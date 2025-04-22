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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 15, 22 апреля / Свежий анекдот
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№15, 22 апреля 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотНа всё происходящее гляжу
И думаю: огнём оно гори!
Но слишком из себя не выхожу,
Поскольку царство Божие – внутри.
Игорь Губерман

* * *

– Пап, а правда, что все сказки начинаются: «В тридевятом царстве», «Жили были старик со старухой» и «Давным-давно»?
– Нет, сынок. Некоторые сказки начинаются так: «В 2024 году Правительство Тувы активно работало по стратегическим вопросам развития республики...»

(прочитано 297 раз)

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