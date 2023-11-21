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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 43, 21 ноября / Что такое русская культура?
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№43, 21 ноября 2023 года.
    Пишут в блогах
Пишут в блогах

Что такое русская культура?

Непостижимым образом я очутился в социальном пузыре, взбудораженном темой ответственности русской культуры за творящиеся злодеяния. Второй год идет обсуждение мудрых статей, авторы которых под русской культурой подразумевают романы и поэмы, написанные в XIX веке. Но, друзья дорогие, Достоевский – это не русская культура. Когда заходит речь об Америке, разве мы думаем о Генри Джеймсе?

Русская культура – это песня про Владимирский централ, Стас Михайлов и Григорий Лепс, это «От тюрьмы не зарекайся», «Начальству виднее», «Так положено», «Закон что дышло», «Клюй ближнего, насри на нижнего». Любой русский сразу поймет главное правило бытия: «Умри ты сегодня, а я завтра». Я пытался объяснить эту формулу испанцу и не преуспел.

Русская культура – это автомат, продающий настойку боярышника и огуречный лосьон. Можете представить себе французов, массово отравившихся «Мистером сидром» с метиловым спиртом?

А если уж говорить о литературе, то это Олег Рой, Лукьяненко и Донцова.

И эта (подлинная) русская культура, конечно, отвечает за происходящее.

А Достоевского оставьте в покое.

Дмитрий Чернышев

(прочитано 268 раз)

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