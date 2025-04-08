Сергей Конвиз: Трамп объявил «специальную экономическую операцию» всему миру

У КОГО ПРОБЛЕМЫ НАЧНУТСЯ РАНЬШЕ ПОСЛЕ РЕШЕНИЙ ТРАМПА?

Событием прошлой недели стало решение Трампа 2 апреля о масштабном увеличении ввозных пошлин в отношении 183 государств и территорий. Такого не ожидали даже от него. А следом 50 сенаторов (всего их насчитывается 100), в том числе такие весьма влиятельные, как республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, инициировали законопроект, согласно которому США могут ввести вторичные санкции в размере 500% на весь импорт стран, которые продолжат приобретать российскую нефть в случае отказа РФ от мирных переговоров. Примечательно, что КНДР, Куба, Беларусь и Россия в тарифный список, провозглашённый Трампом, не попали, что вызвало бурю восторгов у пропагандистов России. Но потом из Америки пришло сообщение, что Россия под топор новых санкций не попала только потому, что фактически никакой торговли между РФ и США нет – вся взаимная торговля в прошлом году составила микроскопичные $4 млрд.

Решение Трампа буквально потрясло рынки. Фондовые рынки тут же за один день обвалились на $2 трлн. И падение продолжается. Американские биржи отреагировали на решение Трампа объявить торговую войну самым большим за пять лет обвалом индексов. Богатейшие бизнесмены одномоментно потеряли $208 млрд. Падение котировок акций после решения Трампа по тарифам затронуло абсолютно все сектора экономики. В частности, снизилась стоимость акций авиакомпаний, сетей общественного питания, банков, производителей одежды, обуви и электроники, поскольку при ухудшении экономических условий люди меньше летают, реже ходят в рестораны и меньше берут кредиты. К примеру, ценные бумаги General Motors потеряли 4,3%, Ford упал на 6%, а Tesla – на 5,5%. По мнению известных экспертов мировой торговли, подобные односторонние решения США в состоянии завести мировую торговлю в тупик.

И это – не первое решение нового президента США в области тарифов. Как известно, Трамп ранее, ещё 4 марта, уже ввёл пошлины в 25% на импорт всех товаров из Канады и Мексики. Он также удвоил пошлины на поставки из Китая – с 10% до 20%. А ведь Канада, Мексика и Китай – крупнейшие партнёры США. В совокупности на них приходится 40% всего объёма американской торговли с другими странами. Уже 12 марта вступили в силу тарифы в 25% в отношении всего импортируемого в США алюминия и стали, что в том числе коснулось импорта из Евросоюза. А в целом ситуация такова, что после последнего решения Трампа поставлять в США товары со всего мира становится практически невозможно.

РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МИРОВОГО КРИЗИСА

Но оптимисты в России радуются напрасно. По мнению большинства авторитетных экспертов, мир в самое ближайшее время ожидает полноценная рецессия с очень ощутимым падением производства. Значит, мировой спрос на сырьё, в том числе и нефть, в мире сильно «просядет». Это в первую очередь ударит по России. Уже сейчас повышение ввозных тарифов привело к падению мировых цен на нефть более чем на 7%. А впереди – мировая рецессия и катастрофическое падение нефтяных и газовых котировок, от которых жизненно зависят валютные доходы России. Мало того: восемь стран картеля ОПЕК+ начали борьбу за мировые нефтяные рынки и 3 апреля объявили о намерении резко ускорить темпы наращивания добычи нефти. С мая Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак и другие увеличат добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки. Это рекорд с 2020 года.

Российский Центробанк не сомневается, что всё это не может не привести к обвалу нефтяных котировок. Так что масштаб кризиса на рынке может оказаться сопоставимым с кризисом второй середины 1980-х годов, за которым наступил развал Советского Союза, которому стало не на что существовать. Тогда в результате действий Саудовской Аравии, увеличившей поставки нефти на мировой рынок, цены на неё рухнули более чем вдвое. Это и вызвало острый валютный кризис в СССР, который через шесть лет довёл его до фактического банкротства и распада страны.

Другим знаковым событием недели стало изменение риторики Трампа в отношении Путина. Президент США заявил, что «разочарован» в российском президенте, который «торпедирует» прекращение огня на линии боевого соприкосновения России и Украины «без всяких условий», тем самым демонстрируя неподчинение воле американского президента, который обещал своим избирателям «заключить сделку о мире». Он отметил, что «в Белом доме рассматривают вариант агрессивного применения санкций», которые ударят по российскому «теневому флоту, перевозящему нефть в обход ограничений».

В общем, ситуация выглядит, как в той поговорке: куда ни кинь – всюду клин. Ситуация накалилась настолько, что Путину было необходимо экстренно как-то повлиять на настроения Трампа. Но российская дипломатия за последние годы вошла в такой клинч с американцами, что гнать туда министра иностранных дел Лаврова показалось бессмысленным. Потому в Америку был экстренно отправлен спецпредставитель Путина бизнесмен Кирилл Дмитриев.

Цель его миссии была туманной. Озвучивались версии, что он полетел к Трампу для решения вопроса «разморозки» российских активов стоимостью $300 млрд. Но это маловероятно хотя бы потому, что эти деньги «заморожены» на счетах в Европе, а Трамп сейчас из-за тарифной войны не в состоянии «давить» на европейцев. Да и вряд ли захочет. Более похожа на реальность версия, согласно которой он должен был предложить лично Трампу как бизнесмену такую сделку, от которой тот не смог бы отказаться. Например, по согласованию между Путиным и Трампом передать близким ему компаниям контроль над Газпромом или Роснефтью.

На момент подготовки материала встречи Дмитриева с Трампом не случилось. Всё свелось к простым беседам Дмитриева со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и откровенно антироссийскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, по итогам которых никаких официальных заявлений не случилось. Как известно, договор всегда является продуктом непротивления сторон. Видимо, на этот раз условия Путина, переданные миллиардеру Трампу, американского президента не устроили.

Отбывая на Родину, Дмитриев излучал оптимизм, но похвастаться итогами переговоров не смог, сообщив лишь о том, что вёл переговоры о возможности открытия прямого авиасообщения и готовности американских компаний занять в России свободные ниши, освобождённые европейскими компаниями. Однако даже соглашение о разработке американцами тувинского месторождения лития или строительстве электростанции на Енисее вкупе с производством алюминия, судя по всему, темой переговоров не стали. Тем более вопрос авиасообщения между странами решить невозможно без снятия санкций. Ну, а приход американских компаний в Россию – это что-то из области фантазий. Это означает, что торг будет продолжен, пока Путин не предложит Трампу выгодную приемлемую для него сделку. Так что Дмитриев и дальше будет востребован.

ВОПРОС СОХРАНЕНИЯ ВЛАСТИ ДЛЯ ТРАМПА СТАНОВИТСЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ

Что же до Евросоюза, то действия Трампа в нём восприняли с очевидным негативом. Там посчитали их варварским нарушением союзнических отношений. Они срочно готовят «зеркальные меры». Лидеры Европы решили выработать ответные действия в отношении США и ускорить заключение соглашения о свободной торговле с другими странами, включая Аргентину, Бразилию, Парагвай, Уругвай, Мексику и Индию. В Европе растут настроения перестроить отношения с Китаем ввиду «однобокой политики» Трампа. Одновременно Евросоюз готовится оштрафовать соцсеть «Х» главного советника американского президента Илона Маска на $1 млрд. за нарушение закона о борьбе с дезинформацией и противоправным контентом.

В общем, торговое противостояние США и стран мира ожидаемо нарастает. Это создаёт Трампу определённый дискомфорт, поскольку мировые рынки реагируют на его действия резким падением, что неизбежно приведёт к падению доходов рядовых американцев, по крайне мере, на $3,5 тыс. в расчёте на семью. Кроме того, уже в этом году любая семья, которая будет приобретать жильё или автомобиль, переплатит за это не менее $7 тыс.

А через год и семь месяцев в США состоятся промежуточные выборы в Сенат, где у республиканцев сейчас преимущество всего в четыре голоса. Если всё будет катиться так и дальше, республиканцы и Трамп могут потерять контроль над Конгрессом. Тогда Трампу «чудить» станет ещё труднее. И он, судя по всему, это понимает.

Кроме того, в целом в США рейтинг Трампа и республиканцев падает. Показателем этого стали выборы судьи Верховного суда штата Висконсин, которые выиграла сторонник демократов. На последних выборах Трамп здесь одержал победу с минимальным перевесом. Таким образом, выборы в Висконсине стали первой реальной проверкой настроений избирателей в отношении Трампа после его нескольких месяцев у власти и ряда весьма неоднозначных решений. Миллиардер Илон Маск вложил в кампанию поддержки кандидата от республиканцев свои личные $20 млн. Он заявлял, что «от исхода этих выборов может зависеть будущее не только США, но и всей цивилизации». Но в итоге республиканцы тут проиграли.

В сегодняшней ситуации важна позиция КНР. И тут реакция не заставила себя ждать – Министерство финансов Китая объявило, что с 10 апреля вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все импортируемые товары из США.

В такой ситуации Трамп для поддержки своего реноме начал дискуссию о том, как он намерен оставаться президентом на третий срок после 2028 года. Он уверен, что «есть методы», позволяющие это сделать. Эксперты полагают, что разговоры о третьем сроке нужны Трампу, чтобы с ним продолжали считаться и не рассматривали его в качестве «хромой утки». При этом он всерьёз полагает, что опыт российского президента В.Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, обеспечивающих себе бессрочное руководство странами, даёт ему основание надеяться на успех. После оглашения итогов выборов его заявления о третьем сроке приобрели уже системный характер, что подчёркивает важность для него этого вопроса. 27 января 2025 года Трамп сказал, что уже собрал деньги на следующую кампанию. А 30 марта заявил, что его постоянно просят избираться на третий срок, «который будет в каком-то смысле четвёртым, потому что выборы в 2020 году были полностью сфальсифицированы».

О том, как Трамп хочет продлить президентство, мы поговорим в следующий раз.

Сергей Конвиз