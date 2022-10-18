№26. 18 октября 2022 года.

Песков: К счастью, в результате взрыва ни одна красная линия не пострадала. * * * «Мы ещё и первую по большому счёту не начинали!» – Кремль опроверг начало второй волны мобилизации в России. * * * Мне кажется, я бы смог работать в ООН... Я постоянно возмущён, озабочен и нихрена не делаю. * * * Бывшие журналисты радио «Эхо Москвы» после блокировки их проекта «Эхо» заявили о намерении запустить медиа под названием «Эх». * * * В российских школах вместо «London is the capital of Great Britain» будут учить «Бишкек – Кыргызстандын борбору». * * * Призывников армии РФ начнут обучать фене для лучшего взаимопонимания с сослуживцами.

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27.09.2022. Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, это не блеф.14.10.2022. Медведев назвал паранойей слова Борреля о возможном «российском ядерном ударе».Интересно, что диагноз «паранойя» ставит человек с очевидным раздвоением личности и явными провалами в памяти.

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Мантуров заявил о необходимости совершить поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета».Будет строить «суверенную промышленность» из говна и палок, пока не начнутся перебои с импортом палок...

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«НЕТ ВОБЛЕ!» В Тюмени суд прекратил дело о «дискредитации армии» в отношении местной жительницы Алисы за надпись мелом на асфальте «НЕТ В***Е». Силовики настаивали, что это значит «нет войне», однако девушка убедила суд, что имела в виду «нет вобле», «поскольку испытывает неприязнь к данному виду рыб».

Судья также постановил вернуть девушке мелки.

Надо бы Бастрыкину делом возбудиться против Алисы, защитить «законные права и интересы» воблы. За что её не любить? Она же покорно идёт к пиву. И раки красные с ней.



Владимир Путин: «Россия не виновата том, что европейцы, как в средневековье, запасаются на зиму дровами».Доля печного отопления в России:Еврейская автономная область – 39%;Республика Алтай – 39%;Бурятия – 43%;Забайкальский край – 50%;Тува – 88%.Кто виноват в этом средневековье, Владимир Владимирович не уточнил.

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«Поставки российского угля в Европу после введения эмбарго упали на 77%. Альтернативные покупатели – Китай и Индия платят почти вдвое меньше».Похоже, Путин не врал, когда говорил, что санкции только на пользу. Просто он не уточнил, что они на пользу Индии и Китаю.

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Что будет с Россией?Что станется с ней?Пригожин красивей.Кадыров умней.

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В Уфе отменили рейс в Турцию, потому что второго пилота... мобилизовали Пассажиров рейса Azur Air в Анталию сначала два часа продержали в самолёте, а потом попросили покинуть борт – пилот теперь, увы, поедет на фронт. По громкой связи объявили: «В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлёт отменяется. Просим вас покинуть самолёт».

Авиакомпании ранее просили Путина дать бронь пилотам (которых и так уже мало), но ответ не последовал.

Новости одного дня:• Первые мобилизованные калужане отправились к месту службы.• В Калуге расширяют Литвиновское кладбище.

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– Ну что, дети, сегодня поговорим о важном!– О том, что больше нет смысла получать после школы высшее образование?– О том, почему мама с папой брали кредит, чтобы собрать меня в школу?– Это всё пустяки, никому не интересно. А я сказала – о важном! О том, как мудро и правильно нами руководит Владимир Владимирович!

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«Российский бизнес вымирает со скоростью тысяча компаний в день».Прямо как в старой шутке: «На совещании ЦРУ обсуждали, как можно посильнее навредить России. Победило решение «не мешать Путину».

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Слушай, барак,Новый великий указ:Здесь не бардак,Здесь спец-порядок у нас.Пусть над золойВорон встаёт на крыло –Это не зло.Это у нас спец-добро.Хныкать не сметь!Что б ни случилось – держись!Это не смерть.Это, товарищ, спец-жизнь.

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