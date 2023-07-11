    Коротко

Число заражённых сибирской язвой жителей Тувы растёт

Диагноз «сибирская язва» подтвержден у пятерых жителей Тувы, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора по Хакасии, Туве и Кузбассу.

Напомним, что о вспышке стало известно в конце июня. Жители села Бижиктиг-Хая забивали лошадь для сдачи мяса, а через несколько дней один из участников убоя, 24-летний молодой человек, обратился в районную больницу с жалобами на ухудшение здоровья. У него подтвердилась сибирская язва.

В останках лошади также обнаружили возбудитель болезни. Во время расследования выяснилось, что лошадь забили уже после того, как у нее появились судороги и отеки.

«Лошадь была подвергнута вынужденному убою без предварительного уведомления ветеринарной службы. В убое животного и разделки туши было задействовано четыре человека. Внутренние органы варили и употребляли в пищу», – рассказали в ведомстве.

«Установлено, что в хозяйстве, где выявлен возбудитель особо опасного заболевания содержатся 74 головы лошадей, 34 головы крупного рогатого скота (из них семь молодняка), две головы мелкого рогатого скота, шесть собак и шесть кошек, – добавили в Россельхознадзоре. – Животные в хозяйстве не подвергались обязательной вакцинации».

Ущерб от паводка в Туве оценили почти в 250 млн. рублей

В республике 12 июня из-за дождей резко поднялся уровень рек в Сут-Хольском районе. Пострадали 75 жилых домов и участков в селе Ишкин. Вода также разрушила второй по численности населения город Тувы Ак-Довурак.

В общей сложности из-за паводка повреждены почти три километра автодорог, 11 мостов и четыре водопропускные трубы, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

Дело об изнасиловании ребёнка в тувинской школе дошло до суда

Прокуратура Тувы утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу в отношении троих подростков из села О-Шынаа Тес-Хемского района по пункту «б» ч. 4 ст. 132 УК (групповое сексуальное насилие в отношении ребенка младше 14 лет), сообщили в пресс-службе ведомства. По данным республиканского управления Следственного комитета, подозреваемым сейчас уже от 15 до 18 лет. Пострадавшему от насилия – 10 лет.

Сообщалось, что в школе села О-Шынаа находится секция по борьбе, куда жертва и подозреваемые ходили вместе. Подростки могли насиловать мальчика в школьном туалете, рассказывала правозащитница и журналистка Ева Меркачёва.

«По версии следствия, в январе 2023 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили ряд действий, связанных с посягательствами на половую неприкосновенность несовершеннолетнего потерпевшего, – сказано в сообщении республиканской прокуратуры. – Органом предварительного расследования была установлена причастность несовершеннолетних обвиняемых к аналогичным преступлениям в отношении одного и того же несовершеннолетнего потерпевшего».

В ведомстве уточнили, что все трое фигурантов находятся под домашним арестом.

После того, как стало известно об этом громком деле, в отставку ушла детский омбудсмен Тувы Сайзана Товуу.

«Родители старшеклассников-насильников – вроде как приличные люди. Одна мама врач, другая педагог [в той же школе, где проходили издевательства], третья повар [там же]. У одной родственники высокопоставленные. Кто-то из них за деньги попросил местную жительницу дать ложные показания, мол, мальчика дома насиловали, – писала Ева Меркачёва. – Она дала. А потом пришла и раскаялась. Спасибо ей за то, что призналась».

В Тандинском районе в отношении подозреваемого в убийстве примерено табельное оружие

По информации СУ СК России по Республике Тыва, 4 июля в частном домовладении по месту проживания из-за личных неприязненных отношений мужчина нанес 27-летней сожительнице удары ножом, от полученных телесных повреждений она скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Его местонахождение было установлено сотрудниками полиции. В ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление полицейскому, в связи с чем в соответствии с требованиями законодательства в отношении него было применено табельное оружие и причинено огнестрельное ранение. После этого противоправные действия подозреваемого были пресечены, и он был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следователями СУ СК России будет дана правовая оценка как действиям подозреваемого, так и сотрудника полиции.

Тувинский мобилизованный получил 8 лет за убийство в Новосибирской области

Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового Хулера Монгуша. Его обвиняли по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), говорится в электронной картотеке суда.

«Военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес ранее незнакомому гражданину два удара кулаком по лицу, после чего один раз ударил его ножом в грудь», – рассказали в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Суд приговорил Монгуша к 8 годам колонии строгого режима и постановил взыскать 1 млн. рублей в пользу матери убитого.

Ранее другому мобилизованному из Тувы Эзире Монгушу дали 1,5 года условно за смерть еще одного мобилизованного в бердском лагере «Гренада» на территории Новосибирской области. После попойки в расположении одного из призванных стошнило, Монгуш потребовал прибраться и начался конфликт, во время которого тувинец толкнул мобилизованного, который упал и ударился головой о табуретку. Пострадавший умер уже в больнице.

Кроме того, Новосибирский гарнизонный суд рассмотрел уголовное дело об убийстве в этом же лагере для мобилизованных тувинцев «Гренада». Ефрейтор Чингис Даваалай получил 7 лет колонии строгого режима за то, что нанес другому военнослужащему два удара ножом по спине и еще два – в правое надплечье. Мужчина умер от кровопотери.

МВД Тувы отфутболило претензии в региональное правительство

После громкого убийства девушки в самом центре Кызыла, около правительства Тувы, МВД решило проверить жалобы на работу собственных сотрудников и систему безопасности в городе. Претензий к самим себе у полицейских не нашлось, следует из сообщения ведомства.

«Информация по поводу отдельных моментов в деятельности полиции и, в первую очередь, в сложностях с обращениями жителей в дежурную часть, не нашла своего подтверждения. Проведенной проверкой установлено, что за 6 месяцев текущего года в МВД республики от граждан поступила одна жалоба на действия сотрудников дежурной части УМВД России по Кызылу. Однако, в ходе проверки информация не подтвердилась. Нарушений дежурства сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) полиции не установлено», – уверяют в ведомстве.

А вот к системе камер у полиции возникли претензии. Напомним, что за их установку, как правило, отвечают региональные власти.

«Отсутствие в республике правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», имеющиеся в Кызыле видеокамеры в большей части не исправны и являются устаревшими», – перечислили проблемы в МВД.

Кроме того, по версии полиции, органы государственной и местной власти не решили проблемы бездомных, ресоциализации бывших заключенных, досуга молодёжи и небольшие затраты на республиканскую госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (запланировано 5,6 млн. рублей в 2023 году).

«Кроме того, в настоящее время в органах внутренних дел республики имеется значительный некомплект личного состава», – подчеркнули в МВД.