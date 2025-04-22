    Перекрёсток мнений

Аноним, 17-04-2025 #1[ru]

Россиянин Александр Труфанов провёл в плену у террористов в Газе почти 500 дней – с 7 октября 2023 года. При похищении из кибуца Нир-Оз в Израиле 29-летнему парню прострелили обе ноги, а отца Александра зверски убили. Мужчину освободили только в этом феврале, его мать и невесту – раньше, в ноябре 2023-го. Вчера они пришли на поклон к Путину в Кремль, а тот... стал нахваливать ХАМАС: «Думаю, нужно выразить слова благодарности руководству, политическому крылу ХАМАС за то, что они пошли нам навстречу и совершили вот этот акт, гуманитарный акт, вас освободили». Присутствующие просто потеряли дар речи. Но зато по Путину было видно: он, судя по всему, гордится дружбой с ХАМАС, с которыми можно «порешать вопросики». Ждём приглашения ХАМАС на парад Победы на Красную площадь...

Аноним, 17-04-2025 #2[ru]

Туве по просьбе Ховалыга продлили льготное ипотечное кредитование под 2% годовых. Ура Ховалыгу! Молодец. Если не брать во внимание, что Сбербанк установил для республики лимит в 1000 (тысячу!) кредитов. То есть по этой ипотеке можно построить всего тысячу новых квартир в многоквартирном доме. Ну и щедрость...

Аноним, 17-04-2025 #3[ru]

Там в одном доме 300-400 квартир. Они что, дали «лимит» на строительство 2-3 жилых домов? Они что там, издеваются? У нас, по крайней мере, 6-7 строительных компаний занимаются возведением многоквартирных домов. И как они поделят эту тысячу кредитов?

Аноним, 17-04-2025 #5[ru]

Кстати... Верховный суд РФ удовлетворил просьбу Генпрокуратуры об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций.

Аноним, 17-04-2025 #6[ru]

№3, это «льготное кредитование» – только для «галочки» бурной деятельности главы республики Ховалыга.

Аноним, 18-04-2025 #7[ru]

Талибан в России больше не запрещён. То есть к ценностям Талибана, таким, как: запрет женщинам разговаривать, выдача девочек замуж в 9 лет, забивание людей камнями, вопросов нет. Наоборот – это пример для подражания! Зато вопросы есть к ценностям Европы. Вот там ужас, да.

Аноним, 16-04-2025 #1[ru]

В Курске установили памятник трубе. Памятник. Трубе!

Аноним, 17-04-2025 #3[ru]

Анекдот про то, что когда-то «все были евреями» – класс!

Аноним, 17-04-2025 #6[ru]

Забайкальский депутат 4 года работал из Украины! Михаил Носик приехал в Украину из Каларского района Забайкалья лечиться в онкодиспансере ещё до начала российского вторжения – потому что, по его словам, это было дешевле, чем лечиться в Чите. А после начала СВО застрял в Украине из-за отсутствия нужных документов – и всё это время исполнял депутатские обязанности, включая приём избирателей, через VPN. И даже получал за это зарплату. Его коллеги сообразили, что тут что-то не то, лишь в начале этого года – но прекращать его полномочия отказались... Шёл 17-й день Первого апреля. Пранк окончательно выходит из-под контроля.

Аноним, 16-04-2025 #3[ru]

Иргит со своим ручным бандитом Чиней проводили не одну окотную компанию в Минсельхозе, после чего в бюджете не осталось ни копейки, а в сельском хозяйстве – ни одного барашка.

Аноним, 16-04-2025 #4[ru]

В Китае Каракарлик с Иргитом ответили бы по всей строгости закона. А у нас они чуть ли не герои!

Аноним, 16-04-2025 #5[ru]

Беда в том, что губернатора назначает Путин, а для него экономические успехи региона – дело второстепенное. Главное – умение рисовать проценты за «Единую Россию» на «выборах». Ну и чтобы не было всяких протестов против властей. Поэтому чиновникам проще работать в режиме кассы: получил дотации из Москвы, распределил их по нужным карманам, отчитался в Москву о своих «успехах», занёс в АП годовую мзду. Все довольны, живем дальше.

Аноним, 16-04-2025 #6[ru]

№5, чтобы у Москвы не было претензий к губернатору, надо часть бюджета распределить в нужные кремлевские карманы! И, похоже, Хаванык пожадничал и не доплатил за свое кресло – если срочно не наворует еще несколько миллиардов и не отправит чемоданы в Кремль, то пойдет под суд, как сегодня губернатор Курска Смирнов!

Аноним, 16-04-2025 #7[ru]

А что с производством пиломатериалов, на которые Иргиту дали огромные средства по ИПСЭР? Производство так и не заработало, денежки тю-тю, лоббист Брокерт в бегах...

Аноним, 17-04-2025 #9[ru]

Очень интересный персонаж этот Иргит: в свою бытность первым зампредом при КШВ умудрился упереть миллиарды рублей из сельского хозяйства и строительства, а так же развалить и распродать овчинно-шубную фабрику. Теперь ему доверили освоить бюджет программы ИПСЭР. И снова та же история! Однако!.. Крайне интересный персонаж! Вопрос на засыпку: он что, какой то секретный агент или кто еще?

Аноним, 17-04-2025 #10[ru]

В общем, как ни крути, получается, что в конечном итоге именно Хаванык, будучи директором Энергосбыта, и погубил птицефабрику.

Аноним, 17-04-2025 #11[ru]

Птицефабрика – это одно. Хаванык и Энергосбыт погубил, доведя его до банкротства. Принял он предприятие с долгами потребителей в 600 млн. рублей, а передал с долгами в 1,4 млрд. рублей. Вот такой вот «эффективный менеджер!». И за это его из Энергосбыта отправили руководить регионом.

Аноним, 17-04-2025 #12[ru]

№11, такой «эффективный» точно всю республику разорит. Это как пить дать.

Аноним, 17-04-2025 #13[ru]

Интересно, по каким критериям Кириенко подбирает для Путина кандидатов в губернаторы?

Аноним, 17-04-2025 #14[ru]

Можжевельник: Пресс-служба Кара-оола, вот уже несколько недель аутсорсящая функцию пресс-службы правительства, сообщает, что Владислав Ховалыг решил построить мост через Енисей у родного села своей жены Баян-Кол. В посте долго и нудно объясняется необъяснимое с точки зрения экономики и логики решение Ховалыга. Напомним, что в Туве существует только 2 моста через Енисей и оба они находятся в г. Кызыл. И вот теперь Ховалыг решил построить третий мост у села Баян-кол, где на 1-ое апреля 2025 года жило 1283 человека.

Аноним, 20-04-2025 #17[ru]

Загадочное бегство господина Брокерта может на многое пролить свет, злополучное ООО Верба курировал именно он и свежеосужденная Каратаева!

Аноним, 16-04-2025 #1[ru]

Вот вам две группы людей. Догадайтесь, кто из них преподает детям, а кому это запрещено? Несложная задачка с плохим концом...

Группа А: учитель истории с 40-летним стажем Тамара Эйдельман*; политолог и преподаватель ВШЭ Екатерина Шульман*; экономист Константин Сонин*; социолог, чьи исследования цитировали во всем мире, Лев Гудков*; преподаватель ВШЭ Кирилл Мартынов*; преподаватель МГИМО Ирина Бусыгина*; учитель латыни и древнегреческого Инна Карезина*; историк и правозащитник Дмитрий Дубровский*; преподаватель РАНХиГС Кирилл Харатьян* (*признаны российскими властями иностранными агентами).

Группа Б: осуждённый за склонение подростков к самоубийству и «герой СВО» Александр Глазов; Андрей Шинягин, похищал женщин, избивал, снимал это на видео, вымогал деньги, герой СВО; Иван Ф. из Воронежской области, подозревается в совращении восьмиклассника, ветеран СВО – Алаберды Каражаев, убил родственника 47 ударами сковородкой и кочергой; Виталий Гаврин, многократно судим за разбой и мошенничество, ветеран СВО...

Аноним, 16-04-2025 #2[ru]

«Единственными союзниками России являются армия, флот и telegram-канал зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева», – такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. Судя по этому заявлению, становится понятно, что Кеосаян из комы не вернется, а Симоньян присматривает себе нового партнера. Тактика выбрана ею правильно. Подкат грамотный. Грубая публичная лесть – это самый короткий путь к сердцу и бутылке непросыхающего Димона. Так что очень скоро может сложиться еще более антисанитарная пара, нежели «Шаман-Мизулина»...

Аноним, 16-04-2025 #3[ru]

«Похоже, Туве медицина без надобности: более 96 процентов населения считает себя здоровыми», – интересно, как такая «статистика» сочетается со статистикой смертности (того же Росстата), по которой Тува на первом месте (с конца) по продолжительности жизни?

Аноним, 17-04-2025 #5[ru]

Бывший глава Республики Тыва, Шолбан Валерьевич Кара-оол, вдруг забеспокоился о демографии тувинцев... он хвастается, что при нём в год рождалось по 8600 детей, а сейчас – чуть больше 5000 (по некоторым данным – и вовсе около 4000). Но неужели он думает, что все забыли, как в первые месяцы СВО на Украине он был одним из первых, кто активно зазывал своих земляков на фронт? А теперь – «неожиданно» – заговорил о судьбе народа. Ведь именно он – в числе тех, кто несёт ответственность за то, что тувинцы, оказавшиеся в тяжелом финансовом положении, были вынуждены идти на фронт. Основной посыл его выступления перед тувинскими военными: «Надо возвращаться домой». Но, конечно, не забывает добавить: «С победой»...

Аноним, 16-04-2025 #1[ru]

На 27 тысяч вакансий нашли только 2,5 тыщи работников? Это что за вакансии такие, что на них никто не идет? Рабский труд за еду 24 часа в сутки 7 дней в неделю? Или требуются только молодые работники с 40-летним стажем?

Аноним, 16-04-2025 #1[ru]

Трамп заявил, что переговоры США и РФ идут успешно: «Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими и вы довольно скоро в этом убедитесь. Наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться, и посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идет хорошо». Как думаете, кто именно заткнется, и почему именно Трамп?

Аноним, 16-04-2025 #6[ru]

Что касается непропорционально большого количества воюющих в Украине представителей национальных республик, то воюют они там не как тувинцы, башкиры, буряты, жители Дагестана и т.д., а просто как сельские жители. Дело в том, что именно в национальных республиках у нас велика доля сельского населения... Селянина легче агитировать. Он сам, его родственники, источники доходов – всё на виду. Навыков сопротивляться давлению со стороны начальства – ноль. На селе админресурс традиционно сильнее, а население – безропотнее... К тому же селяне бедны и для них деньги, предлагаемые за контракт, – это немыслимые суммы, которые они даже вообразить не в состоянии.

Аноним, 16-04-2025 #10[ru]

Задержанный сегодня за воровство денег, выделенных на строительство укреплений в Курской области, экс-губернатор региона Смирнов – не более чем стрелочник. В момент, когда эти укрепления возводились, он был лишь первым вице-губернатором, а руководил регионом нынешний министр транспорта России Старовойт. Последний же, как известно, – один из топ-менеджеров империи Ротенбергов. Примерно зная, как там у них всё устроено, склоняюсь к тому, что к воровству имеют отношения и Старовойт, и кто-то из Ротенбергов. Пытаюсь представить себе, что мимо них к их подчинённому плывут миллиарды бюджетных денег, а они ни сном, ни духом – и не получается. В общем, сейчас вопрос вопросов – ограничатся ли чекисты арестом исполнителя, или пойдут дальше – к организаторам схемы?

Аноним, 17-04-2025 #11[ru]

Трамп заявил, что он теперь хочет, чтобы страны «выбирали между США и Китаем». Напомним, что Трамп начал торговые войны с Европейским союзом, Канадой, Мексикой, Южной Кореей, Японией, даже с Австралией в какой-то момент... Добавим к этому, что Трамп всячески обзывал и унижал исторических союзников США, называя их «дармоедами» и «грабителями». Утверждал, что они все выстроились в очередь, чтобы «целовать ему зад». И после всего этого он умоляет их выступить вместе с США против Китая? Это прям какое-то новое слово в дипломатии и внешней политике.

Аноним, 17-04-2025 #13[ru]

Так рассориться со всем миром, включая своих союзников, мог только Трамп.

Аноним, 17-04-2025 #15[ru]

В ноябре 2026 года население США проголосует за демократов и Трампа прижмут конгрессмены, как это было во время его второго срока.