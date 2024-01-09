Прокуратура нанесла удар по земельным аферистам

Похоже, прокуратура и суды Тувы всерьёз занялись наведением порядка в разрешении земельного вопроса в Туве. В уходящем году прокурор г.Кызыла П.Насс отменил все решения по использованию земельного участка площадью в 61 тыс. кв. метров. Основанием послужило соответствующее апелляционное определение Верховного суда РТ по гражданскому делу. Основанием для такого решения послужило установление незаконности передачи Минземом РТ земельного участка в 2018 году УКСу РТ. Соответственно, все последующие действия также признаны недействительными.

Почин городской прокуратуры подхватил первый зам. прокурора РТ Большунов, который под занавес прошлого года 22 декабря обратился в Арбитражный суд РТ в интересах неопределённого круга лиц с исковым заявлением о признании недействительными (ничтожными) сделок и применении последствий недействительности ничтожных сделок и обязании снести объект недвижимости, находящийся по адресу: г.Кызыл, ул. Чульдум, 90, к Минземимуществу РТ, ИП Чудаку М.Р. и Монгушу Д.Б.

Предварительные слушания судья Ч.С. Чигжит назначил на 6 февраля 2024 года в 11 часов. Суд ожидается показательным. Постараемся выяснить, кто на самом деле являлся выгодоприобретателем этой аферы, который прикрылся участниками Чудаком и Монгушом. Мы будем информировать читателей о ходе судебного расследования.

Редакция