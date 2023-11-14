    Свежий анекдот

Поближе если присмотреться,У воспалённых патриотовОт жара искреннего сердцаБывают лица идиотов.

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Минэкономики решило повысить цены на газ для всех россиян на 11,2% в 2024-м и на 8,2% в 2025-м году. Это рекордное подорожание за 11 лет.Российские пропагандисты уже пообещали увеличить количество сюжетов про загибающуюся без российского газа Европу на 67%.