    Коротко

Почти четверть депутатов парламента Кызыла переходят в Верховный Хурал

Прошедшие выборы в Верховный Хурал Республики Тыва приведут к значительному обновлению состава Хурала представителей Кызыла. По данным аппарата городского парламента, сразу шесть муниципальных депутатов переходят в республиканский парламент.

Всего в Хурал представителей Кызыла избираются 26 человек. Таким образом, его покидает почти четверть депутатов.

На добычу и переработку цветных металлов в Туве выделят 4 млрд. рублей

Правительство России направит 4 млрд. рублей на реализацию инвестпроектов по добыче и переработке цветных металлов в Республике Тыва. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«[Рассмотрим] вопрос об обеспечении потребностей растущей российской экономики в стратегических видах сырья, включая алюминий, никель, медь, редкоземельные и другие цветные металлы. Они сейчас имеют огромное значение для отечественной промышленности, для укрепления технологического суверенитета в самых разных секторах в условиях внешнего санкционного давления», – указал глава кабмина.

Он пояснил, что речь идет, в том числе об авиастроении, автопроме, микроэлектронике, атомной промышленности, химической индустрии. «Правительство направит 4 млрд. рублей на реализацию инвестиционных проектов по добыче и переработке цветных металлов в Республике Тыва, которая обладает значительными сырьевыми запасами», – информировал он.

Российский бизнес резко перестал платить налоги: долги перед бюджетом достигли исторического рекорда

Российский бизнес в 2024 году столкнулся с проблемами при выплате налогов в бюджет, следует из статистики Росстата. За первую половину года объем просроченной задолженности организаций перед бюджетами всех уровней подскочил в 3,3 раза и на конец июня достиг 176,2 млрд. рублей – рекордного уровня за все время доступной статистики.

Невыплаты налогов начались в апреле, когда сумма просроченной задолженности выросла разом с 43,8 до 152,9 млрд. рублей. В мае она увеличилась еще на 13,4 млрд., до 166,3 млрд., а в июне прибавила дополнительно 10 млрд. рублей.

Главными налоговыми должниками стали сырьевые компании, в первую очередь нефтегазовые, следует из статистики: на сектор добычи полезных ископаемых на конец июня приходилось три четверти суммарной налоговой задолженности – 137,2 млрд. рублей, из которых 132 млрд. задолжали компании, добывающие нефть и газ.

Вторым крупнейшим должником стала обрабатывающая промышленность (8,9 млрд. рублей). Лишь немного от нее отстала строительная отрасль (7,5 млрд. рублей).

Налоговые проблемы бизнеса нарастают по мере того, как прибыли, из которых нужно расплачиваться с бюджетом, стремительно сокращаются, а банки массово блокируют транграничные платежи.

Согласно Росстату, в июне сальдированный финансовый результат по экономике (прибыли минус убытки) сократился в 4 раза в годовом выражении – до 860 млрд. рублей.

Правительство резко сократит расходы на поддержку малого бизнеса

Российские власти приготовились значительно сократить расходы на поддержку малого и среднего бизнеса. В 2025-2030 годах на нее планируется потратить 330 млрд. руб., или на 21% меньше, чем за предыдущий пятилетний период. Это следует из документов правительства к профильному совещанию 3 сентября, с которыми ознакомились «Известия».

Ссуды предпринимателям сейчас выдают в среднем под 20-40% годовых и если бы не льготные программы кредитования для бизнеса, объемы выдач заметно упали бы, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его мнению, сумма в 330 млрд. руб. на шесть лет представляется недостаточной для поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в период активного процесса импортозамещения.

Путин поручил готовить бюджет к продолжению СВО

Расходы на оборону должны остаться в числе приоритетов российского бюджета. Об этом заявил президент Владимир Путин 17 сентября на совещании с членами правительства, где обсуждалась подготовка проекта казны на 2025 год и предстоящий 3-летний период. По словам Путина, помимо «повышения обороноспособности» в перечень главных направлений бюджетных трат должны войти «интеграция» аннексированных регионов Украины, а также социальная поддержка граждан и «технологическое развитие отечественной экономики».

«Со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объёме», – сказал Путин, обращаясь к министрам. «Здесь в том числе должны сработать стратегические решения по донастройке налоговой системы», – добавил он, имея в виду повышение налогов для граждан и бизнеса, которое в ближайшие шесть лет, по расчетам Минфина, принесет в казну 17 триллионов рублей.

В правительстве предложили отправить школьников строить железную дорогу в Сибири

Российской молодежи нужна масштабная стройка уровня Байкало-Амурской магистрали (БАМ), заявила глава департамента Госполитики в сфере воспитания Минпросвещения Наталья Агре. «В моей голове идея зреет давно: у Росмолодежи должен появиться проект всероссийского значения: не мероприятийный, а рукотворный общественный деятельный, который затрагивал бы каждого, наш новый БАМ», – цитирует Агре телеграм-канал экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика».

По ее словам, в подобном проекте молодые люди смогли бы посмотреть страну, найти новых друзей, встретить любимого человека и принести пользу России. «Так, чтобы участвовали все, от 14 и до 35 лет, две недели или месяц обязательно, как армия, но для юношей и девушек, что-то строили вместе. Каждый молодой человек вложил свое время, умение, труд, оставил этот вклад в общее дело и память на всю жизнь», – подчеркнула Агре.

Она предложила новому руководителю Росмолодежи Григорию Гурову реализовать такой проект, который может стать его «визитной карточкой».

В Совете Федерации предложили снова массово отправлять школьников и студентов на сбор урожая

Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина предложила привлечь к осенней уборочной кампании школьников и студентов. О своей инициативе она рассказала РИА Новости.

Парламентарий предложила рассмотреть вопрос о привлечении к труду учеников старших классов, а также студентов. Она считает, что полезный труд позволит учащимся отвлечься от неприятных мыслей, даст возможность познакомиться с новыми людьми и овладеть новыми навыками.

Косихина отметила, что несколько дней, проведенных на свежем воздухе, «позитивно скажутся не только на уровне физической выносливости, но также станут важнейшей ступенькой социализации».

Российские компании наняли более 3 млн. подростков с начала года из-за дефицита кадров

В России резко вырос спрос на труд несовершеннолетних: с января по июнь этого года компании отправили более 3 млн. приглашений на работу молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет. Это на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в исследовании hh.ru, результаты которого публикуют «Известия». В результате в российских компаниях – как небольших, так и крупных – на данный момент трудятся в среднем два-три подростка. По данным hh.ru, они чаще всего работают в качестве ассистентов или помощников.

Тенденцию подтвердили в другом рекрутинговом сервисе – SuperJob. Там отметили, что больше всего подростки востребованы в качестве кассиров, курьеров, сборщиков заказов и операторов call-центра. Около 16% работодателей с удовольствием нанимают на работу подростков до 18 лет, поскольку у них есть желание учиться и получать опыт, говорит замгендиректора «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков.

Причина высокого спроса на труд подростков – дефицит рабочих рук в условиях рекордно низкой безработицы в 2,4%, отмечает ведущий научный сотрудник центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. «Компании вынуждены создавать рабочие места, предполагающие частичную занятость и гибкий график специально под такую молодежь», – говорит эксперт.

Россияне начали чаще обучать детей вне школ после усиления пропаганды

В России растет популярность получения среднего образования вне традиционной школы. С 2016 по 2023 год количество детей, обучающихся на дому, увеличилось в десять раз: с 17,9 тыс. школьников (0,1% от общего числа учащихся) до 174,7 тыс. (1%). Это показало исследование Московского педагогического университета (МГПУ) на основе открытой статистики, пишет «Коммерсант».

Резкий скачок интереса к семейному обучению и онлайн-школам пришелся на период пандемии коронавируса. Так, в 2021 году число школьников, обучающихся не очно, выросло в пять раз (с 30 тыс. до 147,2 тыс.). После начала СВО таких учеников стало больше еще на 27,5 тыс.

После начала СВО Кремль усилил идеологическую пропаганду в российских школах. С сентября 2023 года в учебных заведениях проводят пропагандистские занятия «Разговоры о важном». В постановлении Минпросвещения отмечалось, что это необходимо для «формирования у школьников любви к Родине, гордости за свою страну, патриотизма». Хотя занятия не входят в образовательную программу, родители говорят, что за отказ от их посещения детям угрожают отчислением.

В новом учебном году, который начался 2 сентября, учителя в российских школах должны будут потратить на пропаганду идей Кремля в среднем около 12% учебного времени.