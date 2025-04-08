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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 13, 8 апреля / Перекрёсток мнений
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№13, 8 апреля 2025 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 02-04-2025 #1[ru]

«Несите ваши денежки в страну дураков!» (с)

Аноним, 02-04-2025 #2[ru]

Мда... Сразу видно – Первое лицо государства, а не какая-то шпана подзаборная!

Аноним, 02-04-2025 #3[ru]

«С чувством космической благодарности». Как Дмитрий Баканов (глава Роскосмоса) отдал должное Владимиру Путину. Как нам подсказывают, если «отдать должное» Путину обходится в сумму как минимум с шестью нулями, то «космическая благодарность» никак не может быть меньше восьми, а то и десяти нулей после простого целого числа.

Аноним, 05-04-2025 #4[ru]

Пока весь мир готовится к колонизации Марса, развивает искусственный интеллект, ищет лекарства от неизлечимых болезней, Россия собирается покорять рынки... расписной птичкой. https://t.me/eshkinkrot/56937

Свежий анекдот

Аноним, 02-04-2025 #1[ru]

Соавтором школьного пособия по «Семьеведению» стала инфоцыганка Ксения Губина (ныне Мосунова), которая раньше продавала курсы по «очищению от грехов предков». Мы вообще не удивимся, если с такими темпами деградации Министерство просвещения переименуют в Министерство успешного успеха. А в школах только первые уроки будут бесплатными! P.S. Физруки станут менторами и будут проводить марафоны желаний прямо в спортзале. А трудовики – учить продавать табуреты без единых вложений.

Аноним, 03-04-2025 #2[ru]

Вести из дурдома: россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти. Уровень доверия к Владимиру Вольфовичу вырос до 66%.

Тува в ожидании серьёзных перемен?

Аноним, 02-04-2025 #1[ru]

Не долго музыка играла. Не долго Хаванык плясал. Если все так и будет, то можно будет констатировать: Конвиз пережил и сожрал всех трех глав самого нищего субъекта России.

Аноним, 02-04-2025 #2[ru]

Каракарлика целых 15 лет переживали, все пережить никак не могли.

Аноним, 02-04-2025 #3[ru]

Да не Конвиз их сожрал! А каждый из них шел во власть, чтобы сожрать все, что попадется на их пути. И не особо они думают о Вас, уважаемый аноним 1. Вот и подавились народом! Ну, если идешь во власть, то думай не только о себе! А и еще и о том, что после тебя останется. Всех троих я знал лично. И скажу Вам, что средний совсем был жуть (не случайно фамилия такая), Ховалыг тоже ведь не сильно ушел от Кара-оола, и поэтому на их фоне Ооржак смотрится как почти святой. Просто тогда меньше денег вбухивали, а он что-то еще и Туве оставлял – правду сказать так тоже особо не доставалось народу. (Там и другие себе ручки позолотили).

Я бываю в других местах и очень обидно, когда там, где столько природных богатств, а люди – нищие. А тут в Европе нет ничего – а все живут достойно. Хорошие дома, достаток в доме и дороги все чистые. Все работают, зарабатывают. И народу все равно, кто у них власть. Что, в Туве так нельзя? Можно! Но Тува особенная! Тувинцы – гордые, им своего подавай! Пусть трижды нехороший и мерзкий подлюга, зато свой. А зачем Вам такой свой? Вот не пойму я этого! Чужой-то лучше будет, потому что чужого все тыкать будут: ты – чужак! И меньше доверять. А значит, контроля будет больше. Или я ничего не понимаю?

И обязательно губернатора и всех чиновников на детекторе лжи нужно проверять. Чтобы отобрать лучших. И так делать всегда. И это еще не весь отбор. Еще и связи нужно проверять: где и как, и с кем замешан был или чист. Надо все же провести селекцию и вывести породу честных чиновников, работающих на благо своего народа. Тогда и Конвизу меньше работы достанется. И будет писать больше хвалебных статей. Я, так думаю, Ваш аноним!

Да кстати Вы же все сами помните Виктора Ивановича Лесняка! Был же нормальный, так кто сожрал? А кто не защитил? Вот и думайте, почему так плохо.

Аноним, 02-04-2025 #4[ru]

Ну, скажем, до 7-го размера Дивановна не смогла нарастить грудь... Наверное, денег не хватило – ведь там для противовеса надо будет еще и задницу наращивать!

Аноним, 02-04-2025 #5[ru]

Блогер Альмира Сенди как-то говорила, что это она Карлика турнула с поста.

Аноним, 02-04-2025 #10[ru]

«Кара-оол отправил её в СФ РТ, чтобы в случае чего она освободила это кресло для него...» Шолбан Кара-оол: «Для меня честь вступить в обновленный состав Совета по развитию Сибири при спикере Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко...» Ха-ха-ха! Так значит, это правда, что Дивановна место грела для своего папика?

Аноним, 03-04-2025 #11[ru]

Достай давно мечтал стать главой.

Аноним, 03-04-2025 #14[ru]

Интересно, а кто теперь займет место Карлы в Госдуме? Кто там на скамейке запасных?

Аноним, 03-04-2025 #15[ru]

А чо, Карлик теперь сенатором стал от Тувы?

Коротко

Аноним, 02-04-2025 #1[ru]

Министерство просвещения предлагает школьникам смотреть кино про войну – и много. Почти половина фильмов из списка для 5-11 классов посвящена сражениям, от Великой Отечественной до «СВО», а с 8-го класса в подборку добавляют ленты о насилии с маркировкой 16+ и 18+. Детям предлагают увидеть страдания, гибель героев и «костры из живых людей» – даже первоклассникам досталась военная драма. А теперь расскажите нам, как «Путин хочет мира»...

Аноним, 02-04-2025 #2[ru]

Лучше бы представителям МИДа и ЦИКа РФ воздержаться от возмущений по поводу решения французского суда в отношении Марин Ле Пен и молдавского в отношении Евгении Гуцул. Мол, а где же их хвалёная демократия? Мол, политических соперников до выборов не допускают... Ну, лучше бы лишний раз не высовываться и помолчать. Как и в отношении ареста мэра Стамбула.

Аноним, 04-04-2025 #5[ru]

«Бастрыкин призвал снимать художественные фильмы о героях спецоперации, которые могли бы стать примерами для подростков» – ТАСС.

Спасём Детский реабилитационный центр от Айланы Ховалыг!

Аноним, 02-04-2025 #1[ru]

А что, Чюдюк правда алкоголик?

Аноним, 02-04-2025 #2[ru]

Если Ховалыг просидит в кресле губернатора еще один срок, то не только детский центр в его руках будет... «Аппетит приходит во время еды».

Аноним, 03-04-2025 #3[ru]

Прикормленный алкоголик Чюдюк где сейчас обретается?

Аноним, 04-04-2025 #4[ru]

Хотят здание себе отжать, что ли?

Сергей Конвиз: США теряют союзников

Аноним, 02-04-2025 #1[ru]

Собственно, к личности Трампа у меня претензий нет. Он таков, каков он есть. Скорее претензии должны быть обращены к тем, кто за него голосовал. И будет продолжать голосовать.

Аноним, 02-04-2025 #5[ru]

«Трамп разочарован и Путиным и Зеленским – лидерами по обе стороны конфликта», – Белый дом США. Трамп всё яснее понимает, что его «гениальный план» провалился, и никакого прекращения конфликта не будет. И закономерно сваливает ответственность сразу на обе стороны: «Все в дерьме, а я в белом». Не мог же изначально план «величайшего миротворца всех времён» быть бредом!

Аноним, 02-04-2025 #6[ru]

Ситуация вокруг Тайваня становится всё более напряжённой. Этого бы никогда не произошло, если бы президентом был Трамп!

Аноним, 02-04-2025 #7[ru]

Правительство США временно сняло санкции с Кирилла Дмитриева, чтобы он мог получить визу и приехать в Вашингтон на переговоры, пишет CNN. Не взрыв, а хлопок по-американски. Комментировать новости нового миропорядка – только портить. Тут одни формулировки – чистый мёд.

Аноним, 02-04-2025 #8[ru]

Сто лет назад Европа оказалась зажата между Гитлером и Сталиным, продвигавшими мир, основанный на силе. Но на помощь пришла Америка и помогла построить мир, основанный на правилах. Сейчас Европа зажата между Путиным и Трампом, продвигающими тот же концепт. Кто ее спасет? Возможно, Китай, который пока не готов участвовать по полной в боях без правил? Допустим. Но кто внутри Европы поднимет перчатку и даст сражение за демократию и принципы на два фронта? Снова Англия или, по иронии судьбы, на этот раз восстановленная в правах Германия?

Аноним, 03-04-2025 #10[ru]

Посчитали, что два самых популярных слова у Трампа – это пошлины и Байден. Сегодня Трамп ввел пошлины на всё и для всех. Вера человека в то, что от всех замков есть одна универсальная отмычка. На все сложные вопросы есть один универсальный ответ...

Аноним, 03-04-2025 #17[ru]

Трамп открыл врата Ада для мировой экономики и развязал невиданную с 1930-х годов глобальную торговую войну! Уверенно толкает в рецессию не только экономику США, но и провоцирует новую глобальную «Великую депрессию» с обрушением финансовых рынков, падением цен на сырье и «гонкой конкурентных девальваций».

Аноним, 03-04-2025 #18[ru]

Трамп ввел режим чрезвычайного положения. Это позволит ему иметь полную свободу при введении торговых пошлин.

Аноним, 03-04-2025 #22[ru]

Репортер: «Рынки сильно упали...» Трамп: «Я думаю, что все идет очень хорошо. Это была операция, как когда оперируют пациента, и это большое событие. Рынки будут процветать. Акции будут процветать. Страна будет процветать». И улетел снова играть в гольф.

Аноним, 04-04-2025 #23[ru]

Трамп таки обвалил нефть. За полутора суток после введения пошлин бенчмарк Brent упал с $75 ниже $67,5. И это самый низкий показатель со 2 декабря 2021г. То есть фактически за три с половиной года... Российская Urals торгуется ниже $59 (в бюджете-2025 заложена расчётная цена в $60). Путин будет недоволен!

Перекрёсток мнений

Аноним, 02-04-2025 #1[ru]

Про Хертек Х.М. поговаривают, что он – взяточник. Так повелось, что структура СГЖИиСН давно превратилась в коррупционную кормушку для не чистых на руку чиновников.

Аноним, 02-04-2025 #2[ru]

Детские занятия в военно-спортивном клубе «Спецназ» в Северодвинске ведет Константин Владимирович Хозяйкин – руководитель двух взводов молодежных отрядов «спецназовцев» и участник ЧВК «Вагнер». Человек с таким же именем и фамилией в 2019 году был осужден на 7 лет лишения свободы за распространение наркотиков через закладки, а в середине 2024 года получил наказание в виде принудительных работ за кражу телевизора и чайника из квартиры знакомой. – А теперь колоть! – В смысле штыком? – Ну, типа того...

Аноним, 02-04-2025 #3[ru]

Эта сявка довела до ручки работу управляющих компаний, все дома в говне и сифаке, ублюдок тупорылый.

Аноним, 03-04-2025 #5[ru]

Коррупция в структуре жилищной инспекции имеет давние корни и традиции. Так уж повелось в этом ведомстве, что бывшие сотрудники МВД – пенсионеры – туда устраиваются руководителями. И сразу начинают искать пути быстрого обогащения. Вместо того, чтобы туда назначать специалистов своего профиля, туда ставят оборзевших взяточников. Интересно, кто за такие кадры отвечает в правительстве? Неужели Чюдюк?

Аноним, 03-04-2025 #6[ru]

Был там один такой, звали его Мерген. Очень любил взятки брать и кошмарить подрядчиков надуманными проверками.

Аноним, 04-04-2025 #7[ru]

Помимо бывших пенсионеров МВД там еще значился один криминального толка делец по фамилии Дандаа. Он знаменит был тем, что собирал деньги на воровской общак. Как говорят в народе, «греть зону». А заниматься этим его сподвиг его непосредственный работодатель КШВ. Вот и думается: до каких пор в этом ведомстве будет продолжатся криминал?

Аноним, 04-04-2025 #8[ru]

Какая разница данда или манда там сидит? Самое страшное, что в этой структуре находится всякий сброд, некомпетентный!

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