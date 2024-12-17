Прокуратура Кызыла покусилась на семейный бизнес семьи Кара-оола?

или Почём у нас коммерческая муниципальная собственность «для своих»?

Из заявления в суд: «прокуратурой города Кызыла проведена проверка законности отчуждения муниципальной собственности городского округа город Кызыла земельных участков, по результатам которого выявлены нарушения федерального законодательства». В соответствии с ним прокуратура просит суд: «Признать недействительными (ничтожными) сделки: договор купли-продажи объектов недвижимости, заключённый между МУП УК «Городские рынки» и Саая Зорикто Александровичем от 28.03.2013; договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 17:18:0105023:504, от 11.06.2013 № 706, заключённый мэрией города Кызыла и Саая Зорикто Александровичем; договора купли-продажи земельного участка и объектов недвижимости, заключённый между Саая Зорикто Александровичем и Дас-оол Кара-Кыс Монгеевной от 03.11.2021».

«Применить последствия недействительности ничтожных сделок и обязать Дас-оол К.-К.М. привести земельный участок в первоначальный вид, возвратить в муниципальную собственность городского округа город Кызыл приёма-передачи земельный участок с кадастровым номером 17:18:0105023:1660; признать отсутствующим право собственности 17:18:0105023:1660 на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 17:18:0105023:1660 и вернуть нежилые объекты в муниципальную собственность городского округа город Кызыл».

Чтобы читателям всё было понятно, постараюсь разъяснить.

Решением мэра г. Кызыла №315 от 15.03.2013 имущество МУП УК «Городские рынки», состоящее из семи зданий общей площадью более 1160 кв. метров в центре столицы, находящихся на земельном участке площадью 10 283 кв. метров было реализовано некоему Саая Зорикто Александровичу, о котором ранее никто ничего толком не знал. Так, Центральный рынок г. Кызыла по договору купли-продажи недвижимого имущества перешёл из муниципальной собственности в частную. А затем Саая 03.11.2021 года перепродал данный имущественный комплекс Дас-оол Кара-Кыс Монгеевне за 2 млн. рублей, у кого он и находится в собственности на сегодняшний день.

Но в чём прокуратура Кызыла увидела криминал? И почему именно сейчас, хотя это – сделка далёкого 2013 года?

А «ларчик, как говорится, просто открывался». Всё перечисленное имущество при продаже городской властью гражданину Саая было оценено независимым оценщиком И.Р. Ахметовой в скромные 10 600 000 рублей. Но не в этом суть дела, поскольку проверка выявила, что «платежи по данному договору в МУП УК «Городские рынки» не поступали», а «при заключении данной сделки по договору купли-продажи нежилых объектов от 28.03.2013 директор ГУПа А.В. Чолдак свою подпись не ставил». Более того: директор «не был согласен на заключение данного договора купли-продажи нежилых объектов». Экспертиза показала, что «подпись, которая имеется в договоре купли-продажи нежилых объектов, заключённом между МУП «Городские рынки» и Саая З.А. от 28.03.2013 не принадлежит Чолдак А.В.».

Скажите, как так случилось, что мэр города Кызыла передал без оплаты весьма ликвидный коммерческий актив неизвестно кому? При этом инициатор сделки даже пошёл на подделку подписи директора рынка. И зачем в 2021 году базарный актив вдруг поменял хозяина за смешные 2 млн. рублей, которые также не были оплачены?

Впрочем, дело не такое уж и запутанное, если знать, кто кому это имущество передавал. И кто является реальным владельцем всего этого богатства.

Как все, наверное, помнят, в ту пору главой республики «трудился на благо народа» Шолбан Валерьевич Кара-оол. Мэром Кызыла числился нынешний глава республики Владислав Ховалыг, хотя всеми процессами в городе за него «рулил» брат главы Юрий Кара-оол. А бесплатно «приватизировала» рынок Дас-оол Кара-Кыс Монгеевна – жена другого брата Шолбана Кара-оола Леонида. И если знать, что В.Ховалыг по некоторым сведениям приходится Ш.Кара-оолу племянником, то становится очевидным, что всё это безобразие с муниципальным имуществом вместе представляет из себя некий криминальный бизнес клана Кара-оола.

Но возникает другой вопрос: а зачем им понадобилось привлекать внимание правоохранителей переписыванием имущества с одного родственника на другого? Но и тут объяснение достаточно банальное. Дело в том, что Леонид Кара-оол немного «пошалил» на стороне, в результате чего одна 18-летняя особа родила ему ребёнка. Об этом стало известно его супруге Дас-оол, которая устроила ему разнос. И чтобы ему было неповадно вести себя до такой степени аморально, Кара-Кыс Монгеевна отобрала рынок у Леонида Валерьевича, назначив директором рынка своего брата.

Справедливости ради следует отметить, что кандидат в главы республики В.Ховалыг ещё во время предвыборной кампании публично заявлял, что отменит приватизацию городского рынка. Так что активность прокуроров по отмене сделок вполне объяснима. И достаточно понятна уверенность Ховалыга в том, что он своё предвыборное обещание сможет выполнить – ведь он сам являлся архитектором этой преступной сделки. Хотя все документы от мэрии по криминальной сделке по доверенности от мэра были подписаны его заместителем – Кара-оолом Менги Хомушкуевичем.

Также понятна синхронизация действий прокуроров и главы города – пока прокурор проводил проверку, глава города уговаривала мэра Сагаан-оола сложить полномочия и передать их Лопсану. Ведь не для того же Ховалыг затеял отъём рынка у одного родственника Кара-оола, что бы он достался другому его родственнику. А то, что всё это вместе дурно пахнет, Ховалыгу было невдомёк. Впрочем, сам Ховалыг вряд ли рискнул бы доставать из шкафа этот скелет. Человек он по своему складу характера робкий и нерешительный. Скорее всего, на этом настояла его супруга Айлана.

Слов нет – суд наверняка отменит криминальную сделку с муниципальным имуществом – настолько топорно Кара-оол и Ховалыг «провернули» эту куплю-продажу. Но Ховалыг сейчас – не частное лицо. И он должен ответить по закону за свои действия. Или застрелиться.

Особняком остаётся без ответа простой вопрос: а где все эти годы были многочисленные контрольные службы, которые были обязаны пресекать преступления экономического характера? Неужели с 2013 года ни одна финансовая проверка не выявила хотя бы тот факт, что муниципальное имущество отдано без соблюдения антимонопольных процедур и без оплаты? Кто за это ответит? Или у нас глава региона и мэр столицы могут всё, если у них общий карман? А не в том ли месте «собака зарыта», что нынешний мэр противится реализации преступных планов главы республики по захвату оставшейся от Кара-оола муниципальной собственности?

Думается, и в Администрации Президента должны задуматься, на того ли они поставили, предложив президенту Путину назначить Ховалыга врио губернатора и поддержать его кандидатуру на выборах?

Семён Сучков-Задиристый