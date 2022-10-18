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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2022 год / № 26, 18 октября

№26. 18 октября 2022 года.

Песков: К счастью, в результате взрыва ни одна красная линия не пострадала.
* * *
«Мы ещё и первую по большому счёту не начинали!» – Кремль опроверг начало второй волны мобилизации в России.
* * *
Мне кажется, я бы смог работать в ООН... Я постоянно возмущён, озабочен и нихрена не делаю.
* * *
Бывшие журналисты радио «Эхо Москвы» после блокировки их проекта «Эхо» заявили о намерении запустить медиа под названием «Эх».
* * *
В российских школах вместо «London is the capital of Great Britain» будут учить «Бишкек – Кыргызстандын борбору».
* * *
Призывников армии РФ начнут обучать фене для лучшего взаимопонимания с сослуживцами.

# # #

27.09.2022. Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, это не блеф.
14.10.2022. Медведев назвал паранойей слова Борреля о возможном «российском ядерном ударе».
Интересно, что диагноз «паранойя» ставит человек с очевидным раздвоением личности и явными провалами в памяти.

# # #

Мантуров заявил о необходимости совершить поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета».
Будет строить «суверенную промышленность» из говна и палок, пока не начнутся перебои с импортом палок...

# # #

«НЕТ ВОБЛЕ!»

В Тюмени суд прекратил дело о «дискредитации армии» в отношении местной жительницы Алисы за надпись мелом на асфальте «НЕТ В***Е». Силовики настаивали, что это значит «нет войне», однако девушка убедила суд, что имела в виду «нет вобле», «поскольку испытывает неприязнь к данному виду рыб».
Судья также постановил вернуть девушке мелки.
Надо бы Бастрыкину делом возбудиться против Алисы, защитить «законные права и интересы» воблы. За что её не любить? Она же покорно идёт к пиву. И раки красные с ней.
НЕТ ВОБЛЕ!
Владимир Путин: «Россия не виновата том, что европейцы, как в средневековье, запасаются на зиму дровами».
Доля печного отопления в России:
Еврейская автономная область – 39%;
Республика Алтай – 39%;
Бурятия – 43%;
Забайкальский край – 50%;
Тува – 88%.
Кто виноват в этом средневековье, Владимир Владимирович не уточнил.

# # #

«Поставки российского угля в Европу после введения эмбарго упали на 77%. Альтернативные покупатели – Китай и Индия платят почти вдвое меньше».
Похоже, Путин не врал, когда говорил, что санкции только на пользу. Просто он не уточнил, что они на пользу Индии и Китаю.

# # #

Что будет с Россией?
Что станется с ней?
Пригожин красивей.
Кадыров умней.
Леонид Каганов

# # #

В Уфе отменили рейс в Турцию, потому что второго пилота... мобилизовали

Пассажиров рейса Azur Air в Анталию сначала два часа продержали в самолёте, а потом попросили покинуть борт – пилот теперь, увы, поедет на фронт. По громкой связи объявили: «В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлёт отменяется. Просим вас покинуть самолёт».
Авиакомпании ранее просили Путина дать бронь пилотам (которых и так уже мало), но ответ не последовал.
Новости одного дня:
• Первые мобилизованные калужане отправились к месту службы.
• В Калуге расширяют Литвиновское кладбище.

# # #

– Ну что, дети, сегодня поговорим о важном!
– О том, что больше нет смысла получать после школы высшее образование?
– О том, почему мама с папой брали кредит, чтобы собрать меня в школу?
– Это всё пустяки, никому не интересно. А я сказала – о важном! О том, как мудро и правильно нами руководит Владимир Владимирович!

# # #

«Российский бизнес вымирает со скоростью тысяча компаний в день».
Прямо как в старой шутке: «На совещании ЦРУ обсуждали, как можно посильнее навредить России. Победило решение «не мешать Путину».

# # #

СПЕЦ...
Слушай, барак,
Новый великий указ:
Здесь не бардак,
Здесь спец-порядок у нас.

Пусть над золой
Ворон встаёт на крыло –
Это не зло.
Это у нас спец-добро.

Хныкать не сметь!
Что б ни случилось – держись!
Это не смерть.
Это, товарищ, спец-жизнь.
Сергей Плотов

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