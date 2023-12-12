Сергей Конвиз: Патриоты России в ожидании парада в Киеве

Ближний Восток по-прежнему является центром притяжения общего внимания во всём мире. А на днях это внимание было усилено в связи со скоротечным рабочим визитом в две арабские страны, Саудовскую Аравию и Эмираты, президента России Владимира Путина. Правда, публично ни о каких прорывных решениях в ходе этого ближневосточного визита не сообщается. Наши пропагандисты при освещении поездки президента делают упор на такие «значимые», с их точки зрения, детали, как приветственный караул из верблюдов.

ХРОНИКА БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ВОЙНЫ

Между тем прошло уже два месяца после нападения палестинских террористов на мирное население Израиля, которое сопровождалось невиданным ранее насилием с отрезанием голов детей, снятых на видео, захватом сотен заложников из числа женщин, стариков и детей.

История ближневосточных войн уже приучила всех, что войны арабов с Израилем длятся недолго, заканчиваются мирными переговорами сторон с уступками территорий в пользу Израиля и сохранением военного потенциала проигравшей стороны. И, как результат – сохранением агрессивного настроя сил арабской коалиции для новых конфликтов. Но на этот раз, похоже, израильтяне отказались от подобного варианта прекращения конфликта. Поэтому взяли курс на полное и абсолютное уничтожение очага напряжённости внутри Израиля. Армия Обороны Израиля (на иврите читается как «ЦАХАЛ») последовательно и бескомпромиссно уничтожает командиров палестинского террористического крыла ХАМАС и его боевиков.

Многие в мире отмечают как своеобразную особенность, что боевики ХАМАСа 7 октября проникли на территорию Израиля совершенно неожиданно для военных и спецслужб. Но это на самом деле очень сильное преувеличение, поскольку арабские террористы всю историю Израиля нападали непременно внезапно и в религиозные дни шабата, когда у иудеев наступали религиозные праздники. И на этот раз случилось всё точно так же. ХАМАС обстрелял Израиль тысячами ракет. Как сообщила газета «The New York Times», во время нападения на Израиль палестинские боевики нанесли удар даже по военной базе «Сдот-Миха», где, предположительно, может находиться ядерное оружие.

Перейдя в атаку, террористы пытали, насиловали и убивали мирных жителей. Более 200 человек были захвачены, пленены и в качестве заложников уведены в сектор Газа. Там их спрятали в вырытые подземные тоннели. ХАМАС использует систему туннелей, чтобы незаметно передвигаться по Газе и удерживать в них заложников. Туда проведена связь и электричество. Там находятся склады оружия. Всё это обусловило действия израильских властей. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны. Были срочно вызваны сотни тысяч резервистов, которые уже через шесть часов встали в строй. Израиль прекратил поставки в сектор воды, электроэнергии, топлива, медикаментов и продовольствия. Началась абсолютная блокада сектора. Конкретная цель ЦАХАЛ была объявлена немедленно – полное и окончательное уничтожение террористов ХАМАСа.

Ситуация усугубляется тем, что в секторе Газа на территории в 28 кв. км проживает 2,5 млн. жителей. При такой скученности серьёзные потери среди мирного населения во время боевых действий неизбежны. К тому же становится неразрешимой проблема сотен заложников, которые вместе с мирными жителями используются боевиками как «живой щит». ЦАХАЛ рассылает предупреждения руководству ХАМАСа и населению о бомбардировках, но в секторе Газа, тем не менее, уже более 16 тысяч погибших.

При этом ХАМАС продолжает ракетные обстрелы территории Израиля. И не соглашается отпустить заложников. Из-за израильской блокады началась гуманитарная катастрофа, люди остались без света, воды, продовольствия и медикаментов. Палестинцы бегут на юг сектора Газа. Таких уже более 800 тысяч. ХАМАС препятствует их эвакуации. Впрочем, ни одна мусульманская страна не дала согласия на приём палестинских беженцев. Больница «Аль-Ахли» попадает под удар, погибают сотни людей. ХАМАС и Израиль обвиняют в произошедшем друг друга.

«СПЕЦОПЕРАЦИЯ» ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ХАМАСа ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По всему миру, и в России тоже, были организованы демонстрации в поддержку палестинцев. Конфликт дал новый толчок для активизации антисемитских настроений во всём мире, в том числе и России. В аэропорту дагестанской столицы Махачкалы при попустительстве властей и непротивлении правоохранителей случился антиеврейский шабаш.

«Хизбалла» и йеменские хуситы включились в нанесение по Израилю ракетных ударов. Для предотвращения перерастания регионального палестино-израильского конфликта в третью мировую войну США направили к берегам Израиля две авианосные группы с сотнями самолётов и десятками тысяч крылатых ракет «Томагавк». Это сразу охладило воинственный пыл ближневосточных мусульманских стран, которые заявляли о поддержке палестинцев. Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Ливан, Иран, Египет, Бахрейн и Катар заявили, что они не намерены вступать в конфликт. Никто даже не объявил нефтяного эмбарго в отношении Израиля. Большая часть мирового сообщества сосредоточилась лишь на сожалениях по поводу жертв израильских бомбардировок Газы и просьбах «остановить войну».

ЦАХАЛ решительно и без оглядки на мировое сообщество разрезал сектор Газа на две части и продолжил свою операцию на севере. Спустя полтора месяца после бандитского нападения стороны при посредничестве Египта, Катара и США договариваются о временном перемирии. Россию в качестве посредника в договорённость не включили. Видимо, повлияла ситуация в Украине и позиция России в отношении евреев.

ХАМАС отпустил часть заложников в обмен на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, в соотношении трёх палестинцев на одного заложника. Из тюрем были отпущены женщины и дети, обвинённые в терроризме. Однако вскоре – 1 декабря – боевые действия возобновились в связи с тем, что ХАМАС нарушил условия перемирия. В заложниках у ХАМАСа остаются не менее 136 человек. Израиль намерен уничтожить группировку ХАМАС, даже если это приведёт к гибели части заложников.

В рамках разрешения этой проблемы Армия Израиля решила затопить подземные туннели ХАМАСа в Газе. Риск в реализации подобного плана состоит в том, что это может усугубить гуманитарные проблемы в анклаве, где население уже не имеет доступа к чистой воде. Тем не менее армия обороны Израиля завершила сборку системы насосов для подачи морской воды. Как минимум пять насосов могут забирать воду из Средиземного моря и перекачивать тысячи кубических метров воды в час в туннели, что должно привести к их затоплению в течение нескольких недель. Подсчитано, что Израилю может потребоваться примерно 1 млн. кубометров морской воды, чтобы вывести из строя все оставшиеся подземные тоннели. Эксперты полагают, что затопление туннелей вынудит боевиков выйти оттуда и вывести заложников. Несмотря на опасность подобного плана для мирных жителей, он является одним их немногих эффективных вариантов избавления от ХАМАСа. Уже сейчас население Газы сильно пострадало от конфликта: более миллиона человек покинули свои дома, многие жилые районы полностью разрушены.

А тем временем Совбез ООН в пятый раз не смог принять резолюцию по войне на Ближнем Востоке, подготовленную Арабскими Эмиратами. Она предполагала немедленное прекращение огня и освобождение всех заложников. США наложили на неё вето, так как она не содержала осуждение агрессии ХАМАСа и не признавала право Израиля на самооборону.

ГРАДУС БЕЗУМИЯ РАСТЁТ

Похоже, решение накопившихся противоречий силовым способом входит в моду: в мире возник новый очаг напряжённости. Это связано с тем, что президент Венесуэлы Мадуро объявил провинцию Эссекибо, западную часть соседней страны Гайаны, 24-м штатом страны. Это связано с тем, что на этой территории были обнаружены огромные залежи газа и нефти. Американская компания «Эксон-Мобил», обнаружившая месторождение, намерена в короткие сроки довести добычу нефти до 1,2 млн. бар. в сутки. Мадуро призвал Национальную ассамблею Венесуэлы принять закон о защите спорной территории. Нефтяным компаниям, разрабатывающим месторождение в неделимитированном море, Мадуро дал три месяца для завершения работ.

Со своей стороны власти Гайаны уже обратилось к союзникам и региональным партнёрам за военной помощью. Аннексию региона осудили Великобритания, британское Содружество наций (членом которого является Гайана, бывшая британская колония), Карибское сообщество и Организация американских государств. Поддержали Гайану и США.

Но эти события произошли далеко за пределами России. А у нас произошли два заметных события. Совет Федерации объявил выборы президента РФ, и действующий президент Путин тут же «спонтанно» заявил о своём намерении баллотироваться, в чём, однако, никто не сомневался. Перед этим в Подмосковье 6 декабря было найдено тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы с двумя пулевыми ранениями – в грудь и голову.

ПУТЬ ПРЕДАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛСЯ ЗАКОНОМЕРНО

В России Кива активно участвовал в пропагандистских эфирах, выступал за российскую оккупацию территорий Украины. В марте 2022 года был лишён мандата депутата Верховной Рады Украины. С 21 апреля 2022 года находился под санкциями Великобритании, Австралии, Канады и Украины.

Он был известен тем, что в своей карьере часто менял свои взгляды на противоположные. Он внук Героя Советского Союза Филиппа Кивы. До 2011 года работал на Донецкой железной дороге. Затем защищал права потребителей в Полтавской области, затем был арестован по подозрению в получении взятки. В декабре 2013 года его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа, поскольку у него имелась инвалидность в связи с черепно-мозговой травмой. Затем он руководил полтавским центром «Правого сектора» (запрещённая российскими властями террористическая организация). Призывал к насильственной украинизации жителей Донбасса. С 2016 по 2017 год – советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Затем – глава профсоюзов МВД Украины. С 2017 по 2019 год руководил Социалистической партией Украины. Участвовал в президентских выборах, набрав 5869 голосов (0,03%).

Затем он перешёл на противоположную сторону – в пророссийскую партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), за что получил депутатский значок. Во время работы в Раде стал известен несколькими скандалами. По сообщениям СМИ, смотрел в парламенте эротические видео, пришёл на заседание в маске Джокера, опубликовал фото в шапке с красной звездой и расстрелял портрет Степана Бандеры. В октябре 2021 года через соцсети поздравил с днём рождения Владимира Путина, назвав его «лидером своей нации и дружественного нам народа». После этого в его домах провели обыски по подозрению в госизмене.

В январе 2022 года Кива покинул территорию Украины и занялся антиукраинской пропагандой на телевидении РФ. В марте 2022 года ему было предъявлено обвинение в госизмене и посягательстве на территориальную целостность страны. После этого Кива попросил российское гражданство. В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в призывах к насильственной смене власти, ведению войны, государственной измене и публичном использовании коммунистической символики.

Спецслужбы Украины свою причастность к смерти экс-депутата не отрицают. Похоже, там взяли за основу тактику спецслужб Израиля по уничтожению изменников. Ранее было несостоявшееся покушение на другого украинского перебежчика – экс депутата Рады Олега Царёва.

При этом пресс-секретарь президента Песков вновь заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине. Однако украинская сторона принимать условие «территории в обмен на мир» не соглашается, хотя у них ощущается дефицит вооружений в связи с непринятием Конгрессом США программы финансирования Украины, Израиля и Тайваня. Тем не менее, российские провластные СМИ сообщают об успешном отражении атак украинских войск на линии боевого соприкосновения. Однако критики напоминают, что одной обороной войны не выигрывают. Они требуют скорейшего победоносного парада наших войск в Киеве по Крещатику.

Сергей Конвиз