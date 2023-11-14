Сергей Конвиз: Чего стоит в России человеческая жизнь?

Президент России В.Путин на прошедшей неделе в третий раз за год покинул территорию России. На этот раз он отправился в Казахстан. Как сообщается в официальной прессе, визит «прошёл на фоне добрых знаков и редких природных явлений». А слово «союзник» и однокоренные с ним слова стали самыми популярными в ходе переговоров президентов. Тон встречи немного испортился невозможностью для Путина правильно выговаривать ФИО казахстанского президента. Но на это мало кто обратил внимание. В конце концов, какая важность в том, что, выражая благодарность Токаеву, он назвал его «Кемель Жомартович» вместо Касым-Жомарт Кемелевич? Все же поняли, о ком шла речь.

ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ БЕЗ РЕАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Судя по всему, руководство России никак не может определиться, что Казахстану нужно от России. Наверное, поэтому ещё до этого визита Росатом заявил о готовности построить в Казахстане атомную станцию за счёт бюджета РФ. Но неожиданно оказалось, что такого подарка казахам не нужно. Потому по итогам визита об этой инициативе никакого упоминания не было. Эксперты такой шаг Астаны расценивают, как нежелание Токаева попасть в зависимость от непредсказуемой России. И это всё на фоне обсуждения темы отдаления Астаны от Москвы после инцидентов с остановкой прокачки казахской нефти через территорию РФ на Новороссийский порт и последовавшего после этого введения запрета с казахской стороны транзита через территорию Казахстана санкционных товаров из Европы и США.

Визит Путина был неожиданным. Судя по всему, «масла в огонь» подлил успешный визит в Астану 1 ноября президента Франции Макрона. В ходе встречи было отмечено, что Россия по-прежнему остаётся одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Общий объём российских капиталовложений в казахстанскую экономику – чуть больше $17 млрд. Западные санкции в отношении России способствуют усилению экономических связей двух стран: в 2022 году товарооборот увеличился более чем на 10% и достиг $28,2 млрд.

Президент Токаев отметил, что транзит газа из РФ через Казахстан способствует энергобезопасности региона. «Знаменательным событием стал недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан по территории Казахстана. Данный проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии». О планах на будущее сотрудничество стран сказано было довольно скромно. Вряд ли казахская сторона сильно обрадовалась предложению Путина создать дополнительные мощности в Казахстане по сборке «Жигулей». Чего-чего, а дефицита устаревших моделей автомобилей в Казахстане точно нет.

В ПОИСКАХ ХОТЬ КАКИХ-ТО ДОСТИЖЕНИЙ...

После Астаны Путин прилетел почему-то не в Москву, а в ставку штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Что там решалось, доподлинно неизвестно. Сообщается лишь о том, что там министр Шойгу продемонстрировал президенту некую новинку, которую он назвал «машинкой». Путин рассмотрел технику и остался доволен. Правда, ему, похоже, не сообщили, что эта «новинка» не российского производства, а американо-китайского марки «Aodes». Она предназначена для охотников, фермеров и работников лесного хозяйства. Так что легально закупить большую партию «машинок» Минобороны вряд ли удастся.

А новая техника нашим военным в Украине реально нужна. Идёт шестьсот двадцать шестой день, а наша армия никак не может переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения войск. Серьёзной психологической травмой стал для россиян уход наших войск из-под Киева и Харькова, а также сдача Херсона. Для реабилитации Шойгу нужна солидная победа. Однако за последний месяц ожесточённых боёв под Авдеевкой, где российские войска пытаются организовать масштабное наступление, расстановка сил так и не изменилась.

При этом российское военное ведомство на сей счёт хранит гробовое молчание, в то время как Главком ВС Украины Залужный распространил информацию о том, что ВС РФ при наступлении на Авдеевку потеряли в живой силе около десяти тысяч человек. Если верить Залужному, а ранее он никогда не фантазировал, украинские военные за месяц вывели из строя более 100 российских танков, 250 других бронемашин, около 50 артиллерийских систем и 7 самолётов Су-25. А в Минобороны Великобритании в начале ноября сообщили, что войска России во время наступления на Авдеевку потеряла «тысячи человек личного состава и около 200 единиц бронетехники». Опровергающих данных от Минобороны РФ на этот счёт нет, а западные источники сообщают, что российские силы пытаются окружить Авдеевку, где украинская армия ещё в 2014 году создала мощный укрепрайон.

САДИСТЫ, НАСИЛЬНИКИ, УБИЙЦЫ – ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ РОССИИ?

Другая новость – заявление бывшего президента РФ, а ныне зампреда Совета безопасности Медведева о том, что «число желающих служить по контракту в армии РФ растёт». И только «с 1 января текущего года на контракт принято около 410 тыс. человек». Так что, если верить Медведеву, никакой нужды в мобилизации и тем более рекрутстве уголовников из мест не столь отдалённых уже не имеется. Поскольку, опять же если верить Медведеву, на Украине с учётом имевшихся на начало СВО контрактников и мобилизованных в 2022 году под ружьё поставлено не менее миллиона военнослужащих. Конечно, такое количество солдат не просто экипировать, вооружить и обучить ведению боя. Тем не менее, общество вполне может рассчитывать, что государство наконец-то «прикроет лавочку» преступникам, осуждённым на большие сроки, «откашивать» от исполнения приговоров судов по отбыванию сроков в тюрьмах и колониях. В первую очередь речь идёт о таких уголовниках, как убийцы и насильники, в том числе серийные маньяки, которые осуждены на огромные сроки. Тем более, что для родных и близких жертв насилия безосновательное освобождение заключённых, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, является серьёзной психологической травмой. Однако месяц за месяцем число таких людей растёт, приближаясь к критической черте.

В связи с этим не могу не помянуть нашего президента Путина, который помиловал Владислава Канюса, убийцу кемеровской студентки Веры Пехтелевой. В Кузбассе такая информация произвела эффект разорвавшейся бомбы, поскольку само зверское убийство имело огромный общественный резонанс, и о нём знали многие.

История гибели молодой студентки в январе 2020 года заставила вздрогнуть всю страну. В ночь на 14 января 2020 года бывший ухажёр девушки, с которым она решила прервать отношения, житель г.Кемерово Владислав Канюс жестоко убил 23-летнюю Веру Пехтелеву. При этом он несколько часов насиловал и избивал её. Девушка, как могла, сопротивлялась. Всё это, в том числе крики Пехтелевой о помощи, слышали соседи. Они 7(!) раз звонили в полицию, пытаясь вызвать наряд. Но никто так и не приехал. В итоге Канюс получил 17 лет колонии строгого режима, а пятеро полицейских, находившихся в ту ночь в отделении, отделались «лёгким испугом». Их осудили «за халатность» и уволили из органов. Заводский районный суд приговорил пятерых сотрудников ГУ МВД в г. Кемерово к срокам от 1,5 до 2 лет УСЛОВНО по делу об убийстве 23-летней студентки. Полицейские майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, а также диспетчер Мария Пономарёва приговорены к двум годам лишения свободы условно, диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева – к 1,5 года лишения свободы.

В связи с этим не могу не напомнить, что известный общественный деятель Кара-Мурза (признан российскими властями иностранным агентом) был задержан полицией в Москве из-за того, что при виде полицейских он «изменил траекторию движения» и попытался скрыться. Не правда ли, какое-то у нас избирательное правосудие? И вот финал печальной истории. Осуждённый за убийство с особой жестокостью студентки мерзавец Канюс помилован Указом президента. Оно и понятно: он же не бросал в росгвардейца бумажный стаканчик и не менял траектории движения при виде полицейского...

Согласно ответу прокуратуры, который получил отец погибшей, того помиловали ещё в апреле 2023 года, освободив таким образом от наказания и сняв судимость в июле прошлого года. При этом в Ростовской области, куда, как думали близкие погибшей девушки, этапировали убийцу, он наказание вообще не отбывал. Где он находится сейчас, органам ФСИН также неизвестно. Но хорошо хоть то, что он не явился к родителям убитой девушки и не посмеялся над их горем...

Таким образом, этот убийца умудрился всего за пару месяцев (!) СВО отбыть за убийство девушки 17-летний срок. И правоохранители также отделались лёгким испугом, хотя если бы они честно исполняли свой долг, девушку можно было спасти. И сам убийца вышел на свободу «с чистой совестью». Но вопрос не в нём. У него явно нет никакой совести. А вот те, кто способствовали тому, чтобы он удачно «откосил» назначенный ему судом срок, у них совесть есть? А теперь объясните родственникам погибшей: это что – правосудие? Неужели правда человеческая жизнь в России уже ничего не стоит?

Отец погибшей девушки последние полгода пытался узнать, где находится осужденный за убийство его дочери. И только сейчас смог получить ответ на этот вопрос, хотя сообщать родственникам, признанным потерпевшими, обо всех перемещениях осуждённого – обязанность прокуратуры. Но что им закон...

В другом случае осуждённый зэк-рецидивист Богданов должен был провести в заключении 23 года, из которых отмотал «десятку». Срок он получил за то, что избил мирового судью Сергея Жиганова железной кочергой у того в квартире. Он сорвал с судьи золотую цепь и потребовал выдать ему пин-код от банковских карт. Богданов нанёс судье более 40 ударов кочергой, а затем три раза сбросил ему на голову гантель. Забив Жиганова насмерть гантелей, он скрылся, украв паспорт и удостоверение мирового судьи.

До этого Богданов был известен как серийный вор в Великом Новгороде. В ходе расследования Богданова уличили в других преступлениях. Но ещё ранее, летом 2007 года Новгородский городской суд приговорил его к 4 годам колонии за хулиганство, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Осенью того же года ему увеличили срок до 4,5 лет за угон машины. В начале 2013 года его осудили за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. А через несколько месяцев Новгородский областной суд приговорил Богданова к 23 годам колонии строгого режима за убийство мирового судьи, разбой, похищение документов и три кражи.

Однако полностью отбывать срок наказания ему не пришлось. Уже 12 октября 2022 года президент Путин помиловал его за участие в СВО. Сообщается, что основанием для помилования послужило ранение осколком гранаты в ногу. В луганском госпитале он получил медаль «За отвагу», грамоту от начальника национального центра управления Минобороны России и документы о помиловании.

ДВЕРЦА НА СВОБОДУ ДЛЯ ВСЕХ УБИЙЦ

Эти истории с избежанием ответственности злодеев-убийц за совершённые ими преступления лично для меня – не простой звук. В Верховном суде Республики Тыва 2,5 года рассматривалось уголовное дело в отношении бывшего начальника уголовного розыска г.Кызыла подполковника милиции Орлана Сарыг-Донгака и его подчинённого ст. лейтенанта Алима Кендена. По версии следствия, они из соображения личной неприязни 7 марта 2008 года вывели из здания ГУВД в наручниках босиком незаконно задержанного без всяких оснований, к тому же жестоко избитого молодого человека. Затем осуществляя свой бесчеловечный план, вывезли его на служебном автомобиле за город, там снова избили, спустили в котлован, облили бензином и заживо сожгли. А поскольку от нечеловеческой боли при сгорании заживо он сильно кричал, его добили. Как потом убийцы заявили в суде, из чувства сострадания. Ну, «чтобы не мучился».

Сарыг-Донгака суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима, его подельника Кендена к 14 годам. Осуждённые обжаловали приговор, заявляя о своей невиновности. Они заявляют, что убили студента Махмутова случайно, не желая тому смерти. Бывший начальник уголовного розыска Сарыг-Донгак на полном серьёзе пытался убедить суд, заявляя, что он совсем не ожидал, что бензин, которым он облил жертву, может загореться от обычной зажжённой спички... Можете себе представить, в какой цирк пытались убийцы и их адвокаты превратить судебный процесс...

Но пока шло долгое судебное разбирательство, случилась СВО в Украине. Это очень понравилось Сарыг-Донгаку и Кендену. Убийцы живо, не стесняясь окружающих, обсуждали тему собственной вербовки в ЧВК. В расчёте на то, что, получив приговор, тут же вступить в ряды ЧВК для последующего освобождения от исполнения наказания.

И тут следует вспомнить, что Сарыг-Донгак – это совсем не обычный признанный следствием и судом убийца. Это – ближайший соратник бывшего главы республики Шолбана Кара-оола, его бывшая правая рука по взаимодействию с правоохранительными органами и криминалом. Не случайно Кара-оол его в своё время пристроил возглавлять Совет отцов Республики Тыва. А Шолбан Валерьевич, как известно – ставленник министра обороны Шойгу, который ведёт СВО в Украине. Так что, по всей видимости, уже имеется некая договорённость, что, как только Сарыг-Донгак и Кенден поступят в колонию строгого режима для отбывания срока, им тут же создадут условия для срочного перехода в ЧВК. А там, глядишь, уже через пару месяцев Сарыг-Донгак и Кенден смогут вернуться в республику с высоко поднятой головой, с какой-нибудь государственной наградой, высочайшим помилованием президента страны и со снятием судимости. И пусть мать безвинно сожжённого сына убивается на его могиле: никому нет дела ни до законности, ни тем более – справедливости.

А так формально матери убитого и претензии предъявить не к кому. Следствие хоть и с 12-летним опозданием, но всё же нашло виновных. Хотя Сарыг-Донгак, пользуясь своим служебным положением, ловко водил следствие по ложному пути. Оно с большим трудом, но сумело собрать необходимые улики, подтверждающие виновность преступников. Суд хоть и за 2,5 года, но всё же смог вынести убийцам приговор. Правда, почему-то отказался компенсировать из бюджета РФ моральный вред матери убитого. Мол, убийцы отсидят своё, выйдут и рассчитаются... А то, что старушке уже 70 лет, что у неё слабое здоровье, подорванное трагической смертью сына, и она вряд ли доживёт до того момента, когда осуждённые смогут исполнить решение суда в полном объёме, судьи Г.Н. Шиирипей, видимо, не касается.

Что же до прокуратуры, то она в полном объёме исполнила возложенные на неё обязанности. Она направила в суд грамотного толкового обвинителя, которая не позволила матёрым убийцам с помощью многочисленных адвокатов запутать суд, чтобы уйти от наказания. Но если этим негодяям Сарыг-Донгаку и Кендену при помощи Кара-оола и Шойгу удастся смыться из колонии строгого режима на фронт и получить из рук президента РФ Путина индульгенцию, то какой смысл во всём том, что было сделано другими?

ПО-НАСТОЯЩЕМУ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

И в заключение, о другой «горячей точке» планеты – Израиле, где Армия обороны (ЦАХАЛ) приступила к «зачистке» полумиллионного города Газа. Сюжеты на телевидении и статьи в прессе взывают к милосердию израильтян, бомбёжками и обстрелами зачищающих сектор Газа. К призывам отдельных руководителей государств присоединилось руководство ООН, Генеральная Ассамблея которой приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 45 воздержались и ещё 14 – выступили против. Среди последних, в частности, сам Израиль, а также США, Австрия, Хорватия, Чехия, Парагвай и Гватемала. В ответ Израиль отверг эту резолюцию, заявив: «Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной Ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ (запрещённая на территории РФ террористическая организация)».

Кроме того, Израиль выступил с утверждением, что всемирная организация потеряла свою легитимность после принятия ГА ООН ближневосточной резолюции, в которой отсутствовало осуждение террористов ХАМАС, напавших 7 октября на мирное население Израиля. И действительно: когда Израиль объявил блокаду сектора, оказалось, что в нём находятся около 13 тыс. сотрудников ООН. Я не ошибся – именно 13 000. Именно столько чиновников ООН находилось внутри контролируемой террористами территории для контроля за использованием международной гуманитарной помощи народу Палестины, когда военные Израиля покинули сектор и вывезли оттуда граждан Израиля. Таким образом, Израиль передал контроль за сектором силам ООН. Тем не менее этот контроль не помешал деньги, выделенные на гуманистические цели, направить на строительство подземных тоннелей и бункеров, обучение боевиков, закупку и доставку оружия в сектор Газа. Такое масштабное мероприятие, как подготовка нападения на Израиль, не могло пройти незаметным. Чиновники ООН не могли об этом не знать. Тем не менее никакой информации вне сектора не просачивалось. Парадокс? Как знать.

Спецоперация ЦАХАЛ вскоре закончится. И мир узнает, как террористы не без участия чиновников ООН готовились к своей провокации.

Я ещё вернусь к этой теме.

Сергей Конвиз