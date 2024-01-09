«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 63
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 13
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 1, 9 января / Прокуратура нанесла удар по земельным аферистам
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№1, 9 января 2024 года.

Прокуратура нанесла удар по земельным аферистам

Прокуратура нанесла удар по земельным аферистам

Похоже, прокуратура и суды Тувы всерьёз занялись наведением порядка в разрешении земельного вопроса в Туве. В уходящем году прокурор г.Кызыла П.Насс отменил все решения по использованию земельного участка площадью в 61 тыс. кв. метров. Основанием послужило соответствующее апелляционное определение Верховного суда РТ по гражданскому делу. Основанием для такого решения послужило установление незаконности передачи Минземом РТ земельного участка в 2018 году УКСу РТ. Соответственно, все последующие действия также признаны недействительными.

Почин городской прокуратуры подхватил первый зам. прокурора РТ Большунов, который под занавес прошлого года 22 декабря обратился в Арбитражный суд РТ в интересах неопределённого круга лиц с исковым заявлением о признании недействительными (ничтожными) сделок и применении последствий недействительности ничтожных сделок и обязании снести объект недвижимости, находящийся по адресу: г.Кызыл, ул. Чульдум, 90, к Минземимуществу РТ, ИП Чудаку М.Р. и Монгушу Д.Б.

Предварительные слушания судья Ч.С. Чигжит назначил на 6 февраля 2024 года в 11 часов. Суд ожидается показательным. Постараемся выяснить, кто на самом деле являлся выгодоприобретателем этой аферы, который прикрылся участниками Чудаком и Монгушом. Мы будем информировать читателей о ходе судебного расследования.

Редакция

(прочитано 272 раза)

0
risk-inform.ru/article_10832.html

Остальные материалы номера 1:
Материалы по теме:
» На прокуратуру надейся... Да сам – не плошай! (№2, 26 декабря)
» Кто побеждает в битве за тувинскую землю? (№2, 26 декабря)
» В любом земельном вопросе ищите женщину? (№47, 19 декабря)
» Какова цена прокурорской принципиальности? (№47, 19 декабря)
» Земля на Ровенской – капкан для наивных покупателей (№46, 12 декабря)
» От сумы да от тюрьмы не зарекайся (№46, 12 декабря)
» Как может москвич спекулировать тувинской землёй? (№45, 5 декабря)
» Преступность во властных коридорах Тувы (№32, 29 августа)
» Обзор прессы (№31, 22 августа)
» Будни столицы Тувы (№1, 18 июля)
» Как гнилая система ломает судьбу человека (№27, 11 июля)
» Обзор прессы (№22, 6 июня)
» Тувинские дети заставили прокурора бороться с коррупцией (№20, 23 мая)
» Тёмные делишки Кысыгбая (№14, 11 апреля)
» Чем дальше в тыл, тем толще рожи коррупционеров (№7, 21 февраля)
Жадность губит
Комментариев: 2
Юрий Якушев: ловкость рук и немного мошенничества
 

В руках Фемиды на зданиях российских судов вместо весов появилась кувалда.

Шутка 2023 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru