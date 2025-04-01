Свежий анекдот
Весна размывает капризно
Завалы унынья и грязи
Внезапной волной оптимизма,
Шальной, как вода в унитазе.
Игорь Губерман
Завалы унынья и грязи
Внезапной волной оптимизма,
Шальной, как вода в унитазе.
Игорь Губерман
* * *«Целомудрие и рождаемость – наши главные скрепы!» Госдума утвердила выплаты 1 млн. рублей беременным девственницам.
* * *Глава Центробанка Набиуллина: «Экономика идёт по траектории мягкой посадки. Без резких колебаний». Проще говоря, всё катится в пи... трубу, зато медленно и без рывков.