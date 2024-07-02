Сергей Конвиз: В России нарастает тревожность, а Турция устремилась на Запад

ТЕРАКТЫ НА КАВКАЗЕ: НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО?

Прошедшая неделя в России была отмечена кровавыми терактами. В Дагестане вечером 23 июня было совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС, который расположен возле синагоги. По неточным данным, при терактах в Махачкале и Дербенте погибло не менее 20 человек, в числе которых было 15 полицейских. При нападении на церковь в Дербенте был убит 66-летний священнослужитель, протоиерей Николай (Николай Котельников). Пострадали при терактах ещё 46 человек. В ходе объявленной в тот же день контртеррористической операции были убиты шесть человек, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Среди нападавших оказались члены семей высокопоставленных чиновников. Глава Дагестана объявил об освобождении от должности главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, сыновей которого подозревают в участии в теракте. Его самого арестовали за «мелкое хулиганство». На допросе чиновник рассказал, что несколько лет знал о том, что его сыновья и племянник были ваххабитами.

Российская пропаганда немедленно списала теракты на происки Украины и Запада, хотя никаких доказательств не было предъявлено. Сообщается, что в Ставропольском крае полиция задержала «группу здоровых и полных сил мужчин», которые, по его словам, «устроили веселье» в поддержку терактов в Дагестане 23 июня. И этому есть объяснение. Как известно, Россия приняла участие в ликвидации ИГИЛ (запрещённая российскими властями террористическая организация) в Сирии, чтобы эту террористическую заразу уничтожить в зародыше. Чтобы она не распространилась на Россию. Уничтожили... Не распространилась...

А до этого в Дагестане произошёл антисемитский мятеж, когда вооружённые бандиты захватили аэропорт в поисках евреев. Никого не наказали. И вот – новый всплеск антисемитизма. А заодно – и русофобии, когда громят не только синагоги, но и православные церкви. Убивают священников.

Пока власти ограничились тем, что в Российском союзе туриндустрии рекомендовали туристам временно воздержаться от поездок в Дагестан. Тем, кто уже находится в республике, в РСТ рекомендуют соблюдать меры предосторожности: «оставаться в безопасных местах, не выходить на улицу и следить за сообщениями официальных властей».

СТОИТ ЛИ СОЗДАВАТЬ ГЕРОЕВ ИЗ ЖЕСТОКИХ ОТМОРОЗКОВ?

Учитывая трагические события в Дагестане, следует пересмотреть отношение России к разного рода «героям» типа хуситов, Талибана (запрещённая российскими властями террористическая организация), ХАМАСа или северокорейцев. Во властных кругах РФ идёт бурное обсуждение темы вооружения таких структур современным российским высокоточным оружием, способным принести проблемы странам Запада. Но это весьма небезопасно для нашего населения. Если слепо полагаться на таких «союзников», то можно завести в страну такой террор, от которого будет некуда деваться. А у нас и без того обстановка неспокойна. До такой степени, что депутат Государственной Думы председатель комитета по защите семьи Н. Останина с трибуны парламента призвала власти «защитить россиян от бывших заключённых, которые возвращаются с СВО». Так она отреагировала на «убийство 12-летней девочки в Кемеровской области, по подозрению в котором был задержан ранее судимый участник СВО».

Это убийство обнажило страшную угрозу, с которой страна сталкивается уже не первый раз. Многократно судимый мужчина, отбывавший наказание за убийство, вышел из колонии для участия в спецоперации. Как сообщается в прессе, «в Кемеровской области утром 19 июня было обнаружено тело пропавшей накануне 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве ребёнка был задержан ранее судимый участник СВО в Украине Андрей Быков, который ранее был судим не менее 6(!) раз, в том числе за тяжкие преступления. В 2019 году его приговорили к 13 с половиной годам колонии особого режима за убийство женщины. Не отсидев и половины срока, он вышел на свободу, согласившись отправиться на СВО. К концу 2023 года он попал в плен, в январе его обменяли». Однако, оказавшись на гражданке, он совершил новое зверское преступление.

Кстати сказать, осуждённый за убийство путём сожжения заживо облитого бензином молодого человека бывший начальник уголовного розыска г. Кызыла подполковник милиции Орлан Сарыг-Донгак, приговорённый к 18 годам колонии строгого режима, не отбыв и трёх месяцев, также ушёл на Украину. И родственники погибшего испытывают ужас и омерзение от мысли, что он вскоре может появиться в Кызыле с медалью «За Отвагу!», готовя месть и насмехаясь над правосудием.

По словам депутата, вернувшиеся с фронта бывшие заключённые представляют серьёзную опасность для общества. «Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, виновниками, а теперь они герои. И вот это ощущение героя сказываться будет и на возвращении этих людей в гражданское общество», – заявила она. Будучи председателем комитета Госдумы по защите семьи, Останина предупредила, что подобные трагедии будут происходить всё чаще. По её мнению, «правоохранительные органы должны взять на себя ответственность за защиту граждан от таких преступников, осуществляя постоянный контроль за их передвижениями и оказывая им помощь в трудоустройстве». Поэтому необходим специальный законопроект, регламентирующий этот вопрос.

Впрочем, депутатам некогда, они озабочены скандалом, вызванным заявлением главы СКР А.Бастрыкина на Петербургском международном юридическом форуме, назвавшего парламент России «Государственной дурой». Бастрыкин, рассказывая о преступлениях, которые совершают мигранты, призвал ужесточить миграционную политику. Он вступил в диалог с депутатом Госдумы, которая присутствовала в зале, и спросил у неё: «что происходит» в парламенте? «Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура». Ранее на таком уровне ещё никто так избранников народа в России не обзывал. Впрочем, пресс-служба СКР такое заявление генерала объяснила просто: «Глава СК, назвав Госдуму «Государственной Дурой», не собирался оскорблять депутатов, а всего лишь «процитировал «один из многочисленных» комментариев из соцсетей». Таким образом, Бастрыкин лишь подчеркнул уровень уважения к парламенту России со стороны населения России.

НА ЧЕРНОМОРЬЕ СТАНОВИТСЯ ЖАРЧЕ, И СОЮЗНИКОВ У НАС ТАМ НЕТ...

А пока следователи и депутаты выясняют отношения, в России горят нефтеперерабатывающие заводы. С начала 2024 года российские НПЗ регулярно подвергались атакам украинских беспилотников, в результате чего на некоторых заводах вышли из строя установки первичной переработки нефти. Атакованы были, в том числе, заводы, расположенные более чем в тысяче километров от границы с Украиной. Их хозяева принимают меры, чтобы восстановить уровень производства топлива. К примеру, Нижегородский НПЗ «Лукойла» восстанавливает пострадавшую от атаки дрона в марте установку первичной переработки нефти, что позволит ему увеличить переработку на 120 тысяч баррелей в сутки. Запускает простаивающую с марта установку Сызранский НПЗ «Роснефти», что обеспечит увеличение производства на 125 тысяч баррелей в сутки. Ожидается также ввод в эксплуатацию третьей очереди комплекса по переработке конденсата мощностью 80 тысяч баррелей в сутки в порту Усть-Луга в Ленинградской области, а также перезапуск Туапсинского НПЗ мощностью около 240 тысяч баррелей в сутки. В апреле Россия смогла частично восстановить мощности ключевых нефтеперерабатывающих заводов, в том числе, на Рязанском заводе, Сызранском НПЗ и Куйбышевском НПЗ. Если верить президенту Зеленскому, силы специальных операций Украины поразили свыше 30 российских нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз на расстоянии от линии боевого соприкосновения до 1500 км.

Другое резонансное событие – ракетный обстрел Севастополя Вооружёнными силами Украины. Как сообщило Минобороны России, ВСУ ударили по северной части Севастополя 23 июня около полудня. Районы Любимовка и Учкуевка были атакованы пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых были сбиты, однако одна в результате воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полёта с подрывом боевой части в воздухе». И его боевая часть взорвалась над городом, и кассетные суббоеприпасы упали на пляж. В результате подрыва в воздухе одной из ракет погибли четыре человека: один взрослый и двое детей, один из которых приехал на отдых из Магадана. Ещё свыше 150 отдыхавших на пляже получили ранения.

На протест российской стороны Украина заявила, что Крым – это территория Украины, где не место для отдыха, поскольку там идут активные боевые действия. «В Крыму нет никаких „пляжей“ и „туристических зон“. Это территория боевых действий», – заявил советник главы офиса Зеленского. Таким образом, после того, как США и ЕС дали согласие Украине на удары по территориям России, резко возросла роль ПВО как для охраны объектов энергетической инфраструктуры, так и мест отдыха людей. Теперь нас подстерегает опасность даже в глубоком тылу на расстоянии от линии боевого соприкосновения до 1500 км. Министр обороны РФ А.Белоусов поручил Генштабу «внести предложения по мерам оперативного реагирования на полёты американских беспилотников над Чёрным морем».

Ещё один как бы черноморский вопрос – поведение нашего друга, президента Турции Эрдогана, от которого в руководстве России ожидали, что он после своего переизбрания в мае 2023 года на президентских выборах в Турции в благодарность за нашу поддержку сделает ответные шаги к сближению.

Перед выборами в Турции в мае 2023 года Кремль сделал однозначную ставку на Эрдогана и предоставил Анкаре $20 млрд. на строительство АЭС «Аккую» и отсрочила платёж за потреблённый Турцией российский природный газ на такую же сумму. Однако в ответ не получила ничего. Ссылаясь на проблемы в экономике, президент Турции устремился к диалогу с США и ЕС, а не с Россией. Теперь и без того неспокойные отношения Москвы и Анкары снова балансируют на грани нового кризиса. Дело дошло до того, что на полях саммита ПМЭФ Путин упрекнул Анкару в военной помощи Киеву. Он возмутился тем, что турецкие власти всё активнее сотрудничают с западными финансовыми институтами. И это, конечно, совсем не случайно, учитывая постоянно откладывающийся визит Путина в Турцию и сокращение двусторонней торговли.

А тем временем Турция, страна НАТО, сближается с США в вопросах поставок новых современных вооружений, хотя, как известно, мы построили им газопровод «Турецкий поток» и с большими скидками поставляем газ. А также за свой счёт строим им АЭС. В общем, игра идёт в одни ворота – почти как с Китаем. А в отношениях России и Турции всё чётче вырисовывается охлаждение, которое может оказаться куда глубже и продолжительнее, чем предыдущие размолвки, когда турки сбили сначала российский истребитель, потом – вертолёт. А следом позволили сотруднику службы безопасности Алтынташу во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре убить нашего посла Карлова.

Сергей Конвиз