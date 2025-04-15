    Коротко

Похоже, Туве медицина без надобности: более 96 процентов населения считает себя здоровыми

Как сообщает Красноярскстат, по итогам выборочного наблюдения состояния здоровья населения, проведенного в 2024 году, в республике Тыва 18,1% населения в возрасте 15 лет и старше оценили собственное здоровье как очень хорошее. 55,8% жителей Тувы считают свое здоровье хорошим, 22,2% – удовлетворительным.

Около четверти населения Тувы (среди мужчин 23,6%, среди женщин – 26,9%) ведет здоровый образ жизни: отсутствие курения, ежедневное потребление овощей и фруктов, адекватная физическая активность, нормальное потребление соли, ограничение употребления алкоголя. Около трети жителей республики (37,8% мужчин и 27,2% женщин) самостоятельно занимаются спортом. Еще 19,7% мужчин и 18% женщин – занимаются им организованно.

Согласно тем же данным статистического ведомства, 36,5% жителей Тувы вообще не употребляют соль ни в каком виде. Еще 29,6% – добавляют в пищу соль только изредка. Треть населения (33,6% мужчин и 29,2% женщин) ежедневно потребляют не менее 400 грамм фруктов и овощей.

Также оказалось, что 68,9% мужчин и 96,7% женщин не употребляют табачные и нетабачные курительные и некурительные изделия.

Жителя Красноярска обвинили в призывах к терроризму за критику предложения Симоньян взорвать ядерную бомбу над Сибирью

В Красноярске на местного жителя возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму за комментарий под заявлением пропагандистки Маргариты Симоньян, которая предложила устроить ядерный взрыв над Сибирью, пишут СМИ. «Над Москвой надо бахнуть, а еще лучше над Кремлем», – отреагировал на идею телеведущей 42-летний мужчина. За этот и еще один похожий комментарий на него завели дело, по которому ему грозит штраф до 1 млн. руб. или тюремный срок до семи лет.

Симоньян рассуждала о взрыве ядерной бомбы «где-нибудь над Сибирью» в своей передаче «Ч.Т.Д.» в октябре 2023 года. «Ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение десяти лет от онкологии. Этого ничего не будет», – утверждала она.

Слова Симоньян раскритиковали некоторые политики. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев отметил, что «с такими заявлениями со стороны России выходить не надо». Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова в обращении к Симоньян заявила, что сибиряки восприняли ее слова «как глубокое оскорбление».

Правительство РФ объявило о создании кластера по переработке редкоземельных металлов в Сибири

В Сибирском федеральном округе планируется создание кластера по глубокой переработке редкоземельных металлов, сообщило федеральное правительство.

«Сибирский федеральный округ имеет стратегическую значимость для дальнейшего укрепления промышленного потенциала России. Здесь сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа. Помимо этого, на территории округа действуют крупнейшие в России мощности в сфере гидроэнергетики», – цитирует кабмин вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Разведанные запасы редкоземельных металлов в Сибири составляют 18% от общероссийских, уточнили в правительстве.

Патрушев поручил сформировать экспертную группу, которая определит «долгосрочную потребность экономики в редких и редкоземельных металлах и проработает перечень продукции, выпуск которой может быть организован в Сибири».

Ранее о заинтересованности в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах», которыми располагает страна, заявил американский президент Дональд Трамп.

После этого Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин провёл совещание по редкоземельным металлам. Путин заявил, что готов предложить «партнёрам из США совместную работу в сфере редкоземельных металлов».

Путин разрешил отправлять школьников на работу вместо летних каникул

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий работодателям привлекать к работе подростков от 14 до 18 лет в выходные и нерабочие дни в период летних каникул. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, работать подростки смогут по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в реестр молодежных и детских объединений. Для трудоустройства потребуется письменное согласие работника, если он достиг возраста 15 лет, а также письменное согласие одного из родителей, если ему 14 лет. Детям-сиротам понадобится оформить собственное согласие и органа опеки и попечительства.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года. При этом сокращенная продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних сохраняется. Для работников от 14 до 15 лет она составляет не более четырех часов в день, с 15 до 16 лет – не более пяти часов, в возрасте от 16 лет до 18 лет – не более семи часов. До этого работа в выходные дни для подростков была разрешена только в рамках творческих профессий, например, в формате участия в театральных постановках или в съемках фильмов.

Расходы бюджета в апреле подскочили

Угроза недобрать доходы в бюджет не останавливают власти от огромных трат. Минфин объяснял рекордные расходы в первые два месяца авансированием госзаказа и обещал дальше привести их в норму, в марте так и вышло, но в апреле бюджетный фонтан забил с новой силой.

По оценке Минфина, за первый квартал расходы федерального бюджета составили чуть более 11,2 трлн. руб., а 8 апреля (последние данные в «электронном бюджете) были уже почти 13,1 трлн. руб. Таким образом, с начала месяца потрачено почти 1,9 триллиона, или 233 млрд. руб. в день. Это намного выше нормы, которая, исходя из предусмотренных на год расходов 41,47 трлн. руб., составляет 113,6 миллиарда в день. С начала года они составляли в среднем 133,5 млрд. руб. в день, и такими темпами бюджет за год может потратить 48,7 триллиона, посчитали аналитики MMI, называя апрельский всплеск расходов «дичайшим».

Крупнейший в России производитель одежды закрывает магазины для подростков

Российская компания «GloriaJeans» (GJ) продолжает сворачивать свой бизнес в стране. Вслед за продажей большинства швейных фабрик на фоне убытков и оттока кадров на военные предприятия компания закроет не проработавшие и года магазины бренда одежды «Ready! Steady! Go!», ориентированного на молодых людей 14-20 лет, в Казани, Сочи и Волгограде, сообщили источники РБК.

Первые два объекты уже остановили работу, а закрытие третьего запланировано на май текущего года. Причиной сворачивания магазинов «Ready! Steady! Go!» стали неутешительные финансовые результаты проекта, считает руководитель отдела аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. По мнению главы направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимира Чернуся, на это повлияло снижение покупательной способности россиян, из-за которого сократились обороты бренда при подскочивших расходах компании. «Даже „Глория Джинс“ со своими ценами не может конкурировать в этой нише с китайским контрафактом и контрабандой», – констатировал президент компании Baon Илья Ярошенко.

Третьего топ-менеджера Военно-строительной компании Минобороны арестовали за коррупцию

Савеловский районный суд Москвы санкционировал арест Матвея Иванова – руководителя строительного управления по Центральному федеральному округу АО «Военно-строительная компания» (ВСК). Он стал фигурантом уголовного дела о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Иванов заключен под стражу на срок 1 месяц и 17 суток.

«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова Матвея Маратовича, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», – говорится в заявлении суда. Иванов стал уже третьим высокопоставленным представителем ВСК, арестованным по уголовному делу в течение года.

Путин разрешил банкам ограничивать выдачу россиянам наличных со счетов

Российские банки с 1 июня 2025 года получат право ограничивать выдачу клиентам наличных со счетов через банкоматы, если сочтут, что операция является подозрительной. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, ограничения на снятие «кэша» банки будут вводить «при наличии признаков выдачи денежных средств без согласия клиента».

В этом случае кредитная организация будет обязана на 48 часов установить лимит: клиенту будет запрещено снимать более 50 тысяч рублей в сутки. Критерии, по которым будут вводиться эти ограничения, установит Банк России, говорится в законе.

Еще более жесткие ограничения – снятие не больше 100 тысяч рублей в месяц – банки будут вводить, если счет клиента попал в «черный список» ЦБ. В него будут вноситься счета и карты, по которым ранее были зафиксированы случаи мошеннических переводов.

По данным Центробанка, на 1 января 2025 года российские граждане держали в банках 57,5 трлн. рублей, включая депозиты на 40,4 трлн. рублей и еще 17 трлн. на текущих счетах. С начала СВО сбережения физлиц банках увеличились на 22,8 трлн. рублей, или 65%.