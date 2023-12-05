Как может москвич спекулировать тувинской землёй?

Помните, как у Булгакова про то, что москвичей испортил квартирный вопрос? А теперь оказалось, что москвичи к тому же пристрастны и к земле. И не только московской, но и тувинской. Однако обо всём по порядку.

Жил-был москвич Сергей Юрьевич Соболев. Жил неплохо. Появился он в Москве из Ташкента, где промышлял сомнительными образом. Говорят, увлекался рэкетом и веселящими травками. Но веселье обернулось жёстким противостоянием с бандой узбекских корейцев, которые начали своих конкурентов элементарно вырезать. Под нож попал и Соболев. Но обошлось. Правда, пришлось менять дислокацию на Россию. Тогда-то он и обустроился в Москве.

Но вести там бизнес у Соболева никак не получалось. И тогда он вспомнил про Туву, где у него оказались родственники, среди которых врач-онколог Аргина Пала и недавно назначенный глава республики Шолбан Кара-оол. С их помощью решил наш герой заняться бизнесом в Туве, для чего в 2007 году и прибыл по месту будущих казавшимися ему шальными заработков.

Его объектом обогащения стала строящаяся Кондитерская фабрика в Кызыле, в которую он оформил своего узбекского подельника Мурата сторожем и заодно – кредитором в 160 тыс. рублей. Там же этот узбек и обретался, поскольку денег на жильё у него не было. До тех пор, пока Юра Кара-оол не узнал про аферу Соболева с задолженностью Кондитерской фабрики. А как узнал, то всё пошло как-то вкривь и вкось. Видимо, Юра решил, что Соболеву будет чересчур жирным такой лакомый кусок, как «Кондитерка». Потому попёр его оттуда в три шеи.

Тому пришлось снова идти к тётушке Пала и просить через неё аудиенцию с главой республики Кара-оолом. Та встречу организовала, но решить вопрос положительно не удалось: Юра возвращать Соболеву «Кондитерку» отказался наотрез. Он предложил компенсацию в виде строящегося сельскохозяйственного рынка «Сайзырал». На том и порешили. Однако хитрый Кара-оол и в этот раз надул бедолагу. В общем, рынок Соболеву тоже не достался. Оказалось, что он нужен самим Кара-оолам. Пришлось снова идти к тётушке Пала. Очередная встреча с Кара-оолом закончилась относительной победой – Соболеву в компенсацию за его труды правительство передало объекты, находящиеся на территории «Реалбазы» в Кызыле по ул. Ровенской площадью в 26 га.

Нужно отметить, что после неудачных махинаций с Кондитерской фабрикой и рынком «Сайзырал» жителю Москвы Соболеву появляться в Кызыле было небезопасно, поскольку он прилично «наследил». Ему было нужно выждать некоторое время. Что он, собственно, и делал. Но в 2023 году он неожиданно для многих активизировался. По некоторым сведениям, причиной его повышенной бизнес-активности стала острая нужда в деньгах. Соболев сильно поиздержался, а заниматься, по слухам, наркотрафиком он уже не мог. К тому же в 2024 году в республике ожидаются выборы депутатов тувинского парламента, в связи с чем Шолбану Кара-оолу, обретающемуся в качестве девятого заместителя Володина, нужны деньги, чтобы получить полностью подконтрольный ему парламент. Всё это вместе подвигло Соболева выйти из тени и актуализировать земельный массив по ул. Ровенской. Чем он, впрочем, и занялся.

Но чтобы лучше понять суть происходящего, нужны некоторые немаловажные пояснения. Дело в том, что, невзирая на видимую респектабельность, Соболев на самом деле являлся нищебродом. И мотался между Кызылом, Ташкентом и Москвой он не от хорошей жизни. Так уж случилось, что все свои проекты он финансировал из кармана реального бизнесмена, коренного москвича Козлова. Потому, когда Кара-оол рассчитался с Соболевым «Реалбазой» по ул. Ровенской, Соболев рассчитался со своим компаньоном этим имущественным комплексом, разделив его между ними пополам. Таким образом, каждому из компаньонов досталось примерно по 13 га земли с постройками. При этом земля, которая ранее находилась на окраине города, со временем оказалась в очень респектабельном месте, мимо которой проходит шикарная отлично отремонтированная дорога. В общем, настоящий лакомый кусочек рыночной ценою в 500-600 млн. рублей. Это, вероятнее всего, и подвигло Соболева к непреодолимому желанию, во что бы то ни стало «кинуть» своего бывшего компаньона. Деньги немалые, и Соболев не устоял от соблазна.

Для реализации своего плана он подобрал местную тувинскую аферистку по фамилии Монгуш, которая за деньги взялась оттяпать у партнёра Соболева кусок земли площадью в 1,4 га. И вскоре на территории, которая отошла компаньону, на кадастровой карте откуда не возьмись, вместо АЗС и пожарного водоёма появился кусок асфальтированной площадки. Слово «появился» тут не случайно, поскольку никакой асфальтированной площадки в этом месте не имеется. Но на основании того, что у Соболева якобы имеется такая площадка, ему зарегистрировали земельный участок, на котором он якобы расположен. Вот таким нехитрым способом имущество Соболева как бы случайно «приросло» землёй размером в 1,4 га.

В настоящее время этим вопросом занимается прокуратура. Обо всех перипетиях оформления чужой собственности как своей, а также о том, чем занимался Соболев в Ташкенте, Москве и Кызыле, я расскажу в следующих номерах газеты. Надеюсь, его история будет любопытна не только читателям газеты, чиновникам правительства, но и правоохранителям. Они наверняка удивятся, как обыкновенный рэкетир и проходимец превратился в процветающего тувинского латифундиста, готового финансировать выборы депутатов Верховного Хурала Республики Тыва. Жалко только вероятных покупателей земли на Ровенской – эти сделки наверняка будут признаны недействительными.

Кондрат Пчёлкин