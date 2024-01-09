Сергей Конвиз: Абсолютно всем нужна ослабленная Россия

КРОВАВЫЕ БОИ ЗА КАЖДЫЙ МЕТР

Весь 2023 год главным событием в России была спецоперация в Украине. После того, как ВС Украины «выдавили» российские войска из-под Киева и Харькова, а затем заставил наши войска оставить Херсон, многим в мире подумалось, что победа Украины над Россией не за горами. На весну 2023 года Украина анонсировала масштабное наступление. Мир напряжённо следил за событиями на линии боевого соприкосновения войск. Но чуда не случилось. Решающего перелома не наступило. Никаких особых побед ни одна из сторон не добилась, за исключением наступления ЧВК «Вагнер» на Бахмут (Артёмовск). Даже населённый пункт Авдеевка, что всего в 14 км от Донецка, взять не удалось ни к дню рождения Путина, ни к Новому году.

Но руководство Минобороны весь декабрь сообщало о том, что наши войска «захватили инициативу» по всей линии боевого соприкосновения, и нам следует ждать серьёзных успехов в ходе спецоперации. Однако год прошёл, а о новых грандиозных успехах армии Шойгу мы так ничего и не узнали.

О масштабе изменений в Украине можно судить по тому, как лично министр обороны Шойгу докладывал под занавес года президенту Путину о взятии населённого пункта Марьинка, что в 4 км западнее Донецка. «В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населённый пункт Марьинка», – сказал он. Этот стёртый с лица земли городок знаменит тем, что брал его Шойгу как минимум шесть раз: в марте прошлого года, 22 августа, 22 ноября, 11 января, 24 марта и 27 апреля.

Как сообщают военкоры и подтверждают это опубликованные российскими телеканалами кадры, Марьинка к моменту освобождения представляла собой полностью уничтоженный населённый пункт.

ОКО ЗА ОКО, ЗУБ ЗА ЗУБ

26 декабря Украина ответила на взятие Марьинки ударом ракет Storm Shadow по торговому порту в Феодосии, на причале которого стоял под разгрузкой большой десантный корабль «Новочеркасск». Украина утверждает, что корабль был уничтожен. В распространённых видео можно рассмотреть, что корабль загорелся и на нём произошёл большой взрыв. Известно, что экипаж корабля составлял 87 человек. О характере повреждений Минобороны России ничего не сообщает, кроме того, что погиб один военнослужащий, четверо были ранены.

Предположительно «Новочеркасск» мог перевозить боеприпасы или дроны «Шахед», которыми Россия обстреливает Украину с территории Крыма. Вероятность того, что в трюмах «Новочеркасска» мог находиться груз, который, сдетонировав, вызвал мощный взрыв, подтверждается и тем, что корабль стоял у причальной стенки. Точно установить характер груза сложно, поскольку обломки разбросало по территории порта и окрестностям. По одной из версий экспертов, в корабле мог взорваться боезапас самого БДК, на котором установлены 57-миллиметровые зенитные установки АК-725, а также две пусковые установки «Град». Впрочем, если бы взорвался боезапас, особенно ракеты к РСЗО, то были бы видны разлетающиеся боеприпасы и слышны звуки вторичной детонации. То же самое касается и других боеприпасов – вторичная детонация снарядов или ракет на горящих складах обычно хорошо слышна после первого взрыва.

В СМИ сообщается, что до СВО в составе Черноморского флота России было пять БДК, ещё шесть пришли в январе 2022 года из состава других флотов. В настоящее время после атаки ВС Украины на БДК «Новочеркасск» на боевом дежурстве осталось только пять десантных кораблей такого типа. Считается, что большие десантные корабли были нужны российской армии для высадки морского десанта. Но сейчас о высадке больших десантов МВФ РФ и речи не идёт.

29 декабря МО РФ нанесло самую массированную за два года ракетную атаку по ряду украинских городов. Целью удара стали Киев, Львов, Одесса, Днепр, Черкассы и другие города. Украинские эксперты не исключают, что этот удар стал местью Москвы за потопленный десантный корабль «Новочеркасск». В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Кремль отрицает, что целью ударов были мирные жители и гражданские объекты. «Мы бьём высокоточным оружием, по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наёмников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам, прежде всего, и они достаточно чувствительны, эти удары. Так и будем делать», – сказал Путин.

Ответ Украины не заставил себя ждать. Прямо перед Новым годом, 30 декабря в 14 часов по местному времени ВС Украины ударили по Белгороду. Это стало возможным в связи с тем, что западные политики сняли ограничения, ранее введённые против применения современных видов вооружений западного производства для ударов по объектам, находящимся на территории России.

Минобороны России заявило, что ВСУ предприняли попытку неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами «Ольха» и реактивными снарядами РСЗО Vampire. В результате погибли 24 человека. Путин оценил этот удар как «террористический акт». «Потому что под прикрытием двух ракет они... ударили из систем залпового огня РСЗО». А это «оружие неизбирательное, бьющее по площадям, и этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом». Он пообещал новые массированные ракетные удары по территории Украины.

Вне всякого сомнения, у России гораздо больше возможностей обстреливать города Украины. В условиях, когда активные боевые действия невозможны на линии боевого соприкосновения, подобные ракетные дуэли – пожалуй, единственная возможность проявить боевую активность. Спецоперация, которая «замёрзла» на линии боевого соприкосновения, расширяется и уходит вглубь Украины и России. Россия обстреливает Киев, Одессу и Харьков, а Украина бьёт по Крыму, Белгородской и Курской областям и Черноморскому флоту. Как долго это будет продолжаться, покажет время.

ВОЙНА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Не движется к миру и ситуация вокруг палестино-израильского конфликта. Армия обороны Израиля продолжила наземную операцию в ответ на отказ палестинцев продолжить обмен заложников на заключённых. После того как переговоры о продлении режима прекращения огня между ХАМАСом и Израилем зашли в тупик, армия Израиля атаковала южную часть сектора Газа. Командование заверило, что бои будут вестись с той же мощью, что и в северной части анклава. К северу от города Хан-Юнис уже развернуты бронетанковые войска, которые наносят удары по объектам террористической организации ХАМАС. Израильские военные сообщили, что с начала наземной операции в секторе Газа было ликвидировано порядка 500 из более 800 шахт туннелей, обнаруженных, в частности, возле и внутри школ, детских садов и мечетей. Израильские ВВС в координации с наземными частями поразили в общей сложности около 10 000 целей: среди них группы террористов, склады вооружения, шахты туннелей и командные пункты.

Стало известно, что в Ливане в результате атаки израильского дрона был ликвидирован заместитель председателя движения ХАМАС Салех аль-Арури. Беспилотник атаковал офис признанного террористическим в США и Евросоюзе радикального движения в южном пригороде Бейрута. На пресс-конференции в ноябре премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что распорядился начать операции спецслужбы «Моссад» против лидеров ХАМАСа, «где бы те ни находились».

57-летний аль-Арури считался фактическим лидером военного крыла ХАМАСа на Западном берегу реки Иордан. Аль-Арури несколько раз заключался под стражу в Израиле. В 2010 году он был обменян в рамках освобождения более тысячи палестинцев на захваченного капрала израильской армии Гилада Шалита. Жизнь показала, что обмен заложников на зэков-палестинцев не сулит ничего хорошего.

На днях пришло сообщение, что ХАМАС кардинально поменял свою позицию и через катарских и египетских посредников передал Израилю новое предложение об освобождении заложников, которых боевики удерживают в секторе Газа. Но израильская сторона его отклонила. По некоторым данным, сделка включала в себя три этапа. Каждый предполагал введение режима прекращения огня более чем на месяц в обмен на освобождение захваченных людей. В соответствии с этим предложениями ХАМАС вновь настаивает на освобождении хотя бы несколько палестинских заключённых из тюрем.

А тем временем хуситы Йемена не оставляют надежд дестабилизировать морские пути доставки нефти и газа. Они при поддержке Ирана атаковали американские военные корабли в Красном море. В ответ американские военные вертолёты потопили три катера хуситов, атаковавших датский контейнеровоз. Хотя хуситам пока не удалось нанести каких-либо потерь в составе американской группировки, в целом ситуация в Красном море накаляется. Иран направил в Красное море эсминец в целях поддержки хуситов.

Как я уже упоминал, напряжённость в Красном море в целом выгодна властям России. И не только потому, что РФ солидарна с палестинцами и поддерживает контакты с ХАМАСом. Просто у нас надеются на возвращение высоких цен на энергоносители: из-за повышенных рисков прохождения через Ормузский пролив танкеров с нефтью и сжиженным газом.

Однако нахождение там авианесущей ударной группы «Эйзенхауэр», в состав которой входят флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий в компании французского фрегата «Лангедок», препятствует планам террористов дестабилизировать ситуацию в регионе. Как заявляет командование группировки, находясь в Персидском заливе, ударная группа будет осуществлять «патрулирование для обеспечения свободы навигации по ключевым международным водным маршрутам», а также поддерживать требования Центрального командования в ближневосточном регионе.

Ранее в российских СМИ доминировало предположение, что угроза хуситам со стороны США вряд ли будет реализована, поскольку американцы не умеют воевать с партизанами, коими хуситы являются. Кроме того, в России очень надеются на эффективность сопротивления ВМС США со стороны Ирана, с которым у нас налаживаются дружеские взаимовыгодные отношения, помогающие частично обходить санкции стран Запада.

ВРЕМЕННЫЕ «ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ» ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ПОСТОЯННЫЕ

А в целом мало кто ожидал, что Украина выстоит в начале спецоперации и частично отвоюет часть занятой нашими войсками территории. Точно также большинство было уверено, что Армия Израиля ограничится локальной победой над террористами ХАМАСа, и война на Ближнем Востоке продлится если не дни и недели, то пару месяцев. Но всё оказалось более серьёзным. Руководство Израиля не намерено давать террористам какие-либо шансы на возрождение былой мощи, которую они создали на деньги ООН и т.н. «спонсоров мирного процесса на Ближнем Востоке».

Что же до ситуации в Украине, то тут тоже много неожиданного. Мало кто ожидал, что после того, как Украина выстояла под первыми ударами Минобороны РФ и перешла в наступление, финансовая и военно-техническая помощь Запада резко пойдёт на убыль. И партнёры Украины начнут, как на базаре, торговаться с президентом Зеленским за каждый снаряд, каждую систему ПВО, танк или самолёт.

Судя по всему, Западу не нужна победа одной из сторон конфликта, поскольку поражение на поле боя Украины грозит, по их мнению, агрессией РФ против Европы. А поражение России чревато развязыванием ядерной войны. Вот они и приняли «золотую середину». Будут помогать Украине ровно на столько, чтобы ей хватало сил и средств для противостояния России. Проиграть не дадут, но и выиграть – тоже. Такова реальность.

А что до позиции Китая, Турции и Ирана, то им тоже вряд ли нужна сильная крепкая Россия. Тогда им будет сложно «доить» её ресурсы по дешёвке, что они с успехом делают сейчас.

Сергей Конвиз