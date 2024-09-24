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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 27, 24 сентября / Свежий анекдот
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№27, 24 сентября 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотЭпическая гложет нас печаль
За чёрные минувшие года;
Не прошлое, а будущее жаль,
Поскольку мы насрали и туда.
Игорь Губерман

* * *

– А когда будут взрываться телевизоры при включении Первого канала?
– Пока сам не заминируешь, никто не поможет.

* * *

Хорошо, что Владислав Бакальчук не фоткался с голой жопой на фоне храма. Так легко не отделался бы!

(прочитано 300 раз)

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Остальные материалы номера 27:

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