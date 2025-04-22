    Свежий анекдот

На всё происходящее гляжуИ думаю: огнём оно гори!Но слишком из себя не выхожу,Поскольку царство Божие – внутри.

* * *

– Пап, а правда, что все сказки начинаются: «В тридевятом царстве», «Жили были старик со старухой» и «Давным-давно»?– Нет, сынок. Некоторые сказки начинаются так: «В 2024 году Правительство Тувы активно работало по стратегическим вопросам развития республики...»