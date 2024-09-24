    Свежий анекдот

Эпическая гложет нас печальЗа чёрные минувшие года;Не прошлое, а будущее жаль,Поскольку мы насрали и туда.

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– А когда будут взрываться телевизоры при включении Первого канала?– Пока сам не заминируешь, никто не поможет.

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Хорошо, что Владислав Бакальчук не фоткался с голой жопой на фоне храма. Так легко не отделался бы!