Сергей Конвиз: Авантюра на Ближнем Востоке закончилась впечатляющим провалом

Все уже как-то подзабыли, с чего началась гражданская война в Сирии. А началась она с того, что Турция, Катар, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты договорились с Асадом протянуть газопровод через Турцию и Сирию в Европу. Но Россию этот грандиозный проект не устроил, поскольку он мог способствовать тому, что арабский более дешёвый, чем российский, газ может вытеснить из Европы газ, поступающий из РФ. Чем Асада убеждали – тайна за семью печатями. Но Путину удалось склонить Асада расторгнуть сделку. А взамен он получил нашу поддержку в борьбе с местной оппозицией.

В разрезе этого мы получили в Сирии две военные базы для размещения российского контингента. Видимо, для того, чтобы мы могли эффективней бороться с противниками правящего режима. Затем к этому тандему Сирии и России прирос Иран, отправивший туда боевиков «Хезболлы» и элитные части Ирана – подразделения Стражей исламской революции.

Теперь, оглядываясь в прошлое, можно с уверенностью говорить, что этот союз с тираном Асадом оказался ошибочным. Врагов его режима мы так и не одолели. Хотя наш замечательный земляк министр обороны РФ Шойгу, как минимум трижды, публично объявлял о безоговорочной победе над террористами. В итоге оказалось, что это были всего лишь фейки. А теперь получается: наш газ в Европе не востребован, а Россия выглядит как несолидный игрок на Ближнем Востоке, не способный исполнять свои обязательства. И вот – новый поворот событий. За считанные дни режим Асада пал, а сам диктатор срочно вместе с семьёй покинул Родину. Всё, как в случае с президентом Украины Януковичем, ныне прозябающим под Ростовом. Правда в случае с сирийским лидером всё вышло иначе: тот заблаговременно запасся в Москве десятком-другим элитных квартир, где он может свободно располагаться под охраной российского ФСБ.

НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО, И ВОТ ОПЯТЬ...

Но если Асад был готов к таким переменам, то для руководства России это стало неожиданным сюрпризом.

Впрочем, стремительно развивающиеся события в Сирии не только Кремль, на штыках которой держался Асад, но многих других застали врасплох. Кроме США, Турции и Израиля. Но для нас важно другое – к такому повороту не была готова Россия. А причина провала сейчас видится простой и понятной. С одной стороны, спецслужбы РФ в очередной раз оказались недальновидными и недееспособными. В первую очередь это СВР и ГРУ Минобороны. С другой – сирийская армия просто сдала своего главнокомандующего. Без боя. Так что тема её боеспособности тут не причём. Просто режим Асада прогнил насквозь. В-третьих, вся мощь российской группировки была сосредоточена в ЧВК «Вагнер», которую распустили после «Марша справедливости» из Ростова на Москву.

Теперь всем понятно, что 95% голосов избирателей за Асада на последних выборах оказались блефом и продуктом манипуляции избиркомов. Не секрет, что сегодня в Сирии проживает где-то 14 млн. граждан. Ровно столько же людей бежало из страны и проживают в изгнании за границей. Турция приняла больше, чем любая другая страна сирийских беженцев – порядка 4 млн. человек. Сейчас будет стремиться вернуть сирийских беженцев домой. Можно представить, как настрадавшиеся на чужбине люди относятся к Асаду и его власти, если даже те жители страны, остающиеся в Сирии, массово торжествовали, когда он бежал в Россию.

При этом следует помнить, что Асад и его соплеменники по вере арабы-алавиты, жёстко ненавидимые другими мусульманами: суннитами и шиитами. К тому же их в стране меньшинство – около 15%. Кстати, в Сирии алавиты традиционно правили вооружёнными силами. Но даже и это Асада не спасло.

Вот и выходит, что он на самом деле никакой реальной властью и никаким авторитетом в стране не обладал. Его статус держался исключительно на страхе населения перед российским и иранским контингентом, который не выдержал проверки.

Конечно, если бы не СВО, то российские военные могли бы оказать Асаду нужную поддержку. И он бы удержался во власти. Но сейчас Минобороны РФ настолько глубоко завязло на Украине, что отвлечь от линии боевого соприкосновения в Сирию даже батальон Путин не может. Как заявил избранный президент США Трамп, Россия, «увязнувшая в Украине и потерявшая там более 600 тысяч солдат», судя по всему, не способна оказать помощь своему союзнику в Сирии, которого она защищала годами.

А другой «верный союзник Асада» Иран деморализован действием израильских войск. Контролируемые им вооружённые силы – Хезболла и Стражи исламской революции (КСИР) – в настоящее время никакой угрозы для повстанцев не представляют. Вот Башар Хафез аль-Асад и остался один на один с бандитами ваххабитского толка, которых, видимо, нам теперь придётся называть «повстанцами» и «патриотами», как боевиков афганского «Талибана» (запрещённой российскими властями террористической организации).

Кто-то считает поражение российского оружия в Сирии аналогом с бегством американцев из Афганистана. Думаю, сравнение некорректное, поскольку оттуда войска выводили штатно и по плану, заблаговременно известив стороны. В случае же с Сирией нас просто поставили перед фактом, указав, что мы там – «никто». И звать нас – «никак». А то, что перед тем, как принять бегство Асада в Москву, наши ВКС беспощадно бомбили будущих правителей 1,5-тонными планирующими бомбами, нам ещё аукнется. Сирийцы этого могут и не простить. А нам с ними поневоле необходимо будет налаживать отношения, поскольку наши две базы Тартус и Хмеймим фактически являются воротами России в Африку, где наша экспансия очень быстро нарастает. Других путей завоза живой силы и вооружений на этот континент у нас нет.

КТО ЖЕ ПОБЕДИЛ В СИРИИ?

Но нужно иметь в виду, что в настоящее время Сирия раздроблена на регионы, контролируемые различными вооружёнными группировками, которые пользуются разной степенью поддержки со стороны России, Ирана, Турции, США, стран Персидского залива и Израиля. Каждая из этих вооружённых фракций будет постоянно поддерживаться этими крупными государствами, которые будут соревноваться за сохранение своих региональных интересов.

Я уже писал о том, что самой мощной повстанческой группировкой в стране является Хаят Тахрир аш-Шам* – дочерняя группировка сторонников ИГ* и Аль-Каиды*. Ранее она была известна как Аль-Нусра* (* запрещённые российскими властями террористические организации). Со своей базы в северо-западной провинции Идлиб в конце ноября она захватила Алеппо, а затем Хаму, Хомс и вскоре пошла дальше на юг к столице. Но Дамаск брали не они, поскольку при взятии Дамаска их опередили другие ваххабитские группировки. Возглавляемые курдами Силы обороны Сирии (СОС) сейчас контролируют северо-восток страны. Они также укрепили свои позиции, воспользовавшись развалом сирийской армии, чтобы захватить главный город пустыни Дейр-эз-Зор.

Поддержка Турцией таких повстанческих групп, как Хаят Тахрир аш-Шам, имела решающее значение для недавнего наступления. Анкара дала повстанческим организациям «зелёный свет» для продолжения наступления после того, как режим Асада отказался от попыток нормализовать отношения с Турцией. Учитывая успех наступления, Турция, вероятно, станет самым влиятельным иностранным игроком в Сирии. А её главным интересом в Сирии является установление лояльного строя в Сирии и свержение курдских сил на севере, где действует партия «Демократический союз» – ответвление запрещённой Рабочей партии Курдистана. Для Анкары очень важно, чтобы любое правительство, которое возникнет в Сирии, было дружественным к Турции, а не к Ирану и России.

БЕГСТВО АСАДА «АУКНЕТСЯ» ПО ВСЕМУ МИРУ

Не только для России, но и для Ирана устранение Асада является огромной потерей. Иран потерял сухопутный мост к восточному Средиземноморью – важную базу для иранских прокси-сил, таких как Хезболла, и маршрут, по которому оружие могло попадать в Ливан. Потеря Ираном стратегической глубины в Сирии ослабит его способность поддерживать Хезболлу в то время, когда та серьёзно ослаблена конфликтом с Израилем.

Потери для России также огромны. Москва поддержала Асада, отправив тысячи российских военных в 2015 году и нанося жестокие авиаудары по сирийским повстанческим группам и гражданской инфраструктуре. В результате российский проект на Ближнем Востоке закончился впечатляющим провалом. Но отчаиваться пока рано. Руководство России научилось договариваться с разного рода «повстанцами», такими, как Хезболла, Талибан, хуситами и ХАМАСом. Думаю, найдёт общий язык и с сирийскими ваххабитами – наследниками идей ИГИЛ и Аль-Каида.

Другое дело – Израиль. Вся эта бандитская братва ставит перед собой стратегическую задачу – убийство всех евреев и ликвидацию еврейского государства Израиль. И тут компромиссу места нет. Либо победит Израиль, либо арабы уничтожат государство Израиль. В этом плане любопытно, что, когда Асад решил бежать из Сирии, он был вынужден запрашивать на это разрешение Израиля. Тогда те поставили условие: предоставить сведения обо всех стратегических объектах в Сирии. Иначе пообещали посадить самолёт с Асадом в израильском аэропорту Бен-Гурион. И Асаду пришлось исполнить это требование. А как только он приземлился в Москве, Израиль и США нанесли по Сирии массированные ракетные удары. Военные Израиля поразили 250 целей, а США – 50. Теперь у Сирии никаких вооружённых сил и складов с оружием больше нет.

А следом Москва запросила поддержки у Турции и Израиля для эвакуации из Сирии российского контингента. Конечно, кому-то, может быть, это покажется позором. Мол, вторая армия мира просит поддержки в эвакуации своих войск. Но, во-первых, там не только наши военные, но гражданский контингент. К примеру, один мой товарищ находится на монтаже оборудования. И он пока не в состоянии вырваться с базы Хмеймим. А во-вторых, жизнь наших граждан должна быть важнее престижа какого-то чиновника.

Теперь возникают вопросы относительно будущего российских военных баз в Сирии. В 2015 году Россия получила в аренду на 49 лет авиабазу и военно-морскую базу в Сирии, чтобы закрепиться в восточном Средиземноморье. Эти базы стали критически важными узлами для переброски военных наёмников в Африку, где Россия использует антизападные настроения для усиления своего влияния. Теперь российские дипломаты массово бегут из Дамаска, и Россия сейчас может не иметь возможности справиться с ситуацией.

Я буду держать читателей в курсе событий в Сирии.

Сергей Конвиз