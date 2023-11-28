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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 44, 28 ноября / Свежий анекдот
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№44, 28 ноября 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдот«Россия построит газопровод и заплатит за поставки газа». Кремль отчитался об очередной выгодной сделке с Китаем!

* * *

– Основа наших традиционных ценностей это семья, – неоднократно подчёркивал Он.
– Да, да, а как же иначе, именно семья, – подтверждало церковное духовенство...
Вскоре среди высшей знати и элиты страны, во всём бравших пример с Первого лица, с трудом можно было обнаружить неразведенца, не сменившего спутницу жизни на более молодую.

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risk-inform.ru/article_10780.html

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