Сергей Конвиз: Китайский лидер приближает мир в Европе?

Вот и состоялось празднование 80-летия Победы. Власти России и лично Владимир Путин этому событию придавали особенное значение. Такое впечатление, что за 80 лет в стране ничего выдающегося кроме победы над фашистской Германией не случилось. Правда, сам факт великой Победы как-то смазался незавершённой битвой с недобитым 80 лет назад нацизмом. Видимо, Сталин чего-то недосмотрел... Или того хуже – в самом СССР фашизм оказался недобитым и совершенно неожиданно дал новые ростки. Ну, это если верить нашей официальной пропаганде. А иначе нашу борьбу с «укронацистами», ведомыми президентом-евреем Зеленским, никак не объяснишь.

ПОСЛЕПРАЗДНИЧНЫЙ УГАР: ТЕ ЖЕ, ТАМ ЖЕ, В ТОМ ЖЕ...

Долгих и тяжёлых 1170 дней СВО так и не смогли дать Путину результат, который можно было бы признать победой над нацизмом и милитаризмом в Украине. Скорее, наоборот: за эти более чем тысячу дней Украина не только не демилитаризировалась, а, наоборот – до зубов вооружилась западным оружием. И нередко таким, какого нет в нашей армии. Что же до денацификации, то население Украины за время после начала СВО напиталось лютой ненавистью к русским.

Нужно признать: многие рассчитывали, что канун 80-летней годовщины Великой Победы станет последним днём вооружённого кровопролитного конфликта двух славянских народов. Это положит начало мирному процессу. Однако, к сожалению, ничего подобного пока не случилось. Да и, наверное, не могло случиться – Путин не привык останавливаться на полпути. Ему Украина нужна целиком, а не 18% территории, доставшейся нам весьма высокой ценой.

Правда, позиция лидеров США, КНР и стран Европы в этом плане иная. К примеру, Великобритания усиливает давление на Путина, пытаясь ограничить экспорт нефти. На днях она объявила о введении крупнейшего пакета санкций в отношении России. В него включено 100 нефтяных танкеров РФ т.н. «теневого флота «Совкомфлота» России», которые, по данным британских властей, перевезли с начала 2024 года грузы на сумму более $24 млрд. Кроме этого под санкции попали девять юридических и физических лиц, включая страховую компанию «Согласие».

Свою лепту в миротворческий процесс намерен внести и Конгресс США. Он подготовил законопроект, в котором речь идёт о пошлинах в 500% на импорт в Америку из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другое сырьё, если Россия уклонится от заключения мира с Украиной. Президент Трамп уже заявил, что он не исключает возможности такого развития событий в том случае, если «Москва откажется от предложенных Вашингтоном идей по урегулированию конфликта на Украине».

ЗЕЛЕНСКИЙ СКЛОНИЛ АДМИНИСТРАЦИЮ ТРАМПА НА СВОЮ СТОРОНУ

А пока боевые столкновения России и Украины не затихают. В это же время Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение с США о полезных ископаемых. Это та самая «сделка», на совершении которой так настаивал президент Трамп. Депутаты ратифицировали непосредственно межправительственное соглашение между Украиной и США. «За» проголосовали 338 депутатов. Голосов «против» и воздержавшихся не было. Депутаты ратифицировали непосредственно межправительственное соглашение между странами. Соглашение предусматривает создание «американо-украинского инвестиционного фонда восстановления», который предоставит инвесторам из США первоочередной доступ к освоению украинских природных ресурсов – и право на получение дохода с их экспорта. По замыслу американцев и украинцев это Соглашение – первая часть некоего подобия Плана Маршалла по восстановлению разрушенной в ходе Второй Мировой войны экономики Западной Германии. Ожидается, что страны Европы также заключат с Зеленским аналогичные Соглашения в других областях экономики Украины.

В том, что согласовали Трамп и Зеленский, есть ещё два дополнительных технических соглашения, которые стороны подпишут позже. Они ратифицированию парламентом не подлежат. Их судьбу будут решать лично президенты.

В России это Соглашение «приняли в штыки» хотя бы потому, что аналогичное соглашение с Россией Трамп отверг. Ведь Путин предложил ему добывать литий в Туве и строить гидроэлектростанцию и алюминиевый завод на Енисее. Российские аналитики сходятся во мнении, что при заключении этой «сделки» Зеленский переиграл Трампа. Фактически США получили по ней «кота в мешке». Во-первых, в нём отсутствует какое-либо упоминание о долге Украины перед США, что было изначальным условием Трампа. Эта «сделка» предполагает оплату за новые поставки США в Украину. Во-вторых, почти все предполагаемые ископаемые, передаваемые в совместную разработку, находятся на территориях, занятых российскими войсками и включёнными в состав РФ в соответствии с обновлённой Конституцией России. И для того, чтобы их добывать, для начала необходимо отодвинуть на восток вооружённые силы РФ. А это гарантирует конфликт интересов между Трампом и Путиным, что явно на руку Зеленскому. Ну, а в-третьих, американские инвестиции смогут принести дивиденды не ранее, чем через 10-15 лет. И окупятся они когда-нибудь или нет – большой вопрос.

Ещё один немаловажный аспект состоит в том, что Владимиру Зеленскому удалось переломить ситуацию со сложными отношениями с Трампом. Они проявились после того, как он поначалу 12 февраля отказался подписать документ с гарантиями возвращения вложенных США средств на поддержку Украины, который привёз в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Затем 28 февраля проявил волю и неуступчивость в Овальном кабинете в Вашингтоне. Это привело к грандиозному скандалу с участием президента Трампа и вице-президента в присутствии американских СМИ. В итоге ему удалось поднять свой рейтинг внутри Украины до уровня, которого у него ранее никогда не было. Что очень важно ввиду неизбежности очередных выборов президента Украины, которые должны состояться в этом году. Именно на них и Трамп, и Путин хотели бы получить иного президента, чем нынешний. Но теперь наступила консолидация украинского общества вокруг фигуры Зеленского, отстоявшего в споре с Трампом интересы Украины. И в этом плане, судя по всему, Зеленский переиграл всех. Теперь мы наблюдаем некоторое охлаждение отношений между президентами РФ и США. Трамп обвиняет Путина в неуступчивости по объявлению долгосрочного перемирия России Украины с прекращением боевых действий. Президент США заявляет, что он якобы «водит его за нос» и «морочит ему голову».

ПУТИНА СКЛОНЯЮТ К МИРУ С ДВУХ СТОРОН?

Президент Трамп выразил желание, чтобы КНР также активно включилась в мирный процесс в Украине и оказала давление на Путина по этому вопросу.

В России возлагали большие надежды на визит 9 мая в Москву Си Цзиньпина. На празднование 80-летия Победы в Москву председатель КНР прибыл, однако китайский гость разочаровал. Он выступил против попыток доминирования США в мире и объявленной им торговой войны. Но своим заявлением о том, что «Китай выступает за территориальную целостность Украины» и «Китай приветствует мирные усилия и надеется на достижение соглашения между Москвой и Киевом, приемлемого для обеих сторон», дал понять, что КНР не устраивают боевые действия РФ в Украине. Также Си не поддержал присоединение Крыма к России. Он подчеркнул, что воспринимает заявление Путина как надежду «на достижение справедливого и прочного мирного соглашения». В результате президенту РФ не оставалось ничего другого, как заявить, что «Россия готова начать мирные переговоры без предварительных условий».

Похоже, то, что подобное заявление появилось только после визита китайского лидера, который для Путина имеет больший авторитет, чем Трамп, это – очевидный щелчок по носу американцу.

В ответ президенты США и Украины провели телефонный разговор, в ходе которого Зеленский заявил, что Украина готова пойти на 30-дневное прекращение огня и ожидает, что Россия согласится. Он также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. И тут же проявился вице-президент США Джей Ди Вэнс, который назвал требования России по установлению мира в Украине «слишком большими». Он объявил, что «Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она ещё даже не завоевала». Вэнс охарактеризовал претензии России на территории Украины «больше, чем разумные». А также уже в который раз предупредил, что США выйдут из переговоров, если поймут, что «русские не участвуют в переговорах и не ведут себя добросовестно». Что больше походит на ультиматум Путину.

В бой с российской дипломатией вступил и спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог, который по поручению Трампа предложил создать в Украине по линии боевого соприкосновения демилитаризованную зону, которую будут контролировать и Украина, и Россия – по 15 км от линии фронта. Он полагает, что таким образом будет создана 30-километровая зона безопасности, контроль над которой могла бы взять на себя «коалиция», в которую могут войти Франция, Великобритания, Германия и другие страны Европы. Келлог сделал это предложение после переговоров с Зеленским, что недвусмысленно предполагает наличие согласия на это украинской стороны.

МИР В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НА ПОРОГЕ ЯДЕРНОГО АПОКАЛИПСИСА

Нужно отметить, что наш мир стремительно «разогревается». Не угас ещё костёр боевых действий на Ближнем Востоке, как начались боевые столкновения между двумя ядерными государствами – Индией и Пакистаном.

Реально этот конфликт может оказаться ещё более кровавым, чем российско-украинский. Как минимум по трём причинам. Во-первых, это огромные страны. Индия – самая большая страна в мире. В ней проживает почти 1,5 млрд. населения. В Пакистане живёт народу больше, чем в России и Украине, вместе взятых – 250 млн. человек. Во-вторых, в Пакистане живут мусульмане, а в Индии исповедуется индуизм. Там конфликт имеет под собой религиозную основу. Ну, а в-третьих, хотя индийские армия и флот по различным видам вооружений от 5 до 10 раз мощнее пакистанского, шансы сторон уравнивает наличие у армий обеих стран приблизительно равного количество ядерного арсенала – примерно по 170 боеголовок.

Так что эти три фактора, вместе взятые, создают в Индостане гремучую смесь, при взрыве которой мир может оказаться на грани ядерного коллапса. Тогда боевые действия в Украине покажутся детской игрой в оловянных солдатиков.

Сергей Конвиз