Свежий анекдот
На всё происходящее гляжу
И думаю: огнём оно гори!
Но слишком из себя не выхожу,
Поскольку царство Божие – внутри.
Игорь Губерман
– Нет, сынок. Некоторые сказки начинаются так: «В 2024 году Правительство Тувы активно работало по стратегическим вопросам развития республики...»
И думаю: огнём оно гори!
Но слишком из себя не выхожу,
Поскольку царство Божие – внутри.
Игорь Губерман
* * *– Пап, а правда, что все сказки начинаются: «В тридевятом царстве», «Жили были старик со старухой» и «Давным-давно»?
– Нет, сынок. Некоторые сказки начинаются так: «В 2024 году Правительство Тувы активно работало по стратегическим вопросам развития республики...»