Про Ирландию

Или вот представим, что Ирландия не создала своего государства, а до сих пор считает себя территорией-беженцем от британской военщины. Хотя на её земле давно нет никаких британских военных, а действует собственное правительство, но что-то мешает Ирландии стать нормальным государством, поэтому она называется Ирландский Сектор. И отчаянно страдает. Тут ни заводов, ни ферм, ни туризма, ни рыбного промысла, и никому не интересно развивать промышленность и хозяйство. Вся инфраструктура, что оставили, уходя, британцы, была разбита и разворована. Поэтому продукты питания, медикаменты, топливо, связь, электроэнергию – всё Ирландский Сектор до сих пор получает бесплатно из Британии, считая, что та ей должна за вековые обиды.

Но никакой договор о мире и границах руководство Ирландского Сектора подписать с Британией не готово. Потому что вообще не готово терпеть Британию. Ведь главный пункт Конституции Ирландского Сектора и есть главная национальная идея, она гласит: Британия должна быть уничтожена, на её месте будет великое Ирландское Государство!

По мнению Ирландского Сектора, им исторически принадлежат все британские острова. А британцев там никогда не было от Рождества Христова, и вот опять.

Поэтому все страны мира Ирландский Сектор очень жалеют. Особенно которые тоже католики. Шутка ли, целое побережье-беженец с миллионным населением и собственной католической властью! Они живут в такой нищете и так страдают от отсутствия свободы и нормальной жизни!

Правда, радикальные власти Ирландского Сектора умудрились перессориться не только с англиканской Британией, но даже со всеми своими братьями-католиками. Франция не хочет иметь с ними ничего общего. Италия от них открещивается. Германия держит блокаду и не пропускает даже гуманитарные грузы. Даже администрация братской Северной Ирландии (не путайте, это другое, это британская автономия, всё сложно) – даже они давно отчаялись наладить мирное сотрудничество с Ирландским Сектором и находятся с ним в состоянии вражды.

Но ООН и страны-спонсоры, которым не нравится Британия, очень жалеют Ирландский Сектор и дают им бесконечную гуманитарную помощь и гранты на развитие. На эти деньги те и живут много лет. Ведь жители Ирландского Сектора не привыкли работать – работы здесь все равно нету. В соответствии с национальной идеей их руководители тратят всё на постройку ракет, подготовку боевиков, фортификационные сооружения и тоннели. И на религиозные католические пансионы, где ирландских детей с детства учат молиться за скорейшую гибель Британии и британского народа.

Своими самодельными ракетами Ирландский Сектор постоянно обстреливает территорию Британии, устраивает вылазки и теракты. Тем даже пришлось построить стену и купол воздушной обороны.

Недавно боевики Ирландского Сектора устроили самую масштабную вылазку: убили полторы тысячи мирных британцев, включая детей, женщин и стариков (они их называют оккупантами и поэтому уверяют, что имеют право убивать как военных), а ещё пару сотен угнали в плен и отказываются выдать. Во всем Ирландском Секторе в тот день было массовое народное ликование.

В ответ на это Британия решает наконец разобраться с бандитским анклавом.

И тут мы конечно все очень осуждаем Британию. Вдруг пострадают невиновные? Британия, что ты делаешь, прекрати! Ты сама виновата. Очень жалко Ирландский Сектор и особенно детей. Как они там теперь без воды и под бомбами? Они могли бы жить, работать, заниматься хозяйством и образованием, гнать виски «Джеймсон», варить пиво «Гиннесс», вести Книгу Рекордов, петь песни и писать романы, и быть маленькой, но очень уважаемой страной – если бы рядом не было тебя, Британия! Позор Британии! Свободу Ирландскому Сектору!

Как-то так у наших людей новости в голове укладываются, да?

Леонид Каганов