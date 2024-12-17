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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 38, 17 декабря / Перекрёсток мнений
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№38, 17 декабря 2024 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 11-12-2024 #1[ru]

Декабрь 2017: Путин прилетел в Сирию и заявил: «если террористы вновь поднимут голову», армия РФ с баз в Тартусе и Хмеймиме «нанесёт им такие удары, которых они пока не видели». Декабрь 2024: Армия РФ с помощью Турции эвакуируется из Тартуса и Хмеймима и бежит из Сирии.

Аноним, 11-12-2024 #5[ru]

Вот в январе 2020 года, например, ТАСС писал: «До войны русская община в Алеппо была одной из крупнейших в Сирии, здесь проживало более 7 тыс. соотечественников и граждан стран СНГ. Сегодня в городе остается примерно 400 человек, многие во время войны покинули Сирию и переехали в соседние страны. По словам представителей общины, в последние годы люди начинают постепенно возвращаться...» Интересно, что сейчас стало с этими людьми? И что с ними будет завтра? Могучая путинская империя, конечно же, не бросила в беде своих подданных? Или как? А? Захарова? Лавров? Что с рожами? Куда хари бесстыжие своротили? Продали людей? Предали и бросили?

Аноним, 13-12-2024 #10[ru]

Блинкен сказал такую фразу: «Люди делятся на две категории. На тех, кто с нами, за столом, и тех, кто в меню». Мерзко, цинично, но откровенно. Так вот, твои чиновники, почти поголовно 100%, именно так ведут себя по отношению к простым гражданам. При этом верещат о патриотизме, даже не понимая смысл этого слова. Это плохо закончится.

Свежий анекдот

Аноним, 11-12-2024 #1[ru]

Анекдот дня: в Кремле назвали личным решение Асада оставить пост президента Сирии.

Аноним, 12-12-2024 #3[ru]

А помните картину с «фельдмаршалом Шойгу», к ногам которого была «брошена Сирия»? Эту картину нашли при обыске у замминистра обороны Булгакова. Просто для понимания, какие люди управляют сегодняшней Россией. https://t.me/caricatures_tg/18109

Какие губернаторы востребованы в России сегодня?

Аноним, 11-12-2024 #2[ru]

Альмира не «провластная журналистка». Она просто продажная – кто заплатит, тем и служит. Видимо, Ховалыг на сей раз пожадничал – ей приходится подрабатывать на стороне.

Аноним, 11-12-2024 #3[ru]

Еще совсем недавно Альмира заявляла, что она отправила в отставку Кара-оола. А сейчас активно ему помогает в вопросах незаконного строительства АЗС на востоке? Вот тебе и независимая пресса...

Аноним, 11-12-2024 #4[ru]

По этим объектам, где готовность всего 50%, похоже, деньги уже давно с3,14здили, ссылаются на нехватку рабочей силы. Так её никогда и не будет в республике Тыва, как не было за последние 16 лет. А сейчас сотнями завозят в Туву гастарбайтеров. И мороз еще приплели, батюшку мороз...

Аноним, 11-12-2024 #5[ru]

Здравствуйте уважаемая редакция газеты «Риск». 30 ноября услышали очень интересную историю от сотрудников полиции, которые были возмущены и негодовали над судебным решением. Суть такая. 29 ноября ночью сотрудниками полиции были задержаны несколько человек, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. У некоторых и водительского удостоверения даже не было (лишены) и штрафов много неоплаченных. В общем, судили сегодня троих, первому арест до 18.00 сегодняшнего дня, второму арест до 23.00 сегодняшнего дня, третий – 2е суток и повезли за 500 км от Кызыла, так как нет места для него в Кызыле. Это как же так получается!? Люди неоднократно нарушают закон и повторяют правонарушения всё снова и снова, и им фактически никакого наказания нет. Что же это за суд такой? Хотелось бы придать огласке предвзятость суда. Не даёт покоя. Получается, по факту бесполезная работа полиции: они поймали – суд отпустил. Вот такая новость

Аноним, 12-12-2024 #6[ru]

#2: Ховалыг не только с Сенди «пожадничал», но и с Конвизом не захотел договариваться. Быстро он «зазвездился»... Или всегда таким был недальновидным?

Аноним, 13-12-2024 #8[ru]

Альмира Сенди на 108 канале понабирала денег у всех за новости и сейчас запуталась уже сама. Начала уже откровенным вымогательством заниматься.

Аноним, 13-12-2024 #9[ru]

В федеральных СМИ прошло сообщение о нападении в Кызыле местных сойотов на граждан Средней Азии. Ну вот, опять. Русских выжили, взялись за другие национальности. Бичелдеевщина так и прёт.

Аноним, 14-12-2024 #11[ru]

Задержанными за погромы среднеазиатских продавцов оказались ховалыговские бойцы-спортсмены. Сам Ховалыг заблаговременно заранее уехал в Москву. В правительстве говорят, что сейчас он очень испугался и на связь не выходит. Общается только с узким кругом через телеграм – с Чюдюком и своей женой.

Коротко

Аноним, 12-12-2024 #3[ru]

Правительство хочет забрать часть доходов от штрафов за нарушения дорожного движения у регионов и направить их в федеральный бюджет. Сейчас штрафы, которые платят водители, полностью остаются в бюджете регионов, и приносят им заметную прибыль. Сама по себе идея повысить штрафы – неплохая, ведь культура вождения в России по-прежнему низкая... Но при чём тут федеральный бюджет? Регионы и без того еле-еле сводят концы с концами.

Аноним, 12-12-2024 #4[ru]

Шолбан Кара-оол оправдывается: «Думаю, не стоит в штыки воспринимать принятый сегодня закон об обязательности знания русского языка при зачислении в российские школы детей мигрантов. Это не враждебность нашего государства к приезжим семьям, а лишь желание помочь гармонично войти в наше общество, трудиться и развиваться». А ничего, что в районах Тувы русский язык преподается как иностранный в связи с тем, что носителей русского языка почти не осталось? Может, и в Туве этот закон применить, и не пускать в школы тех детей, кто не смогут сдать экзамен на знание русского языка? А, каково?

Шолбан Кара-оол: «В Туве я проводил целенаправленную работу по обучению сельских ребятишек русскому языку. В их школах отсутствовали русскоязычные учителя... Это давало положительный результат» – и какой результат? Тогда не говорили по-русски, теперь еще хуже стали говорить. К тому же и по-тувински-то читают и пишут через одного – скатились на уровень африканских дикарей. На хрена нужен такой депутат, который работает не только против всей страны, но и против собственной нации?

Аноним, 12-12-2024 #5[ru]

У Кара-оола все друзья кавказцы. Или, как он любит говорить, «братья».

Аноним, 13-12-2024 #7[ru]

аноним №4 То, что говорит этот карликовый игрунок, сотрясание воздуха, лишенное смысла и тем более – правды. Это говорит лжец, вор и бандит-барыга, охраняемый путинской неприкосновенностью. Вот это – главное, а не то, что он говорит.

Сергей Конвиз: На этот раз Сирию мы проспали

Аноним, 11-12-2024 #1[ru]

Военное поражение России в Сирии – это очередной случай из длинной серии «да вы поймите, ядерная держава не может потерпеть военное поражение, это просто невозможно».

Аноним, 11-12-2024 #2[ru]

Западные разведки давали Дамаску 72 часа. Он пал за 12. Западные разведки давали Киеву 72 часа. Он стоит уже 3 года. Вот разница между людьми, которые воюют за диктатора, и людьми, которые воюют за себя и свою Родину.

Аноним, 11-12-2024 #3[ru]

В принципе, Россия могла бы спокойно взирать на происходящее в Сирии со стороны. Если бы в 2015 году окрылённому успешно проведённым захватом Крыма Путину не захотелось «утереть нос» американцам, заодно поддержав диктатора, против которого восстал его народ... В нынешних условиях, однако, происходящее превратилось в серьёзнейшее внешнеполитическое поражение Путина. Его ближневосточная стратегия терпит крах – и все это видят...

Аноним, 11-12-2024 #4[ru]

Помнится, кавалер-бабуин Шойга доложил Путину об освобождении некой территории Сирии по площади превосходящую всю Сирию. И ничего. Путин «проглотил». Любит Путин, когда его обманывают, что тут поделаешь!

Аноним, 11-12-2024 #7[ru]

Шолбан Кара-оол попрощался с Сирией: «Многострадальная страна Сирия! Сколько боли и слез матерей! Теперь лишь ты сама определишь, будет ли у тебя долгожданный мир или уйдешь в пучину глубокой Гражданской войны! Как жаль, что не смог воспользоваться относительно мирным периодом жизни! Уверен, что Россия всегда будет помогать простым сирийцам в поиске мира и стабильности!» Краткий перевод: «Ну, не шмогла я, не шмогла!»

Аноним, 11-12-2024 #8[ru]

После падения режима Асада государственная газета «Аль-Ватан», выходившая более 20 лет, выдала: «Мы всего лишь публиковали сообщения, которые нам передавали. Выяснилось, что они были ложью!» Соловьёв, Симоньян и Скабеева в случае чего тоже надеются так сделать?

Аноним, 11-12-2024 #9[ru]

В итоге выиграли Израиль, Турция и другие государства региона. А проиграли Россия и Иран, а также вскормленные ими террористы... О будущем устройстве Сирии и её шансах на мирную жизнь пока судить рано.

Аноним, 12-12-2024 #14[ru]

Настоящая пытка будет не в Сирии, а дома, где надо будет объяснять эту геополитическую неудачу, списав на кого-то стратегический провал. Что-то подсказывает мне, что решение будет традиционным и незамысловатым. США обвинять невыгодно – прямо признаем, что проиграли. Турцию глупо – это как сказать «сам дурак» (слишком много целовались с Эрдоганом). Остается одно – как и полвека назад, «израильская военщина». Ну, что-то вроде: «Если вас подвел Асад – виноват во всем Моссад». Впрочем, возможно, на этот раз такая версия устроит даже BBC.

Аноним, 12-12-2024 #15[ru]

За 11 дней в Сирии мы увидели то, что было бы в России, если бы Пригожин не испугался «карты, которая сама шла ему в руки». Увидел это и Путин...

Перекрёсток мнений

Аноним, 11-12-2024 #1[ru]

Тема про «Лунсин». В «Лунсине» за безопасность непосредственно отвечают: гл. инженер Балат-оол, нач. слубы пром. безопасности Намчыл В.В., гл. инженер шахты Монгуш Э.И. А Русанов и Очур – промакашки. Людей загубили. И не в первый раз!

tlg_comm, 12-12-2024 #2[ru]

Чиновники, которые воруют, государством не наказаны, ходят на свободе, наслаждаются ворованными деньгами. Вот такие у нас Туве чиновники-даргалары. Если простой человек украл булку хлеба, то сразу ему дают срок и этапом отправляют разные тюрьмы России, а потом – на СВО... Невиновных сажают, бьют, пытают до смерти... а воров повышают в должности. Нет справедливость, нет правды!

Земельный вопрос в Туве: И Шолбан Кара-оол тоже плачет

Аноним, 11-12-2024 #1[ru]

Чудак возглавляет целое ОПГ в Туве. Почему им не займутся правоохранительные органы?

Аноним, 11-12-2024 #2[ru]

Всё, что изложено в этой статье, может случиться в любом регионе путинской РФ.

Аноним, 11-12-2024 #3[ru]

Ненавижу семейство Шойгу. Папа предал и продал Россию, дочка Ксения курирует/крышует липовые строительные компании. Например, в СПб Реновация Девелопмент, де юре владелец Россохин, по факту – Ксюша. Сколько кинутых дольщиков по городу (?!), дом на Первомайской, на Социалистической, в Кронштадте и... и ей ничего! Кто-то потерял последнее, а кто-то жирует. Ленинградские Новости.

Аноним, 11-12-2024 #4[ru]

Скорее всего, Чюдюк дал указания препятствовать Чудаку

Аноним, 11-12-2024 #5[ru]

А почему Герои России, профессиональные убийцы, шестерят на подработке у Кара-оола, а не воюют в зоне СВО? У нас что – уже победа и мирное время? Почему эти здоровые лбы отлынивают от своего воинского долга?

Аноним, 12-12-2024 #6[ru]

Чудак сколотил банду из качков-спортсменов. Они занимаются охраной объектов Карлика, ведут себя крайне агрессивно и дерзко.

Аноним, 13-12-2024 #7[ru]

Чудак этот очень опасный тип. Сколотил банду из борцов и мнит себя героем – плюет на закон, что хочет, то и делает.

Аноним, 14-12-2024 #8[ru]

В этой банде есть один русский дурачок по имени Сергей. Интересно, на что он рассчитывает? Обычно таких шестерок Карлик использует и кидает первыми.

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То, что в России называется элитой, в приличных странах сидит за решёткой.

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