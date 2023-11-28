Сергей Конвиз: Даже после краха ХАМАСа мира в Газе не ждём

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ АНШЛАГА НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Эта неделя для президента России Владимира Путина откровенно не задалась. У него в расписании были два международных мероприятия: саммиты ОДКБ в Минске и G20 в Дели. В договоре о коллективной безопасности первоначально входили семь участников: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. 28 июня 2012 года Ташкент направил ноту с уведомлением о приостановлении членства Узбекистана в ОДКБ. Теперь пришла очередь проявить характер Армении. И она его проявила, проигнорировав 23 ноября саммит в Минске. Туда не прибыл не только Пашинян, но и никто другой из Армении. Таким образом, Армения впервые с 2009 года не приняла участия в саммите ОДКБ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван был вынужден пересмотреть отношения с другими странами и искать новых партнеров в сфере безопасности из-за действий России. Также в этом году Армения отказалась от участия в учениях стран ОДКБ. Большинство экспертов склоняются к мнению, что Ереван теперь больше ориентируется на сотрудничество с странами Запада.

Другая неприятность ожидала его на саммите G20 в Дели. Ранее в сентябре Путин не присутствовал на саммите G20 в Индии. В Кремле это объяснили «насыщенным графиком» российского президента, а совсем даже не объявлением президента России в международный уголовный розыск. Поскольку организаторы саммита для удобства участия в нём невыездного президента России предусмотрели общение в режиме видеоконференции, ожидалось, что кворум форума будет представительным. Однако этого не случилось: президент США Байден и лидер КНР Си от участия в форуме даже по телевизору отказались. Путин в ходе своего выступления был вынужден реагировать на заявления других лидеров стран, сообщивших, что их потрясает продолжающаяся спецоперация в Украине. В ответ российский президент заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной и перешёл к теме войны на Ближнем Востоке.

БУДЕТ ЛИ ПЕРЕМИРИЕ В СЕКТОРЕ ГАЗА ЧЕМ-ТО СЕРЬЁЗНЫМ?

Тем временем в Израиле наметился некий перелом. При посредничестве США, Египта и Катара было заключено соглашение о прекращении огня между Израилем и «ХАМАСом», предполагающее обмен похищенных с израильской территории заложников на палестинских заключённых. Участия в этом президента России, о чём заботился МИД РФ, не понадобилось.

Одобрение этой сделки стало одним из самых тяжёлых решений правительства Израиля за последнее время. Дебаты на этот счёт шли несколько часов. При этом уверенности в том, что всё пройдёт гладко, у израильтян не было. Страна замерла в напряжении, а военные за день до перемирия продолжали боевые действия в секторе Газа, ожидая приказа прекратить огонь.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским террористическим движением ХАМАС, предусматривающее прекращение боевых действий в секторе Газа на четыре дня. В рамках сделки к вечеру при посредничестве Красного Креста боевики ХАМАСа отпустили из плена 13 израильских заложников. В ответ Израиль выпустил из тюрем 39 палестинских заключённых – женщин и детей, обвинённых в терроризме. Биньямин Нетаньяху заверил, что соглашение не включает в себя «освобождение убийц» из израильских тюрем. Кроме того, по отдельной договоренности ХАМАС освободил 12 граждан Таиланда. Как ожидается, всего за четыре дня ХАМАС освободит 50 израильских женщин и детей, а власти Израиля выпустят из тюрем 150 палестинских заключённых. Также в течение четырёх дней в сектор Газа будут ежедневно впускать по 200 фур с гуманитарной помощью. Мирных жителей призвали не возвращаться на север сектора.

НА ИНФОРМАЦИОННОМ ФРОНТЕ ПЕРЕВЕС НА СТОРОНЕ ХАМАСА

Эффективный стремительный ответ Армии обороны Израиля на расправу «ХАМАСа» над мирными гражданами Израиля спровоцировал протесты по всему миру. Создаётся такое впечатление: многие ожидали, что нападение террористов ХАМАСа поставит Израиль на колени. Но случилось всё, как всегда. Ответ израильской армии на резню 7 октября предвосхитил все ожидания. Уже в течение шести часов после террористической атаки ЦАХАЛ восстановил статус-кво и начал наземную операцию против террористов, окопавшихся в секторе Газы.

Американские военно-морские силы в составе двух авианосных групп, готовые в любой момент отреагировать на действия стран региона, направленных против Израиля, отбили желание любых стран вмешиваться в этот конфликт, подвергая мир опасности начала Третьей мировой войны. Как помнится, предыдущие три арабо-израильские войны закончились разгромом антиеврейских коалиций и расширением границ Израиля. Иордания, Сирия и Египет до сих пор не восстановились после тех поражений.

Но теперь в ответ на организованный отпор ЦАХАЛ антиизраильские силы предприняли попытки создания общественного фронта борьбы с сионизмом. Антиизраильские волнения затронули не только Ближний Восток и весь мусульманский мир, но и большинство стран Запада, включая США. Попытки организовать пропалестинские акции предпринимались и в России, но пока дело ограничилось погромом в Махачкалинском аэропорту и коллективной молитвой в Чечне против «притеснителей народа Палестины».

Пожалуй, наибольшее внимание в последние дни привлекла акция американской организации «Еврейский голос за мир». Её активисты избрали местом действия одно из зданий комплекса Капитолия в Вашингтоне.

В результате относительно неплохо организованный антиеврейский порыв был заглушён и подавлен. Всё это создало условия для начала процесса обмена заложников на узников еврейских тюрем и разблокирования провоза гуманитарной помощи в сектор Газа.

СЕКТОР ГАЗА КАК ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА

Как заявлено, сухопутная операция ЦАХАЛ продлится ещё два месяца. За это армия Израиля должна «зачистить» от террористов ХАМАСа весь сектор Газа. Но что настанет после этого, ясности никакой нет. Дело в том, что ХАМАС имеет репутацию банды террористов во всём мире, в том числе и мусульманском. В Египте и Иордании их на дух не переносят. Принимать к себе палестинцев не желает ни одна страна мира. Кроме, пожалуй, России. Республика Башкортостан собирается приютить 250 человек. Глава Дагестана также изъявил желание поучаствовать в данном проекте. По всей видимости, эти желания возникли не без участия руководства России. Но никто в мире не горит желанием брать под единоличный контроль сектор Газа. Не хотел бы возвращаться туда и Израиль.

В настоящее время боевые действия ЦАХАЛ остановлены из-за проблемы заложников. Израиль хотел бы всех их освободить. Но когда обмен завершится, боевые действия восстановятся. И вопрос, что делать с Газой, вновь станет решающим.

Ранее территория сектора являлась собственностью Египта. Но возвращать её вместе с палестинцами, отравленными пропагандой ХАМАСа, Египет не желает, учитывая, что в стране и так обстановка накануне выборов напряжённая. Оккупация территории Израилем означала бы непрекращающиеся террористические вылазки по примеру ирландского Ольстера. Поэтому в настоящее время прорабатывается вариант международного управления территорией. В этом случае после окончания активной фазы военной операции ЦАХАЛ в сектор Газа входит международный миротворческий контингент. Он обеспечивает безопасность в регионе, разоружает формирования ХАМАСа и собирает переходное правительство с прицелом на передачу Газы Палестинской Национальной Автономии.

Миротворцев в Газу может направить ООН. Но для этого нужна резолюция Совбеза ООН. Однако из-за серьёзных разногласий между постоянными членами Совбез фактически парализован. Поэтому принятие подобной резолюции выглядит почти невыполнимой задачей. Альтернативой может стать миротворческий контингент на базе Лиги арабских государств (ЛАГ) или Организации исламского сотрудничества (ОИС). 11 ноября обе организации провели совместный саммит в Эр-Рияде в поисках решения палестинской проблемы. Однако из-за противоречий страны ЛАГ и ОИС так и не смогли прийти к конкретному решению. Поэтому на них тоже не приходится рассчитывать.

И получается удивительный парадокс: палестинцев всюду жалеют и желают им благополучия. Однако принимать их к себе или организовывать им нормальную жизнь в Газе никто не соглашается. А сами палестинцы априори не могут (да, по сути, и не хотят) создавать собственное государство. И единственная цель, которую они ставят перед собой – это уничтожение Израиля и евреев вообще как таковых.

При этом следует иметь в виду, что ФАТХ, официально являющийся единственным международно-признанным законным представителем палестинского народа, не контролирует ХАМАС и фактически является его оппонентом в среде палестинцев. Палестинское движение ФАТХ готово возобновить диалог с ХАМАСом только после передачи сектора Газа под контроль администрации Махмуда Аббаса, которому недавно исполнилось 88 лет и который в силу возраста уже не совсем дееспособен.

Таким образом, у международного сообщества выбор небольшой: либо передать палестинцев в управление слабому старцу, рискуя, что его тут же свергнут, либо оставить их во власти террористов. Другой вариант – ждать, пока армия Израиля не «зачистит» земли Палестины и Ливана от всех террористов типа ХАМАСа, «Исламского джихада» или «Бригады мучеников Аль-Аксы». И только тогда приступать к переговорам о будущем палестинского государства. А до этого времени жители сектора Газа и Западного Берега реки Иордан будут вынуждены переносить тяготы военных действий на их территории со всеми вытекающими последствиями.

Сергей Конвиз