    Перекрёсток мнений

Аноним, 10-04-2025 #1[ru]

Российский президент больше недели не появлялся в медиаполе и не посещал публичные мероприятия. А тут вдруг жена Пескова призналась, что её муж до смерти боится «Лебединого озера» – услышав Чайковского, он тут же прячет усы под плед и симулирует кому: «‎Дима не любит Чайковского – в нашей стране ставили «‎Лебединое озеро», когда кто-то умирал из ЦК Компартии. И вот эта ассоциация: черное-белый телевизор, всё плохо, и всё грустно. Это уже, наверное, какая-то аллергическая реакция». Вот бедняжка... А при словах «сменяемость» и «честные выборы» у него сразу пена изо рта и дрожь?

Аноним, 11-04-2025 #2[ru]

«Мы должны сделать всё, чтобы помочь молодёжи пронести через всю жизнь и передать своим детям любовь и уважение к Отечеству, его героям, истории и культурному наследию», – как хорошо сказано! А на деле? Власть благоприятствует сексуальной распущенности молодого поколения, устанавливая премии в 100-150 тыс. рублей беременным девочкам. За что премии – за детский разврат? Кого эти школьницы нарожают и воспитают? Что они могли освоить в свои 10-15 лет, кроме примитивного секса? А какое общество мы получим через 20 лет?

Аноним, 11-04-2025 #4[ru]

Путин и культура – они совместимы? Вспомните, как он в Год Семьи развёлся...

Аноним, 09-04-2025 #1[ru]

Самое большое горе сейчас для русского человека – это смерть в Таиланде наркомана Паши Техника? А самая большая радость – хоккейный рекорд Александра Овечкина в Америке? Но только Александра Путин с рекордом поздравил, а вот семье Паши соболезнования не принёс... Не забудем, не простим!

Аноним, 09-04-2025 #2[ru]

«Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет». Родился, из роддома – сразу в камеру... Зачем эти промежутки...

Аноним, 10-04-2025 #5[ru]

Член фракции «Справедливая Россия» Николай Бурляев заявил, что в Москве, Петербурге и других регионах «проходят сатанинские оргии в концертных залах и барах». А вот его на эти мероприятия почему-то не зовут...

Аноним, 11-04-2025 #7[ru]

В России – праздник! Российский хоккеист Овечкин побил рекорд американца Гретски! Ура! Только живёт этот Овечкин очень давно вне России, там научился профессиональному хоккею и искусству забивать голы. И чем мы в этом случае гордимся? Что талантливые русские уезжают в Америку и становятся там звёздами? Тогда вспомните знаменитого русского авиаконструктора Сикорского, который создал свою школу вертолётостроения в США и там стал знаменит, хотя в России оказался ненужным?

Аноним, 11-04-2025 #8[ru]

Александр Овечкин тренируется и играет в хоккей в НХЛ с 2004 года, то есть более 20 лет. Там же он и проживает постоянно с родителями. Играет за команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Его участие в составе сборной России никогда успешным не было. Так что радоваться тут особо нечему.

Аноним, 11-04-2025 #9[ru]

Вспомните знаменитую теннисистку Марию Шарапову. Тоже всё время тренировалась в США.

Аноним, 11-04-2025 #10[ru]

27-летняя теннисистка Дарья Касаткина, 12-я ракетка мира и вторая ракетка России, в ночь на 29 марта объявила о том, что отныне будет выступать не за Россию, а за Австралию. В прошлом году бывшая российская теннисистка Элина Аванесян перешла под флаг Армении, а Александр Шевченко сменил спортивное гражданство на казахстанское. Что дальше?

Аноним, 12-04-2025 #13[ru]

Сейчас по телевизору сказали, что Россия обгонит Америку в космосе. Полетит сразу к звездам. Они немного перепутали. Не к звездам, а в ж... И не полетит, а уже прилетела.

Аноним, 12-04-2025 #14[ru]

Российская космонавтика при Путине – это когда вас на улице могут избить «космонавты»...

Аноним, 09-04-2025 #1[ru]

Хаванык был организатором прихватизации и разграблений всех советских предприятий в Туве.

Аноним, 09-04-2025 #2[ru]

Ну, когда жулики и воры работают в плотной связке с судьями и прокурорами, то ничего им за это не будет – неужели народ (ха-ха-ха!) выйдет на улицы, требуя справедливости?

Аноним, 09-04-2025 #3[ru]

Тыва – самый нищий регион в стране. Её руководство так же находится в самом низу рейтингов. Тыва – это дно коррупции, здесь ничего нормально не работает. А повальное воровство, дикость и негативность местного населения добавляет картинки. После того, как выгнали русское население, Тыва скатилась в пропасть! На самом деле Тыва никак не развивается. Деньги, которые выделяет федеральный центр, расходуются крайне неэффективно. Не строится никаких производств, своих доходов нет, одни дотации. Пожалуй, единственный регион в стране, который ничего не дает в общий ВВП страны...

Аноним, 10-04-2025 #4[ru]

Интересно, а Хаванык успеет наворовать столько же госимущества, сколько Карлик?

Аноним, 11-04-2025 #7[ru]

Хаваныку ни за что не украсть столько, сколько «прихватизировал» Карлик. Кишка тонка.

Аноним, 11-04-2025 #8[ru]

#7 – ерунда! Что уже украдено Карликом, он отберёт и присвоит себе. Хаванык такой же азартный «прихватизатор», как и Карлик.

Аноним, 11-04-2025 #10[ru]

Хаванык, он и есть Хаванык... Прежний и нынешний хозяева Тувы – близкие родственники и по духу стяжательства. Они практически ничем друг от друга не отличаются.

Аноним, 11-04-2025 #11[ru]

Хаванык задолжал в АП по прошлому году 400 млн. Поэтому у него проблемы с продлением полномочий ещё на следующий срок.

Аноним, 11-04-2025 #12[ru]

Ну, скажите мне, откуда у нашего губернатора появилось здание на ул. Щетинкина-Кравченко? Что, заработал непосильным трудом? Просто у нас ФСБ, МВД и прокуратура мышей не ловят. Гонят статистику на мелких правонарушениях, а серьёзных жуликов отлавливают только после их отставки.

Аноним, 09-04-2025 #1[ru]

Ксения Горячева, хоть и депутат Госдумы, но слова нашла правильные, говоря про все эти дикие региональные выплаты беременным школьницам: «Сто тысяч кончатся быстрее, чем пройдёт растерянность»...

Аноним, 09-04-2025 #2[ru]

В Вологде теперь всё как в Туве – «сухой закон» породил чёрный рынок алкоголя... Водку теперь продают таксисты по ценам в 3-4 раза выше. В разрешенные часы с 12:00 до 14:00 люди берут спиртное ящиками и пьют больше, чем раньше – сообщает «Коммерсантъ». Губернатор считает, что результаты закона – позитивные. И его надо распространить на всю Россию. Вот, что бывает, когда долбо**ы приходят к власти...

Аноним, 09-04-2025 #3[ru]

Поп РПЦ Ткачев устал нюхать грехи паствы и выдал монолог, в котором сравнил исповедь с «ковырянием в дерьме»: «Приходят идиоты на исповедь и начинают перечислять свои грехи. Вы когда в туалет ходите, ковыряетесь в своем дерьме? Да ковыряйся в своем дерьме сама! Нюхай свое дерьмо, сколько хочешь! Вы позорите нашу веру!» Лучшей антирекламы РПЦ, чем эта откровенная проповедь от чекиста в рясе, не смог бы придумать даже Госдеп.

Аноним, 09-04-2025 #4[ru]

Российские власти призывают повышать рождаемость. Но меры, которые они применяют на деле, довольно странные: они... закрывают роддома по всей стране. За последние 5 лет закрылось более 150 роддомов. Сейчас в штате больниц более 5000 вакансий гинекологов и неонатологов – об этом свидетельствует доклад Председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной. Россиянкам предлагается устраивать домашние роды? Рисковать здоровьем и жизнью, чтобы выполнять госплан по рождаемости?

Аноним, 11-04-2025 #9[ru]

«Общепит запретили на Центральном рынке Кызыла» – Хаванык прибирает городской рынок к своим рукам. Теперь он будет главным торговцем в Кызыле, а не Карлик.

Аноним, 11-04-2025 #10[ru]

Карлик – главный нефтеторговец в Тыве. Смотри-ка, сколько понатыкал автозаправок! Даже в спальном районе города умудрился воткнуть заправку среди многоквартирных домов. Какой-то там Чудак ходит и подкупает местных алкашей.

Аноним, 11-04-2025 #11[ru]

Хаванык организовывает площадку под свой рынок в Кызыле за трубой ТЭЦ по пути ул. Интернациональной. Там уже готовится площадка под асфальтирование. Так что Центральному рынку по ул. Красноармейской – хана!

Аноним, 09-04-2025 #2[ru]

Переработка мусора – это хорошо. Но нужно понимать, что в условиях страны, в которой немерено земли и всегда найдется «уголочек», в котором можно бесплатно прикопать говно, переработка мусора никогда не станет прибыльным делом. Так уж привык наш народ – даже если насрёт себе на коврик – не почешется.

Аноним, 10-04-2025 #3[ru]

Чтобы удерживать цены на одном уровне для одной группы товаров, нужно для остальных товаров повышать цены так высоко, чтобы покрыть свои издержки. Но эта искореженная «рыночная экономика» не может продолжаться долго...

Аноним, 09-04-2025 #8[ru]

Евросоюз планирует ввести первые ответные тарифы против США 15 апреля, а следующие – 15 мая, если переговоры не принесут результатов – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. А вот будет хохма, если ЕС синхронизирует с Китаем свои пошлины в отношении товаров из США! А к ним ещё присоединится Канада. И Индия до кучи. Это, конечно, было бы страшно. Но интересно. Страшно интересно.

Аноним, 09-04-2025 #9[ru]

Ощущение того, что крупнейшей и самой могущественной в мире страной (по совокупности показателей) управляют агрессивные умственно-отсталые – низвергает в гораздо больший шок и трепет, чем среднесрочные риски торговой войны.

Аноним, 09-04-2025 #13[ru]

Трамп заявил, что он считает свои реформы крайне удачными. «Это был самый успешный первый месяц, а то и самые успешные 100 дней в истории нашей страны, и мы собираемся продолжать в том же духе».

Аноним, 09-04-2025 #14[ru]

Вы вообще понимаете, что Трамп – это Жириновский, у которого получилось? Буквально ощущение, что после смерти дух Вольфовича подтянул английский и улетел через океан. Лучшее доказательство реинкарнации. Но расслабляться рано – теперь важно угадать, в кого перевоплотится Паша Техник...

Аноним, 10-04-2025 #20[ru]

Трамп никак не уймется: снова повысил пошлины на товары из Китая (со 125 до 145%) в ответ на ответные пошлины Пекина. И финансовые рынки снова провалились в ад... S&P500 падает на 5,2%, NASDAQ на 5,8%, нефть Brent рушится на 4,5% (в моменте уже ниже 62,5 долл). После вчерашнего отскока на «90-дневной паузе» на рынках очередной раунд «кровавой бани». Российская нефтяная смесь Urals упала до 48-50 долл., и для бюджета и рубля это уже катастрофа.

Аноним, 10-04-2025 #21[ru]

Чем дальше смотрю на происходящее, тем больше убеждаюсь: долбанутые старики должны дома на пенсии сидеть, а не страны возглавлять...

Аноним, 11-04-2025 #22[ru]

Никто Трампа в зад не целует. 70 стран из 183 предложили провести переговоры. Это совсем не то, о чём говорит Трамп. Но главное – Европа и Китай, главные партнёры США по внешней торговле – никуда его целовать не собираются. Наоборот, приняли решения о встречных повышениях ввозных пошлин для товаров из США. Поэтому Трамп и «включил заднюю».

Аноним, 11-04-2025 #23[ru]

Китай Трампу не по зубам. Поставки товаров из КНР в США в 5-6 раз превышают встречные поставки из США в Китай.

Аноним, 11-04-2025 #24[ru]

60% комплектующих для Теслы Илона Маска идут из Китая. Кто будет покупать подорожавшие вдвое машины олигарха?

Аноним, 11-04-2025 #26[ru]

Трамп играет с тарифами на руку «своим» олигархам. Они на этом очень хорошо «заработали». А затем он их пригласил к себе, и они вместе отметили успех. Коррупция, однако?