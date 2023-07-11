    Перекрёсток мнений

Аноним, 05-07-2023 #2[ru]

А был ли мятеж? Болтать – не кули ворочать.

Аноним, 05-07-2023 #3[ru]

После путча прошло уже больше недели. Пока обещаний, данных стране в своём телеобращении, Путин не выполнил. Напомню, что тогда он сказал: «Наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это». Как мы видим, пока ни сам Пригожин, ни подавляющее большинство других участников путча наказаний не понесли.

Аноним, 05-07-2023 #4[ru]

«Военно-промышленный комплекс России развивается очень быстрыми темпами... И за тот же период времени российская промышленность сама произведет в три раза больше боеприпасов, даже более чем в три раза (чем запад поставит Украине)», – Путин. «Увы, но, по данным моих источников, на ряде участков фронта наши части и подразделения срочно нуждаются в боеприпасах», – военкор Котенок. Это тот случай, когда можно предположить, что Путин верит в то, что говорит. То, в чём его убеждают друзья-товарищи, осваивающие бюджеты. Эти сказочники умеют рассказывать.

Аноним, 07-07-2023 #6[ru]

«Путин» говорит на публике очень странные вещи... То есть, если это Владимир Владимирович Путин, то у меня большой вопрос к российским «элитам»: не страшно ли вам, что именно вот такой человек ведёт этот лайнер, на котором вы все летите, в направлении горы? Уверены ли вы в том, что человек, который выдаёт такие странные цитаты, действительно понимает, что делает?

Аноним, 05-07-2023 #1[ru]

Слабоумие и отвага! Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района уже составляет около 13 км, водителям раздают воду. Надо быть не только очень смелым, но и очень умным, чтобы во время боевых действий ехать на оккупированную обстреливаемую противником территорию, да ещё и отстоять при этом в очереди в самую жару 5-7 часов. И таких одаренных в России – навалом.

Аноним, 06-07-2023 #6[ru]

Просто факты. Из публикаций газеты «Риск» и др. 1. Карлик шойгуол выбил глаз человеку, торговля контрфактным алкоголем, казнокрад, бутлегер. 2. Караол Лёня – торговля наркотой, наркоторговец. 3. Бичелдей – воровство 40 млн. бюджетных денег, казнокрад, вор. 4. Сат Вова – воровство бюджетных денег, казнокрад, вор. 5. Сарыг-Донгак, убийца. 6. Тунёв – по слухам, бутлегер, насильник и подозреваемый в убийстве своего тестя Эппа. 10. Лопсан – подозреваемый в убийстве, казнокрад, вор. Ну как? Это факты которые известны почти всем. А Домбахрях и пропитый им в бане служебный пистолет? А все эти продажные депутат-министры-алкоголики и бестолочи? А Бывшая(???) проститутка-депутатша Дивановна? «Элита» Тывы!?? Ну что, электоральные, есть желание сплотиться вокруг этой кучи говна?

Аноним, 06-07-2023 #8[ru]

Тыва – самый криминальный регион. Жить здесь страшно, поэтому и нет никакого развития. Кто будет вкладываться в этот ужас? Никто! Тут тюрьмы по большей части нужно строить и называть их красивыми названиями. Например, Монгун?

Аноним, 06-07-2023 #11[ru]

Почему в хурале есть 2 мандата у азербайджанской диаспоры, а у армянской – нет ни одного? Армяне тоже достойны голоса в парламенте города!

Аноним, 06-07-2023 #12[ru]

Армяне столько сделали в Туве – построили дворец молодежи со стелларием. Строят школы и детские сады, занимаются благоустройством города! Чем не уважаемые люди города?

Аноним, 07-07-2023 #13[ru]

Рынок переносить никуда не нужно, там нужно навести порядок. Вернуть его в муниципальную собственность обратно. А вот так называемый Арбат необходимо разобрать и вернуть обратно проезжую часть, как раньше было. Проблема в центре города не в рынке, а в бестолковых торговых центрах, которые кишат многочисленными ломбардами, которые понастроили всякие там носковы. Тем самым изуродовав город непонятными сооружениями, похожими то ли на склепы, то ли на гробы и усыпальницы. В общем, редкое уродство и бессмыслица. И рассадники криминала.

Аноним, 08-07-2023 #15[ru]

Дикая территория без будущего. Злобное зверье здесь проживает – убийцы и насильники.

Аноним, 08-07-2023 #17[ru]

Нужно закрыть в городе все ломбарды.

Аноним, 05-07-2023 #1[ru]

Журналистка Елена Милашина после нападения. У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы пальцев рук. Адвокат Немов получил ножевое ранение. Просто посмотрите, что сделали с женщиной гордые, смелые, отважные «мужчины Кавказа»?! Те самые, которые обделались с перепугу, когда их послали в Ростов против «Вагнера». Обделались настолько, что так и не смогли доехать до места назначения. Зато сегодня проявили «геройство» в полной мере. https://t.me/AteoGo/31039

Аноним, 05-07-2023 #2[ru]

Совершить без санкции Кадырова такое нападение невозможно. Он всегда чувствовал свою безнаказанность. Но теперь в особенности. Ведь Пригожин и ЧВК «Вагнер» были противовесом Кадырову в балансе сил, сложившихся вокруг Путина. После ухода «Вагнера» за пределы России Кадыров значительно усиливается. А значит, проявления бандитизма будут расти не только в Чечне, но и во всех городах России, включая Москву.

Аноним, 05-07-2023 #3[ru]

Чечня – это территория опережающего развития. Беззаконие, которое там было возможно вчера, сегодня распространилось по всей России. То, что там делается сегодня, в России будет уже завтра.

Аноним, 05-07-2023 #1[ru]

Чтобы навести порядок в строительстве в Туве, для начала нужно разогнать министерство строительства. Полностью. И все профильные структуры его. Затем пригласить компетентных специалистов из других регионов. Далее необходимо прекратить отдавать строить объекты кому попало, а то сейчас видите ли каждая тварь захотела стать строителем. Ну не воровать и требовать взятки чиновникам, пожалуй всё равно не получится...

Аноним, 05-07-2023 #1[ru]

Минирование некоторых объектов ЗАЭС подтвердили в МАГАТЭ. Специалисты говорят, что ключ от настоящего ядерного апокалипсиса, способного нанести непоправимый ущерб всей Европе – в кармане у Москвы. Что чувствует человек, который своими руками минирует атомную электростанцию? А как вообще возможно отдать такой приказ? Язык как повернется сказать такое? Вот вы все про людей. Но это же уже нелюди.

Аноним, 05-07-2023 #2[ru]

ЧВК «Вагнер» получила 858 млрд. рублей из бюджета РФ, утверждает пропагандист Дмитрий Киселёв. Потом поправился – 2 трлн. рублей. Связанный с ним холдинг «Конкорд» – якобы еще 845 млрд. При этом президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что содержание всей ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось за счет бюджета. Он сказал, что только денежное довольствие и стимулирующие выплаты для наемников превысили 86 млрд. рублей с мая 2022 года по май 2023-го. А ГК «Конкорд» Евгения Пригожина, по словам Путина, за год получила от государства еще 80 млрд. рублей на поставках продуктов питания.

В УК РФ есть статья о «наёмничестве» (ст. 359 УК). По ней за финансирование нелегальных боевых формирований грозит до 18 лет колонии, если это сделано с использованием служебного положения – до 20 лет. Кто должен за это ответить?

Аноним, 05-07-2023 #3[ru]

«ЧВК «Вагнер» получила 858 млрд. рублей из бюджета РФ». Когда вы слышите про миллиарды разворованных рублей, вы уже не придаёте этому значения. А зря. Что же такое ОДИН МИЛЛИАРД, товарищи? Миллиард, это – 833 года безбедной жизни на 100 000 руб. в месяц! А теперь умножайте на 858...

Аноним, 05-07-2023 #4[ru]

Министр обороны РФ отсидел всю бурю в тишине, и вот его порвало настолько, что даже вылез на публику. «Эти планы провалились, прежде всего, потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи», – заявил Шойгу. Он уже не вспомнит, наверное, как колонна ЧВК «Вагнер» прошла 800 км, а штабы сдавались даже без единого выстрела. Мужество такое нынче. Стоило десять дней прятаться, чтобы, наконец, выдавить из себя эту банальность?..

Аноним, 05-07-2023 #5[ru]

Россия растеряла все атрибуты государства. Границ у нее нет. Право не действует. Вместо аппарата управления – deep state и система его обслуживания. «Патриотизм» стал национальной валютой, на которую можно купить от места в институте до права на жильё и убивать безнаказанно. Монополия государства на насилие, таким образом, тоже отдана во франчайзинг. Когда россияне вдруг задаются вопросами – а где следственный комитет, где вообще хоть какая-то реакция государства в виде действий на похищение и избиение в Чечне, они не видят, что государства-то у них уже и нет. Есть мафия, подменившая собой государство. Наивно ждать от нее борьбы с самой собой.

Аноним, 05-07-2023 #7[ru]

В этом споре (Пригожина и Путина) нет стороны добра, а значит, и не надо в него лезть ни на чьей стороне. Надо в таком случае быть готовым воспользоваться моментом, чтобы выступить на своей собственной стороне, начать действовать не тогда, когда власть максимально готова к тому, чтобы подавить любое возмущение гражданского общества, а тогда, когда ей это менее всего сподручнее. Вот и вся премудрость на уровне детского сада ясельной группы политической борьбы.

Аноним, 05-07-2023 #9[ru]

Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, найденных при обысках в Петербурге, сообщает Фонтанка. Забирать миллиарды прибыл его водитель с официальной доверенностью. Не удивлюсь, если через неделю Киселев нам расскажет, что возврат 10.000.000.000 рублей Пригожину – это была провокация западных спецслужб.

Аноним, 05-07-2023 #10[ru]

РФ-власти вернули Е.В. Пригожину не только изъятые в ходе обысков деньги, но и оружие, в том числе наградной пистолет Glock. «Это именной артефакт. Им Героя России Пригожина наградил Герой России Шойгу», – пишет 47news.

Аноним, 05-07-2023 #11[ru]

В день мятежа Путин с пафосом заявил: «Наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом...». Итак, прошло полторы недели и уже можно поинтересоваться результатом.

Аноним, 07-07-2023 #13[ru]

Думаю, что странное в нынешней ситуации молчание Пригожина объясняется тем, что оно было частью сделки, заключённой между ним и Кремлём. Хозяин «Вагнера» признал, что паблик – это сфера, по праву принадлежащая Путину. И пообещал больше не будоражить общественное мнение – даже свою ботоферму Кремлю отдал. В ответ повар затребовал для себя более-менее комфортный раздел совместного бизнеса и выход из России. Обыски в этом смысле – это часть шоу, которое разыгрывается для того, чтобы показать народу, что «Путин свое слово держит», и «мятеж наказан». Поэтому под камеру обыскивают, а потом без камер возвращают.

Аноним, 08-07-2023 #16[ru]

Путин заявил, что решение США об отправке кассетных боеприпасов в Украину представляет необоснованную угрозу российским солдатам, мирно убивающим украинцев!