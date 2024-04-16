Уволить нельзя наградить: И что начальство зачастило в Туву?

Живём в лесу – молимся колесу... Для нас приезд любого начальства из Москвы сразу становится событием необычайного значения. Мы тут же начинаем гадать, вопросы друг другу задавать. Даже неприличные. Такие, как а что, мол, прилетел из Москвы же не просто так, а отправить, например, в отставку того же самого главу?.. Нет-нет, я не за всех говорю, а за себя отвечаю: у меня сразу в голове такие радикальные мысли, что если начальство из Москвы, значит, очень оно чем-то недовольно. Или деньги привезло.

Понятно, конечно, что есть люди попроще, которых мы называем глубинным народом. А он думает наоборот – радикально хорошо и позитивно: начальство в Тыву из Москвы зачастило, наверное, всё отлично у нас – и Ховалыг отличный, и результаты республики отличные. Глубинный думает, что всякие разные федеральные министры в Тыву ездочатся для того, чтобы наш опыт изучать и потом распространять на все другие регионы. Возьму, к примеру, ИПСЭР для наглядности своих вредных предположений. Вредные эти предположения для тывинского правительства, а по мне так это полезные мысли. И если их изучат в правительстве и возьмут на вооружение, чтобы ошибки исправлять. Так вот, ИПСЭР-программу Ховалыг, откровенно говоря, провалил... А можно и пожёстче сказать, но не буду. Потому как это слово не отображает весь процесс, потому что про...ал – это слово точнее выражает моё отношение к нынешней власти. Но нецензурно теперь выражаться нельзя. И все понимают, почему.

Ага, идём дальше по следам федеральных министров. Приезжает министр экономического развития России Максим Решетников. Весь из себя такой свежий, подтянутый. Сразу видно, что человек умный и энергичный. Утром прилетел и, неугомонный такой, как официально заявлено, сразу побежал по объектам ИПСЭР. Ховалыг, естественно, рядом вьётся, в глаза ему заглядывает. А иначе никак он и не может, все же понимают.

По телевизору показали, как этот Решетников с весьма удивлённым лицом щупал продукцию в виде измельчённой резины. Ну, ту, что делается из отходов вторсырья. Я внимательно смотрела и хотела узнать, что за этим удивлением Решетникова скрывается? Или он просто так разочарован, что даже удивился: и на эту резиновую крошку вбухали столько денег ИПСЭР? А может, просто Решетников впервые в жизни увидел такое мощное производство, что не смог скрыть изумления? Пойди, разберись. А больше по телевизору ничего про министра Решетникова и не показали. Ни на кирпичный завод не поехали, ни на деревообрабатывающую фабрику их почему-то не потянуло. И даже курорт «Чедер» их не заинтересовал. А ведь именно там основные деньги ИПСЭР и канули в лету. То бишь растворились без реального результата. А мог бы этот министр узнать, где не ездили, как они там бюджетные деньги в личные превращают при попустительстве местных властей.

Но меня сильно интересует один-единственный вопрос: зачем надо было за тысячи и тысячи километров лететь в Тыву такому большому начальнику? Эти неубедительные слова про то, что Тыва передовик экономического производства, хоть и ласкают слух Ховалыгу и его родне, но не мне. Ну, хорошо, освоил Сергей Уюсов технологию превращения резины б/у в полезную крошку. Молодец! Всё же бюджетные деньги в дело пустил. Однако этот станок по измельчению автомобильных старых покрышек стоит всего лишь около миллиона рублей. В сравнении с 5 млрд. немного. Ну, а где миллиарды, куда подевались? Кто за них на нарах оказался, кто ответил за воровство? Никто? И что? Остальные-то деньги где?

У меня есть версия, которую надо хорошенько проверить. Итак, Решетников вместе с Кара-оолом придумали, как окончательно вырвать Тыву из бедности и нищеты – нужна особенная программа. Для нищих регионов. Решетников сделал все расчёты, показал Мишустину, мол, так и так, надо помочь – иначе загнутся тывинцы вконец, окочурятся с голоду. Наверное, ещё добавил, что окончательно осознал: Кара-оола надо отправить в отставку, а то все деньги ИПСЭР на его туристических объектах благополучно испарятся. Ну, как словом, так делом – ИПСЭР согласовали, деньги выделили, а Кара-оола отправили в Госдуму. Ну, чтобы деньги не украли ненароком. Решетников же придумал программу, он же деньги выколачивал из бюджета. Так вот, под это дело главой назначили Ховалыга. Ну, а дальше всё так гладко покатилось, как по маслу: Ховалыг направо-налево ИПСЭРом рулит в течение своего времени, ребята приближённые его осваивают деньги. Даже спекулянту Роберту Доржу и прохиндею Санникову по хорошему куску отвалили. Мол, развивайте сельское хозяйство, друзья! И всё вроде как нормально. В этом году программа заканчивается, вот Решетников и прилетел проверить результаты.

Знаете, в федеральном правительстве не дураки сидят, так понимают, что программу профукали... Но боятся сами себе в этом признаться. Как быть? И вот, по моей версии, выходит так: Решетников хвалит Ховалыга, но продумывает пути отступления в виде новой программы под названием ИПР. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ. Я, правда, не совсем понимаю, как Мишустин так долго терпит выкрутасы по Тыве? Тут либо-либо. Либо настолько Тыва пропащий регион, что махнули рукой: мол, делайте что хотите. Либо Ховалыга, точно собрались отправлять в отставку. А вместо него кого-нибудь пришлют из России.

Ну, ладно-ладно, ведь это версия, уточняю, моя версия, и я её никому не навязываю. Вообще, если на то пошло, начистоту если, то тыванцам никто уже не верит. Может быть, Ховалыг и останется номинальным главой, а экономикой и финансами будет руководить Москва в лице внешнего управляющего. Вот поэтому Решетников прилетел в Тыву, посмотрел, изумился, удивился, да и укатил восвояси справку писать...

Не надо думать, что моя версия – фантазия на пустом месте. За день до Решетникова в Тыву прилетел ещё один большой московский начальник – он из ЦИКа России. А свою большую карьеру начинал у нас министром юстиции – Мазуревский его зовут. Он в Тыве от армии косил. Никак не хотел служить Родине с ружьём. Не надо думать, что он прилетел в Тыву, потому что соскучился... Ага... Уж кому-кому, а не Мазуревскому сейчас скучать. Ховалыга он хорошо знает – вместе у Кара-оола в правительстве министрами служили. А прилетел он в Тыву к Ховалыгу, чтобы сказать: готовься, братан. Давай низкий старт изобрази, больно не будет... Хотя, конечно, для этого могли бы и в Москву вызвать Ховалыга, чего церемониться с перспективным отставником?.. Вот, ей-богу, никто в Тыве за него колыхаться не будет – забудут про него через неделю-другую.

Здесь меня коллеги поправляют, мол, возможно, Мазуревский прилетел в Тыву изучить опыт выборный, ведь Тыва лучше всех показывает явку и голосует как велено... Но опять же нестыковочка! Для обмена опытом Ховалыга бы с помпой отправили в Москву, согнали бы всех губернаторов, а уж там бы Владислав Товарищтайович с Олегом Фортуной всё-всё бы им подробно и рассказали.

Загадка Мазуревского и Решетникова... Может, Мазуревского вместо Ховалыга готовят?

Лично мне моя версия нравится. Логичная. И по хронометражу сходится.

Вы, конечно, вправе не соглашаться со мной, но давно пора в Тыву варяга назначать. Уж больно мы, тывинцы, вороватые.

Очень вредная тувинка