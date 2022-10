Песков: К счастью, в результате взрыва ни одна красная линия не пострадала. * * * «Мы ещё и первую по большому счёту не начинали!» – Кремль опроверг начало второй волны мобилизации в России. * * * Мне кажется, я бы смог работать в ООН... Я постоянно возмущён, озабочен и нихрена не делаю. * * * Бывшие журналисты радио «Эхо Москвы» после блокировки их проекта «Эхо» заявили о намерении запустить медиа под названием «Эх». * * * В российских школах вместо «London is the capital of Great Britain» будут учить «Бишкек – Кыргызстандын борбору». * * * Призывников армии РФ начнут обучать фене для лучшего взаимопонимания с сослуживцами.