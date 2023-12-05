    Обзор прессы

ТУВИНСКИЙ БУДДИСТ ПОДАРИЛ ИКОНУ ПРАВОСЛАВНОМУ ИЕРОМОНАХУ

Правительственный бюллетень сообщил, что «в главный православный храм Тувы передали уникальные иконы». Совершено это было от имени «Культурного фонда им. Кужугета Шойгу» известным в республике запойным випивохой, депутатом городского хурала Аясом Лопсаном, который 90-е «отметился» тем, что в его гараже убили человека. Газета сообщает, что это событие произошло «по инициативе Героя России Сергея Шойгу».

«В дар Кызылской епархии» были «переданы четыре православных образа: Архангела Михаила, Святого праведного адмирала Федора Ушакова, Преподобного Серафима Саровского и Божьей Матери «Скоропослушница». Как заявил «иеромонах Амвросий», не все иконы останутся в «Воскресенском соборе» Тувы – к примеру, «резную икону Архангела Михаила передадут часовне военной части железнодорожных войск». Возникает естественный вопрос: почему православные иконы передавал буддист, а не человек православной веры? Неужели для такой акции не могли подобрать человека с приличной репутацией и той веры, к которой относятся иконы? А с другой стороны, какая необходимость была в передаче икон, которые хранить и выставлять в Туве вовсе не собираются? Какая-то «православная показуха» получается.

При этом не сообщается, откуда взялись эти сокровища, кому они ранее принадлежали, каким образом попали к нашему земляку. Или они были кем-то подарены, или выкуплены. А может, тайна заключается в том, что они были добыты криминальным путём?

Ни слова не говорится, когда и кем были изготовлены эти иконы. И кем подтверждена их оригинальность. Так что это вполне могут оказаться дешёвые поделки, изготовленные в мастерских Минобороны. Икона – это святыня. Она должна нести в себе таинство веры Божьей. А их скопом передаёт неизвестно кому какой-то проходимец с тёмным прошлым. Или они полагают, что если в передаче икон участвовал «иеромонах Амвросий», то уже и икона стала животворящей? А как же бандитское прошлое «дарителя»?

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И БЮДЖЕТ ТУВЫ ПРИРОСЛИ ПРОИЗВОДСТВОМ ЭКОЛОГИЧНОЙ ВЗРЫВЧАТКИ

«Госкорпорация Ростех» открыла в Туве «завод по производству взрывчатых веществ». В запуске производства «приняли участие Глава республики Владислав Ховалыг и директор Дирекции по развитию инвестиционных направлений АО «Техмашсервис» Павел Аброськин». Сообщается, что продукция этого завода «необходима для проведения буровзрывных работ и будет поставляться горнодобывающим компаниям республики». Объём инвестиций в проект составил «более 440 млн. рублей, из которых 373,4 млн. вложила компания «Техмашсервис», а правительство Тувы – 70 млн. рублей». На предприятии будет создано 27 рабочих мест. Властями заявлено, что «с выходом на проектную мощность предприятие сможет приносить в бюджеты всех уровней только налогами до 87,2 млн. рублей ежегодно».

При этом глава республики В.Ховалыг подчеркнул, что «работа нового завода будет способствовать реализации в Туве крупных горнодобывающих проектов, которые включены в Стратегию развития Сибири до 2035 года». Уже сейчас «АО «Техмашсервис» имеет соглашения о намерениях сотрудничества и поставки компонентов с ООО «Лунсин», ООО «Голевская горнорудная компания», ООО «Тардан Голд», ООО «Кара-Бельдир» и ООО «Тувинская горнорудная компания». Рассматривается также вопрос поставок продукции завода для «монгольских горнодобывающих предприятий – КОО «Мунх Тэтгэгч хуч», КОО «МН ЖОЙН», КОО «Пауэр Бласт». Заявлен «экспортный потенциал завода в объёме 10 тыс. тонн в год». В публикации также сообщается, что «эмульсионные взрывчатые вещества имеют значительные преимущества перед традиционными тротилосодержащими взрывчатыми веществами», поскольку они «более экологичны».

Однако думается, что завод появился в Туве не столько ради обеспечения горнорудных предприятий экологичной взрывчаткой, сколько намерением организовать соответствующие поставки в зону СВО. Именно поэтому «Ростех» и правительство Тувы так оперативно решили все организационные проблемы и запустили производство.

ВЕЧНОЗЕЛЁНОЕ ОБЕЩАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЧЕРЕЗ ТУВУ

Когда в Туве у начальства заканчивается запас «обещалок» для широкой общественности, непременно «всплывёт» перспектива строительства железной дороги. Вот и сейчас, видимо, «прижало». И глава республики В.Ховалыг в который раз сообщил: «маршрут новой железной дороги в Китай через Туву оптимален с точки зрения логистики».

Спору нет, «оптимален». Только какая нам от этого польза? Если в тучные «нулевые» у Путина не оказалось денег на тувинский железнодорожный проект, хотя он сам прибыл в Кызыл и под покровом ночи в жуткий тувинский мороз собственноручно забил «золотой костыль» железнодорожной станции «Кызыл-Конечная», то откуда они возьмутся сейчас, когда треть бюджета направляется на СВО в Украине?

Глава заявил, что в настоящее время рассматривается два варианта строительства ж/д. И один из них – «енисейский» – может пройти по трассе «Лесосибирск – Абакан – Кызыл – Монголия – Урумчи». Так как «расширение логистики позволит разгрузить Транссиб и увеличит товарооборот Сибири с азиатскими партнерами». В таком случае «новые возможности получит экономика Красноярского края, Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Иркутской областей и, конечно же, Республики Тува». Немаловажно, что некие анонимные «представители КНР», которых Ховалыг не назвал, «тоже считают его перспективным».

При этом наш глава, демонстрируя познания сразу в двух в областях – географии и экономики, поделился новостью, сообщив, что в случае реализации этого плана строительства ж/д, «Алтайский край сможет везти зерно, Кузбасс – уголь, Красноярский край – ферросплавы и лес». А вот о том, что по «железке» повезёт в Монголию и Китай Тува, он предусмотрительно ничего не сказал. Но самое главное оказалось сказанным в конце, когда Ховалыг с печалью в голосе произнёс сакраментальное: «вопрос теперь только в том, кто будет инвестировать». Хотя, в общем-то, с этого и нужно было начинать.

Как помнится, у России ещё в относительно благополучном 2011 году хватило денег только на четыре рельсы, два десятка шпал и костыль, который забил Путин. И если проанализировать ситуацию с отказом Китая финансировать строительство газопровода «Сила Сибири-2», то у железнодорожного проекта получить китайские деньги перспектив ещё меньше. Так что можно сколько угодно прокладывать различные маршруты будущей железной дороги и рассуждать о том, какие выгоды она сулит, но пока не закончится конфликт с Украиной и не воцарится мир, никаких денег для солидных инвестиций у нас не будет в принципе. Вспомните Великую Отечественную Войну, когда Сталин приказал разобрать строящуюся Байкало-Амурскую магистраль, чтобы отправить рельсы фронту. То же самое, видимо, ждёт и нас. И тут поручение президента правительству «представить ему до 15 февраля предложения о целесообразности строительства именно центрально-евразийского транспортного коридора» вряд ли изменит ситуацию. В конечном итоге ориентация России на Китай в ущерб связями с Европой – это ошибочный тупиковый путь.

УСПЕХИ ЭКОНОМИКИ В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ

Также глава отметил «рост объёмов в обрабатывающей промышленности в 1,7 раза». Он был обеспечен в основном за счёт производства бетонных изделий на предприятии ООО «Восток» С.Уюсова. Который, кстати, в этом году был назван лучшим строителем республики. К сожалению, других флагманов экономики в Туве не наблюдается.

Затем глава коснулся темы развития в Туве строительной отрасли. Как оказалось, Тува «в этом году на втором месте по росту объёмов строительных работ среди регионов СФО: рост в 1,6 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (9 месяцев)». Такому результату «способствовало принятие решения правительства РФ о льготной ипотеке 2%, которая была установлена для новых регионов и Дальнего Востока, а в Сибири – только у нас в Туве». Это, несомненно, личный успех главы республики, подобного которому ранее не удавалось никому из глав Тувы. Вследствие этого «активизировалось жилищное строительство в республике». И сейчас, «пока работает льготная ипотека, застройщик» ООО «Трансстрой» В.Андриянова успешно возводит жильё. Как сказал глава, «строят качественно и оперативно, чтобы было больше предложений для нашего населения». А всё дело в том, что ранее «долгое время в Туве не строилось коммерческое жильё». И ввод квадратных метров осуществлялся исключительно за счёт «госпрограмм переселения из аварийного жилья, а также для детей-сирот». Сейчас же ситуация меняется, и Тува «проводит большую работу, чтобы люди имели возможность жить в более комфортных благоустроенных современных квартирах».

Другой очень важный реализуемый проект в Туве – это «исполнение комплексного плана энергоснабжения объектов, в которые вложены инвестиции». Это своего рода тувинский комплексный план по электрификации. В соответствии с ним «по новой ЛЭП будет подано более 240 МВт электроэнергии». После завершения этих работ должна, наконец, «начать работу компания по разработке крупнейшего месторождения полиметаллов Ак-Суг». И тогда «весь Тоджинский район получит возможность подключения к центральным электрическим сетям».

Ещё один аспект – это разговор о строительстве новых школ. Тува сейчас «ведёт строительство одиннадцати школ, в которых будет создано 7 тыс. ученических мест». В этом году в планах «завершение возведения четырёх школ».

Также с гордостью глава республики рассказал о том, что «в 2022 году после двухлетнего простоя, который был вызван отсутствием спроса, шахта «Межегейугля» (входит в ПАО «Распадская») возобновила добычу угля». И это важно, поскольку «Межегейуголь» – это один из наших крупных налогоплательщиков». Этот уголь «востребован в Юго-восточной Азии». Но «возможности Транссиба ограничены, квоты на перевозку угля в восточном направлении выделяются незначительные». И потому «самый главный вопрос для предприятия – это вывоз продукции» за рубеж. Поэтому правительство Тувы «прилагает все усилия для того, чтобы получить положительные решения по дополнительной квоте в целом для республики». И «сейчас у руководства республики появились шансы выправить ситуацию – оно ожидает положительное решение комиссии в ближайшее время».

ЧТО СКРЫВАЕТ БЛЕСК ЗОЛОТА?

Редакция «ТИ» находится, видимо, в стеснённых финансовых условиях. И потому опубликовала очевидно проплаченный репортаж о деятельности артели «Ойна». Она сообщила, что «прииск по золотодобыче «Эми», где с 2003 года ведёт свою разработку артель старателей «Ойна», находится в труднодоступном районе республики – Тере-Хольском». Там, где регулярно возникают народные бунты по поводу отравления природы золотарями. В связи с этим руководство «артели «Ойна» пригласили журналистов Тувы и Хакасии» и «показали, как идёт промывка породы, рассказали, что такое отстойники для технологической воды, объяснили, как ведётся работа на участках, где уже прошла геологическая разведка, и анализ показал наличие золотых запасов в недрах». И это, конечно, не столько «знак открытости предприятия перед обществом», сколько отчаянная попытка подправить свой подмоченный имидж.

Журналист, готовившая репортаж, как могла рассыпалась в любезностях, сообщая, что «благодаря артели «Ойна» до села Кунгуртуг проложена гравийная дорога. Еженедельно дорожники артели следят за её состоянием, особенно, в болотистых местах и на перевалах, выравнивая дорогу грейдерами». И их можно понять: не рассказывать же о том, как золотари отравляют водоёмы и губят мальков рыб, из-за чего население осталось без своего традиционного промысла – рыбалки и охоты. И сколько раз не повторяй, что «золотой запас – тыл любой державы. И этот запас, укрепляя тыл, ежегодно пополняет, в том числе, и артель старателей «Ойна», рыба от этого в реке водиться не станет, если после промывки золота в реке остаётся взвесь глины.