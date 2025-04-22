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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 15, 22 апреля / Депутатов парламента Тывы обвиняют в покушении на убийство местной жительницы
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№15, 22 апреля 2025 года.

Депутатов парламента Тывы обвиняют в покушении на убийство местной жительницы

Депутатов парламента Тывы обвиняют в покушении на убийство местной жительницы

В Республике Тыва чиновники Верховного хурала (парламента) избежали ответственности за избиение людей и угрозы убийством и продолжают занимать высокие посты.

Как рассказала «Абзацу» потерпевшая, 10 апреля 2024 года начальник Управления делами аппарата Верховного хурала (парламента) Республики Тыва Соян Аяна, бывший депутат Верховного хурала (парламента) Республики Тыва от партии ЕР Дандар Шолбан и руководитель аппарата Верховного хурала Успун Маадыр приехали к ней домой и напали на неё. По словам женщины, её душили, грозили насилием и расправой.

«Главным нападающим был Успун Маадыр. Он грозился изнасиловать меня и убить моего брата. Также он избил нашего сторожа. Мы пытались привлечь его к ответственности, но это ни к чему не привело. Дело завели лишь после наших многочисленных писем и просьб. Но буквально сегодня мне пришло письмо о том, что дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Это всё из-за того, что у этих депутатов есть большие связи», – сказала она.

Спикер объяснила, что причиной конфликта стали споры о земельном участке, который она приобрела. С её слов, три чиновника являются родственниками и хотели выкупить у неё землю, чтобы вести там бизнес.

«Я приобрела несколько участков под субаренду с дальнейшим их оформлением под собственность. И одним из участков заинтересовалась чиновница Соян Аяна. Она просила меня продать этот участок им, чтобы они поставили пилораму и продавали материалы. А так как вся наша улица строилась, это было очень выгодно. Я отказалась, потому что ещё не был завершён процесс оформления участка под собственность. Но после давления со стороны чиновников мы оформили договор займа средств. Так я получила определённую сумму денег, чтобы достроить свой дом, а они могли временно пользоваться участком и поставили на земле пилораму», – рассказала собеседница «Абзаца».

Потерпевшая добавила, что позднее чиновники захотели пользоваться постройкой уже на втором участке её земли. Однако не внесли задаток в качестве компенсации и на время перестали выходить на связь.

Кызылчанка попыталась расторгнуть договор, что не понравилось чиновникам. На этом фоне начался скандал, который в итоге привёл к разборкам.

«Сын депутата Соян кинул своих партнёров по бизнесу, сбежал с пилорамы, на участке не появлялся и не выходил на связь. Остаток задатка он не внёс. Поэтому я поменяла замки. Спустя какое-то время он всё-таки объявился. Но я заявила, что больше не желаю вести с ними никаких дел. Ему это не понравилось. В итоге трое депутатов приехали к нам домой, напали и угрожали», – заключила женщина.

«Абзац Медиа» направил официальный запрос в парламент Республики Тыва с просьбой прокомментировать ситуацию. Но на момент публикации статьи не получил ответа.

«Абзац Медиа»

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risk-inform.ru/article_11395.html

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