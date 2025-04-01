Спасём Детский реабилитационный центр от Айланы Ховалыг!

Ни для кого не секрет, что в Туве ощущается кадровый голод в системе здравоохранения. Хотя многие признают, что среди тувинцев много толковых медиков. Но совсем не часто они востребованы именно в Туве. Многие умные квалифицированные врачи в поисках лучшей доли вынуждены были переехать работать за пределы республики на Север или Дальний Восток. Многие тувинцы работают в Хакасии, Красноярском крае и Томской области. Хотя следует признать, что в целом по всей стране кадровый голод в медицине принимает угрожающий характер. Как доложила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на конференции «Оргздрав – 2024», дефицит врачей в России уже тогда составлял 29 000 человек, а среднего медицинского персонала – 63 000. В общем, проблема имеется, она признана, и нужно принимать какие-то меры к тому, чтобы беречь медицинские кадры и, по крайней мере, сохранять уровень медицинской помощи таким, каким он является сейчас. Однако, судя по всему, не для всех это очевидно.

В центре столицы по ул. Комсомольской находится очень популярный в республике «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» Минздрава Тувы. Красивое трёхэтажное здание, квалифицированный медицинский персонал, высокая культура обслуживания создали этому медицинскому учреждению имидж добротного полезного заведения, куда постоянно обращаются родители детишек, имеющих проблемы со здоровьем. До последнего времени с 2010 года Детским Центром руководил выпускник славного известного во всей стране Томского медицинского института, отличник здравоохранения России, заслуженный работник здравоохранения и заслуженный врач Тувы, известный в республике врач, организатор здравоохранения высшей категории, министр здравоохранения в 2000-2002 гг. А.А. Начын.

На днях стало известно, что правительство Тувы решило перетрясти этот вполне благополучное учреждение, чтобы потом можно было его приватизировать. Детский Центр взяли и присоединили к Республиканской детской больнице.

Инициатором этой «реформы», как сообщили в Минздраве республики, является супруга главы Тувы Айлана Ховалыг, которая когда-то врачом начинала в этом заведении работать врачом-офтальмологом. Первым шагом в этой сомнительной реорганизации стало увольнение заведующего Центром ветерана тувинской медицины Аркадия Александровича Начына, за 15 лет создавшего дружный квалифицированный работоспособный коллектив. Насколько это соответствует реалиям, точно неизвестно, но в коллективе полагают, что вся реорганизация была затеяна только для того, чтобы уволить заведующего, который никак не соглашался на приватизацию больницы супругой главы республики Айланой Ховалыг. А теперь, когда коллектив обезглавлен, со всеми оставшимися врачами и медицинским персоналом, недовольными переменами, «разобраться» будет нетрудно. Потому в ближайшие месяцы Айлана «перетрясёт» коллектив, избавившись от неугодных медиков, тем самым выдавит из Тувы ещё десяток опытных медицинских работников. Запуганные люди уже не знают, куда обращаться, зная злобный мстительный характер супруги главы республики. А у всех семьи, которые нужно кормить...

Многие относят это скоропостижное решение по Центру к скорой отставке главы Ховалыга, которая может состояться буквально через пару месяцев. Может быть. Но, скорее всего, у Айланы Ховалыг этот коварный план захвата одного из лучших медицинских учреждений республики созрел давно. А изменение в конфигурации власти только ускорило процесс будущей приватизации Центра.

В этом плане удивляет даже не то, с какой алчностью главная семья республики наращивает своё благосостояние, а то безразличие к медицинским работникам и семьям, пользующимся лечебной помощью уничтожаемого сегодня одного из лучших медицинских центров Тувы.

Люди взывают к справедливости и просят оставить «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» в покое! Пожалеть детей – наше будущее! Кто-то же должен умерить аппетиты Айланы Ховалыг, пресечь её губительное влияние на главу республики Владислава Ховалыга! В конце концов, глава обязан освободить правительство республики от её тлетворного разрушительного воздействия! Необходимо дать возможность коллективу Центра в спокойной обстановке продолжать лечить наших детей!

Конечно же, положить конец этому беспределу могли бы депутаты Верховного Хурала Республики Тыва, ведь там много медиков. Однако ни для кого не является секретом, что состав парламента по итогам массовых фальсификаций итогов голосования на добрую треть состоит из бандитов, специально подобранных супругой главы Айланой и её прикормленным алкоголиком Чюдюком, недавно со скандалом изгнанным из правительства. Вся надежда остаётся только на прокуратуру Тувы, которая может остановить заведомо незаконную приватизацию тувинского «Республиканского центра восстановительной медицины и реабилитации для детей».

Редакция