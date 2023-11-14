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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 42, 14 ноября / Свежий анекдот
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№42, 14 ноября 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотПоближе если присмотреться,
У воспалённых патриотов
От жара искреннего сердца
Бывают лица идиотов.
Игорь Губерман

* * *

Минэкономики решило повысить цены на газ для всех россиян на 11,2% в 2024-м и на 8,2% в 2025-м году. Это рекордное подорожание за 11 лет.
Российские пропагандисты уже пообещали увеличить количество сюжетов про загибающуюся без российского газа Европу на 67%.

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