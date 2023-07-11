Сергей Конвиз: Как можно за сутки изменить российскую реальность

После 500 дней российско-украинской спецоперации, которая до сих пор не достигла ни одной из своих заявленных целей, может показаться, что наши власти, как минимум, могли усомниться в таком способе решения внешнеполитических вопросов. Однако многие независимые эксперты полагают, что именно ситуация вокруг СВО позволяет российским властям держать наше общество «в узде». Особенно с учётом того, что российская экономика приспособилась к западным санкциям и продолжает более-менее успешно функционировать, не порождая дефицита самых необходимых товаров.

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ АНЕСТЕЗИЯ ОТРЕЗАЛА КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ У РОССИЯН

Да, конечно, доллар за 90 рублей и евро за 100 – вещь неприятная. Особенно для тех, кто работает с импортом или связан туризмом. Но в целом никакой катастрофы в России не ожидается. Да, безусловно, отсутствие позитивных сообщений с линии боевого соприкосновения создают условия для нервозности тех, кто отвечает за нашу безусловную победу в СВО. Но в публичном пространстве не то, что критики военных – даже намёка на это не ощущается. С экранов телевизоров наши опытные пропагандисты залихватски прикидывают, когда российская армия возьмёт Харьков, Киев или Львов.

Тем временем Путин двигает ядерные вооружения за пределы страны, президент Белоруссии Лукашенко делает вид, что он очень тому рад. И что теперь он, как ему кажется, руководит целой ядерной державой. Ему, видимо, невдомёк, что в соседней Польше теперь в ответ очень скоро могут быть поставлены на дежурство американские ракеты с ядерными зарядами, нацеленные на российские ракеты, расквартированные в Белоруссии.

Так до конца и не выяснили, кто и зачем взорвал ещё не действовавшие ветки «Северных потоков», однако, похоже, никого ничему не научила последовавшая затем катастрофа с подрывом Каховской ГЭС. И уж точно никто всерьёз не обращает внимания на то, что ещё большая трагедия поджидает нас всех, если взорвётся самая крупная в Европе Запорожская АЭС.

А в целом российское общество находится в неком патриотическом анабиозе, когда абсолютное большинство живёт как бы отстранённо от результатов военных действий нашей армии на линии боевого соприкосновения. Обратите внимание на телерепортажи наших пропагандистов по главным каналам. Общий тон: какие же слабаки украинцы, которые не в состоянии сломать нашу глубокоэшелонированную оборону. А между тем ВС Украины хоть и медленно, но продвигаются на запад, «выдавливая» российскую армию. По мнению многих военспецов, они близки к тому, чтобы вернуть взятый с такими невообразимыми потерями Бахмут, захваченный штурмовиками ЧВК Пригожина в ходе 9-месячных боёв.

ПОТОК ВООРУЖЕНИЙ С ЗАПАДА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

У нас в стране очень надеялись, что Запад устанет от военной операции в Украине и прекратит вооружать Киев. Они ошиблись. В середине июня США объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $2,1 млрд. Пакет помощи включает критически важное оборудование в сфере воздушной обороны и амуниции: системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. И вот – новое сообщение о том, что США поставят Украине новую партию военной помощи стоимостью $800 млн., в которую войдут 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные типа DPICM, 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker, системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу.

Наши пропагандисты и рупор МИДа Захарова тут же среагировали, заявив, что кассетные снаряды запрещены. Но никто на эти заявления не отреагировал. На Западе исходят из того, что Украина – заведомо слабая сторона конфликта и может защищаться любыми доступными ей способами. К тому же США, как и Украина с Россией, к соответствующей Конвенции не присоединились.

КАЗУС ПРИГОЖИНА: ПОХОЖЕ, НИКТО В РОССИИ НЕ СОБИРАЕТСЯ ЗАЩИЩАТЬ СЕГОДНЯШНЮЮ ВЛАСТЬ

Но это – только одна сторона ситуации вокруг СВО. Другая сторона состоит в том, что конфликт с Украиной и отсутствие позитивных сообщений из зоны СВО породил конфликт внутри России, связанный с военным мятежом Пригожина, который «высветил» очевидные проблемы России. Вдруг стало известно, что какой-то Робин Гуд с 5-8 тысячами штыков по приказу своего командира в состоянии без боя взять ставку фронтового Южного военного округа, пленить ключевых генералов Минобороны и маршем менее чем за сутки добраться до Москвы. А там, не надеясь на МО и Росгвардию, начали строить оборонительные сооружения.

При этом неожиданно выяснилось, что штурмовики ЧВК «Вагнер», состоящие в основном из только что выпущенных из тюрем зэков, на порядок более дееспособны и дисциплинированы, чем воины Минобороны РФ. Мало того – оказалось, что и население захваченных вагнеровцами городов относится к мятежникам выходного дня более благосклонно, чем к обычным военнослужащим Минобороны. Да и те воевать со штурмовиками ЧВК совсем не горели желанием.

Ну, а бегство из столицы чиновников и олигархов перед угрозой её взятия штурмовиками говорит о том, что наша зажравшаяся воровская элита совсем не уверена в себе и в отношении к ним российского общества. И даже такие части, как Росгвардия и МВД, уже не обеспечивают спокойствие элиты перед бунтовщиками. Тому простой и внятный пример – направление чеченских бойцов «Ахмат» в Ростов для подавления мятежа Пригожина. В результате чеченцы топтались в пригороде Ростова до тех пор, пока Пригожин сам по своей воле не покинул ставку ЮВО.

На этом фоне экономические успехи финансового блока страны кажутся слабым утешением в связи с резким неуклонным падением курса рубля.

ТУРЦИЯ, СОСТОЯЩАЯ В НАТО, ОПЯТЬ НАС ПРЕДАЛА!

Но, пожалуй, самым наглядным подтверждением того, что дела становятся всё хуже, стало сообщение о том, что наш, пожалуй, единственный соратник на Западе президент Турции Эрдоган на днях заявил, что «Украина имеет право стать членом НАТО».

Напомню, что одной из целей СВО была названа «демилитаризация Украины» и отдаление границ НАТО от России до линии, имевшейся по состоянию на 1997 год. А в результате СВО недавно стоявшая на позиции неприсоединения к блокам соседняя Финляндия вступила в североатлантический альянс со всеми вытекающими последствиями. И теперь ракетные установки НАТО могут быть установлены на расстоянии в 150 км до Северной столицы РФ. Всего лишь в нескольких минутах подлётного времени от мест базирования ВВС Финляндии до Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Мало того: теперь становится вероятным вступление в НАТО и Украины. Конечно, это произойдёт не на ближайшем саммите НАТО в Вильнюсе, но совсем скоро. А воспрепятствовать этому у нас нет никакой возможности. Вот такая получается «демилитаризация»...

Другой аспект, связанный с нашим «надёжным партнёром» Эрдоганом – это возвращение ранее пленённых командиров полка «Азов» (запрещённая российскими властями террористическая организация) из Турции в Киев. Причём доставил их на родину лично сам президент Зеленский. Это грубое нарушение договорённостей Эрдогана с Путиным. Они должны были оставаться там до окончания СВО.

ГЛАВНОЕ – НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ!

Ситуация почти через полтора года СВО, когда украинские войска наступают, а российские – обороняются, неизбежно создаёт ощущение, что руководству России пришлось умерить свои амбиции. Кажется, они теперь готовы удовлетвориться теми завоеваниями, что уже есть. Пускай без Киева и без Одессы, поскольку возможности российских войск, чтобы перейти от обороны к наступлению без новой волны мобилизации, весьма скромны. И есть очевидное желание попытаться зафиксировать то, что уже есть, представив российскому обществу новоприобретённые части четырёх новых областей и Крым как некую победу. Но, думается, прекращение СВО в сегодняшней ситуации представляет собой для элиты рискованный шаг в неизвестность, где не просматривается никаких выгод, зато таится немало опасностей.

Как мы недавно убедились на примере финансирования ЧВК «Вагнер», СВО – это бездонный кладезь для обогащения. Интересно, что до сих пор так и не была озвучена конечная цифра финансирования незаконных военных формирований ЧВК «Вагнер».

«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали, содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», – заявил президент Путин. Сначала сказали о финансировании ЧВК «Вагнер» в размере 86 млрд. рублей в год. Также на страховые выплаты было потрачено 110 млрд. 179 млн. руб., сказал Путин. Это без учёта финансирования принадлежащей Пригожину компании «Конкорд», которая через «Военторг» получила ещё 80 млрд. руб.

Не секрет, и об этом публично заявляла в Совете Федерации наш сенатор Людмила Нарусова, в России частные компании под запретом. Потому никто не вправе финансировать из бюджета незаконные военные формирования. Но СВО развязала руки нашим законодателям и финансистам. И сотни миллиардов рублей потекли в карманы Пригожина. Когда начался мятеж, у Пригожина во дворе отеля «Дворец Трезини» силовики конфисковали находившиеся в а/м «Газель» 4 млрд. рублей, а в минивэне на подземной парковке отеля River Palace – ещё 6 млрд. рублей. Но затем всё это, плюс сотни тысяч долларов, обнаруженных в офисе компании «Вагнера», а также 5 слитков золота было возвращено хозяину без каких-либо условий. Кроме этого, Пригожин получил обратно именной пистолет Glock, подаренный министром обороны Сергеем Шойгу.

СКОЛЬКО СТОИТ ИМИДЖ ВЛАСТЕЙ?

С этой точки зрения можно подумать, что ничего особенного в связи с мятежом не случилось – он обошёлся практически без жертв. За всё время мятежа во время движения коны ЧВК «Вагнер» к Москве вагнеровцы сбили один самолёт Ил-22 и шесть вертолётов: три Ми-8МТПР, один Ми-8, один Ка-52 и один Ми-35. Погибли 15 военнослужащих РФ. Зато не пострадал ни один гражданский. Что будет с Пригожиным и его ЧВК, пока неясно. Могут помазать «новичком», как Навального, а могут отпустить в Африку, где у него большой доходный бизнес. А вот урон имиджу Минобороны и государственной власти РФ в целом уже ничем не компенсировать. Теперь уже все осознали, что для взятия власти в такой огромной стране, как Россия, достаточно 10 тыс. боеспособных, хорошо вооружённых и мотивированных боевиков, которых нужно направить на Москву.

Когда я начинал серию статей о ситуации вокруг Украины, в первой статье я обозначил тему победы в СВО. И попытался предположить, что может считаться победой России, а что можно расценить как поражение. Теперь мне кажется, что возвращение Крыма Украине невозможно будет ничем компенсировать без ущерба имиджу России и её президента. Наверное, именно поэтому США и другие союзники Украины постоянно напоминают о том, что Крым – это главная цель для ВС Украины. И в этом стремлении их вряд ли чем можно остановить. Но если это случится, то сбудется вековая мечта американцев пришвартовать свой флот в Севастополе. Такого срама нашей правящей элите уже не пережить. Поэтому битва за Крым ожидается отчаянной и кровавой.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.