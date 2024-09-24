Сергей Конвиз: Израильтяне и украинцы становятся всё более изощрёнными в своей борьбе на выживаемость

ВЗРЫВ ОБЛОМКОВ УКРАИНСКОГО ДРОНА ВЫЗВАЛ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Ушедшая неделя оказалась богатой на запоминающиеся события. К примеру, 18 сентября 2024 года несомненно запомнится многим взрывом на территории военного объекта в Тверской области под городом Торопцом после удара украинских дронов ВСУ по крупнейшему в РФ складу боеприпасов. После первых взрывов сдетонировали другие боеприпасы, которые взрывались всю ночь с такой силой, что мониторинговые службы зафиксировали около 20 землетрясений, самое мощное из которых достигло 2,8 балла. Из-за чего были эвакуированы жители ближайших к месту ЧП деревень.

Минобороны об этом происшествии хранит гробовое молчание. Только сообщило об уничтожении 50 украинских беспилотников над несколькими областями РФ. Однако мировые СМИ освещают это событие подробно. К примеру, сообщается, что возникший пожар охватил участок шириной 6 километров, пострадали 17 человек, 13 человек госпитализированы.

По некоторым сведениям, на складе в Торопце хранилось до 30 тыс. тонн боеприпасов, в числе прочего ракеты для комплексов «Искандер» и «Точка-У», а также корректируемые авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, в том числе северокорейские, а также боеприпасы для систем залпового огня «Град», С-300 и С-400.

Весь этот арсенал принадлежал Главному ракетно-артиллерийскому управлению Минобороны. Его строительство обошлось стране в 3,6 млрд. рублей. Объект построен в рамках программы совершенствования хранения боеприпасов и сдан в эксплуатацию в 2018 году. Курировал стройку лично замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный недавно по обвинению в коррупции. Он заявлял: «Арсенал соответствует самым высокими международным стандартам и надёжно защищён не только от авиационных и ракетных ударов, но даже и от поражающих факторов ядерного взрыва». На деле склад подорвал обычный беспилотник. Впрочем, вполне возможно, что виной всему явилось обычное разгильдяйство: часть боеприпасов почему-то хранилась под открытым небом. Видимо, там и произошли первые подрывы, за которыми сдетонировали боеприпасы, находящиеся в бетонных бункерах.

По некоторым оценкам, боеприпасов, хранившихся в торопцовских хранилищах, было достаточно для снабжения российских войск в зоне СВО в течение 3-4 месяцев интенсивных боёв. Поэтому теперь вероятны локальные задержки поставок снарядов и ракет в группировки «Курск» и «Север».

Эксперты отмечают, что это – второй подряд подрыв военных складов Минобороны. Также в результате атаки дронов в ночь на воскресенье, 7 июля был взорван крупный склад боеприпасов возле поселка Сергеевка под Воронежем, где на 9 тыс. кв. метрах хранились ракеты класса «земля-земля», «земля-воздух», снаряды для танков и артиллерии, а также ящики с патронами для огнестрельного оружия. Но беда не приходит одна – следом под Тихорецком (в 150 км к северо-востоку от Краснодара) украинские силы поразили одну из трёх крупнейших российских баз хранения боеприпасов, где в этот момент находился эшелон с не менее 2 тыс. тонн боеприпасов из Северной Кореи. После удара начался пожар, а затем детонация боеприпасов. Видимо, нашему земляку Шойгу предстоят новые вояжи в КНДР и Иран...

ПОХОЖЕ, СКОРО НАТОВСКОЕ ОРУЖИЕ БУДЕТ «УТЮЖИТЬ» ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ

А тем временем набирает силу дискуссия на тему разрешения западными странами атак ВСУ вглубь России западным высокоточным оружием. Путин предупредил НАТО, что «разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт». Пропаганда трактовала это как угрозу в таком случае возможных ответных ударов РФ по целям стран-участников альянса. Однако, думается, никакой реакции на это предупреждение снова не последует, поскольку уже сейчас ВСУ захватили более 1000 кв. км территории России в Курской области и обстреливают её всем имеющимся у Украины, в том числе и западным, оружием.

А Европарламент принял резолюцию, в которой призвал «государства-члены Евросоюза немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных в Украину, в отношении законных военных целей на территории России», мотивируя это тем, что эти «ограничения препятствуют способности Украины в полной мере реализовать своё право на самооборону». При этом Великобритания уже разрешила Украине использовать дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. А госсекретарь США Блинкен во время недавнего визита в Киев дал понять, что Вашингтон может разрешить Украине использовать для ударов по России американские баллистические ракеты ATACMS. Но вот о разрешении применять Украине новейшие крылатые американские ракеты корпорации Lockheed Martin AGM-158 JASSM дальностью от 370 до 1800 км пока сведений не поступало. Хотя сомнений на этот счёт нет: западные страны готовы дать Украине любые неядерные системы для атак на Россию.

Что же до ситуации в Курской области, Минобороны РФ стянуло туда до 120 тыс. солдат, но «выдавить» ВСУ с нашей земли пока не удаётся. По некоторым сведениям, для ликвидации прорыва украинских войск Минобороны РФ в Курской области понадобится до полугода.

ИЗРАИЛЬ НАНЁС МНОГОПЛАНОВЫЙ УДАР ПО «ХЕЗБОЛЛЕ»

Другим важным событием 18 сентября стали события на Ближнем Востоке, где была совершена атака на электронные устройства, находящиеся у руководящего звена террористического шиитского движения «Хезболла». Тогда по всему Ливану и в Сирии внезапно начали взрываться пейджеры. Пострадал даже посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, который ослеп на один глаз и повредил другой. В результате этой атаки было ранено почти три тысячи офицеров движения «Хезболла» и более 30 были убиты. А на следующий день были подорваны ещё до 400 бойцов «Хезболлы» взрывами раций, смартфонов, ноутбуков и электромопедов. Ранения также получил Хасан Насралла – генеральный секретарь военизированной организации «Хезболла».

Как сообщают в СМИ, израильская разведка Моссад и военная разведка АМАН задумали и реализовали спецоперацию, в ходе которой они убедили руководство «Хезболлы» отказаться от обычных средств связи и централизованно закупить якобы «безопасные для вражеской разведки» пейджеры. Затем в начале 2024 года они через подставную венгерскую фирму BAC Consulting KFT, «по дешёвке» продали «Хезболле» через Иран якобы изготовленные на Тайване 5 тыс. устройств, предварительно подготовив их к взрыву. И в нужный момент взрывные устройства сработали, покалечив почти три тысячи офицеров «Хезболлы». Так террористическая организация одномоментно осталась не только без руководящего звена, но и без связи.

А теперь эксперты спорят, каким образом израильская разведка привела в действие своё смертоносное оружие? Одни полагают, что Моссад и АМАН перехватили партию пейджеров по дороге из Ирана в Ливан, зарядили их взрывчаткой со специальными взрывателями и спокойно ждали удобного момента, чтобы подорвать. Другие полагают, что никакой взрывчатки в пейджеры никто не закладывал. А просто привели в действие программу, которая и взорвала литиевые батареи в пейджерах, рациях, смартфонах, ноутбуках и электромопедах. А это – уже новый, ранее неизвестный интеллектуальный уровень борьбы, который делает технически развитые страны, такие, как Израиль и США, более приспособленными к противостоянию, чем относительно отсталые по части искусственного интеллекта и в целом электроники. Это южноамериканские, арабские и африканские страны, Китай, Индия и Россия. Подобные технологии могут вообще перевернуть новую страницу противостояния технологически развитых и отсталых стран. А мы тут всё боремся за многополярный мир...

Террористы «Хезболлы» не успели ещё прийти в себя, как армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новый удар по оставшимся в живых лидерам «Хезболлы», которые собрались в штабе организации. Удар пришёлся по зданию в южном пригороде Бейрута Дахии, который считается оплотом «Хезболлы». В ЦАХАЛ заявили, что в результате удара израильских военных был убит глава военных операций «Хезболлы» Ибрагим Акиль. Личность легендарная, за его голову США объявили награду в $7 млн., поскольку именно он руководил террористами в 1983 году, когда террорист-смертник «Хезболлы» подорвал себя возле здания посольства США. Тогда 63 человека погибли, из них 17 – американцев. Затем был подрыв казарм американских миротворцев, жертвами которого стали 307 человек. Акиль также руководил операцией по захвату американских и немецких заложников в Ливане. Утверждается, на этот раз вместе с ними были ликвидирован весь высший оперативный состав и командиры подразделения «Радван».

Как сообщают израильские СМИ, целью атаки был именно Ибрагим Акиль – член Совета джихада, высшего органа военного руководства «Хезболлы». Ибрагима Акиля считают вторым по значимости военным командиром «Хезболлы». Он считался ключевым человеком в террористической структуре, которая в 1980-х взяла на себя ответственность за взрывы посольства США. И вот, наконец, с кровавым террористом Акилем покончено. Этот ракетный удар с самолётов F-35 по Бейруту стал третьим с начала войны на Ближнем Востоке. В июле в результате другой израильской атаки был ликвидирован Фуад Шукр – самый высокопоставленный командир «Хезболлы» и руководитель военного крыла ливанского движения. Израиль называл его ответственным за гибель детей в результате удара по Голанским высотам и за убийство израильских и иностранных граждан на протяжении многих лет. Теперь из руководства «Хезболлы» в живых остаётся только Хасан Насралла, который вынужден скрываться и от Моссада, и от своих единомышленников.

Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке накалена до предела. Террористы, публично официально объявляющие целью своей деятельности уничтожение еврейского народа и государства Израиль, не стесняясь, взывают к справедливости, заявляя претензии к армии обороны Израиля, которая «борется с мирным населением». Как будто это не они первыми разожгли огонь войны на севере Израиля, ежедневно обстреливая его сотнями ракет и БПЛА иранского производства. На этот раз, похоже, военное руководство еврейского государства готово к полному искоренению террористической опасности на севере страны. А это может означать одно – большая война на Ближнем Востоке неизбежна.

Сергей Конвиз