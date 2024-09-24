Свежий анекдот
Эпическая гложет нас печаль
За чёрные минувшие года;
Не прошлое, а будущее жаль,
Поскольку мы насрали и туда.
Игорь Губерман
– Пока сам не заминируешь, никто не поможет.
За чёрные минувшие года;
Не прошлое, а будущее жаль,
Поскольку мы насрали и туда.
Игорь Губерман
* * *– А когда будут взрываться телевизоры при включении Первого канала?
– Пока сам не заминируешь, никто не поможет.
* * *Хорошо, что Владислав Бакальчук не фоткался с голой жопой на фоне храма. Так легко не отделался бы!