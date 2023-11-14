    Коротко

С перспективой на реальное будущее: В Кызыле состоялось открытие центра китайского языка

9 ноября в гимназии №9 прошло торжественное открытие Центра китайского языка «Мэйхуа». Сайзана Товуу – автор проекта, была поддержана грантом в размере 500 тысяч рублей от мэрии города Кызыла.

«Поздравляю автора проекта и учителей с тем, что в Год педагога и наставника они смогли реализовать непростую, но очень актуальную задачу. Ведь сегодня в условиях экономических реформ знание китайского языка – это значит быть успешным и конкурентоспособным. Данный центр – это огромный вклад в развитие наших детей, республики и всей страны. Надеюсь, воспитанники получат лучшие условия, чтобы впредь все жизненные дороги были для них открыты», – прокомментировал это событие мэр Карим Сагаан-оол.

В составе иностранной делегации присутствовали представители генерального консульства КНР Иркутска, консул по образованию Чжао Чуньлу и консул Дуосябо, а также руководство ООО «Лунсин».

Спрос на учителей китайского вырос в 3,6 раза

В начале ноября 2023 года спрос работодателей на учителей иностранных языков увеличился на 67% год к году, выяснили аналитики «Авито Работы». Самым востребованными стали учителя китайского.

В ноябре 2023 года число вакансий для преподавателей китайского увеличилось в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

Средние зарплатные предложения стремительно растут наряду со спросом на специалистов. В ноябре текущего года средние предлагаемые зарплаты для учителей китайского языка выросли на 64% год к году. Например, в Москве в центре китайского языка педагогу предлагают зарплату 50 000-80 000 рублей в месяц при плавающем графике.

В целом средние зарплатные предложения для учителей выросли на 11%, а пиковые значения по оплате труда достигают 120 000 рублей в месяц.

Министр образования Оренбуржья призвал ни в коем случае кардинально не повышать зарплаты учителей

Школьным учителям не повышают зарплату, чтобы они работали не ради денег, объяснил министр образования Оренбургской области. «Выровнять всем зарплату и сделать ее московской – произойдёт то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить», – заявил Алексей Пахомов.

Годовой доход министра в 2021 году составил 4 820 820 рублей или 584 тысячи рублей в месяц, что на 43% больше, чем средняя годоваязарплата школьного учителя Оренбургской области (по версии Росстата) в 2021 г.

Свою декларацию о доходах за 2022 год министр Пахомов засекретил, но даже если поверить в чудо и предположить, что они не выросли, то его месячный доход оказался на треть выше годовой зарплаты учителя Оренбургской области (по версии Росстата).

Взяли всё, что хотели и ушли: золотодобытчики в Кузбассе оставили после себя разруху

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прокомментировала работу золотодобытчиков на реке Ташелге в Новокузнецком районе Кузбасса.

По ее словам, видеообращение о нарушениях при добыче на Ташелге оставил один из подписчиков. Глава ведомства сообщила, что специалисты вместе с прокуратурой и сотрудниками МВД отправятся на место, чтобы зафиксировать нарушения и оценить масштабы ущерба.

«Недропользователи взяли всё, что хотели и ушли, оставив после себя полностью разрушенную природу. Ни о какой рекультивации и речи не идёт», – прокомментировала Радионова.

По информации чиновницы, участок разрабатывало ООО «Хомутовский».

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», в Новокузнецке зарегистрировано ООО «Хомутовский». С марта 2023 года оно принадлежит ООО «Восток», учредителями которого указаны Лю Чанфан и Хань Вэйси. Директор – Сунь Ваньцзинь. Ранее собственником компании было ООО «Сибирь» (владельцы – Центр юридических и бухгалтерских услуг «Глобус» и Сунь Цзюньчэнь) под руководством Евгения Вертелецкого. Выручка по итогам 2022 года составила 95,6 млн. рублей, чистая прибыль – 26,2 млн.

Помимо отзыва лицензии у ООО «Хомутовский», ведомство намерено добиваться от недропользователя полной ликвидации ущерба и восстановления природного ландшафта.

Медики в этом году выехали на 800 ДТП

Как сообщает Минздрав Тувы, с начала года машины скорой медицинской помощи выезжали на 800 автомобильных аварий, в результате которых погибли 76 человек.

Отмечается, что до приезда медиков скончались 69 человек, из них 4 ребенка. За 10 месяцев от ДТП пострадали 1189 человек, из них 228 детей, госпитализированы с травмами различной степени 377 человек.

Нетрезвыми были 172 человека, с ростом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 22 человека.

Путин: контрактников и добровольцев не отпустят до конца СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с российскими «военкорами» заявил, что контрактников и добровольцев, точно так же, как и мобилизованных, не отпустят с СВО до ее окончания. Об этом сообщил один из участников встречи, «военкор» Александр Сладков.

Официально контракты с добровольцами и контрактниками заключают на год, три года или пять лет. Из слов президента следует, что не имеет значения, что написано в контракте – военные будут обязаны находиться на фронте до конца.

Это стало юридически возможно из-за отсутствия указа об окончании мобилизации. Указом о начале «частичной» мобилизации власти автоматически запретили покидать место службы всем военным, у которых были действующие контракты на военную службу на 21 сентября 2022 года.

После того, как власти заявили об окончании набора военных по мобилизации, военных стали активнее набирать на контракты и в разные добровольческие отряды. При этом, из-за отсутствия указа об окончании мобилизации, действующий указ о мобилизации распространяется на всех, кто заключил контракт с Минобороны после 21 сентября 2022 года.

«Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом», – говорится в документе, который Путин принял в сентябре прошлого года.

Оснований для увольнения со службы не много: по состоянию здоровья, по возрасту и в случае рождения третьего ребенка.