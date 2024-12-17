    Свежий анекдот

Шолбан Кара-оол сообщает:«Я помню, как в прошлом году 13-летний мальчик в Кызыле надышался газа и погиб. С друзьями в подвале он вдыхал пары газа из баллончика... Это трагедия произошла из-за преступной халатности взрослых. Сегодня в первом чтении мы приняли законопроект, который вводит ответственность за продажу несовершеннолетним бытовых газосодержащих товаров».Шолбан Валерьевич, я тут на днях подвернул ногу на лестнице и чуть не свернул шею! Эта трагедия произошла из-за преступной халатности взрослых! Доколе лестницы будут калечить и убивать людей?!! Когда уже Госдума примет закон о запрете лестниц?!!