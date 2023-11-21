    Перекрёсток мнений

Аноним, 15-11-2023 #1[ru]

Ой, ой-ё-ё-ё-о-о... Не помереть бы только от гордости за Сарыгов-Догаков и др. др. др. полковников миллиардеров... ведь вот одна голимая гордость... прёт валом навалом... о-ё-ё!

Аноним, 15-11-2023 #2[ru]

Менты – это часто самые настоящие преступники в погонах с корочками в кармане и оружием в кобуре. Встреча с ментом бывает страшнее, чем встреча с насильником и убийцей.

Аноним, 15-11-2023 #3[ru]

Доказать вину полицейского бывает очень тяжело. Как правило, на их стороне прокуроры, следователи и судьи.

Аноним, 15-11-2023 #4[ru]

Бывают и честные профессиональные сотрудники органов. Не все такие мерзавцы, как бывший начальник уголовного розыска Кызыла Сарыг-Донгак, который со своими подчинёнными облил бензином молодого парня и заживо «поджарил». На суде выяснилось, что, оказывается, Алишер Махмудов – не единственная жертва Сарыг-Донгака. На нём, по крайней мере, ещё два трупа. Негодяй и мерзавец.

Аноним, 15-11-2023 #5[ru]

Если кто думает, что только менты такие, ошибается. Чиновники – ещё хуже. Вот, в пос. Каа-Хем во времена 2014-16 гг. работала ОПГ в составе четырёх человек, которыми, судя по всему, руководил брат главы Юрий Кара-оол. В схеме, скорее всего, участвовал председатель администрации посёлка Ананьин. Они занимались тем, что подделывали документы и оформляли на подставных лиц земельные участки в пос. Каа-Хем. Технологию разрабатывала, похоже, Арланмай. Это известное уголовное дело. Вернее, таких дел несколько: к примеру, дело №11801930006000004, 12001930026001630 и пр.

Аноним, 15-11-2023 #7[ru]

Список мошенников возглавляла не Арланмай Юлия Владимировна, а Тоюндуп Капитолина Белековна, которая, заметая следы, поменяла свои данные на Седен Капитолину Белековну, а следом – на Маады Сыргу Белековну. Другая мошенница – Хертек Долаана Кок-ооловна, третья – Донгак Марта Борисовна. Замыкает список Арланмай Юлия Владимировна. В настоящее время она возглавляет тувинское региональное отделение ЛДПР и там подделывает протоколы собраний, получая за это деньги.

Аноним, 15-11-2023 #8[ru]

Арланмай Ю.В. – жена полицая и невестка мента Товарищтая. Прелестно! Браво! Изумительно! Эта баржа по имени «Юля» достойна поздравления несмываемого.

Аноним, 15-11-2023 #9[ru]

7й, а какова в этом роль Ананьина и Кара-оола?

Аноним, 15-11-2023 #10[ru]

Ананьин – балбес. Он ничего в этих бумагах не понимает. Просто брал деньги за то, что «ничего не слышал, ничего не видел». А заодно сожительствовал с девками.

Аноним, 15-11-2023 #13[ru]

Вот этим Ананьиным да Кара-оолам, нынешние полицаи и обеспечивают безопасность. Чтобы народ их не порвал на куски.

Аноним, 15-11-2023 #14[ru]

«почему раньше об этом не было слышно?» – Юра все документы похерил. Из базы ИС всё почистили.

Аноним, 15-11-2023 #15[ru]

№5: Как можно получить достоверные документы?

Аноним, 16-11-2023 #16[ru]

Владимир Путин: «Любые попытки ВНУТРЕННЕГО и внешнего вмешательства в выборы РФ будут решительно пресекаться». Давайте не забывать, что внутренним вмешательством в выборы считаются любые попытки сделать российские выборы честными.

Аноним, 16-11-2023 #17[ru]

15 – спросите у Семёныча. У него, как обычно, все нужные документы есть.

Аноним, 16-11-2023 #18[ru]

Си Цзиньпин на встрече с Байденом: «Конфликт Китая и США повлёк бы за собой невыносимые последствия, а мир достаточно велик для процветания обеих стран. Планета Земля достаточно большая, чтобы две страны могли достичь успеха». – Ну вот, всё и определилось.

Аноним, 17-11-2023 #21[ru]

Песков: «Следующий президент РФ после Путина должен быть ТАКИМ ЖЕ. Или другим. Но ТАКИМ ЖЕ». Намёк на двойника?

Аноним, 15-11-2023 #1[ru]

Слушайте, вот мы тут иронизируем, а если серьезно, у нас ведь не государство, а кунсткамера. Глава Совбеза – параноик; его заместитель – вконец деградировавший алкоголик; глава МИД – того; в Госдуме е**нат на е**нате; телевидение совершенно сумасшедшее. Бесконечно можно продолжать. А теперь ещё и президент в каком-то холодильнике. Страшно в России. Очень страшно, господа!

Аноним, 15-11-2023 #5[ru]

«Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало образование», – заявила женщина, целый директор института биологии и даже профессор (!) Мария Ведунова: «Кто же будет рожать детей, женщина, думающая об успешности – это гибель нашей культуры, это гибель нашей цивилизации». Это что же такое могло случиться с людьми в стране, если они вдруг массово стали сходить с ума?

Аноним, 17-11-2023 #7[ru]

Не знаю, что там насчет холодильника, но что страной рулит Патрушев, можно считать уже фактом! Раз уж Николай Платонович взялся править Расеей, позволю себе дать совет вождю. Надо премьером назначить Глазьева. Или этого, как его там, черта, Делягина. Чтобы уже наверняка и в кратчайшие сроки. Чего тянуть-то?

Аноним, 17-11-2023 #8[ru]

Сын главы Чечни Адам Кадыров награжден орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Теперь у него девять наград... Степень безумия, к которому пришло государство, даёт робкую надежду, что скоро всё это навернётся!

Аноним, 17-11-2023 #10[ru]

Заставить заключенных женщин рожать – в обмен на свободу. С такой очередной безумной идеей выступили в Госдуме. Депутат от ЛДПР Валерий Селезнёв считает, что с женщинами в колониях нужно заключать «своеобразную сделку» – если она родит там ребенка, то ей нужно аннулировать остаток срока. Как именно (от кого рожать) у заключенных в неволе должны появляться дети, депутат пока не придумал...

Аноним, 15-11-2023 #2[ru]

А куда подевался этот мерзавец – наш бывший прокурор Боровков?

Аноним, 15-11-2023 #3[ru]

№2 – он пристроился в службу безопасности Краснорярскэнерго.

Аноним, 15-11-2023 #4[ru]

Вот видите, какие ценные кадры! В Путинской системе такие – нарасхват! Всегда при деньгах и ничего не делают.

Аноним, 15-11-2023 #5[ru]

А там он взятки берёт?

Аноним, 15-11-2023 #6[ru]

№5 – а кто ж ему даст?! Там он, наверное, «крышует» тех, кто крадёт электроэнергию.

Аноним, 15-11-2023 #8[ru]

«Дябкин чем-то лучше Боровкова?» – Да ничем он не лучше. Просто пока ещё ни на чём не попался.

Аноним, 15-11-2023 #9[ru]

Дябкина готовят к замене. ФСБ накопила на него компромат.

Аноним, 16-11-2023 #10[ru]

«Дябкина готовят к замене». Ха-ха-ха... Ху-ху-ху!.. Ушлют Дябкина, пришлют Тряпкина и так в течение тысячелетий от Рождества Христова! Главный полицай Кондрашов генерала получил. Всё замечательно. Всё идёт по плану. А компромат это сугубо для личного пользования. И никак ни в интересах Вас, граждане, и Вас, страна Россия в целом.

Аноним, 16-11-2023 #11[ru]

На одном видео человек, похожий на прокурора Дябкина, голым с проститутками кувыркался. Почему ему не было даже выговора? Еще есть видео, где этот же господин похлеще Аяс-Супер наяривает. Почему все молчат?

Аноним, 17-11-2023 #13[ru]

Уважаемому анониму №11: 1. Потому что команды не было. 2. Дябкин не представляет угрозы для верховной власти (поэтому и команды не было). 3. Прокурорские кувыркания с проститутками достойно пробежек по коридорам хурала без трусов (с пистолетом «Парабеллум»), выбивания глаза и транспортировки наркотиков с целью продажи. Вот если бы он наехал на зятя Путина!!! Как некий банкир Матвей Урин.

Аноним, 15-11-2023 #1[ru]

Какая Конституция? Какой Буддизм? Все разговоры, «об экологии» и прочие «зелёные» темы, рассуждения о том «есть ли жизнь на Марсе», давно сводятся к одному: «Бабки делать надо, бабки!!!» (Бабло, деньги) Всё.

Аноним, 15-11-2023 #2[ru]

Уважаемый Валерий Салчак! Скажите, пожалуйста, когда и где власть имущих слушала какие-то там требования, выполняла решения каких-то там «сходов», собраний и т.д. и т.п.?? Когда? Где? Вы скажете: «Выборы»!!! Ха-ха-ха... «Если бы от нас, на выборах, что-то зависело. То нас (народ) на них вряд ли позвали бы» Марк Твен (писатель, США).

Аноним, 15-11-2023 #3[ru]

И всё же Салчак – молодец! Правда, власть нынче такая: ей что в лоб, что по лбу. Никакой реакции. Делают бабло потихоньку – и всех делов!

Аноним, 15-11-2023 #2[ru]

1. Член совета федерации Павлова заявила, что «Пора перестать ориентировать девочек на высшее образование, а то упускается детородная функция». 2. Патриарх сообщил о необходимости отменить аборты. 3. «Война – надолго» – озвучил мысли Кремля депутат Толстой. Все сходится. Образование, для женщин, ставящих целью своей жизни восполнение фронтовых потерь – вещь лишняя и даже противоестественная. В этом контексте, поддержка ХАМАСа на государственном уровне совсем не удивительна. Возможно, скоро в школах рядом с портретом Путина будут вешать портреты Ясера Арафата. Именно он сформулировал то, о чем так мечтают Путин и его команда: «Матка женщины – наше оружие».

Аноним, 15-11-2023 #6[ru]

Шестеро вооружённых военнослужащих из Тувы сбежали в Брянской области! Как сообщают источники, 6 военнослужащих в/ч 51460, вооружённые автоматами, сбежали со своих позиций около посёлка Коммуна в Суземском районе Брянской области днём 13 ноября. В регионе вводили план «Сирена». Известны личности сбежавших. Через несколько часов военных нашли, план «Сирена» отменили. Дальнейшая судьба военнослужащих неизвестна.

Аноним, 15-11-2023 #8[ru]

«В Волгоградской области мобилизованный изнасиловал 8-летнюю девочку». «Герои» возвращающиеся с войны к себе в город, ведут себя ровно как и там...

Аноним, 15-11-2023 #10[ru]

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа. По словам Антониу Гутерриша, это должно быть сделано «во имя человечества». Потому что когда Израиль покажет, где сидел ХАМАС, всему миру, то окажется, что 1,6 млрд. дол., которые БАПОР получил за последний год, и все остальное, пошли на ракеты и теракты. Вот у Гутерреша жопа и подгорает. Потому что он – самый большой финансист террора в истории.

Аноним, 16-11-2023 #11[ru]

«Прошу вас закрыть свои очаровательные ротики и не вносить сумятицу», – депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина, чья помощница ранее захватила местный чат жён мобилизованных, опубликовала ответ женщинам, собиравшимся на митинг...

Аноним, 16-11-2023 #13[ru]

Распорядок дня вернувшегося в отпуск «героя СВО» Дмитрия Кирюхина: День. Сходил в школу и детский сад в родном Аткарске, рассказал детям о войне. «Ребята увидели, что настоящие герои живут рядом», – отчиталась администрация района. Вечер. Герой Кирюхин сильно избил во дворе соседа и его жену: «Со мной разговаривать надо с уважением. Я твой хозяин». «Мы просто попали в поле зрения. Он не понимал, кого бил, за что избил», – рассказала пострадавшая. После сильных ударов мужчина потерял сознание, на что жена сказала: «Ты его убил!». На это он ответил: «Мне п***й». У супругов разбиты головы, синяки и гематомы, женщина госпитализирована. Соседи боятся, что Кирюхин вернется на СВО и не понесет наказания.

Аноним, 16-11-2023 #14[ru]

В Госдуму внесут законопроект, который позволяет ветеранам боевых действий покупать многозарядное и нарезное оружие без стажа и прохождения обучения. Все убийцы, насильники, бандиты должны иметь автоматы и пулеметы, да. Прекрасная Россия будущего будет даже прекрасней, чем я думал...