе Кара-оолов, наложив на неё штрафы общей суммой 2,4 млн. рублей.

Как потом выяснилось при рассмотрении этого дела в Верховном суде Тувы, судья Успун при этом по заявлению прокурора, дабы ему угодить, умудрился не только проигнорировать очевидные доказательства отсутствия вины редакции, но и умудрился применить закон, которого вообще не существовало на момент публикации. То есть инкриминируемого редакции нарушения. Поэтому Верховный суд все его решения отменил как незаконные и принял новые об отказе в удовлетворении требования прокурора.

Разразился грандиозный скандал, который широко освещался в СМИ. В результате этого успешная судейская карьера Успуна «сломалась» в одночасье. В итоге его даже не допустили до конкурса на должность председателя Верховного суда Тувы. Он ещё и судился с квалификационной коллегией Верховного суда РФ. Но, увы, неудачно. А затем и вовсе лишился поначалу должности заместителя городского суда, а потом его выпроводили в отставку. Теперь он подвизается в городском суде по годичным договорам.

Всё это рассказываю для того, чтобы было понятно, какого судью подобрали для исполнения заказа властей по осуждению сына Оюна. Подбирали исполнителя, видимо, исходя из того, что если судья в состоянии осудить в отсутствие такого закона, то уж осудить невиновного для него – как два пальца...

И судья Успун с поставленной задачей справился блестяще! Хотя на этом пути у него встали труднопреодолимые препятствия.

ЧТО ЭТО ЗА СУД, ГДЕ СУДЬЯ НА СТОРОНЕ ОБВИНЕНИЯ?

С одной стороны, для любого судьи должно было быть очевидным, что искать вину в действиях директора, за свой счёт восстановившего разрушенную птицефабрику – полный абсурд и издевательство над здравым смыслом. А по сути Успун судил уже не столько Оюна, сколько «бодался» с выводами вступившего в законную силу решения арбитражного суда. И хотя он как судья не очень похож на толкового знающего юриста, такую простую вещь, как преюдиция вступившего в законную силу решения другого суда по тому же предмету, знать обязан.

К тому же у Оюна отсутствовала даже теоретическая возможность возврата этих средств, поскольку новый глава республики Ховалыг, дабы пресечь компенсацию затрат агрохолдингу по восстановлению птицефабрики, провернул передачу имущества птичника ГУПу «Организация движения». И тем самым сделал погашение кредиторской задолженности ГУПа «Птицефабрика «Енисейская» перед ООО «Агрохолдинг Заря» невозможным.

Мало того. В уголовном деле все обвинения держатся на той самой «левой» экспертизе, о которой писалось выше. Поначалу Успун воспринимал малограмотную фигню как солидный документ. Но когда защита Оюна разложила по полочкам, что экспертиза «липовая» и не имеет отношения к данному уголовному делу, он сам, по своей инициативе назначил повторную экспертизу. Такое решение он мотивировал тем, что, согласно решению Верховного суда России законной и обоснованной можно считать только экспертизу, проведённую государственным экспертным учреждением. А та экспертиза, которая была в деле, изготовлена частной экспертной конторой. Обвинение и защита с мнением судьи согласились. После этого суд направил материалы дела в соответствующее госучреждение для проведения экспертной работы.

Кажется, всё складывалось к тому, что опасения в предвзятости судьи и в стремлении его к вынесению заведомо незаконного приговора не подтверждаются. Но радоваться оказалось нечему. Успун сам в заседании неоднократно напоминал, что прокурор Дябкин лично контролирует ход судебного следствия и требует от него ускоренного вынесения приговора. Видимо, у Дябкина кончилось терпение, и он принудил судью отказаться от проведения государственной экспертизы, которая, скорее всего, подтвердила бы невиновность С.Оюна.

К тому же и глава республики В.Ховалыг в своём окружении неоднократно говорил, что, если В.Оюн по-прежнему будет вести себя независимо и не оставит надежду на кресло губернатора, то его сын «будет сидеть».

В общем, в результате такого давления судья И.Успун взял и отменил собственное решение о проведении государственной экспертизы, сославшись на то, что ждать, пока её проведут, у него нет времени. То есть фактически он вторгся в компетенцию вышестоящей судебной инстанции, чего не имел права. А следом пришёл черёд и обвинительному приговору для сына Оюна – три года условно.

Однако и этого Ховалыгу и Дябкину оказалось мало – ведь они хотели этот процесс сделать показательным для всех, кто посмеет только посмотреть в сторону вожделенного кресла главы региона. Поэтому прокурор подал в Верховный суд Тувы апелляционное представление, потребовав заменить условный срок на реальный. Защита со свой стороны обжаловала приговор как незаконный и необоснованный. Потому она попросила подсудимого оправдать. Дело ушло в апелляцию.

И тут случилось неожиданное. Такого не было давно. Так давно, что никто и вспомнить не мог. Заседание судебной коллегии началось с того, что председательствующая огласила: прокурор отозвал своё апелляционное представление. И производство по нему было отменено. Видно было, что и у суда, и у государственного обвинителя такой шаг прокурора Дябкина вызвал оторопь. В деле оставалась апелляционная жалоба защиты Оюна, требующей оправдания подсудимого. В связи с чем суд заседание отложил на неделю. Видимо, чтобы правильно оценить сложившуюся ситуацию. Но и этого времени оказалось мало. Оглашение приговора назначили на 21 апреля.

Когда верстался номер, пришло сообщение: Верховный суд Республики Тыва обвинительный приговор Кызылского городского суда оставил без изменения. Оно и понятно: ужесточить приговор с условного на реальный срок судебная коллегия не могла, поскольку прокурор апелляционное представление, в котором требовал реального срока, из суда отозвал. И у коллегии Верховного суда в принципе имелась возможность принять одно из двух решений – либо оправдать подсудимого, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства его вины, либо оставить приговор первой инстанции без изменения.

Юристы, знающие уголовное дело, полагали, что коллегия Верховного суда, более независимая в принятии решения, найдёт в себе мужество отменить приговор суда первой инстанции как незаконный и вынести оправдательный приговор. Однако этого не случилась. Недолго посовещавшись, коллегия оставила приговор первой инстанции без изменения, подтвердив тем самым условный срок невиновному человеку.

Что двигало судьями при вынесении такого решения – известно только им. Правда, за несколько дней до оглашения приговора в коридорах здания Верховного суда Тувы заметили фигуру супруги главы республики Айланы Ховалыг. В картотеке судебных дел она не значится, но и пить чай с судьями она вряд ли собиралась. Осведомлённые люди не оспаривают, что она могла посетить Верховный суд именно ввиду принятия решения по сыну Оюна. И в такое, зная норов супруги главы, верится.

Но главный вывод из этой истории состоит в том, что с нашим государством ни о чём договариваться нельзя в принципе. Потому что, если даже ты сделаешь работы за свой счёт, при этом не нанеся государству никакого ущерба, по желанию губернатора прокурор и суд впаяют тебе срок, не моргнув глазом. Такая у нас прокурорско-судейская вакханалия. Так что знайте: если Вам губернатор что-то обещает, предлагая выполнить работы на госпредприятии, ждите подвоха. Если Вы ему не носите деньги в конверте, Вы не застрахованы от привлечения Вас к уголовной ответственности. Ну а если Ваш губернатор – Владислав Ховалыг, будьте осторожны!

Кондрат Пчёлкин