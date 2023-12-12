От сумы да от тюрьмы не зарекайся

Не зря говорят: все мы под Богом ходим. Мол, случиться с нами может всякое. Если говорить про случайно свалившийся на вас на стройке кирпич – это одно. А вот «прицепившееся» к вам уголовное дело – вот это совсем другое дело. Российский гражданин чем хорош, если он чувствует за собой правоту, то на следствие и в суд идёт спокойно, рассчитывая, «органы разберутся» и отпустят с миром. И такое случается. Только очень редко. И только в случае, если у вас дядя – генерал или крутой бизнесмен. И защищает тебя от самодурства следователя, прокурора или судьи. А ещё нужен толковый адвокат. Причём, как правило, влияние, деньги и адвокат необходимы вместе и желательно сразу. Тогда, если вы не убивали и не грабили, не присваивали чужие деньги, можете жить спокойно. А во всех других случаях, как говорят, живи и бойся!

При этом следует иметь в виду, что рассчитывать на порядочность прокурора или следователя не приходится. Поскольку они в абсолютно одинаковых или просто схожих случаях часто принимают противоположные по смыслу и последствиям решения.

Вот, к примеру, есть такая строительная компания – ООО «Энергострой», которой рулят отец и сын Крапивины. Люди в городе не последние. Как говорится, друзья Кара-оола. Они тогда были всегда вместе – хоть на рыбалке, хоть в бане, хоть за накрытым столом. Младший Крапивин по такому совпадению интересов стал депутатом городского хурала. Старшему Кара-оол повесил на грудь орден. Строила эта компания четыре жилых многоэтажных дома в Кызыле по ул. Дружбы. А к этим домам должны были идти инженерные сети: тепло, водопровод, канализация. И вот отец и сын Крапивины вступили в сговор с главой республики Кара-оолом по поводу строительства этих сетей. Глава пообещал строителям: стройте сети без проведения конкурса. Аукцион проведём задним числом. Получите всё по максимуму, без конкуренции. А это более 68 млн. рублей. Я, мол, прикрою! И вот эти Крапивины где-то добыли документацию (всем понятно – где?) и стали строить на виду у всех эти самые сети.

Предполагаемые конкуренты это заметили и «стуканули» куда следует, поскольку такой порядок работ нарушает закон, интересы бюджета, а также права и законные интересы вероятных конкурентов ООО «Энергострой». А также такие «договорняки» разрушают моральные устои общества, подтверждая, что в стране царствует нигилизм и наплевательское отношение к Закону.

УФАС по РТ оперативно провело проверку и установило факт монопольного сговора Крапивиных с главой республики. И передало материалы в прокуратуру. Тогда прокурору республики не оставалось ничего другого, как обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением. В итоге госконтракт на производство инженерных сетей, заключённый задним числом, был признан недействительным. Но при этом прокурор умудрился за полчаса до вынесения вердикта изменить претензии. Он отказаться от требования возврата в бюджет 68 млн. руб., которые были перечислены в счёт оплаты работ по договору, признанным недействительным.

Запомним этот эпизод. Тогда было много разговоров о том, что Крапивины, скорее всего, откупились от прокурора Боровкова. Но, как говорится, не пойман – не вор! Теперь у нас другой прокурор – бывший первый заместитель прокурора Боровкова господин Дябкин. Кстати, тот самый, который и вёл дело в арбитраже против ООО «Энергострой». И у него неожиданно случилось похожее дело.

ООО «Компас», в котором директорствовал красноярский предприниматель И.Михалёв, каким-то расчудесным образом выиграло аукцион по реконструкции Дома Народного творчества в Кызыле. Забегая вперёд, сообщу, что по какой-то совершенно необъяснимой случайности этот гражданин сразу стал очень востребован на стройках Тувы. И этот подряд был только первым шагом на его пути по освоению финансов республики. Дружба Михалёва с главой Тувы оказалась настолько крепкой, что эти два рыцаря длинного рубля вместе запускали мальков в озеро Чагытай...

Как известно, при реконструкции здания могут возникнуть непредвиденные работы. Поэтому стороны заблаговременно включили в контракт условие, что «любая договорённость между ООО «Компас» и «Госстройзаказом», влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола». Запомним и это обстоятельство. Оно весьма важно.

Как потом в рамках уголовного дела было установлено, к «31.12.2013 ГКУ Республики Тыва «ГСЗ» выполнило свои обязательства по государственному контракту №12 от 04.06.2013, перечислив на расчётный счёт ООО «Компас» денежные средства в сумме 72 111 458 рублей 26 копеек». Что же до исполнителя, то ООО «Компас» к ноябрю 2014 года тоже свои обязательства «в виде выполнения работ по реконструкции ДНТ выполнило». Однако при этом выяснилось, что «были выполнены дополнительные работы, не вошедшие в техническое задание к данному государственному контракту». Данные дополнительные работы ООО «Компас» оценило в сумме 28 377 549 рублей.

А теперь немного отвлечёмся от ДНТ. Михалёв, оказавшись фаворитом Кара-оола, получил ещё один контракт – на строительство спорткомплекса в с. Сарыг-Сеп. Он захотел получить сверх тех 72 млн. рублей, что были выплачены в соответствии с госконтрактом. Но справиться с работами не мог и нанял субподрядчика – ООО «Мегастрой», который, собственно, этот объект и построил. Но в итоге при расчёте за строительство объекта в Сарыг-Сепе ООО «Компас» Михалёва остался должен ООО «Мегастрой» приблизительно столько же, сколько государство задолжало Михалёву по ДНТ – около 21 млн. рублей.

И вот тут-то и начинается самое любопытное.

Получив более 72 млн. рублей по госконтракту, «Михалев И.В. представил в «ГСЗ» сметный расчёт стоимости неоплаченных работ... на сумму 28 377 549 рублей». Кара-оол решил эту задолженность государства перед Михалёвым погасить. Вот тогда появилось «Постановление Правительства РТ от 20.11.2015 №547», которым были «одобрены и внесены на рассмотрение Верховного Хурала РТ... расходы на реконструкцию объекта «ДНТ» в сумме 28 377 500 рублей». А затем «и.о. директора «ГСЗ»... дал указание... подготовить необходимые документы для проведения электронного аукциона на выполнение дополнительных работ по реконструкции «ДНТ» с ценой контракта 28 377 549 рублей за счёт средств республиканского бюджета РТ».

И аукцион был объявлен! Только вот Михалёв, ради которого всё это затевалось, должен был по задумке Кара-оола победить в этом аукционе, получить деньги и рассчитаться с ООО «Мегастрой». Но он в самый последний момент выключил свой телефон и пропал. А тендер вместо него «выиграл» ООО «Энергострой» Крапивиных, который оформил документы, как будто это он выполнил эти злосчастные «дополнительные работы по ДНТ». И, соответственно, получил деньги, к которым не имел ни малейшего отношения.

Директор ООО «Мегастрой» Марукян, которому ООО «Компас» Михалёва задолжал 21 млн. руб., обратился в «Госстройзаказ», требуя, чтобы с ним рассчитались. Как взаимодействовали власти и Крапивины, точно неизвестно, но Крапивин согласился перечислить ООО «Мегастрой» только 7 млн. из 28 377 500 рублей. А затем поставил условие, чтобы получатель денег находился на обычной системе налогообложения с НДС. В итоге таковым оказался кредитор ООО «Мегастрой» – ООО «АВК-строй», которому «Энергострой» перечислил 7 млн. из 28 млн.

В общем, получилось следующее: ООО «Мегастрой» выполнил работы, сдал объект, и ему остались должны (21-7=14) млн. рублей. А хозяин ООО «Энергострой» Крапивин, который палец о палец не ударил и не имел никакого отношения к ДНТ, «наварился» на 21 млн. рублей. Затем появилось уголовное дело, обвиняемыми по которому стали не Михалёв и не Крапивин, а Марукян. Тот самый, который ни у кого ничего брал и которому Михалёв остался должен 14 млн. рублей. А сам Михалёв, как и Крапивин, почему-то фигурируют в этом деле в качестве свидетелей...

Но об этом – в следующем номере.

Кондрат Пчёлкин