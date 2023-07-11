Жизнь в аду: можно ли упасть ниже?

Жестокое убийство на центральной площади столицы Тувы, в нескольких шагах от парадного входа в здание регионального правительства, казалось бы, всколыхнуло нашу до этого дремавшую в забытьи общественность. Все как бы ужаснулись, завопили: «Какой ужас! Да как же такое возможно? Куда смотрит полиция? Где в это время был глава Тувы и мэр Кызыла?!»

А вот мне непонятно: а что такого? Что такого чрезвычайного случилось 20 июня, из-за чего вдруг так взбудоражена общественность? Что, на самом деле случилось что-то необычайное? Вы разве до того не знали, что Тува находится на первом месте в мире по убийствам? Вы разве не в курсе, что наши земляки режут даже родных и близких просто по пьяни, как случайно попавшуюся под руку скотину? А прохожего могут зарезать за мелочь в кармане или бутылку пива?

Кстати, в здании правительства случались внезапные смерти и раньше. 2008 год. Только-только в должность главы Тувы вступил наш замечательный Шолбан Кара-оол. И вот погожим летним вечерком внезапно, без всяких предсмертных завещаний, охранник Маады взял и самоубился. Причём аж тремя выстрелами из пистолета. К тому же в спину. От нынешнего-то происшествие отличается разве что отсутствием видеозаписи смерти с камер наблюдения.

Вдвойне удивительно наблюдать эмоции на фоне продолжающейся второй год специальной военной операции в Украине. За это время в России сформировался новый вид героев. Новый класс элиты. Причём примкнуть к ним нетрудно: надо всего лишь начать массово убивать людей, которых власть считает врагами.

К примеру, есть у нас такой Герой России – Мерген Донгак. Официальная версия его геройства от Минобороны РФ звучит так: «подразделению, в состав которого входило отделение старшего сержанта Мергена Донгака, была поставлена задача – удерживать под контролем переправу для обеспечения оперативного продвижения русских войск вглубь территорий, подконтрольных украинским нацистам. Противник, пытаясь сорвать наступление, бросил большие силы на овладение переправой. Однако отделение Мергена Донгака успешно отбила все атаки противника, а сам старший сержант ещё и вынес на себе под огнём противника раненого командира, чем спас тому жизнь. Кроме того, отделение Мергена Донгака ликвидировало 15 украинских нацистов, а также два кочующих пикапа с миномётами».

Есть и неофициальные подробности: «в пабликах и соцсетях распространяется ещё более впечатляющая история о подвиге Мергена Донгака. Утверждается, что ещё до боя на переправе старший сержант со своим отрядом пробрался в лагерь ВСУ и с одним ножом ликвидировал 34 украинских нациста и спас пленённых русских военных. А уже возвращаясь назад, Мерген Донгак увидел бой на переправе и со своим отрядом оказал помощь обороняющимся». Эту впечатляющую историю никто не торопится опровергать, даже наоборот, гордятся. Типа, «знай наших!»

Имеется в Туве и ещё один знаменитый герой, с которым в последнее время любит нежно обниматься Шолбан Кара-оол. Это боец из подразделения «Ахмат» Очур-Суге Монгуш, он прославился на весь мир тем, что под видеозапись канцелярским ножом отрезал мошонку украинскому военнопленному. После этого пленник был застрелен в упор, а его тело привязали к автомобилю и неопределённое время тащили волоком. Впоследствии, по информации Кара-оола, Монгуш был награждён Орденом Мужества.

Интересно, скольких он за свою жизнь запытал, чтобы получить такие навыки и сноровку? И что с такими умениями он будет делать дальше? Судя по тому, как его обихаживает Кара-оол, Монгуша ждёт большое будущее в рядах какого-нибудь «чёрного братства». И орудовать будет на улицах нашей республики.

Взывать в сегодняшних реалиях к правоохранителям как-то наивно и даже глупо. К примеру, есть у нас Герой России Евгений Пригожин, который под видеокамеру устраивает казни кувалдой, а во время «мятежа» убивает не менее десятка военнослужащих РФ. А затем беспрепятственно перемещается по миру, и никаких претензий со стороны силовиков к нему нет. Как утверждает Маргарита Симоньян, «Юридические нормы – это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом».

Пример Пригожина и его полная безнаказанность в ближайшем будущем не могут не породить новую волну насилия внутри России. Собственно, она уже пошла. В Чечне зверски избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Милашиной переломали пальцы, облили зелёнкой, обрили налысо и отбили голову до черепно-мозговой травмы. Затем заставляли есть землю. Немова порезали ножом. Что в ответ сделали правоохранители? Спустя сутки (и только по прямому указанию из Кремля), скрепя сердце, возбудили дело по причинению «лёгких телесных повреждений». Настораживает уже то, что Кадыров пообещал «взять расследование под личный контроль». Тот самый Кадыров, который в прошлом году обещал расправиться с Милашиной. Кстати, тоже – Герой России. Если Герою Пригожину можно махать кувалдой, то почему нельзя Герою Кадырову?

Дальше – больше. Ведь, как известно, Герои – это пример для подражания. Сигнал получен, и вот уже в Москве с ног до головы обливают зелёнкой другого адвоката – Елену Пономареву. Какой закон?! Какое правосудие?! «Идут они лесом!»

Есть ли дно в российском аду? Нет, если люди не видят дальше собственного носа, не замечают ничего «странного» за последние полтора года и начинают возмущаться, только тогда, когда кровь начинает хлюпать под ногами. Россияне полностью отбросили моральные, юридические и религиозные нормы. И каждый новый день приносит нам всё более страшные примеры падения в бездну безудержного насилия. Сегодня разрешено всё. Единственное право – ПРАВО КУВАЛДЫ или, проще говоря, право силы, как в дремучем средневековье.

Выхода из сложившейся ситуации предлагать не буду, так как все варианты подпадают под статьи о дискредитации, экстремизму, терроризму и т.д. Хоть, по высказыванию Симоньян, «закон у нас что дышло», но «поворачивать» его в нужную для себя сторону «правоохранители» научились на «отлично». Только вы должны понимать, что падать в пропасть намного легче и быстрее, чем подниматься обратно.

О. Шын