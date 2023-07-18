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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2023 год / № 1, 18 июля / Перекрёсток мнений
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№1, 18 июля 2023 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 13-07-2023 #1[ru]

Путин 26 июня: заявил, что организаторы мятежа предали свою страну, свой народ. Путин 29 июня: провёл 3-часовую встречу с предателями-организаторами мятежа. Всё логично, нет?

Аноним, 13-07-2023 #3[ru]

Путин: «повышение финансовой независимости РФ произошло вовремя, учитывая негативные тенденции в банковской системе США». Если бы во времена СССР были стендап-шоу, может быть Путин выбрал бы другую профессию, и мы бы сейчас жили в богатой стране, возможно даже в составе ЕС. И смеялись от души, смотря отечественные юмористические передачи.

Аноним, 13-07-2023 #4[ru]

Многие не понимают, что Путин не может просто взять и вывести войска из Украины. Последствия для его режима будут ужасны. Если он так сделает, Z-патриоты опубликуют несколько возмущённых постов в телеграме, а Симоньян напишет «матушка, как же так»... Он не может так рисковать.

Свежий анекдот

Аноним, 13-07-2023 #1[ru]

Вячеслав Володин предложил пересадить депутатов на отечественные машины: «Будем пользоваться автомобилями недружественных стран – никогда свой автопром не создадим», – заявил он. Каждый раз, когда рубль начинает падение, из чулана достают две беспроигрышные инициативы по заигрыванию с плебсом. Либо тащат заплесневелый трупик Ленина и угрожают его захоронить, либо рассуждают о том, как пересадить депутатские ж... на отечественный автопром. Лучше бы головы включили и придумали что-то новое, кроме того, где катать свои огузки.

Как гнилая система ломает судьбу человека

Аноним, 12-07-2023 #1[ru]

Михалев очень влюблен в Тыву: даже миллион мальков выпустил в озеро Чагытай как-то раз в качестве благотворительности...

Аноним, 12-07-2023 #4[ru]

Коррупция в строительстве в Туве – вопрос не праздный. Тема серьёзная. Зампред Брокерт и министр Хунай-оол – вот главное зло в правительстве. И пока они там, всё это безобразие неизбежно.

Аноним, 12-07-2023 #5[ru]

Про судью Кызыл-оола как-то мягко сказано. Сволочь ещё та. Если прикажут – подвёдет под высшую меру хоть кого. Хоть самого невиновного.

Аноним, 12-07-2023 #6[ru]

Кызыл-оол сейчас бесится – ФСБ его не пропустило в Верховный суд Тувы. Припомнили мягкие приговоры и криминального братца.

Аноним, 12-07-2023 #7[ru]

Эта мерзота Кызыл-оол – выкормыш Кара-оола. И он до сих пор ему служит. Что тот прикажет – так и сделает. Собственного мнения у него нет.

Аноним, 12-07-2023 #8[ru]

Когда Карлик стал главой, он первым делом одного Кызыл-оола взял к себе в Канцелярию, а его родного брата отправил в Кызылский городской суд.

Аноним, 12-07-2023 #9[ru]

Эти Кызыл-оолы, как и Шолбан-оол Иргит – это харьковская мафия. Они все учились в Харькове на Украине. Это ещё та банда. И ФСБ приглядывает за ними, чтобы они вконец не распустились. Это реальные сепаратисты. Их цель – свободная от русских Тува.

Аноним, 13-07-2023 #11[ru]

Тыва – это дно, где люди не живут, а выживают. Здесь нет и никогда не будет никакого развития. Весь местный так называемый бизнес основан только на отмывании бюджетных средств. Территория тотальной коррупции, криминала, зависти и разрушения! Последние остатки добропорядочных граждан покидают этот регион! Нет больше никакого ресурса у республики что-то создавать. Все угробили до основания...

Аноним, 13-07-2023 #12[ru]

В Кызыле самый лучший в мире ШМУРДЯК! Его можно купить в каждой подворотне. Его охраняет доблестная полиция.

Аноним, 13-07-2023 #18[ru]

Иргит сейчас снова вернулся к Кара-оолу – бросил Ховалыга. Говорит, что с ним каши не сваришь. И теперь эта мафия ставит на бывшего чекиста Дирчина – свояка Иргита.

Аноним, 13-07-2023 #19[ru]

Газета правильно подняла тему судьи Кызыл-оола. Мочить таких надо!

Аноним, 13-07-2023 #21[ru]

В этой истории важно другое – этот Марукян ни у кого ничего не украл. Наоборот, ему не доплатили 23 млн. за спорткомплекс. Однако Кызыл-оола это не смутило, и он впаял ему 4 года общего режима. Вот свинья! Там же всё было ясно. Видно, никто Кызыл-оолу не занёс, вот он со злости и захерачил Марукяну по самые не хочу!

Аноним, 13-07-2023 #22[ru]

Просто у нас в Туве уже вошло в привычку: если в деле замешаны армяне, чиновники, прокуроры и судьи, то они первым делом думают, как бы навариться. А Кызыл-оол ничего не получил. Вот и встал на дыбы.

Аноним, 13-07-2023 #24[ru]

Действующий глава хотя бы начал двигать строительство коммерческого жилья, чего не делалось более 20 лет. И что получит Тува, если к власти вернутся Иргит и компания?

Аноним, 13-07-2023 #27[ru]

Тыва и так сейчас находится уже в каменном веке. Хотите, чтобы она вернулась в Мезозойский период? Тогда Иргит и прочие существа вам в помощь!

Аноним, 14-07-2023 #32[ru]

Точно, надо бороться с пьянством. Для этого надо убрать деньги, на которые покупают алкоголь. Пусть работают за еду. Поработали – накормили. И вообще алкашей гнать за пределы Кызыла, как раньше в Москве. Сделать им на острове резервацию. Не умеешь пить или преступник – пшёл вон!

Цены на продукты питания по состоянию на 10 июля 2023 года

Аноним, 13-07-2023 #1[ru]

650 р. за 1 кг мяса. Причины и следствия увеличения цен. Сегодня ситуация на мясных прилавках следующая: 1 кг свежей мякоти продают начиная от 550 р. и до 650 р. за килограмм. Цена на мясной фарш также разнится, от 400 до 500 р. за 1 кг. Основная причина – возросшая отпускная цена, связанная с тяжелой зимовкой и засухой прошлого года.

«Почему мясо подорожало? В первую очередь стоит учесть сложный зимний период. В это время из-за недостатков кормов упитанного скота становится мало. Поэтому цена на мясо дорожает. Чтобы таких скачков цен не было, правительством региона совместно с минсельхозом разработаны проекты. На долгосрочную практику – строительство холодильного комплекса. Уже определен предприниматель, который будет реализовывать проект. Предприниматель должен будет объездить чабанские стоянки и закупить резерв мяса. Стоит отметить, что с этого холодильного комплекса мясо будет отпускаться по установленной цене, и она будет ниже рыночной», – Алик Монгуш, заместитель председателя правительства.

Жизнь в аду: можно ли упасть ниже?

Аноним, 13-07-2023 #5[ru]

В Пермском крае арестовали 16-летнего школьника по делу о покушении на убийство 15-летней подруги – сообщает СК. Подросток облил девочку жидкостью для розжига и поджег. Пострадавшая госпитализирована с ожогами 90% тела. Ural Mash утверждает, что перед тем, как поджечь, подросток ее изнасиловал. По данным Ural Mash, отец нападавшего – пенсионер МВД. Другие его родственники работают в полиции и прокуратуре. Телеграм-канал также утверждает, что после нападения подросток бросил подругу умирать на железнодорожных путях.

Аноним, 13-07-2023 #6[ru]

В российских регионах резко участились преступления, совершаемые несовершеннолетними. Так, 29 июня в Новосибирской области подростки пытались жестоко убить 15-летнего одноклассника. 9 мая в этом же регионе 17-летний убил сверстницу ударами колуном по голове. А 3 мая в Ангарске 15-летний подросток напал с ножом на сверстника.

Подобные сообщения из разных городов страны приходят практически каждый день. Психологи объясняют, что военная пропаганда и «патриотическое воспитание» являются прямыми причинами выросшей детской агрессии. Напряженная социальная обстановка только способствует росту преступности, особенно подростковой. А патриотично настроенные родители, сами того не осознавая, воспитывают будущих преступников.

Аноним, 13-07-2023 #9[ru]

Госдума приняла закон, который позволит убивать бродячих животных. Это вместо того, чтобы принять закон, повышающий ответственность владельцев животных по их содержанию – как это делается в цивилизованных странах. Впрочем, чему удивляться в стране, где даже человеческая жизнь ничего не стоит.

Аноним, 14-07-2023 #11[ru]

«В Омской области мальчик сошел с ума, увидев, как мать убивает отца». Зато традиционные семейные ценности, и никаких гейропских штучек, трансформаторов или как их там!

Сергей Конвиз: Как можно за сутки изменить российскую реальность

Аноним, 12-07-2023 #1[ru]

За 500 дней полномасштабного вторжения в Украину российские военные, намеревавшиеся захватить Киев в течение трех дней, не достигли ни одной из намеченных целей, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). А цели-то, цели какие? Пусть хоть Институт нам об этом расскажет.

Аноним, 12-07-2023 #3[ru]

Возвращение в Украину из Турции командиров «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещён) является нарушением договоренностей. Россию о таком решении никто в известность не ставил – Песков. Ещё немного нытья защекусобирателя...

Аноним, 13-07-2023 #6[ru]

Песков: «Путин встречался с Пригожиным и командирами ЧВК Вагнер после мятежа. Он пригласил на нее 35 человек, всех командиров отрядов и руководство компании, включая Пригожина. Путин дал оценку действий компании в ходе СВО, а также оценку событий 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения».

Представляете, какие сейчас шкурные душевные терзания у патриотов на зарплате или у дурачков, кто бесплатно поддерживает всё это шапито? Они вроде как только свыклись, что Пригожин предатель, а тут выясняется, что «предателя» встречает сам царь в самом Кремле. И как быть? Где столько обуви для переобувания найти?

Аноним, 13-07-2023 #9[ru]

Из краткого информационного сообщения о встрече Путина с Пригожиным можно сделать один принципиальный вывод: нет никакой «частной армии Пригожина», а есть «частная армия Путина»...

Аноним, 13-07-2023 #11[ru]

Никакой государственный переворот в России невозможен. Просто потому, что победителю придется взять на себя труд и ответственность разгребать всё то, что ЭТОТ успел тут наворотить. И тут надо быть еще более долбанутым, чем сам Владимир Владимирович. Что не представляется возможным как теоретически, так и практически. Спим спокойно.

Аноним, 13-07-2023 #13[ru]

А помните, ещё совсем недавно кто-то выдвигал ультиматум НАТО – отодвинуться на границы 1997-го года? Не в курсе, чем всё это закончилось?

Аноним, 13-07-2023 #15[ru]

Связанные с Пригожиным компании после мятежа получили по новым госконтрактам более 1 миллиарда рублей. Старые контракты также действуют. В числе тех, кто не побоялся дальше работать с Пригожиным: Управление образования Мытищ, Московские и подмосковные больницы, Лагерь «Артек». Так вот что такое, оказывается «Понять и простить!»

Аноним, 13-07-2023 #17[ru]

Просто день перлов от Шойгу: «Вооружённые силы России с 4 июня, когда украинская армия начала пытаться идти в контрнаступление, уничтожили уже более 1200 танков ВСУ, включая 17 «Леопардов». На этом потери Вооружённых сил Украины в технике не заканчиваются. Также они лишились 43 американских гаубиц М777 и 46 самоходных оружий производства США, Польши и Франции. За тот же срок российские средства ПВО сбили 27 британских ракет Storm Shadow, 176 снарядов HIMARS. Украина в ходе контрнаступления не достигла своих целей ни на одном направлении»...

Аноним, 13-07-2023 #18[ru]

В обращении генерала Попова к солдатам меня больше всего поразило то, что он обращается к «своим» солдатам. Не к солдатам Вооруженных Сил России, не к солдатам Родины, на худой конец, а к своей «команде», своим «гладиаторам». И не как генерал и командарм, а как их «Спартак». То есть Попов – генерал отнюдь не частной армии, а проблемы все те же. Болезнь «Вагнера», похоже, не просто заразна, а распространяется со скоростью коронавируса.

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