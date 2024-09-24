Программа «Минимум»: дожить до 2026 года

Отшумели предвыборные баталии, закончились разборки в станах, подчинённых главе республики и его оппонентов, и начались суровые будни. Выборы дали нам пищу для размышления и понимание, кто в системе власти кем является и насколько вообще можно ей доверять. В каком составе сформирован Верховный Хурал республики, мы узнаем не ранее четверга будущей недели. Тогда об этом и поговорим. А пока можно отметить только то, что в парламенте Тувы будут заседать не совсем те люди, за которых голосовали избиратели, поскольку большая группа прошедших в Верховный Хурал депутатов, а также и большая часть ветеранов СВО, от своих мандатов отказалась. В том числе и вероятный будущий спикер парламента Донгак.

Вся эта подковёрная возня вокруг парламента не была бы интересна, поскольку в Туве парламент играл заметную роль в жизни республики только тогда, когда его спикерами были Каадыр-оол Бичелдей и Василий Оюн. Во все другие времена этот с виду очень важный орган никакого влияния на общественные и хозяйственные процессы не имел. А такие спикеры, как Кара-оол, Вальков и Даваа только изображали из себя великих начальников, каковыми совсем не являлись. Скорее всего, и следующий спикер парламента будет «никем» и звать его будут «никак». Главный критерий, по которому его отберут, будет абсолютная инфантильность, отсутствие собственных взглядов на жизнь республики, безусловная покорность главе исполнительной власти и полное отсутствие желания претендовать на кресло главы республики. Сейчас угадать, кто это будет, невозможно, поскольку у 99% будущих депутатов главными чертами являются именно те, о которых я написал выше.

Но, тем не менее, следует иметь в виду, что следующий всплеск политической активности нас ожидает в сентябре 2026 года, когда должны состояться выборы главы республики. Теперь все принимаемые решения должны будут рассмотрены через призму этих выборов.

Наивно полагать, что избиратели Тувы сами кого-то выберут. И тем более думать, что на следующих выборах будут соревнования харизмы, программ и симпатий. Нет. Конечно, этого не будет. На кого Кремль укажет, тот и станет руководить регионом. Ну, кто мог предположить, что в 2021 году Путин остановит выбор на В.Ховалыге? Большинство было уверено, что Кара-оол при поддержке Шойгу и дальше будет править регионом, разваливая народное хозяйство и загоняя население в нищету. Но случилось неожидаемое. Шойгу срочно отправили в Азербайджан, а к Путину вместо Кара-оола попал Ховалыг. И вот вам новый тувинский лидер. Население приняло его с восторгом, ещё не осознавая, что его ждёт впереди... Что-то подобное, наверное, будет ожидать нас и в 2026 году.

А теперь вернёмся немного назад. Очень серьёзное влияние на умы избирателей Тувы произвело решение Путина ехать в Туву и Монголию без своего бессменного сопровождающего Шойгу. Это сразу обрушило рейтинг экс-главы республики Кара-оола. И он от срама был вынужден, бросив свою команду кандидатов в депутаты, срочно отправиться во Владивосток, хотя с его кругозором там вряд ли ему было место. С одной стороны, это резко подняло авторитет действующего руководителя республики В.Ховалыга, а с другой – подало сигнал элите Тувы, что Шойгу уже утратил свою роль властелина республики. И теперь внутри республики все приблизительно равны и имеют равные шансы на карьерный рост.

До этого как-то все свыклись с мыслью, что в республике несколько формальных лидеров, имеющих какие-то шансы в будущем. Это, кроме главы республики В.Ховалыга, были экс-глава республики Ш.Кара-оол, экс-спикер парламента, В.Оюн, мэр столицы, К.Сагаан-оол и ещё пара-тройка людей калибром поменьше, которые при определённых условиях смогут себя проявить. Пока Шойгу был на коне, такие шансы имели Кара-оол и Сагаан-оол. К ним с натяжкой можно прибавить вечного первого заместителя Шойгу Цаликова, если его вскоре не определят в какое-нибудь СИЗО за утрату 11 трлн. рублей из военного бюджета. Но как только с Шойгу наметились проблемы, Цаликов, Кара-оол и Сагаан-оол тут же отошли в тень. Зато отсутствие Шойгу на тувинском небосклоне наверняка вскоре породит целый ряд молодых (и не очень) новых амбициозных деятелей, которые смогут сформировать себе команды и начать борьбу за кресло главного чиновника республики. И таких, смею предположить, может появиться до пяти человек и команд. Особенно, если Россия из-за ситуации в зоне СВО вступит в полосу турбулентности, когда каждый очередной день открывает новые возможности.

Кому-то может показаться, что 2026 год – это очень нескоро. Как сказать. Как показывает практика, в Администрации Президента (АП) процесс подбора (или отбора) кандидата в губернаторы начинается не позже, чем за год до выборов. А это значит, что вероятного победителя этих выборов АП должна предложить президенту в сентябре-октябре 2025 года. При этом очень важно, какова будет ситуация в республике на тот момент. Если действующий губернатор сумеет взять республику в руки, наладить хотя бы видимость диалога с обществом и не проколоться на хозяйственных или криминальных провалах, то у него будут весомые шансы продолжить правление регионом. Но если он как-то «проколется» или в республике что-то произойдёт типа аварии на котельной, водозаборе, очистных сооружениях или в электроснабжении, недруги на него могут свешать всех собак и снять с гонки за кресло губернатора. Следует иметь в виду, что в республике благодаря бездействию экс-губернатора Кара-оола и высокой коррупции всё, что связано с инженерными сетями и генерацией, находятся в весьма уязвимом состоянии. И там «рвануть» может в любой момент, как это недавно произошло в Шагонаре.

Но это всё возможно при условии, если Шойгу не оправится от своей отставки и не сможет реально влиять на судьбу республики. Но мне почему-то такой вариант кажется не очень вероятным. Конечно, воровство 11 трлн. рублей из бюджета – это даже по нашим меркам много. Полковник Захарченко, помнится, «угорел» на большой срок за какие-то 7 млрд. рублей... Но нужно понимать, что Шойгу и раньше попадал в переплёт. Однако всегда выходил сухим из воды. Думаю, и на этот раз он выкрутится. И уже достаточно скоро мы его увидим рядом с Путиным на отдыхе в тувинской тайге. Тогда всё встанет на свои места. А это вполне возможно, учитывая сегодняшние реалии на линии боевого соприкосновения в Украине.

Да, наверное, Шойгу можно предъявить много претензий и финансового, и боевого порядка. Но следует отметить, что новый министр обороны как-то не очень изменил ситуацию на фронте. По крайней мере, при Шойгу ВСУ не захватывали российские территории и не удерживали их в оккупации месяцами и не взрывали огромные склады с боеприпасами. Так что в этом плане Белоусов совсем не выглядит в сравнении с Шойгу каким-то волшебником. Ну, а если через год наступит затишье, чего весь мир, и Путин, в том числе, желают, то и неудачи Шойгу быстро померкнут и забудутся. И тогда мы наверняка снова увидим уверенного в себе опытного интригана со связями, хорошо понимающего президента Путина и чувствующего его настрой. Тогда Шойгу вполне в состоянии «сосватать» нам в губернаторы какого-нибудь проходимца цаликова или того хуже – снова навязать тувинцам Кара-оола. Такой опыт мы уже имеем.

А то, что потенциал отставного министра обороны его оппоненты оценивают достаточно высоко, говорят намерения Минобороны вывести из Тувы 55-ю горную бригаду в Рязань. Таким образом, по всей видимости, кто-то пытается «высушить» питательную среду из-под влияния Шойгу. И в чьих интересах это совершается, нам неизвестно.

Конечно, ситуация в Туве через 1,5-2 года будет очень зависеть от общей ситуации в России. А та, в свою очередь, во многом будет зависеть от положения дел на линии боевого соприкосновения в Украине. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов активно намекают на то, что в стране заканчиваются деньги. Симптоматично, что ФРС США после заявления, что опасность высокой инфляции миновала, снизила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до диапазона 4,75-5%. В это же время Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. Это – наглядный пример сегодняшнего состояния экономик России и США. К тому же Евросоюз заявил о предоставлении Украине кредита на €35 млрд. замороженных российских активов сроком на 40 лет для использования на восстановление энергетики Украины и производства ракет.

Всё это говорит о том, что загадывать в России на два года вперёд очень опасно. Ситуация может измениться в любой момент. Думается, поэтому правительству Тувы сейчас следует сосредоточиться на решении текущих задач и не пытаться предугадать будущее. В стране назревает ситуация, когда главной целью будет выживание.

Кондрат Пчёлкин