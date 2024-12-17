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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 38, 17 декабря / Коротко
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№38, 17 декабря 2024 года.
    Коротко

Опубликованы расценки на услуги коррупционеров Тувы

Средний размер полученной взятки в Туве в этом году составляет 512 тыс. рублей, а размер дачи взятки – около 45 тыс. рублей. Об этом сообщил и.о. министра МВД Тувы Вадим Овчинников в ходе совместной пресс-конференции руководителей правоохранительных органов, посвященной Международному дню борьбы с коррупцией.

За год сотрудниками полиции в республике было выявлено 23 коррупционных преступления, среди которых мошенничество и взяточничество. В частности, зафиксировано 10 фактов взяточничества и 5 фактов мелкого взяточничества. Средний размер полученной взятки составил около 512 тыс. рублей, а размер дачи взятки – около 45 тыс. рублей.

По информации прокуратуры республики, за коррупционные деяния к различным срокам лишения свободы были осуждены 13 человек, в том числе бывшие должностные лица налогового органа республики и ее бывший руководитель.

Дума запретила принимать в школы детей нелегальных мигрантов

Госдума в первом чтении единогласно одобрила проект закона, вводящий обязательное тестирование знания русского языка детьми мигрантов при поступлении в российские школы. Без подтверждения соответствующего знания зачислять их на учебу не будут, передает РБК.

В случае окончательного одобрения законопроекта изменится ст. 78 закона «Об образовании». Порядок тестирования детей должно будет установить Министерство просвещения. Кроме того, в школы не будут принимать детей, которые находятся на территории России незаконно, – при приеме необходимо будет предоставить документ, подтверждающий легальность пребывания.

Проект «позволит обеспечить защиту прав граждан России на образование, а также гарантирует его доступность и качество», – заявила вице-спикер нижней палаты парламента и автор законопроекта Ирина Яровая. Она отметила, что если ребенок не сможет пройти тестирование, родители могут обратиться в школу с заявлением о приеме позже, когда ребенок улучшит знание языка. Количество таких попыток не ограничено.

«Не чуя под собой страны»: Госдума одобрила запрет для россиян обращаться к чиновникам по электронной почте

Россиянам запретили обращаться к чиновникам по электронной почте. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно тексту принятого документа, россиянам оставили четыре способа отправки обращений в госорганы, а также к должностным лицам. Подать предложение или жалобу теперь разрешается устно при личном обращении, письменно – в виде классического бумажного письма, с помощью портала «Госуслуги», а также через официальные сайты госорганов. Однако при использовании последнего варианта сайт должен быть оснащен системой идентификации и аутентификации граждан, чтобы установить личность обращающегося.

При этом запрет на отправку обращений по электронной почте будет односторонним: чиновники по-прежнему смогут отвечать россиянам на их предложения и жалобы в электронном формате.

Роскомнадзор объявил о блокировке мессенджера Viber на территории РФ

Ведомство обосновало это «нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков», а также «размещением противоправной информации».

Мессенджер Viber принадлежит японской компании Rakuten. По данным Mediascope, в среднем в месяц им пользуются 26% населения России.

Рождаемость сократилась в регионах Сибири на 6%

В регионах Сибирского федерального округа в январе-сентябре 2024 года родилось 105 тыс. младенцев. По данным Новосибирскстата, это на 6,1% меньше, чем в январе – сентябре 2023 года.

Коэффициент рождаемости составил 8,5 новорожденных на 1000 человек населения.

Снижение рождаемости зафиксировано во всех регионах Сибирского федерального округа: наименьшее – в Республике Хакасия (на 3%), наибольшее – в Республике Алтай (на 10%).

В Туве родилось 4060 младенцев (16 на 1000 жителей), что на 6,7% меньше аналогичного периода в 2023 году.

Наверное, что-то случилось: В России жалуются на мужскую сверхсмертность

Мужская смертность в России бьёт рекорды. Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития РФ Юрий Крупнов признал, что «мужчины в возрасте от 25 до 45 лет в России умирают в 5-6 раз чаще, чем в Европе». Причина, по его словам, в «бесшабашных моделях поведения мужчин».

Путин уже распорядился создать совет по демографической и семейной политике, его возглавит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тем временем директор Эрмитажа Михаил Пиотровский нашёл способ решения демографической проблемы. Он посоветовал беременным женщинам посещать музей, чтобы «роды были хорошими, и дети получились хорошими».

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risk-inform.ru/article_11249.html

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Остальные материалы номера 38:
Материал входит в раздел тематического архива:

То, что в России называется элитой, в приличных странах сидит за решёткой.

Шутка 2019 года

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