Свежий анекдот
«Россия построит газопровод и заплатит за поставки газа». Кремль отчитался об очередной выгодной сделке с Китаем!
– Да, да, а как же иначе, именно семья, – подтверждало церковное духовенство...
Вскоре среди высшей знати и элиты страны, во всём бравших пример с Первого лица, с трудом можно было обнаружить неразведенца, не сменившего спутницу жизни на более молодую.
* * *– Основа наших традиционных ценностей это семья, – неоднократно подчёркивал Он.
– Да, да, а как же иначе, именно семья, – подтверждало церковное духовенство...
Вскоре среди высшей знати и элиты страны, во всём бравших пример с Первого лица, с трудом можно было обнаружить неразведенца, не сменившего спутницу жизни на более молодую.
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