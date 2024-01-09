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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 1, 9 января / Коротко
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№1, 9 января 2024 года.
    Коротко

Тувинский студент стал подозреваемым в убийстве во время массовой поножовщины в кемеровском общежитии

Подозреваемым в убийстве 16-летнего подростка в общежитии колледжа промышленных, информационных технологий и права Кемеровского госуниверситета оказался студент из Тувы. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своём телеграм-канале.

«Разбираемся с историей в Кемерово, где в результате драки погиб парень. Еще двое находятся в больнице, надеюсь на их скорейшее выздоровление. Основной подозреваемый – наш студент. Обучается в местном колледже», – рассказал чиновник.

Он сформировал рабочую группу правительства Тувы, которая отправится в Кемерово «для взаимодействия с правоохранительными органами, руководством учебных заведений и местными властями».

В Следственном комитете сообщали, что подростка ранили ножом в грудь, и он погиб на месте. Также ножевые ранения получили 14-летний и 17-летний молодые люди. Они госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Военный получил 6,5 лет за дебош и укус полицейского в Томске

В Томске военный суд назначил 6 лет и 5 месяцев колонии строгого режима военнослужащему Кежику Тываа, признав его виновным по делу о сопротивлении начальнику в период мобилизации, сообщает Второй Восточный окружной военный суд.

По данным суда, Тываа находился на территории воинской части в состоянии алкогольного опьянения. Начальник патруля военной полиции попытался задержать военнослужащего и доставить в военную комендатуру, однако Тываа ударил его в грудь ладонью, а затем – кулаком по затылку. Позже группа быстрого реагирования военной полиции попыталась задержать Тываа в казарме, в ходе потасовки он укусил одного из сотрудников за запястье.

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