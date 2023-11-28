Куриная слепота обывателя

Рассуждая о том, почему такое количество западных обывателей выступают сегодня против Израиля, я хотел бы остановиться на феномене «подслеповатости». На очень сильном упрощении реальности, в котором самый яркий элемент является самым заметным, вытесняя собой все остальные части картины. Сейчас поясню, что я имею в виду.

1. Религиозная подслеповатость.

Любой человек, который был когда-то в Иерусалиме, прежде всего обращал внимание на штраймлы – огромные головные уборы на головах у хасидов. Это как блестящие кольца на шее у крошечного народа группы каренов в Мьянме. Это настолько мощный символ, что перекрывает все остальное в большой стране.

Штраймлы создают ощущение Израиля как дремучей религиозной страны.

При этом обыватель в своей подслеповатости не видит того, что Израиль – это единственная демократия на Ближнем Востоке. Что в Израиле есть арабские партии в парламенте. Что это единственное место на Ближнем Востоке, в котором людям с любой сексуальной идентичностью ничего не угрожает. Что Израиль находится на передовых позициях в современной науке и технологиях. В отличие от всех соседних арабских стран.

2. Географическая подслеповатость.

Не многие обыватели смогут сразу найти на карте Израиль. Это где-то на Ближнем Востоке. Там, где арабы. Ну, значит, это земля арабов. Так Гоа находится где-то в Индии. А, ну значит, это индийская земля. В Индии же. Тот факт, что Гоа 400 лет был частью Португалии, никого не волнует – колонизаторы проклятые, сколько вы кровушки попили бедных туземцев. Фактически западный обыватель мстит Израилю за свое собственное колониальное прошлое. Не видя того, что Израиль не является колонизатором.

Над тем фактом, что Израиль – это единственная страна в мире, которая исповедует ту же религию, находится на той же земле, говорит на том же языке, и носит то же самое название, что и 3000 лет назад, обыватель не задумывается.

3. Демографическая подслеповатость.

Мусульман в мире более полутора миллиардов, а иудеев – менее пятнадцати миллионов. В сто раз меньше. Бог на стороне больших батальонов. Обывателю понятно, что Израиль обречен в стратегической перспективе. Нежелание евреев сдаваться вызывает непонимание у обывателя.

Так в Кущевке те, кто пытался противостоять бандитам, вызывали недоумение у добропорядочных селян. Вы зачем их злите? Понятно же, что они сильнее. Плетью обуха не перешибешь. Нам же всем хуже будет.

4. Нравственная подслеповатость.

Западный обыватель никогда в своей жизни не сталкивался с таким злом. Он об этом читал только в книжках. Когда беременным женщинам вспарывают животы, раненному пытаются отрубить голову тяпкой, а маленького ребенка запекают в духовке. В голове у обывателя такое зло не помещается. И он старается найти ему хоть какое-то оправдание.

Нет, ну не может же быть такого. Он же читал про концепцию доброго дикаря. Значит, это или фейк или несчастных палестинцев довели до жизни такой. Точно так же сталинисты пытаются выстроить для себя хоть какую-то ментальную защиту против ужасов ГУЛАГа. Ну, ведь не все же были там невиновными. Ведь были же там и преступники. И убийцы. Не в вакууме же все происходит.

P.S. И вот эта постоянная подслеповатость, упрощение картины мира и выбрасывание из нее важнейших звеньев, происходит от ленивого мышления обывателя.

Как говорил один из персонажей мультфильма «Южный парк»: «Мне кажется, между Иисусом, умершим на кресте, и раскрашенными яйцами на Пасху, пропущена какая-то важная информация».

Дмитрий Чернышев