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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 12, 1 апреля / Свежий анекдот
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№12, 1 апреля 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотВесна размывает капризно
Завалы унынья и грязи
Внезапной волной оптимизма,
Шальной, как вода в унитазе.
Игорь Губерман

* * *

«Целомудрие и рождаемость – наши главные скрепы!» Госдума утвердила выплаты 1 млн. рублей беременным девственницам.

* * *

Глава Центробанка Набиуллина: «Экономика идёт по траектории мягкой посадки. Без резких колебаний». Проще говоря, всё катится в пи... трубу, зато медленно и без рывков.

(прочитано 936 раз)

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Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
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