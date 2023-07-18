Будни столицы Тувы

ЕСТЬ ЛИ СИЛА У МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ?

На дворе июль – разгар лета. А в некоторых муниципалитетах Тувы объявлены выборы. Пока избиратели прохлаждаются на водах, в правительственных структурах идёт жаркая подготовка к ним.

Казалось бы, муниципальные выборы – это ерунда. Ни на что они не влияют. Не скажите. Самый простой пример – прошлогодние выборы депутатов городского Хурала столицы. Казалось бы, что от городских слуг народа зависит? Да ничего. Они даже назначить своего мэра не смогли, хотя большинство было солидарно в том, что мэром должен стать один из них, хотя он больше известен как алкоголик и участник убийства. Но «Единая Россия» развернула их головы на 180 градусов, и мэром снова стал Карим Сагаан-оол, которого они за три месяца до этого демонстративно отправили в отставку. Спустя полгода депутаты снова решили проявить свой характер и поставили мэрии «неуд» в качестве оценки деятельности в 2022 году. Получилось ещё глупее. Сначала посчитали мэра незаменимым, снова назначили его на эту должность. Он проработал в должности всего два месяца до конца года, и по итогу этого года они поставили ему «неуд».

Конечно, глава города Казанцева с лицом глубоко пьющей, далеко немолодой женщины слабо разбирается в хитросплетениях жизни городской элиты. Думается, бывшая преподавательница труда в школе попросту не понимает, что происходит в городе и всего лишь «плывёт по течению» событий, находясь под контролем Лопсана и Баяна. А те плетут интриги в собственных интересах.

ВЛАСТЬ РАДИ СПАСЕНИЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ

Кстати, поговорка, что китайские интриги до добра не доведут, на днях получила своё подтверждение. Депутат городского Хурала Баян на пару со своей женой ведёт торговый бизнес – они держат магазинчик. На днях СУ СК России по Республике Тыва возбудило уголовное дело по факту опасного травмирования несовершеннолетнего на строительном объекте: в магазине, принадлежащем семье депутата-китайца.

Дело в том, что в правоохранительные органы г. Кызыла поступило сообщение о происшествии, случившемся в ходе работ на крыше здания, где находится магазин. Проведёнными неотложными мероприятиями установлено, что 12 июля 2023 года около 16 часов на крыше магазина, находящегося по адресу: гор. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 18, молодой человек из района Тувы, задействованный в работах на строительном объекте, получил удар электрическим током. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. По некоторым сведениям, он находится в коме.

Официально магазин оформлен на жену Баяна.

Как установлено, потерпевший растёт в неполной неблагополучной семье, в ней четверо детей, и он самый старший. Учится в техникуме г. Шагонара, перешёл на 3 курс. Видимо, хотел подзаработать. При этом Баяны в жажде наживы даже разрешения у матери на использование труда ребёнка не запрашивали, спокойно эксплуатируя детский труд в нарушение закона. Мать парня, судя по всему, до сих пор не в курсе, поскольку живёт в с. Сайлыг Чеди-Хольского района.

При этом теперь перестало быть секретом, по какой причине Баян решил поддержать Лопсана в его стремлении стать мэром. Дело в том, что мэрия вынесла Баян Орлане Сергеевне Требование о прекращении нарушения норм безопасности при возведении надстройки второго этажа магазина «Строймастер», находящегося в Кызыле по ул. Каа-Хем, 18. Мэрия потребовала приостановить функционирование магазина во избежание несчастных случаев. Дружная чета Баянов Требование не исполнили – и вот результат.

Прокурор республики Дябкин взял на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом. Если мальчик погибнет, Баян станет убийцей. И тогда ему точно будет не до интриг вокруг деятельности мэрии и перспектив Лопсана занять мэрское кресло.

СМОЖЕТ ЛИ ГУБЕРНАТОР РАЗГРЕСТИ КЛОАКУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА?

Другая обсуждаемая в Кызыле тема – перенос из центра города рынка, ставшего прибежищем для криминала. Вокруг этой проблемы много споров. Одни выступают за сохранения рынка в центре Кызыла, куда можно при желании легко добраться пешком, полагая, что с караооловским криминалом можно бороться и без переноса рынка. Другие полагают, что у сегодняшней власти в республике недостаточно возможностей, чтобы прикрыть лавочку для наживы Лёни Кара-оола. И потому жёстко выступают за разгон этой шарашки, превращённой в злачное место, откуда населению города угрожает криминал.

Следует отметить, что резонанс по поводу переноса рынка в основной своей части создан искусственно. 700 предпринимателей, торгующих на нём, подписали коллективное письмо и отправили его в Москву с просьбой «пресечь незаконные действия правительства Тувы». Хотя о том, что рынок будет закрыт было известно ещё с того времени, как действующий глава республики В.Ховалыг опубликовал свою предвыборную программу в 2021 году. Как известно, избиратели Тувы, в том числе и Кызыла, его программу поддержали и дружным большинством проголосовали за избрание Ховалыга главой республики. Так что ничего неожиданного в том, что сейчас глава озвучил своё желание исполнить обещанное на выборах, нет. Но, поскольку общественный резонанс имеется, давайте обсудим эту тему всесторонне.

Как известно, городским рынком управляет частная компания – ООО «Городские рынки». Она арендует городскую собственность, и с ней 700 предпринимателей заключили договора субаренды. Как удалось выяснить, ни город, ни республика с деятельности этого рынка фактически ничего не имеют. Все деньги собирает ООО «Городские рынки». При этом, как явствует из отчётов, налоги это предприятие платит совершенно смешные, хотя торговые места сдаются в аренду по очень высокой цене. А их на рынке так много, что торговцы буквально сидят друг на друге.

Трудно сказать, насколько это соответствует реалиям, но знающие люди полагают, что месячный сбор с предпринимателей наличными составляет не менее 7 млн. рублей. Итого хозяева ООО «Городские рынки» без налогов собирают с торговцев годовую дань в размере никак не менее 84 млн. рублей. Сумма для Кызыла немалая. И это – по минимуму.

При этом состояние рынка просто бедственное. Это уже не рынок, а помойная яма. Городской рынок фактически превращён в некие трущобы. Большинство зданий, находящихся на территории рынка, ветхие, там кишат торговцы, покупатели, воры-щипачи, алкоголики и разного рода мошенники. Контролёры из Госналогслужбы и МЧС заходить на рынок опасаются. Участкового полицейского там никто не знает. Да что там полицейский – даже просто находиться там и обычным гражданам, и людям с полномочиями небезопасно. Наверное, потому перенос рынка и попал в предвыборную программу главы правительства, что дальше терпеть это безобразие стало невозможно.

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ УДАР ПО КАРМАНУ СЕМЬИ ШОЛБАНА КАРА-ООЛА

А что касается управления рынком, то при Ш.Ооржаке всё принадлежало Муниципальному унитарному предприятию Управляющей компании «Городские рынки». Когда Ш.Кара-оол пришёл к власти, он первым делом занялся городской собственностью. И имущество МУПа пошло с молотка, в связи с чем УФАС РТ даже завёл в 2013 году антимонопольное дело №05-13-01/34-15-13, поскольку имущество МУПа было продано без соблюдения конкурсным процедур. Тогда УФАС руководила подружайка Кара-оола Долгих. И то дело потихонечку сошло на нет. А вместо МУПа командовать рынком стало ООО «Городские рынки», которое было учреждено в этом же 2013 году. И все деньги, ранее поступавшие в казну г. Кызыла, с этого момента потекли во вновь созданную ооо-шку. Так на рынке началась новая жизнь.

Тут же по рынку стали шнырять люди Кара-оола, наводя новые порядки, в соответствии с которым кроме арендной платы торговцы должны платить наличными, так называемую, ежемесячную плату за право аренды. Куда потом стекались эти денежные потоки доподлинно неизвестно, и это можно установить только следственными путём после возбуждения уголовного дела. Но что известно наверняка, к городской казне они никакого отношения уже не имеют.

Впрочем, выяснить личность бенефициара от деятельности городского рынка при желании установить несложно. Достаточно посмотреть выписку ЕГРЮЛ, в которой указано, что объект по адресу г.Кызыл, ул. Красноармейская, 135 принадлежит Дас-оолу Буяну Монгеевичу – брату жены Леонида Валерьевича Кара-оола. Как говорится, ларчик просто открывается. Как только Шолбан Валерьевич Кара-оол стал во главе республики, очень быстро рынок перешёл под управление его брата. Так что теперь ежемесячная мзда в размере 7 млн. рублей «капает» в карман Леонида Кара-оола. Сколько от этой суммы перепадает девятому заместителю председателя Госдумы Шолбану Валерьевичу Кара-оолу – большая семейная тайна.

Так что Владислав Ховалыг, посягнувший на городской рынок, нанёс удар по благосостоянию самого Шолбана Кара-оола. И битва за этот рынок принимает уже не столько криминальный характер, сколько общественно-политический. Так что все досужие разговоры о том, что Кара-оол и Ховалыг – это одна команда, не стоят ломаного гроша. Всё это в далёком прошлом.

И такие примеры – не редкость. Когда-то и Пригожин был поваром Путина. А теперь они – злейшие враги. Потому никаких сомнений по поводу остроты предстоящих баталий на выборах депутатов Верховного Хурала Тувы не может быть. Это должно быть понятно всем, кто участвует в политических процессах и осознаёт реальную расстановку сил перед выборами.

УБИЙЦЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Ещё одним общественно значимым событием в республике стала смерть 62-летней жительницы Кызыла, которую с жалобами на давление положили в урологию Ресбольницы №1.

Как сейчас выясняется, в январе т.г. она обратилась в Скорую помощь в связи с повышенным артериальным давлением и её экстренно увезли в республиканскую больницу. Почему-то её определили в урологическое отделение без медицинских на то показаний. Там она по причине ненадлежащего внимания со стороны медицинского персонала получила ожог стопы от радиатора отопления. На фоне сахарного диабета 2 типа на месте ожога образовались гнойно-септические осложнения, из-за чего пациентке в ожоговом отделении провели операцию по ампутации сначала стопы, а затем и голени.

Затем пациентку, которая почему-то поначалу была помещена в урологическое отделение (в других, видимо, для неё не нашлось койко-места), перевели для лечения в кардиологическое отделение. Но и там ей легче не стало – врачи допустили её контакт с заражёнными ковидом людьми. В итоге женщина заболела пневмонией и скончалась.

Прокуратура провела проверку и передала материалы в следственные органы для последующего возбуждения уголовного дела. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Этот случай наглядно показывает, какие дикие порядки существуют в Ресбольнице №1, которой руководит депутат Верховного Хурала Тувы от партии «Единая Россия» Вячеслав Ховалыг. Кстати, он по совместительству также руководит общественной организацией «Медицинская палата Республики Тыва». Можно представить, в каком состоянии эта общественная организация, если в госучреждении, которым он руководит, такой бардак.

А главный вывод состоит в том, что даже если у вас вдруг поднялось давление, не спешите обращаться к врачам Ресбольницы №1, поскольку от давления вы, скорее всего, не умрёте, а вот от лечения в этой больнице – запросто. Потому как главный врач этой больницы, похоже, больше озабочен общественно-политической деятельностью, чем лечебной.

Так бывает всегда, когда для врача лечебное учреждение – это не место приложение таланта врачевателя, а лишь ступенька для карьеры. Таких горе-врачей, озадаченных карьерными соображениями в Туве – пруд пруди. В какую общественную или партийную организацию, а также Хурал не зайди – там сидит «врач» на «враче». Как правило, переливают из пустого в порожнее. В то время как найти толкового врача в больнице – большая удача.

В связи с этим вспоминается старинный фильм, в котором выпускник мединститута при распределении на работу заявляет, что может работать только главврачом, поскольку в лечении людей – полный профан. Похоже, такие профаны у нас и собрались в Ресбольнице №1. А страдает из-за них – наше население.

Я вернусь ещё к этой теме.

Кондрат Пчёлкин