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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 38, 17 декабря / Свежий анекдот
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№38, 17 декабря 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотШолбан Кара-оол сообщает:
«Я помню, как в прошлом году 13-летний мальчик в Кызыле надышался газа и погиб. С друзьями в подвале он вдыхал пары газа из баллончика... Это трагедия произошла из-за преступной халатности взрослых. Сегодня в первом чтении мы приняли законопроект, который вводит ответственность за продажу несовершеннолетним бытовых газосодержащих товаров».
Шолбан Валерьевич, я тут на днях подвернул ногу на лестнице и чуть не свернул шею! Эта трагедия произошла из-за преступной халатности взрослых! Доколе лестницы будут калечить и убивать людей?!! Когда уже Госдума примет закон о запрете лестниц?!!

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То, что в России называется элитой, в приличных странах сидит за решёткой.

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